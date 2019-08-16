DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

YAZILIMI DEĞİŞMİŞ POS CİHAZLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN KURYELERE OPERASYON (1)



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/

İstanbul'da yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla sipariş götürdükleri kişilerin kart bilgilerini kopyalayarak 50 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 motosikletli kurye tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerlerinde moto kurye olarak çalışan ve sipariş götürdükleri evlerdeki kişilerin banka kartı yada kredi kartlarını yazılımı değiştirilen POS cihazlarına kopyalayarak bilgilerini alan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bu yöntemle kopyaladıkları bilgileri başka bir manyetik karta aktararak 50 bin lira haksız kazanç elde eden B.Ç, M.F.G, F.S, A.T ve H.A gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada şüphelilere ait yazılımı değiştirilmiş üç adet POS cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Ele geçirilen pos cihazları ve dijital materyallerden görüntü

-Genel ve Detaylar

16.08.2019 -11.01 Haber Kodu : 190816032

=======================================

2-JANDARMADAN UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

*Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin "siyah dolar" yöntemiyle sahtecilik yaptıkları da tespit edildi.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 150 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo Bonzai hammaddesi (Fubinaca), yüklü miktarda para ile hap yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan H.C., S.Ç. ve yabancı uyruklu R.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2018 yılında H.C. isimli bir şüphelinin Tuzla'da imalathane kurarak, uyuşturucu hap (Ecstacy) imal ettiğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.C.'yi suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramada150 bin adet uyuşturucu hap (Ecstacy), 30 kilo Bonzai yapımında kullanılan Flora-5 adlı madde, 2 adet tabanca ve şarjör ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen 30 kilo Flora-5 adlı madde ile 30 ton Bonzai uyuşturucu maddesi elde edildiği değerlendiriliyor.

2. OPERASYONDA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan H.C.'nin bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik araştırmalarına devam eden ekipler S.Ç. isimli bir şüpheliyi de takibe aldı. S.Ç.'nin yanında bulunan yabancı uyruklu bir kişiyle Tuzla, Akfırat Mahallesi'ndeki bir apartmana giriş yaptığını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 11 kilo uyuşturucu madde (Amfetamin/Metanfetamin), 120 gram eroin, 1 adet hap baskı makinesi, 1 adet gıda karıştırıcı mikser, 2 adet hassas terazi ile bin 390 adet 100'lük Amerikan Doları ele geçirildi. Evdeki aramalarda ayrıca 20 adet desenli hap kalıbı bulundu.

ŞÜPHELİLERİN "SİYAH DOLAR" YÖNTEMİYLE SAHTECİLİK YAPTIKLARI DA TESPİT EDİLDİ

Operasyonda ayrıca sahte sahte ABD Dolarları ele geçirildi. Şüphelilerin sahte dolarları piyasada "Siyah Dolar" olarak kullanılacağı tespit edildi. "Siyah Dolar" olarak tabir edilen ve daha çok uluslararası suç çetelerinin kullandığı bir yöntemle, ABD doları özel bir siyah boya ile kaplanıp para olduğu gizleniyor. Daha sonra özel bir solüsyon ile temizlenerek orijinal haline geri getiriliyor ve piyasaya sürülüyor. Dolandırıcılar siyah fon kağıtlarını dolandıracakları kişiye özel olarak boyanmış ABD Doları diye gösterip, yüklü miktarda para karşılığı satıyor.

Şüphelilerin ayrıca buldukları müşterilere özel bir sunum yaparak, ellerinde bulunan siyah fon kağıtlarını özel solüsyonla temizliyormuş gibi yapıp, el çabukluğu ile gerçek ABD Doları ile değiştirdi. Şüphelilerin ellerindeki gerçek ABD dolarını döviz bürosunda kontrol ettirip, siyah fon kağıdına boyanmış gerçek ABD Doları sanarak satın alıp dolandırdıklarını tespit etti. Yakalanan (3) şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

(JANDARMA KAMERASI)

-Operasyon anın ilişkin görüntüler

-Ele geçirilen maddeler

-Yakalanan dolarlar

-Detaylar

16.08.2019 -11.04 Haber Kodu : 190816033

===============================

3- KASA KASA DOMATES VE BİBERİ ÇÖPE DÖKTÜLER...

- 3 ton domates eksper raporu olmadan çöpe döküldü.

İlgili firmaya toplam 4 bin 200 TL ceza kesildi.

Sosyal medyada, fiyat düşmemesi için sebze ve meyvelerin çöpe atıldığı yönünde yorumlar ağırlıkta.

İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'daki sebze halinde çekilen ve kasa kasa domates ile biberlerin çöpe dökülmesine ilişkin görüntüler tartışma konusu oldu. Fiyatların düşmemesi için sebze ve meyvelerin döküldüğü iddia edilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı. Açıklamada 3 ton domatesi çöpe döken firmaya 4 bin 200 TL ceza kesildiği belirtildi.

