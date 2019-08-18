DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

EMİNÖNÜ'NDE SELİN ARDINDAN SON DURUM (1)

- SU BASAN YERLERDE ESNAFIN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

İstanbul'da kuvvetli yağış bir çok noktada su baskınlarına neden oldu. En çok etkilenen yerlerden olan Eminönü'nde sular çekilirken, esnaf iş yerlerine gelerek temizlik yaptı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı.

İstanbul'da dün kuvvetli yağışın en çok etkilediği yerlerden biri Eminönü'nü oldu. Alt geçitler su altında kaldı, iş yerlerini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları dün sular çekildi. Giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılan yer altı çarşına gelen bazı esnaflar kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalıştı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı. Belediyeye ait temizlik görevlileri de Eminönü'nde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

"ZARARIMIZ BÜYÜK"

Sabah saatlerinde çok sayıda esnaf gelerek dükkanlarını kontrol etti. Temizlik yaptı. İş yerinin önüne gelen ve yer altı çarşısının bir anda suyla dolduğunu söyleyen esnaf Emrah Kandemir, "Büyük bir maddi zararımız var. 10 dakikada oldu. Herkes dışarı çıktı. Bugün kapalı kalacak kimse içeriye giremeyecek. Belediye gelip bakacak. Kimin ne zararı var kontrol edecek" dedi.

Bir başka esnaf Mehmet Şirinakbaş ise, "Normal de deniz tarafından gelmezdi dün oradan da su geldi. Birden bastı. Bizde kaçmak zorunda kaldık, mallar her şey ortada kaldı. Zararımız büyük hiç bir şeyimiz kalmadı. Kendi imkanlarımızla temizliğe başladık ama elektriklerimiz de yok. Bekliyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dün su basan alt geçitten görüntü

-Kapalı olan yeraltı çarşılarından görüntü

-Esnafla röportaj

-Temizlik çalışmaları

-Mallardan görüntü

-çarşı giriş çıkışlarından görüntü

-Tramvay yolundan görüntü

-Diğer detaylar

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İSTANBUL - (havadan görüntüyle) - ÜSKÜDAR'DA ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL,

Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle çöken yolda çalışmalar başladı. Ekipler sokağı tahta sunta kapatıp, kum çuvallarıyla önlem aldı. Sokakta iş makinesi ile çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bosna Bulvarı Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Belediye ekipleri bugün sokak üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Sokak tahta suntalarla kapatılıp, yağış ihtimaline karşı kum çuvallarıyla önlem aldı. İş makileriyle çöken yerler dolduruldu. Yan yatan elektrik direği kaldırıldı. Sokak mıcır dökülerek doldurulduktan sonra beton dökülecek. Kaldırım çalışmasının ardından sokakta asfaltlama çalışması yapılacak.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLER

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-Sokaktan görüntü

-Suntalarla sokağın kapatılması

-Kum çuvallarıyla önlem alınması

-İş makinesi ile çalışma yapılması

-Çöken yerlerin doldurulması

-Elektrik direğinin kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

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BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE POŞET İÇİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ Yakuplu sahilinde poşet içinde bir bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu bir kişi sabah saatlerinde yürüyüş yaparken, beraberindeki köpeğinin bir poşetin yanından ayrılmaması üzerine, poşeti yakından inceledi. Poşetin içinde bir bebek cesedi olduğunu gören kişi, çevredekilerden polisi aramasını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri poşet çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olayı anlatan bir görgü tanığı, " Burada köpekle yürüyen bir kişi poşetin içinde bir bebek cesedi görüyor. Bana 'polisi ara' dedi ben de polisi aradım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Poşetten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Poşeti bulan adam ve köpeği

-Diğer detaylar



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- BANKADAN ÇIKAN İŞ ADAMINI TAKİP EDİP 24 BİN LİRASINI ÇALDILAR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, - MALTEPE'de banka çıkışı takip ettikleri iş adamının aracının camını kırarak 24 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güpegündüz yaşanan olayda polis eşkalleri belirlenen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay 10 gün Altayçeşme Mahallesi Kunuri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, Tuzla'daki bir bankadan para çeken iş adamı Ahmet Koç, Maltepe yönüne doğru hareket etti. Bu sırada üzerinde plaka bulunmayan başka bir araçta bulunan iki kişi, Koç'u takibe aldı. İş adamı bir akaryakıt istasyonuna girdiğinde hırsızlar da peşinden girdi. Koç, benzin istasyonundan ayrıldıktan sonra hırsızlar takibe devam etti. Müteahhitlik yapan Koç daha sonra bir işi için arkadaşının yanına uğradı.

ÇEKİÇLE CAMI KIRDILAR

Hırsızlar sürücünün aracını park edip uzaklaşmasının ardından aracın yanına geldi. Bir süre etrafı gözetleyen hırsızlardan biri güpegündüz elindeki çekiçle camı kırarak kapıyı açtı. İçinde yaklaşık 24 bin lira olan çantayı alan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı.

Aracına döndüğü sırada camın kırıldığını ve paranın yerinde olmadığını gören Koç, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde delil çalışması yapıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, eşkalleri belirlenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki kişinin park halindeki otomobilin yanına gelerek bir süre beklediği görülüyor. Hırsızlar aracın lastiğine vurarak alarmın çalıp çalmadığını kontrol ediyor. Çevreyi gözetleyen hırsızlardan biri araca dönerek çekiç alıyor. Daha sonra aracın camını kırıp parayı alan hırsızlar uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İş adamının siyah renkli aracı ile benzin istasyonuna gelmesi

-Hırsızların plakasız beyaz araç ile gelmesi

-Benzin istasyonun marketine girmesi

-Zanlıların burada oyalanması

-Benzin istasyonundan ayrılması

-İş adamın park halindeki aracının görüntüsü

-Hırsızların aracın yanına gelmesi

-Lastiğine tekme atıp alarmın çalıp çalmadığı kontrol etmesi

-zanlılardan birinin çekiç alıp gelmesi

-camı kırmaları

Kapıyı açmaları

-Çantayı alıp kaçması

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- İMAMOĞLU EMİNÖNÜ VE KAPALIÇARŞI'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ (1)

- ESNAFTAN SİTEM: BAŞKANIM DÜN KİMSEYE NEDEN ULAŞAMADIK

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Eminönü'nde esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu ilk olarak Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşı esnafını ziyaret etti. Dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınında zarar gören çarşı esnafının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

"NEREDESİNİZ BAŞKANIM"

Bir esnaf İmamoğlu'na sitem etti. Esnaf, "Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık" dedi. Aynı esnaf, "Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" dedi.

İmamoğlu da "Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, meteorolojiden yağmur uyarısının geç geldiğini söyledi.

"MADDİ MANEVİ YANINIZDAYIZ"

İmamoğlu tek tek esnafın sorunlarını dinlerken yaraların en kısa sürede sarılacağının sözünü verdi. İmamoğlu, " Şimdi arkadaşlara talimat verdim, her iki çarşıda da bizim bir ekibimiz burada olacak, tespit ve esnafla bir gözlem yapacak. Yani maddi manevi yanınızdayız" şeklinde konuştu. Yağmurda zarar gören her iki alt geçit çarşısını da gezen İmamoğlu daha sonra beraberindeki heyetle birlikte kapalı çarşıyı da gezerek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İmamoğlu'nun alt geçit çarşısında inceleme yapması

-İmamoğlu'nun esnafın sorunlarını dinlemesi

-İmamoğlu'nun kapalı çarşıda incelemeler yapması

-Genel ve detay görüntüler