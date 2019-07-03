DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Küçük İskender adıyla tanınan ünlü Şair Derman İskender Över yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Küçük İskender'e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuş ve tedavisi sürüyordu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu. Över'in cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından morgdan alınarak Zincirlikuyu Gasılhanesi'ne götürüldü. Ünlü şair için yarın Kabataş Erkek Lisesi'nde tören düzenlenecek. Öğle vakti Ortaköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Cenazeyi alan eniştesi Erol Çubuktar "Büyük bir değeri kaybettik, kalanlara uzun ömür diliyorum. Yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Eniştesi ile röp

-Cenazenin morgdan alınması

-Cenaze aracına konması

-Hastaneden görüntü



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9- OTOMOBİL MOBESE DİREĞİNE ÇARPTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki kamera direğine çarptı. Sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı araçta sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada sürücü ve annesi yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Florya Havuzlu Kavşak mevki Yenikapı istikametinde meydana geldi. Ahmet Söylemez, kullandığı 34 GV 8068 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan Mobese direğine çarptı. Kazada, Ahmet Söylemez hafif şekilde yaralanırken annesi Serpil Söylemez araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası, sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan Serpil Söylemez'i yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Araçtan görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Diğer detaylar

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10- MALTEPE'DE REFÜJÜ AŞAN ARAÇ KARŞIDAN GELEN ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)

MALTEPE Sahil Yolu'nda Kartal istikametine bir araç aynı istikamette giden araca çarptıktan sonra orta refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 08.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartal istikametinde ilerleyen Şafak Eryılmaz yönetimindeki 34 BF 4139 plakalı otomobil Selim Levent Özen yönetiminde ki 34 NF 6338 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Özen'in yönetimindeki araç orta refüjü aşarak karşı şeritte seyir halindeki Sezgin Vatansever'in kullandığı 34 HK 6225 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Eryılmaz ve Vatansever'in kullandığı araçta bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolu trafiğe kapandı. Uzun trafik kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Araçların çekiciye yüklenmesi

-Trafikten görüntü

-genel ve detay görüntüler



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11- İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 100 BİNİNCİ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

İstanbul Havalimanı'ndan 6 Nisan ile 01 Temmuz tarihleri arasında toplam 100 bin uçuş gerçekleştirildi. Aynı dönemde İstanbul Havalimanı, dış hat uçuşlarda 11 milyon 946 bin 740, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin olmak üzere toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcuyu ağırladı.

Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması ve ardından gerçekleşen 'büyük taşınma' ile birlikte tam kapasite hizmete giren İstanbul Havalimanı'nda, operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın yaptığı açıklamaya göre, 6 Nisan'dan bu yana tam kapasite ile hizmet veren havalimanından önceki gün (1 Temmuz) itibariyle 100 bininci uçuş gerçekleşti.

HAZİRAN'DA 5 MİLYON 983 BİN 488 YOLCU YOLCU KULLANDI

Türkiye'nin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında artışla da dikkat çekiyor. 01-30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 5 milyon 983 bin 488 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısından yüzde 7,4 oranında daha yüksek oldu.

İstanbul Havalimanı'nı tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019'dan bugüne kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu kullanırken, bu yolcuların dağılımına bakıldığında uluslararası uçuşlarda 11 milyon 946 bin 740 yolcu, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcunun havalimanından uçtuğu görülüyor.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını ağırlayan İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

Görüntü Dökümü:

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