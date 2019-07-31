DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2



1-SOĞUKKANLI ABLA KARDEŞİNİ ÖLÜMDEN BÖYLE KURTARDI

- Başakşehir'de bir çocuk boynuna astığı ip yüzünden asansör hareket edince boğazından asılı kaldı.

-Çocuğu ölümden asansöre beraber bindiği kendinden iki-üç yaş büyük ablası kurtardı.

-Çocuğu hayata bağlayan ablanın soğukkanlı müdahalesi kameralara yansıdı.

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Başakşehir'de oyun oynadığı ipi boynundan çıkarmayan çocuk asansörde dehşeti yaşadı. Bir kısmı dışarıda kalan ip asansör hareket edince çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuğu boğulmaktan asansöre beraber bindiği ablası kurtardı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kayaşehir Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oynayan 3 çocuk, eve gitmek için asansöre bindi. Çocuklardan biri oyun oynadıkları ve boynunda kalan iple asansöre bindi. İpin bir kısmı dışarıda kalırken, asansörün kapısı kapandı. Asansör hareket edince ip 5-6 yaşlarındaki çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuk kabinin içinde asılı kaldı. Asansöre beraber bindiği iki-üç yaş büyük ablası bir taraftan asılı kalan çocuğu ayaklarından tuttu, bir taraftan da asansörün düğmesine basarak kabini durdurmaya çalıştı. Kabini durduran kız çocuğu, çocuğun boynundaki ipi çıkarmayı başararak, boğulmaktan kurtardı. Asansörde üç çocuğun yaşadığı dehşet anları ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Çocuğun ayağındaki ip

-Çocukların asansöre binmeleri

-Asansör kapısının kapanması

-Asansörün hareket etmesi

-Çocuğun asılı kalması

-Kızın çocuğu kurtarması

31.07.2019 - 10.24 Haber Kodu : 190731037

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2- BEYKOZ'DA OTOPARKTAKİ KAZA KAMERADA

*Sinirlenip gaza basınca park halindeki otomobile çarptı

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Beykoz'da bir otoparkta sürücüsünün içinde bulunduğu lüks cip, tam karşısında park halinde bulunan otomobile süratle çarptı. Otomobilin kulanılamaz hale geldiği kazada carpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 2 ay önce Beykoz'da bir otoparkta meydana geldi. İddialara göre A.A.Ö aracın içinde telefonla konuştuktan sonra bir anda sinirlenerek gaza bastı. Hızlanan lüks cip karşısında park halinde bulunan Dilaver Işık'a ait otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle brandalı alanı aştı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cip sürücüsünün yürüyerek aracına bindiği, içinde bir süre beklediği daha sonra da aracın hızla karşısında park halinde bulunan otomobile çarpması yer alıyor. Görüntüler, otoparkın güvenlik kameralarının tesisatının kazadan zarar görmesi nedeniyle son buluyor.

"BEYEFENDİ ARACINIZ PERT OLMUŞ"

Dilaver Işık yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: "Ben bu çevrede bir firmada aşçı olarak çalışıyorum. Otopark görevlisi beni aradı. 'Beyefendi aracınız pert olmuş, aracınızın başına gelebilir misiniz?' dedi. Ben de aracımın başına geldiğimde şok olmuş bir halde aracımı izledim. Güvenlik kamerası görüntülerine baktığımda beyefendi hızlı bir şekilde gelmiş, arabama çarpmış, arabamı pert etmiş."

'ARAÇTA OLSAYDIM BEN DE ÖLÜRDÜM.'

Sigorta firmasının, aracının layıkıyla serviste yapılacağını ve kendisine teslim edileceğini söylediğini belirten Işık, "Aracıma vuran beyefendi de 'biz, sizin masraflarınızı karşılarız' dedi. İkisi de verdikleri sözü tutmadı. Aracımın başına gittiğimde aracıma ikinci el çıkma parçalar takıldığını gördüm ve bir daha şok oldum. İkisinden de şikayetçiyim. Aracımın kaza yapmadan önceki hali 71, 72 bin lira değerindeydi. Şu an aracımı bu şekilde verseler ancak 40 bin liraya satarım. Benim bu kadar kaybım var. Allahtan oradan kimse geçmedi. Ramazan ayı olduğu için ben gelip araçta yatıyordum. O an Allahtan yatmadım araçta. Yoksa ben de araçta ölürdüm. Aracım brandayı, otoparkın demirlerini kırarak uçuruma uçmuş zaten, vinçle çektik aracı" dedi.

