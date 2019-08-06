DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, araçların arasından makas atarak ilerledi. Araçların yakınından geçen motosikletli, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Motosikletli, defalarca makas attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Motosikletlinin makas atması

-Diğer araçların çok yakınından geçmesi

06.08.2019 -09.32 Haber Kodu : 190806028

================================================



6-CEVİZLİBAĞ'DA SU TANKERİ TRAMVAYA ÇARPTI

*Seferler yaklaşık 1 saat sonra normale döndü

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

Zeytinburnu, Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri bir süre çift yönlü durduruldu. Kazaya karışan tramvayın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaza, 07.30 sıralarında Cevizlibağ'da meydana geldi. İddialara göre kırımızı ışıkta duramayan su tankeri sürücüsü Topkapı istikametine seyir halinde olan bir tramvaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvaydan tahliye edilen yolcular, rayların üzerinde yürüyerek bir sonraki durağa gitti. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, seferler çift yönlü olarak durduruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar-Cevizlibağ veTopkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır" bilgisi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından seferler normale döndü. Kazanın ardından tramvay garaja çekilirken, kazaya karışan su tankeri çekici yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kazaya karışan tramvay

-Su tankeri

-Metro istanbul ve İBB ekiplerinin çalışması

-Raylarda yürüyenler

-Genel ve Detaylar

06.08.2019 - Haber Kodu : 190806019

06.08.2019 - Haber Kodu : 190806020

06.08.2019 - Haber Kodu : 190806022

06.08.2019 - Haber Kodu : 190806026





- Şterisinin