DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

NİJERYA'DA KAÇIRILAN TÜRK İŞÇİLERDEN 2'Sİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

Nijerya'da 19 Temmuz'da kaçırılan ve bir hafta sonra sonra düzenlenen operasyonla özgürlüklerine kavuşan 4 Türk işçilerden Ergün Yurdakul ile Seyit Emre Çelik bugün Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Ergün Yurdakul, "Vatanımıza döndüğümüz için çok sevinçliyiz. Türkiye Büyükelçiliğimizden ve Türkiye Devletinden Allah razı olun. Bizleri sağ salim ülkemize getirdiler" dedi.

Nijerya'nın Kwara şehrinde silahlı kişilerce kaçırıldıktan bir hafta sonra Nijerya polisinin düzenlediği operasyonla kurtarılan 4 Türk işçisinden Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Çelik, THY'nin tarifeli seferi ile Türkiye'ye geldi. Başkent Abuja'dan kalkan uçakla bu sabah saat 08.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inen işçiler, vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Ergün Yurdakul, "Vatanımıza döndüğümüz için çok sevinçliyiz" dedi.

Kaçırıldıktan sonra bazı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Yurdakul, şunları söyledi: "Biz sürekli dağda tuttular. Olup bitenle ilgili bir bilgimiz yoktu. Nijerya hükümeti, Türkiye Başkonsolosluğu ve Türkiye devleti birlik içerisinde; operasyonla bizleri sapa sağlam kurtardılar. Psikolojik olarak zor anlar yaşadık. Silahlar her an tetikteydi. Bize kötü davranış olmadı, herhangi bir şiddet ile karşılaşmadık. Türkiye Büyükelçiliğimizden ve Türkiye Devletinden Allah razı olun. Bizleri sağ salim ülkemize getirdiler." Yurdakul, İstanbul Havalimanı'ndan memleketi Adana'ya gitti. Öte yandan diğer işçi Seyit Emre Çelik ise basın mensuplarına konuşmak istemedi. Diğer 2 kişinin Nijerya'daki işlemleri devam ederken, ilerleyen günlerde onların da Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Ergün Yurdakul ile röp

-Ergün Yurdakul'un terminalden çıkışı

-Yurdakul ile gazetecilerin konuşması

-Genel ve detaylar

01.08.2019 - 10.42 Haber Kodu : 190801040

===========================





2- ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN ÇOCUĞA DAYAK KAMERADA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,-SULTANGAZİ'de, bir kişi araç geçişinin yoğun olduğu Mevlana Caddesi'nde bulunan yaya üst geçidini kullanmadılar diye çocuklara saldırdı. Yakaladığı çocuğu kolundan tutarak döven adam cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de çok sayıda kişi 50. Yıl Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayan Mevlana Caddesi'ndeki üst geçidi kullanmak yerine trafiğin hızla aktığı caddeyi kullanıyor. Aralarında çocukların da olduğu insanlar trafik güvenliğini ve kendi canlarını tehlikeye atıyor. Zaman zaman refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçen çocuklarla cadde üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii cemaati arasında tartışma yaşanıyor. Geçtiğimiz gün caddeye gelen dört çocuk üst geçidi kullanmak yerine demir bariyerleri aşarak, yolun karşısına geçti. Çocukları gören cami cemaatinden Cesim Demirbaş, koşarak çocukları yakalamaya çalıştı. Çocuklardan üçü kaçarken Demirbaş birini yakaladı. Demirbaş yakaladığı çocuğu dövdü. Kaçan çocuklar kontrolsüzce yola fırladı. Çocuğu Demirbaş'ın elinden çevredekiler aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"BEN ÇOCUKLARI DÖVMEDİM, SADECE UYARDIM"

Yakaladığı çocuğu dövdüğü anlar görüntülere yansıyan Cesim Demirbaş, "Genelde çocuklar üst geçidi kullanmıyor. 20 yaş üzerindeki gençler de üst geçidi kullanmıyor. Biz bunları uyardığımız zaman bize saldırıyorlar. Ters kelimeler kullanıyorlar. Biz gençleri uyarıyoruz. Gençlerimiz cahil olduğundan dolayı bize saldırıda bulundular. Ben çocukları dövmedim. Sadece uyardım. Uyardığım için de bunlar bize saldırıyorlar." dedi.

"GENÇLERİ UYARDIĞIMIZ ZAMAN BİZE TEPKİ GÖSTERİYORLAR"

Mustafa Aytekin ise, "Üst geçidi kullanmayan gençlerimizi uyardığımız zaman, gençlerimiz 'sana ne' gibisinden bize tepki gösteriyorlar. Burada ufak çocukların can güvenliği yok. Çocukların refüj ortasında bulunan parmaklıkları rahatlıkla aşabildiğini göreceksiniz. İnsanların kullanımı için açılmış bir üst geçit. Lakin insanlar bu üst geçidi kullanmıyor. Özellikle 50. Yıl Mahallesi'nden Cumhuriyet Mahallesi'ne sağlık ocağına ve Pazar alanına gelmek için gelen vatandaşlarımız var. Bundan dolayı sürekli bu üst geçidi kullanmak zorundalar. Özellikle çocuklu kadınların buradan çıkması mümkün değil. Aşağı yukarı 130-140 tane basamak var. Gençler zor çıkıyor bu üst geçitten. Yaşlıların da yanında muhakkak ki refakatçi olması gerekiyor ki, bu üst geçitten geçebilsinler. Her gün burada kazalar oluyor. Parktan çıkan çocuklar üst geçidi kullanmıyor. Parmaklıkların üstünden atlayarak karşıya geçiyorlar. Yukardan da, aşağıdan da herhangi bir yavaşlatıcı kasis yok." diye konuştu.