"RAPOR TUTTUKTAN SONRA ÜRÜN İMHA EDİLMEKTEDİR"

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde çekilen görüntüler tartışma yarattı. Görüntülerde kasa kasa domates ve biberin çöpe döküldüğü görülüyor. Sosyal medyada yapılan yorumlar fiyatların düşmemesi için sebze ve meyvelerin döküldüğü yönünde. İBB'de konuyla ilgili yapılan açıklamada 3 ton domatesi çöpe döken firmaya toplam 4 bin 200 TL ceza kesildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Zaman zaman gerek nakliye gerekse hava şartlarına bağlı olarak ürünlerin satışa sunulamayacak duruma gelmesinden dolayı bazı ürünler esnaf tarafından imha edilebilmektedir. Böyle durumlarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nce oluşturulan bir eksper heyeti, malın satışa arz edilemeyecek nitelikte olduğuna dair rapor tuttuktan sonra ürün imha edilmektedir. Bayrampaşa hali içerisinde yıllık ortalama 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleştirilmekte olup, bu tip çöpe dökülen ürünlerle beraber yılda toplam 27 bin ton organik çöp oluşmaktadır" ifadesi yer aldı.

"3 TON DOMATESİ EKSPER RAPORU OLMADAN ÇÖPE DÖKMÜŞTÜR"

"Bu çöpler toplanılarak ayrıştırılmakta ve gübre elde edilerek park ve bahçelerimizde kullanılmaktadır" denilen açıklamada, "Gıda kayıp kaçak oranının yüzde 25'ler olarak konuşulduğu bir sektörde, haldeki toplam çöp miktarı binde 7 oranında gerçekleşmektedir. Söz konusu olay (domateslerin dökülmesi) ise, 10 Ağustos 2019 Cumartesi Arife günü saat 11.00 civarında gerçekleşmiştir. Bozuk olduğundan dolayı dökülen ürünler için (bayram tatili nedeniyle halin 4 gün kapalı kalacağı da göz önüne alınarak ) İBB'den eksper raporu alınmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı, ilgili firmaya toplam 4 bin 200 TL ceza kesilmiştir. İlgili firma bayramdan önceki son 3 gün içerisinde 124 ton domates satmış, elinde kalan bozulmaya yüz tutmuş 3 ton domatesi eksper raporu olmadan çöpe dökmüştür. Aynı tarihlerde hal içerisinde 10 bin ton domates satılmıştır. Bu veriler ışığında fiyat spekülasyonu oluşturulmak istenildiğine dair bir kanaat oluşmamıştır" bilgilerine yer verildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Domates ve biberin çöpe dökülmesi

16.08.2019 -11.30 Haber Kodu : 190816042

=====================================

4- İSTANBUL'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.

Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı.

Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Yağıştan görüntü

-Şemsiyelerle yürüyenlerden görüntü

-Kapalı alanlarda bekleyenlerden görüntü

-Çanta ve poşetlerle korunmaya çalışanlardan görüntü

-Islanmamak için koşanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

16.08.2019 -10.12 Haber Kodu : 190816021

=================================

5- DHMİ GENEL MÜDÜRÜ KESKİN: İSTANBUL HAVALİMANI'NIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE UÇUŞ GÜZERGAHLARI YÜZDE 8 KISALDI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, -Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının geçmişe göre yüzde 8 kısaldığını ve aynı oranda yakıt maliyetlerinde tasarruf elde edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgi olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hüseyin Keskin, 1 milyon kilometrekarelik Türkiye Hava Sahası'nı yönettiklerini ve emniyetli hava trafik kontrol hizmetini yakıt tasarrufu ile bir araya getirmeyi başardıklarını söyledi. Keskin, "Tamamen milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarımları yapılan İstanbul Hava Sahası, yenilenmiş uçuş güzergahlarıyla havacılığımızı dünyada ilk sıralara taşıyan İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bölgedeki tüm havalimanlarına ve transit uçuşlara başarıyla hizmet veriyor. Marmara bölgesinde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, İstanbul Havalimanının açılmasıyla birlikte uçuş güzergahları geçmişe göre yüzde 8 kısaltıldı. Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı'nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık bir azalma ile yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor. Bu güzel neticeyle bizleri gururlandıran arkadaşlarıma minnettarım. Ayrıca, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımıza rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunmak için havalimanlarımızda özveriyle görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

==========================================

6- ÇEKMEKÖY'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,-ÇEKMEKÖY'de 4 şüpheli girdikleri evden ziynet eşyası ve 400 lira para çaldı. Şüpheliler, yakalanırken, hırsızların yaptıkları adrese giriş, çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'de bulunan bir eve 30 Temmuz tarihinde giren 4 şüpheli 8 adet ziynet eşyası ve 400 lira para çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler 4 şüphelinin önce eşkallerini sonra kimliklerini tespit etti. Polis, şüphelilerin beraber yaşadığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet T.(20), Kadir B.(24), Kenan Ö.(19), Mücahit G.(19)'nin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 4 hırsız tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızların olay yerine beyaz renkli bir araçla geldikleri ve apartmana girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde eve giren şüpheliler apartmandan çıktıktan sonra olay yerinden aynı araçla uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin araçtan inmesi

-Şüphelilerin apartmana giriş anı

-Şüphelilerin apartmandan çıkışı

-Şüphelilerin aynı araçla olay yerinden uzaklaşması

16.08.2019 -12.36 Haber Kodu : 190816065