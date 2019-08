DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

SELDE ÖLEN "CİCİ BABA"NIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU (1)

Yılmaz OKUR - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi. Çevrede "Cici Baba" olarak bilinen kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi. Güdek'in ailesinin Ordu'da olduğu kaydedildi.

-Sel baskınından yeni görüntüler

-Olay günü çekilen görüntüler

2-EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTE TEMİZLİK TAMAMLANDI ESNAF DÜKKAN AÇTI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL EMİNÖNÜ'NDE şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitteki temizlik çalışmaları sona erdi. Alt geçit yaya geçişine açılırken, bazı dükkan sahipleri kepenk açtı. Zararlarının karşılanmasını talep eden dükkan sahipleri, benzer sorunların bir daha yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını talep etti.

İstanbul'da geçen Cumartesi günü etkili olan sağanak yağışta sel sularının bastığı Eminönü Meydanı'nda bulunan alt geçit, temizlik çalışmalarının ardından bu sabah saat 09.00 sıralarında yeniden yaya trafiğine açıldı. Bu sırada bazı esnafın tezgahlarını açtığı görüldü. O esnaflardan biri olan Ahmet Şahin, "Zararımız büyük. 100 bin lira civarında bir zararımız var tabi. Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve 'telafi edeceğiz' dedi. Biz de bekliyoruz. Talebimiz, bir daha olmasını istemiyoruz. Normalde yukarıdan gelen yağmur geçitten gelmiyor. Alt kanaldan yukarı çıkıyor sular, bunların yapılmasını istiyoruz. Biz buranın temizliğine dün sabah 10.00'da başladık halen de bitmedi temizlik, devam ediyoruz." dedi.

Bir başka esnaf Mücahit Çalışkan ise, "8 dükkan bu geçitte. 8'inde de zarar var. Tahmini dükkan başına 100 bin liradan fazla zarar var. Onun dışında ekstraları söylemiyorum. Çünkü su baskınında personel cep telefonlarını ve cüzdanlarını kaybetti. Biz canımıza bir şey olmadı diye şükür ediyoruz. Bizim talebimiz yer altı sistemini tamamen düzeltsinler. Biz onlardan, 'gelin cebimize para koyun' demiyoruz. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Talebimiz bu. Biz şu an kuru olan malları açıyoruz, su değemeyen malları. Ama malımızın çoğu da çöpe gitti. Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için tedbir almalılar. Bundan 10 yıl önce de oldu, 3 yıl önce de oldu. Bir daha yaşanmasın istiyoruz" diye konuştu.

3-İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI EMİNÖNÜ'NDE ESNAFIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ, İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Eminönü alt geçitte su baskını sırasında zarar gören esnafla bir araya geldi. Alt geçidin yakınlarındaki bir kafede esnafın taleplerini dinleyen Yazıcı, maddi anlamda zararın giderilmesi için çalışma başlatacaklarını belirterek, "Burada bu yoğunlukta bir sorun yaşanıyorsa yıllardır, bunun alt yapı ile ilgili bir sorun olduğu açık. Alt yapı çalışmasıyla çözülebileceğini düşünüyoruz. Her sene tekrarlanıyor bu durum. Geçen yıl da, daha önceki yıl da benzer durumlar yaşandı. Bu durumun tekrarlanmaması adına biz belediye olarak, bize düşen ne varsa çözüm önerileri ile hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Yazıcı, "Dün başkanımızla birlikte geldik. Biz selin olduğu gün de buradaydık. Sıkıntılı bölgeleri dolaştık. Esnaf tabii zor durumda. Ciddi problem yaşanmış durumda. Dün yaptığımız tespitleri bugün daha da somutlaştırarak daha çözüm odaklı neler yapacağız onu konuşacağız. Zaten 1 hafta içinde de bunu hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

(havadan görüntüyle)

4- TONLARCA DOMATESİ ÇÖPE ATAN İŞ YERİ SAHİBİ: 20-30 KASA DÖKTÜK

* Sebze halinde kasa kasa domates ve biberlerin çöpe dökülmesi görüntülerine yönelik tepkilere cevap veren esnaf, "Elimizde ortalama 200 domates kasası vardı, bunun 20-30 kasasında suyu akmıştı" dedi.

