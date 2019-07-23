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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Eyüpsultan'da polisin bir daireye düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol, içki şişeleri ve barkod ele geçirildi.

23.07.2019 11:21 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
Eyüpsultan'da polisin bir daireye düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol, içki şişeleri ve barkod ele geçirildi.
Nişanca Mahallesi'nde bulunan bir dairede sahte içki imalatı yapıldığı istihbaratını alan polis ekipleri geçen Cumartesi günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, içeride yaptıkları aramada içinde sahte alkol olan 4 adet 20 litrelik bidon, 3 adet yarım litrelik plastik şişe, 29 boş içki şişesi, 39 sahte bandrol ile 10 adet sahte barkod ele geçirildi. Ekipler sahte içkilere el koyarken dairenin sahibi Fatih Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
-Daireye girilmesi
-İçeride yapılan aramalar
-Ele geçirilen sahte içkiler
-Detaylar
23.07.2019 -10.41 Haber Kodu : 190723040



- İstanbul

İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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