Görüntü dökümü:

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-(Güvenlik kamerası)

-Lüks cipin sürücüsünün aracına doğru yürümesi

-Sürücünün aracına binmesi

-Sürücünün aracının içinde bir süre beklemesi

-Cipin süratle karşısındaki otomobile çarpması

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-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Dilaver Işık ile röp

-Olayın yaşandığı otopark

-Park halindeki otomobilin kaza anında aştığı branda

-Park alanında bulunan otomobil parçaları

-Tamirhanede bulunan otomobil

-Genel ve detay

31.07.2019 -10.57 Haber Kodu : 190731051

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3-MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİN 'KEMERLİ' KAVGASI KAMERADA

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,-Bahçelievler'de iki minibüs şoförü arasında yolcu alma kavgası çıktı. Sürücülerden biri diğerine belinden çıkardığı kemerle saldırırken, kavgayı yolcular ayırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Yenibosna, Kuleli Durağı'nda dün akşamüstü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı hatta çalışan iki minibüs şoförü arasında yolcu alma yüzünden kavga çıktı. Araçlarından inen iki sürücü tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şoförlerden biri diğerine belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Kavgayı araya giren yolcular ayırırken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Elinde kemerle saldıran şoför

-Kavgayı ayırmaya çalışan yolcular

-Detaylar

31.07.2019 -10.47 Haber Kodu : 190731048

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4-PENDİK'TE YAN YANA İLERLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE SOPAYLA BÖYLE SALDIRDI

İSTANBUL,-PENDİK'te aynı yönde seyrederken tartıştıkları otomobilin yanına araçlarıyla yaklaşan kişiler, sürücüye sopayla saldırdı. Sürücü, sopalı saldırıdan manevra yaparak, kurtulmaya çalışırken o anlar arkadan gelen başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler Pendik, D-100 karayolunda kaydedildi. Ankara istikametinde ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı. Bir süre sonra sürücüler araçlarını yan yana sürmeye başladı. Otomobildekilerden biri yanında seyrettikleri araçtakilere sopayla saldırdı. Diğer sürücü sopalı saldırıdan manevra yaparak, kurtulmaya çalıştı. O anlar arkadan gelen bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Otomobillerin yan yana gelmesi

-Otomobilden sopa uzatan kişi

-Sopayla yanında giden otomobildekilere saldırması

-Sürücünün manevra yapması

-Detaylar

31.07.2019 -09.32 Haber Kodu : 190731017

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5-5 İLDE TEFF TOHUMLU ZAYIFLAMA ÇAYI VE CİNSEL GÜÇ ARTIRICI ÜRÜN OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, İSTANBUL merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, içinde usulsüz ve illegal olarak üretilen yan etkileri bulunan Teff tohumlu zayıflama çayı, cinsel güç artırıcı ürünlerin bulunduğu 7 TIR dolusu malzeme ele geçirildi. Cinsel güç artırıcı olarak piyasaya sürülen krem, çikolata ve içeceklerin içerisinde yan etkisi bulunan 'performans arttırıcı maddeler', 'Teff tohumlu zayıflama çayları' içerisinde de yine çeşitli yan etkileri bulunan 'Sibutramin', 'Sildenafil', 'Metformin', 'Fluoksetin' ve 'Parasetamol' maddelerine rastlandı. Operasyon kapsamında bir şirket CEO'su ile iki üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 14 yönetici gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu', Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' ve 1262 sayılı 'İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarları Kanunu' suçlarından işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri gümrüklerde bir şirket il ebu şirketle bağlantılı pek çok firma tarafından Çin'den ilaç yapımında kullanılan 'Sibutramin', 'Sildenafil', 'Metformin', 'Fluoksetin' ve 'Parasetamol hammaddesinin yüksek miktarda ithalatının yapıldığını tespit etti. Ekipler, firmaların gümrük beyannamelerini tek tek incelemeye aldı. Görevliler firmaların üretim yerlerinin belirlenmesi ve firmaların yurtdışından gelen ürünlerle yaptığı çeşitli ürünleri piyasaya sürdüğünü tespit ederek, durumu İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

6 AY FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri yaptığı ortak çalışmalarda şirket ve alt firmalar ile grup için fason iş yapan imalathaneleri 6 boyunca fiziki ve teknik takiple izledi.

POLİS VATANDAŞ GİBİ ALIŞVERİŞ YAPTI

Polis ekipleri de müşteri gibi 'Teff tohumlu zayıflama çayı' ve 'Performans arttırıcı' bu ürünleri firmaların satış için açtığını belirlediği çeşitli internet siteleri, sosyal medya platformlarında bulunan hesaplar ile onlarca eczaneden para vererek satın aldı.