Öte yandan üst geçidin kullanışsız olduğunu belirten vatandaşlar, akan trafiğe aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

(CEP TELEFONU)

-Çocukların yolun karşısına koşarak geçmesi

-Adamı gören çocukların kaçması

-Adamın çocuğu dövmesi

-Araya girmeye çalışanlar

(AKTÜEL)

-Üst geçitten görüntüler

-Üst geçitten geçenler

-Refüjden karşıya geçmeye çalışanlar

-Çocuğu döven Demirbaş'la röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel ve detaylar

01.08.2019 - 11.15 Haber Kodu : 190801052

===============================================



3-BEYOĞLU'NDA BARDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,-BEYOĞLU'nda barda tartışan iki kişi arasında sokakta bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi kaçtı.

Olay, Kuloğlu Mahallesi, Ayhan Işık sokakta bulunan bir barda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre barda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bar dışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan yaralı kişi sağlık ekipleri tarafından sedyeye konularak, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede delil incelemesi yaparak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Yerde yatan yaralı

-Yaralının arkadaşları

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Yaralının ambulansa alınması

-Genel ve detaylar

==========================================



4-BEYOĞLU'NDA ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİ ÖNCE DARP EDİLDİ SONRA BIÇAKLANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA/İSTANBUL,-BEYOĞLU'nda 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp ediilip bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Camiikebir Mahallesi, Kasımpaşa Camii sokakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi aramaya başladı. Sokakta Suriye uyruklu bu kişiye rastlayan çocuğun yakınları adamı önce kovaladı sonra da darp etmeye başladı. Yakınlarından biri de onu bıçakldı. Olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları yaralının ambulansa da alınmamasını istedi. Yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Bıçaklanan ve darp edilen kişi

-Olay yerine gelen ambulansın görüntüsü

-Yaralının ambulansa alınması

-Olay yerinden genel ve detaylar

01.08.2019 -09.43 Haber Kodu : 190801028

================================================

5-AYAMAMA DERESİNDE CESET BULUNDU

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,-AYAMAMA Deresi'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Olay saat 09.00 sıralarında Bağcılar'da meydana geldi. Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan Ayamama Deresi'nde ceset gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri derede hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Dere yatağına inen polis ekipleri ceset üzerinde incelemede bulundu. Üzerinde kimlik çıkan cesedin Ercan Yarlı'ya ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Polis ekipleri

-Ambulans

-İtfaiye ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve Detaylar

01.08.2019 - 10.23 Haber Kodu : 190801034

====================================

6- İBB'DEN TARİHİ MEZARLARIN KALDIRILIP YENİ GÖMÜLERE HAZIRLANDIĞI İDDİALARINA İNCELEME

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,

İstanbul'da Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan tarihi, eski, sahipsiz mezarların kırılarak kaldırıldığı, yerlerinin yeni gömü için hazırlandığı iddiaları üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilerek konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Eyüpsultan ilçesinde Pierre Lotti tepesinde bulunan ve içinde çok sayıda tarihi mezarın bulunduğu Eyüpsultan Mezarlığı'nda eski ve sahipsiz kalmış mezarların yok edilip yerlerine yenilerinin yapıldığına yönelik sosyal medyada çok sayıda iddia yer aldı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da TBMM'de soru önergesi vererek durumun araştırılmasını istedi. Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından inceleme talimatı verildi ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilerek iddialar incelemeye alındı. İncelemeler devam ederken konuyla ilgili görüşüne başvurulan İBB Basın Koordinatörlüğü üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Son günlerde İstanbul Eyüp İlçesinde bulunan tarihi mezarlıkta meydana geldiği görülen tarihi mezar tahribatı kamuoyu tarafından takip edilmektedir. Söz konusu mezarlık Eyüp ilçesi 41 ada 1 parselde bulunmakta olup, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Bu alanda meydana gelen vakıa, kamuoyunda sehven Derviş Sırrı mezarı olarak bilinen mezarın yakın zaman önce sağlam bir şekilde ayakta iken kısa süre içinde kırılarak kaldırıldığı, mezar yerinin yeni gömü için hazırlandığı, tarihi mezar taşının kırılmış parçalarının ise mezarlık içinde başka bir yere atıldığı şeklinde gözlenmektedir.

İstanbul tarihi mezarlıkları her şeyden önce İstanbul'un hafızası niteliğindedir. İstanbul tarihinin en büyük kanıtları olan, bu şehrin tarihine ve kimliğine yön vermiş şahısların tarihi kanıtları olmalarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal anlamda da büyük değer taşıyan tarihi mezarların korunması İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından büyük önem taşımaktadır. İstanbul tarihi ve kültürü ile korunması gereken bir açık müze ise, bu müzenin en önemli eserlerinin başında tarihi mezarlıklar gelmektedir. Bu hassasiyetle, koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda bulunan tarihi mezarların son günlerde gündem olmuş örnekleri dışında da Eyüp, Aşiyan, Kozlu, Seyyid Nizam, Edirnekapı, Zincirlikuyu mezarlıklarında meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkar sonuçları üzerine Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır"

Görüntü dökümü:

---------------------

-Eyüp Mezarlığı'ndan genel ve detaylar

-Tahrip edilen mezar ve mezar taşları

-Eyüp Mezarlığı'nın HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ



