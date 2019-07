DHA  İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - ÜNLÜ İŞ ADAMI, KARISINI VURUP İNTİHAR ETTİ (2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL Dha - BAŞAKŞEHİR'de karısını öldüren İş Adamı Turgay Cantaş intihar etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi

Çiftin oğullarının olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Bilgisine başvurulan gencin, bir el silah sesi duyduktan sonra babasının odasına gelip mermi aldığını "beni affet oğlum" dediğini ve bir el daha silah sesi duyduğu söylediği öğrenildi.

2- BAĞCILAR'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI





Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/İstanbul DHA - BAĞCILAR'da iki grup arasında gürültü yapma sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralanmıştı. Kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta geçğimiz perşembe gece 00.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre Ö. ailesinin yaşadığı apartmanın karşısındaki binanın alt katında bulunan kahvehane önünde toplananlar gürültü yaptı. Daha önceden de aynı grubu uyaran Ö.ailesi evlerinden çıkarak kahvehane önüne geldi. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aynı aileden 5 kişi ile karşı gruptan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. İki taraftan da birer kişi ağır yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ İSE ARANIYOR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı çatışmayla ilgili yaptığı çalışmalarda olay yerinde 2 tabanca ele geçirirken, kıraathane önünde bekleyenlerden silahlı kavgaya karışan Deniz Z. ve Burhan Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri silahlı kavgadan sonra kaçan Süleyman Ö.'nün de yakalanması için çalışma başlattı.

60 BOŞ KOVAN

Silahlı çatışma sonrasında olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, olay yerinde yaklaşık 60 boş kovan buldu.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun defalarca birbirine ateş açtığı görülüyor.

3- ERGENEKON DAVASINDA SON SÖZLER ALINIYOR

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon Davası başladı. Duruşmada, sanık Bedirhan Şinal'in savunmasını yapması ile tüm savunmalar tamamlanmış oldu. Mahkeme başkanı duruşmadaki sanıklara son sözlerini soruyor.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Alparslan Aslan, başka suçlardan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal getirildi. Aralarında Erol Mütercimler, Oktay Yıldırım, Emin Şirin'in aralarında bulunduğu 30'u aşkın tutuksuz sanık ve çok sayıda avukat da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada önceki celse savunmasını hazırlaması için süre verilen tutuklu sanık Bedirhan Şinal'in avukatı, mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme, avukatın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle mazeretini reddetti. Daha sonra sanık Bedirhan Şinal, savunmasını yaptı. Şinal, "Ergenekon kumpastır. Ben de bu kumpasta kullanılan figürdüm. Ergenekon'un kumpas olduğunu itiraf edince FETÖ'cü hakimler bana ceza verip yıllarca içeride tuttular. 20 yıl hapis verdiler. Cumhuriyet saldırısıyla alakam yok. Vicdani bir karar verilsin. Bu sefer de kurban edilmemeyi diliyorum" dedi. Şinal'in savunmasının ardından mahkeme başkanı tüm savunmaların tamamlandığını belirtti. Bunun üzerine sanıkların son sözlerinin sorulmasına geçildi. Duruşmadaki sanıklar son sözlerini söylüyor.

4- FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR

Haber-Kamera: Ersan SAN- Çağrı ÇALIŞKAN-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor. FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 5 gündür 4 şerit trafiğe kapalı.

Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.

5- BAL SATIŞIYLA TANINAN EKREM İNCEL'İN VİLLASINDA SOYGUN: 1.5 MİLYON DOLARIM ÇALINDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Radyo ve televizyonlarda bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villası hırsızlar tarafından soyuldu. İncel, yaklaşık 1,5 milyon dolarının çalındığını söyledi.

Olay Büyükçekmece'de Ekrem İncel'in yaşadığı villada meydana geldi. İncel ve ailesi öğle saatlerinde villadan ayrıldı. İncel ve ailesi saat 21.00 sıralarında villaya döndüklerinden, bahçe kapısının açık olduğunu ve eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördük.

YATAK ODASINI KONTROL EDİNCE ŞOK OLDULAR

Yatak odasını kontrol eden Ekrem İncel, dolap içinde bulunan çelik kasa ile çekmecelerde bulunan ziynet eşyalarının yerinde bulunmadığını fark etti. Para ve ziynet eşyasının çalındığını gören Ekrem İncel, büyük şok yaşadı. Yaşadığı şoku atlatan İncel, durumu site güvenliğine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bir süre villada inceleme yaptı. Yapılan incelemede villayı soyan kişi ve kişilerin üzerinde sahte bir plaka takılı beyaz otomobille geldikleri ve soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi.

ÇELİK KASA, PARA VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDILAR

Ailesiyle birlikte geçici olarak yaşadığı villada yaklaşık 1.5 milyon dolarlık para ve ziynet eşyası çalındığını söyleyen Ekrem İncel "Maddi ve manevi bir mağduriyetim var. Eşim ve çocuklarım manevi yönden zarar gördü. Saat 14.00 sıralarında burayı terk ettim. Saat 21.00'de döndüğümde evimin çeşitli yerlerinde kapıların kırık olduğunu, çelik kasamın ve evin çeşitli yerlerinde bulunan paralar ile ziynet eşyalarının çalındığını gördüm. Sonrasında hem sitenin sizde güvenliğine hem de polise haber verdim. Emniyet güçlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyorlar. Önce Allah'a daha sonra emniyetimize güveniyorum" dedi.

"SİTE YÖNETİMİ HIRSIZLIĞI GÖRMÜYOR"

Ekrem İncel, "Her evde her sokakta bir hırsızlık olayı yaşanmış. Para çalınıyor, ziynet eşyaları çalınıyor. Hırsızların uğrak yeri haline gelmiş. Biz buranın bir site olup olmadığını bilmiyoruz. Buranın bir mahalle olup olmadığını bilmiyoruz. Resmi olarak burasının bir mahalle olduğu ve bir site yönetiminin olduğu söyleniyor. Site yönetimi her ay bizden haraç alır gibi bir bedel alıyor. İnsanların ev taksiti olarak ödediği kredi miktarı kadar aidat ödüyoruz. Ama gelin görün ki burada olan bir hırsızlığı site yönetimi görmüyor. Sitedeki güvenlik görevlileri hiçbir şekilde duyarlı değil. Biz geçici olarak burada yaşıyoruz. böyle bir hırsızlık oldu. İnşallah başka bir site sakini ve mahalle sakini yaşamaz" açıklamasında bulundu. Öte yandan hırsızların soygun için villaya geldiği otomobilin görüntüsü bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis soygunu gerçekleştirilen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

6- İSTANBUL VE MERSİN'DEKİ SAHTE VÜCUT GELİŞTİRME İLACI OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,

İstanbul ve Mersin'de sahte vücut geliştirme ilaçları üreten ve sattığı iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçerek vücut geliştirme sporcularının kullandığı kas geliştirme ilaçlarının sahtesini üretilip satıldığını belirleyerek şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Polis ekipleri şüphelileri 4 ay boyunca izleyerek 19 Haziran'da İstanbul ve Mersin'de bulunan 6 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Zülfikar A., Gökberk A., Ali S. ve Ömer Faruk D. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

STEROİD İLAÇLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 bin 107 steroid içerikli ilaç, 424 hap, 94 boş şırınga, 80 ilaç hologramı, 100 ilaç kutusu, 41 etiket, 11 bin 700 ilaç prospektüsü ve içeriği henüz belirlenemeyen 15 litre sıvı ele geçirildi.

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında, 'Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak' suçundan işlem yapılan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