LABORATUVAR SONUÇLARI HER ŞEYİN BİR BİRİNE KARIŞTIRILDIĞINI DOĞRULADI

Polis ekipleri aldıkları ürünleri Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarlarına incelemeye yolladı. Gelen inceleme sonuçlarında firmaların ürettiği cinsel güç artırıcı olarak piyasaya sürdüğü krem, çikolata ve içeceklerin içerisinde 'performans arttırıcı maddeler', 'Teff tohumlu zayıflama çayları' içerisinde de çeşitli yan etkileri bulunan 'Sibutramin', 'Sildenafil', 'Metformin', 'Fluoksetin' ve 'Parasetamol' maddelerine rastlandı.

2005 YILINDAN BU YANA AYNI İŞİ YAPIYORLAR, DEFALARCA GÖZALTINA ALINMIŞLAR

Polis ekipleri yaptığı geniş çaplı incelemelerde şirket yöneticilerinin, 2005 yılından bu yana usulsüz ve illegal olarak üretilen zayıflama çayları ve cinsel içerikli performans arttırıcı ürünler üretmek ve satmaktan defalarca yakalanarak gözaltına alındığını bu suçlardan da kayıtlarının bulunduğunu tespit etti.

ÜNLÜ KİŞİLERİ 'ZAYIFLAMA' VE 'CİNSEL PERFORMANS' VAADİYLE KANDIRARAK REKLAM YAPTIRMIŞLAR

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, bazı kişilerin kendi isimlerini kullanarak merdivenaltı üretimle yaptıkları sahte ürünleri piyasaya sürdüğünü, bunların piyasadan toplatılması yönünde açıklamalar yaptıkları da belirlendi. Öte yandan şüphelilerin ünlü kişilere de Teff tohumlu zayıflama çayı ve cinsel performans arttırıcı ürünler vaadiyle sosyal medya, kendi internet siteleri ile katıldıkları konserlerde reklamlarını yaptırdıkları da tespit edildi.

İLAÇ FABRİKASI, FASON İMALATHANE VE DEPOLARA 5 İLDE BASKIN

Polis ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri elde edilen takip sonuçları ve laboratuvarlardan gelen analiz sonuçlarının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon kararı aldı. Ekipler, 24 Temmuz'da İstanbul, Ankara, Hatay, Muğla ve Antalya'da bulunan ev, ilaç fabrikası, grup adına üretim yapan fason imalathaneleriyle depoların bulunduğu 20 adres ile şüphelilerin araçlarına da eş zamanlı baskın düzenledi.

CEO VE 14 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında ekipler şirketin CEO'su U.K.S., Genel Müdür E.T. ve üst düzey yöneticilerden O. K. ile çeşitli alt şirketlerin yöneticileri olan M.Ö., Y.Ö.G., S.B., E.A., F.A., A.B., C.G., M.B., Ş.G., S.Ö. ve V.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

7 TIR ÜRÜNE EL KONULDU

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri yaptığı baskınlarda, toplam 686 kilo 455 gram teff tohumlu zayıflama çayı, 1 milyon 776 bin 245 poşet zayıflama çayı, 2 milyon 130 bin 695 zayıflama kapsülü, 1 ton 300 kilogram Sibutramin hammaddesi, 138 bin 866 kapsül çeşitli hayvanlara ait yem, bin 789 cinsel güç arttırıcı sprey, 228 bin 812 çeşitli markalarda cinsel güç arttırıcı bal, 3 milyon 624 bin 367 cinsel güç arttırıcı macun, 66 bin 261 sıkılaştırıcı krem, 3 bin 545 zayıflama jeli, 55 bin 400 cinsel güç arttırıcı jel, 380 paket cinsel güç arttırıcı kahve, 141 bin 440 paket cinsel güç arttırıcı çikolata, 7 kilo 670 gram çikolata ve çay yapımında kullanılan hammadde, toz halinde 200 paket bağırsak çalıştırıcı, 31 sıvı dolum, kapsül, basım, filtre ve ambalaj makineleri, 13 varil ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi.

SAVCILIKTAN, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Şirketin CEO'su U.K. S., Genel Müdür E. T. ve üst düzey yöneticilerden O. K.'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Temmuz'da Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin tamamı hakkında, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu', Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' ve 1262 sayılı 'İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarları Kanunu' suçlarından işlem başlatılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜM DEPOLARI VE ÜRETİM MAKİNALARI MÜHÜRLENDİ

Ele geçirilen 7 TIR dolusu ürün, imha edilmek üzere ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Şüphelilerin faaliyet yürüttüğü depoları, üretim yaptığı tüm iş yerlerinde ki makinelerinin mühürlendiği öğrenildi.