* Dökülenlerin çürük olmadığını iddia eden bazı vatandaşlar ise, "Keşke bir mahalleye getirilip hayır için dağıtılsaydı" dediler.

Özden ATİK - Şahin BOZKURT- Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL, BAYRAMPAŞA Sebze ve Meyve Hali'nde kasa kasa domatesi çöpe döken esnaf, "İşe yaramayan, işlev görmeyen, kötü olan domateslerdi" dedi. Pazardaki vatandaş ise görüntülere tepkisini sürdürdü.

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde Kurban Bayramı arifesinde çekilen kasa kasa domates ve biberlerinin çöp konteynerlerine atılması görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Fiyatların düşmemesi için sebze ve meyvelerin döküldüğü iddia edilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 3 ton domatesi eksper raporu olmadan çöpe döktüğü gerekçesiyle firmaya 4 bin 200 TL ceza kesildiğini açıklamıştı.

Bayrampaşa Hal esnafı ise "ucuza satılmasın" diye sebzelerin çöpe atıldığı iddiasına cevap verdi. Söz konusu çöpe dökme görüntülerinin çekildiği firmanın sahibi Fatih Erul, "Hal içine giren domates tonajı çok yüksekti. Yüksek olunca arz talep meselesi olduğundan fazla mal satılmadı. Elimizde ortalama 200 domates kasası vardı, bunun 20-30 kasasında suyu akmıştı. Bu medyada 'ucuza satılmasın' diye algılanan bir durum söz konusu değil. Artık işe yaramayan, işlev görmeyen, kötü olan domateslerdi. Durumu olmayanlara da domatesleri dağıttık. Her türlü yardımımız oldu. Ortalama 150 kasam kaldı, sağlamdı biraz iyiydi. Onları kendi dayımı çağırdım, kendi sattı. Halkımıza sesleniyorum, 'Ucuza satılmasın' diye beklenti içinde olmadık. Fiyat neyse öyle vermeye çalıştık. Hayatta sağlıklı atmayız" dedi.

Erul, görüntülerde domates ve biberlerin taze göründüğü sorusuna ise "Kamerada her şey taze görünüyor. Domatesler çürümüştü. Bayram nedeniyle 4 gün hal kapalıydı. Bizim de belli bir malımız kaldığından, öyle de böyle de çöpe gidecekti. Satmaya çalıştık, satamadık elimizde kaldı" diye cevap verdi. Erul, halde arife gününden sonra domateslerin 1-1,20 lira, biberin ise ortalama 1,5 lira arasında satıldığını belirtti.

"HER GÜN BEDDUA YİYORUZ"

Görüntülerde domatesleri çöpe döken işçi Bayram Kinioğlu, "Çürüdü, kimse almadı ki. Kasasını 5 liraya verdik, kimse almadı. Mecbur döktük. Her gün beddua yiyoruz" diye konuştu. Domatesleri çöpe atan işçilerden Enver Tokal da "Domatesin kasasını 10 liraya verdik, alan olmadı. 5 liraya verdik, alan olmadı. Yere indirdik. 220 kasa. Çöp tenekesi getirip çöpe döktük. Halk madem ucuz mal istiyor, niye gelip almıyor. Gelsin alsınlar. Salatalıklar var, çöpe gidecek. Korkumdan çöpe de atamıyorum. Ceza kesilecek diye. Şu an 20 kuruşa veriyorum, ama alan yok. Nakliye parasını tutmuyor. Mal pahalı olduğu zaman tatlıdır, ama ucuz olduğu zaman tatsızdır, kimse almıyor" ifadelerini kullandı.

"YAŞ MEYVE-SEBZE SATIYORUZ RAF ÖMRÜ ÇOK KISA"

Bayrampaşa hali esnafından Celal Kurt da "Arabanın üstünde bu milli servettir. Çürüyen bir domates. Neden çürüyor, bayram akşamı satılmadı. Dört gün bu domates arabanın üstünde kaldığı zaman ne olur, salça olur. Kötülemenin anlamı yok. Bunun masrafı, işçiliği, vergisi, komisyonu var" dedi.

40 senedir esnaflık yapan Yusuf Batur da atılan sebzelerin arifeden iki gün önce geldiğini belirterek "Bayramdan sonraya kalmayacağından verecek kimseyi bulamadılar. Zaten verilecek yerlere verildi, kalanını da çöpe attılar. Kimse malının düşmanı değil. Hiç kimse bilerek malını da çöpe dökmez. Ama satılmadığı için de yaş sebze ve meyve, zaten iki gün önce gelmişti. Bayramdan sonraya da yedi güne tekabül edecekti. Dayanma şansı yoktu. Bazı kurslara ve fakirlere dağıttılar. Kalanını da ister istemez çöpe döktüler. Yaş meyve sebze satıyoruz, raf ömrü çok kısa. Yazıhanemizde buzhanemiz yok, bunu koruma bekletme imkanımız yok. belli bir yere kadar. Dökülmesinin tek sebebi o" diye konuştu. Esnaf Siyami Karakuzu ise "Halka dağıtamayız, gelselerdi alsalardı biz mal vermeye adam aradık kimse yoktu" dedi.

VATANDAŞLAR İSE GÖRÜNTÜLERE TEPKİLİ

Pazardaki vatandaşlar ise görüntülerden rahatsız olduklarını ifade ettiler. Murat Aca ise "İsraf yani, halka düşmanlık diyelim daha doğrusu. Şu anda ekmek aslanın midesinde. Kendi cebini düşünen insanlarımızdan kaynaklanıyor. İhtiyacı olan insanlara verselerdi sevap olurdu. Bunun bu kadar pahalı olmasının anlamı yok. Ülkemize zarar vermenin anlamı yok. Gıda terörü diyelim bizde" şeklinde konuştu. Pazar alışverişini yapan Gülümser Şengül de "Fakir fukara yemesin, çöpe gitsin, biz rahatlayalım diyorlar. Ne diyelim ki. Büyüklere soracaksınız, 'Neden böyle yapılıyor?' diye soracaksınız" dedi. Mahmut Karakaş adlı vatandaş da "Dökülmemesi lazım, yazık, günah. Vatandaş yesin. Fakirler var, onlar yesin. Üzüldüm. Olmaması lazım. Bir mahalleye gelseydi dağıtsaydı hayır yapmıştı" diye konuştu.



5- İSTİKLAL CADDESİ'NDE MOTOSİKLETİYLE DEHŞET SAÇTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL, - BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde motosikletine aldığı turist iki kadınla seyir halindeki sürücü insanların arasına daldı. Motosikletin çarptığı bir kadın turist ve motosikletten düşen yabancı uyruklu iki kadın yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Arkasına aldığı yabancı uyruklu iki kadınla trafiğe kapalı olan İstiklal Caddesi'nde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü turist bir kadına çarptı, kadın turist yere düşüp başından yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın da yola savrularak yaralandı. Yine motosikletin çarptığı başka bir kadın da kazadan yara almadan kurtuldu.

ÇOCUĞU ANİ REFLEKSİYLE SON ANDA KURTARDI

Motosikletin turist kadına çarptıktan sonra hızla üzerlerine geldiğini gören bir kişi yanındaki çocuğu kucaklayıp çekerek son anda kurtardı.

KAZA YAPTI YARDIM BİLE ETMEDEN KAÇTI

Çarptığı turist kadın ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın yerde acı içinde kıvranırken bir süre etrafa bakınan motosikletli daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken polis, kaçan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir motosikletin arkasında iki kadınla birlikte İstiklal Caddesi'nde ilerlediği görülüyor. Motosiklet daha sonra bir kadına çarparak yere düşürüyor. Yere düşen kadına yardım etmek için çevredekiler yanına gidiyor. Sürücünün etrafına aldırış etmeden motosikletle kaçmaya çalıştığı görülüyor. Bir başka açıca ise motosikletin üstlerine geldiği gören bir kişi yanındaki çocuğu çekerek kurtarıyor.

6- ARNAVUTKÖY'DE ÜÇ DAKİKADA 20 BİN LİRALIK AKÜ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,-ARNAVUTKÖY'de oto sanayi sitesine giren hırsızlar otomobil aküsü satan bir iş yerinden hırsızlık yaptı. İş yerinin kepenklerini açan, kapı kilitlerini kıran, içerideki aküleri araçlarına yükleyen şüpheliler, üç dakikada 20 bin liralık hırsızlık yaptı. Çalan alarmı kıran şüphelilerin, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy, İslambey Mahallesi Gaffar Sokak'ta bulunan hırdavat dükkanının önünde duran otomobildeki dört şüpheli, önce bir iş yerine girmek istedi. İş yerinin kepenklerini levyelerle açmaya çalışan hırsızlar, sabah erken saatlerde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan bir vatandaş tarafından fark edilince olay yerinden hızla uzaklaşarak başka bir iş yerine yöneldiler.

ÜÇ DAKİKADA 20 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

İlk girişimlerinde başarılı olmayan şüpheliler, daha sonra 100 metre uzaklıktaki akü malzemeleri satan iş yerine yöneldi. Murat Öz'e ait iş yerine gelen hırsızlar, iş yeri kepenklerini söktü. Kepenklerin ardındaki kapı kilidini de kırdıktan sonra alarm sistemlerinin devreye girmesi üzerine hırsızlardan biri, elindeki levyeyle alarm cihazını kırdı. İçeri giren hırsızlar, üç dakika içinde 20 akü çaldıkları iş yerinden hızlıca ayrıldı. Hırsızların, soygun anları ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İŞYERİ SAHİBİ: 15-20 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR

Alarm sisteminin uyardığı iş yeri sahibi Murat Öz, "Bayramın dördüncü günü sabah 07.20'de telefonumuz çaldı. İş yerine taktırdığımız alarm sisteminin haber merkezi tarafından arandık. Dükkanımıza giriş yapıldığını ve bilgimizin olup olmadığı sorulunca biz de bilgimizin olmadığını söyledik ve hemen polise haber verildi. Yaklaşık sekiz dakika sonra geldiğimizde iş yerimizin kepenkleri yerdeydi. Kapılarımızın kilitleri kırılmıştı. İçeriye girip güvenlik kameralarını izlediğimizde bir araçla biri şoför, dört kişinin geldiği görülüyor. Dükkanımızdan yaklaşık 20 tane akü çalındı. Kepenklerimiz kırıldı, kapılarımız bozuldu. 15-20 bin liraya yakın zararımız var. Sabah saat 07.20'de gün aydınlık iken bu işleri nasıl yapıyorlar, nasıl cesaret ediyorlar anlamıyorum. Gerçekten çok şaşkınız. Öğrendiğimiz kadarıyla bizden önce başka bir iş yerine daha girmeye çalışıyorlar. Birileri tarafından fark edilince bizim dükkanımıza yöneliyorlar. Polisimizin gerekli çalışmayı yaparak bu suçluları bir an evvel yakalamasını bekliyoruz" dedi.

"KOMŞUMUZ SAYESİNDE HIRSIZLARIN HEDEFİ OLMAKTAN KURTULDUK"

İş yerinin soyulmasının işe gitmek üzere aracına binmeye çalışan komşuları sayesinde önlendiğini söyleyen Emre Karadaş ise,"Hırsızların geldiği aracın plakası da kameralardan çok net gözüküyor. 34 GU 522 plakalı araçla gelmişler. Plaka ile oynanmış gibi görünmüyor ama araç çalıntı olabilir. Umarız kısa sürede yakalanırlar. Esnaf arkadaşlara uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle karşınızdaki dükkanların kameraları kırılıyorsa emin olun asıl hedef sizsiniz. Kamera kırılan iş yerinin karşısındaki dükkanlar genellikle hedef olarak seçiliyor. Esnaf arkadaşlarımızı bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

7-PROF. DR. AKGÜN: MAARİF OKULLARI ARACILIĞIYLA ETKİLİ BİR KÜLTÜR DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜLÜYOR

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,TÜRKİYE Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin uluslararası eğitim markası olarak, dünyada Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan menfi imajı değiştirmek amacıyla Maarif Okulları aracılığıyla etkili bir kültür diplomasisi yürütmektedir" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın 55 ülkedeki direktörleri, 7. İstişare Toplantısı için İstanbul'da buluştu. Vakfın Üsküdar'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile vakfın uluslararası temsilcileri ve direktörleri katıldı. Prof. Dr. Birol Akgün, toplantının açılışında, şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada, 100 ülkeyle resmi temas sağlanmış, 55 ülkeye direktör atanarak faaliyetlere başlanmış, 35 ülkede 294 eğitim kurumu ve 41 yurt binası, altı bine yakın idareci, eğitici ve destek personel kadrosu ile 30 bini aşkın öğrenciye eğitim-öğretim, barınma ve burs hizmeti verilmektedir. Ayrıca, 46 ülkede gerek FETÖ iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni eğitim kurumlarının açılması için protokoller imzalandığını, bazı ülkelerde devir teslim süreçlerinin devam ettiğini de belirtmek isterim. Bu çalışmalarıyla Türkiye Maarif Vakfı küresel bir eğitim ağı haline gelmiştir. Türkiye Maarif Vakfı'nın lise seviyesindeki okullarından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Moritanya'da 43, Sudan'da 133, Afganistan'da 147, Fildişi Sahili'nde 13, Somali'de 155, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 42, Çad'da 44, Ekvator Ginesi'nde 6, Gabon'da 22, Gine'de 35, Nijer'de 134, Arnavutluk'ta 56, Mali'de 218, Makedonya'da 24, Kamerun'da 45 ve Pakistan'da 769 öğrenci olmak üzere toplam 16 ülkede 1886 öğrenci başarıyla mezun olmuştur."

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLE PROTOKOL

Akgün, "Türkiye'deki eğitim fakültelerinde uluslararası karşılaştırmalı eğitim konusunda çalışan veya bu konuda eğitim veren programlar az. Henüz süreç tamamlanmadı ama bu konuda özellikle merkez çalışanları ve diğerleri açısında bir müjde vermek istiyorum. Marmara Üniversitesi ile bir ortak protokol yaptık. İlk defa Türkiye'deki eğitim fakültelerinde uluslararası karşılaştırmalı eğitim alanında hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programı açılmasını büyük ölçüde hallettik. Geçen Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gitti. Ama henüz cevap gelmedi, bir sorun gözükmüyor, inşallah belki de ilk öğrencilerini bizim de desteğimizle önümüzdeki Eylül'de alabilecekler" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ALEYHİNE OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN MENFİ İMAJI DEĞİŞTİRMEK"

Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin uluslararası eğitim markası olarak, dünyada Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan menfi imajı değiştirmek amacıyla Maarif Okulları aracılığıyla etkili bir kültür diplomasisi yürütmektedir. Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası vizyonuna uygun olarak büyümeye, genişlemeye, derinleşmeye ve insanlığın iyiliğini özümsemiş nesiller yetiştirmeye devam etmektedir. Bu nesillerin yetiştirilmesi için Türkiye'nin kültür diplomasisinin en önemli aygıtı yapmaktadır" diye konuştu.

