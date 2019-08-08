DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Yapılan bir araştırmaya göre İngilizce konuşma seviyesi arttıkça insanların mutluluk ve kazanç düzeyleri aynı oranda artış gösteriyor. İleri derecede İngilizce bilenlerin yüzde 68'i hem sosyal ve hem iş hayatında daha mutlu.

Dünyada yaklaşık 1.5 milyar insan ortalama düzeyde İngilizce konuşuyor. 2023 yılına kadar global İngilizce eğitimi sektöründe yüzde 80 ve net 28 milyar dolarlık bir artış bekleniyor. Nüfusun her yıl 83 milyon artacağı ön görüldüğünde 2030'da bu rakamın 8,6 milyara, 2050'de 9.8 milyara ulaşması bekleniyor. Wall Street English tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan çalışmanın sonuçları İngilizce bilmenin kişiye sağladığı faydaları ortaya koydu. Almanya, İtalya, Rusya, Hindistan, Endonezya, Çin, Japonya, Şili olmak üzere 8 ülkeden 18-50 yaş arası hem öğrenci hem çalışan 500'er kişi ile yapılan araştırmada, denekler hiç İngilizce bilmeyenlerden ileri seviyede bilenlere kadar geniş bir skalada seçildi.

"İNGİLİZCE ÖĞRENDİKÇE FIRSATLAR ARTIYOR"

Araştırma, ileri derecede İngilizce bilenlerin yüzde 68'inin bilmeyenlere göre hem sosyal hem de iş hayatında kendini daha mutlu hissettiğini ortaya koydu. İngilizce konuşma seviyesi arttıkça insanların mutluluk ve kazanç düzeylerinin arttığını anlatan Wall Street English Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Uçar, araştırmayı şu sözlerle değerlendirdi: "İngilizce bilenler bu durumdan dolayı mutlu. Ama bunların değişik seviyeleri var. Başlangıç, orta, günlük işlerini rahatlıkla halledecekleri seviye, anadil seviyeleri gibi. Seviyeler yükseldikçe insanların mutluluğunun da yükseldiği görülüyor. İyi İngilizce bilmek insanı hem iş hem günlük hayatında mutlu ediyor. İngilizce bilen daha başarılı da oluyor, daha iyi iş bulabiliyor, daha fazla para kazanıyor. Kişi kendi işini seçebiliyor. İngilizce öğrendikçe fırsatlar artıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde ilk sonuçlarını göreceğiz. Ama 2030'da dünya nüfusu 8.6 milyara çıkacak. 2050'de de 10 milyara çıkacak. İngilizce öğrenenlerin sayısı da gittikçe artmaya başlayacak. Globalleşme ve teknolojideki gelişmeler sonucu insanlar İngilizce öğrenmeye başlayacak."

YÜZDE 25 DAHA FAZLA KAZANIYORLAR

Araştırmanın, ileri düzeyde İngilizce konuşanların yarısının dil becerileri sayesinde yüzde 25 daha fazla kazandığını gösterdiğini ifade eden Dündar Uçar, "İngilizce bilenler daha fazla ücret alıyor. Yüzde 25 oranında daha fazla kazanıyorlar. İngilizce öğrenenlerin yüzde 65'i dünya ile iletişim halinde olduğunu söylüyor. İngilizce insan zihninin daha iyi çalışmasına yardım ediyor. Bir şeyi hatırlamakta güçlük yaşayan insanlara özellikle İngilizce öğrenmeleri tavsiye ediliyor. Eğitimde üç ana ders olduğunu düşünüyoruz. Bir tanesi anadilimiz Türkçe, ikincisi Matematik üçüncüsü ise İngilizce" diye konuştu.

İNGİLİZCE ÖĞRENMEK ADINA NELER YAPILMALI?

Türkiye'de İngilizce öğrenimini yaygınlaştırmak adına yapılması gerekenleri şu sözlerle sıraladı: "Öncelikle sınıftaki öğrenci sayısını azaltmak gerekiyor. Az öğretmek gerekiyor. Mesela, birinci sınıfta öğrenciye İngilizcenin yüzde 6'sını öğretmek gerekiyor. Herkesin konuşması ve soru sorması önemli. Ufak bir soru sorup cevap alacaksın sonra öğrenciye soru soracaksın. Soru sormak insanın kafasına daha iyi yerleştirir. İkinci yıl o yüzde 6'nın üzerine bir yüzde 6 daha ekleyeceksin. 10 senede kişi yüzde 60 oranında öğrenir. Hafif bir program, az bir öğrenci sayısı ve konuşmaya yönelik bir sistem. Bunun teknoloji ile de desteklenmesi gerekiyor."

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-İngilizce konuşan insanlar

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08.08.2019 - 11.24 - Haber Kodu : 190808049_

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