İŞTE O MADDELER VE ETKİLERİ

Sibutramin; Zayıflama çaylarında bulunan, obezite tedavisinde doktor gözetiminde minimal boyutta kullandırılan bu madde aşırı doz alımında duyu organları, kalp ve damar sistemine zarar veriyor.

Sildenafil; Sertleşme bozukluğu ve hipertansiyon hastalıkları tedavisinde kullanılan bu ilaç hammaddesi görme bozukluğu, bulanık görme, baş dönmesi ve bilinçsiz doz alımında ölüm riski taşıyor.

Metformin; Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmak için diyabet hastalarının kullandığı bu ilaç hammaddesi zayıflama amacıyla kullanıldığı zaman ölümcül sonuçlar doğuruyor.

Fluoksetin; Panik atak, Saplantılı kişilik bozukluğu hastalıklarının tedavilerinde doktor gözetiminde minimal dozlarda kullanılan ilaç hammaddesi. Aşırı doz alımlarında da kusma, aşırı sinir ve hayal gördüren bir ilaç hammaddesi.

Parasetamol; Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların hammaddesi. Aşırı doz alımında uyuşturucu etkisi göstermekte ve vücudu zehirler.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Operasyondan detaylar

31.07.2019 -10.42 Haber Kodu : 190731045_

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6-ESKİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN SANIK: OLANLARI HİÇBİR ŞEKİLDE HATIRLAMIYORUM

Haber: Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,

Fatih'te 3 ay önce barıştığı eski eşi Ayşe Özlem Bağdemir'i (45) ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak, öldürdüğü iddia edilen Tuncay Tezcan (49) hakim karşısına çıktı. Sanık Tezcan olay günü çok sayıda ilaç içtiğini olanları hatırlamadığını savundu.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Tezcan katıldı. Ayşe Özlem Bağdemir'in ailesi de duruşmada "şikayetçi" olarak hazır bulundu. Sanık Tuncay Tezcan mahkemedeki savunmasında Özlem ile 2011 yılında boşandıklarını ancak dini nikah yaparak tekrar birlikte yaşadıklarını anlattı. Sanık Tezcan, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, "Eşimi herkesten çok seviyordum. Benim zaafımı kullandı. Gittiği zaman gelmiyordu. Yaptığı işlerle beni tahrik etti. Öldürmek istemedim." dedi. Olay günü çok sayıda ilaç içtiğini belirten sanık Tezcan, "İlaçları içerken mektuplar yazdım. Özlem de bana 'İntihar mı ediyorsun, geber!' dedi. Odaya gittim kalan ilaçları da içtim. Başım dönüyordu, kendimden geçtim. İlaçların etkisiyle uyuya kaldım. Kalktığımda tuvalete yöneldim. Tuvaletin önünde düşerek kustum. Özlem de uyandı, kapıya doğru geldi. 'Daha geberemedin mi?' dedi. İlaçlar yüzünden sarhoş gibi olmuştum. Olanları hiçbir şekilde hatırlamıyorum. En son oğlumun beni dürttüğünü hatırlıyorum. Özlem'in ağzını ben bantladım mı hatırlamıyorum" dedi. Tuncay Tezcan'ın avukatı da müvekkili hakkında "haksız tahrik" ve "iyi hal" indiriminin uygulanmasını talep etti.

"BENİM YAVRUMU ÖLDÜRDÜ, ŞİKAYETÇİYİM"

Ayşe Özlem Bağdemir'in Annesi Semra Bağdemir de "Özlem benim bir tek kızımdı. Elim ayağım bedenimdi. Benim yavrumu öldürdü. Şikayetçiyim" diye konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen E.Y. de sanık olan arkadaşının eşinin kendisini aldattığını olaydan önce söylediğini belirtti.

SANIĞIN AKIL HASTALIĞI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih'te Mayıs ayında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle oldu: 7 yıl önce boşanan Ayşe Özlem Bağdemir ve Tuncay Tezcan çifti 10 ay önce barışarak Fatih'te 2 çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Aynı kırtasiyede çalışan ikili arasında tekrar anlaşmazlık çıktı. Gece saatlerinde Tuncay Tezcan, Ayşe Özlem Bağdemir uyurken ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak öldürdü. Tuncay Tezcan cinayeti oğluna söyledikten sonra evden pijamalarıyla kaçtı. Çiftin çocukları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, bacağı da kırık olan Tuncay Tezcan'ı mezarlıkta yakaladı. İddianamede Tuncay Tezcan'ın " Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.