DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2



1-SEL BASKININDA HAYATINI KAYBEDEN "CİCİ BABA" İLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR

- İstanbul'da sel felaketinde ölen 59 yaşındaki Sezai Güdek'in hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Güdek'in 6 yıldır sokaklarda yaşadığı öğrenildi

Yakınları çevresinde "Cici Baba" olarak tanınan Güdek'in ölümü polis merkezinden gelen telefonla öğrendi.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, İSTANBUL'da sel felaketinde ölen 59 yaşındaki Sezai Güdek'in hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Güdek'in 6 yıldır sokaklarda yaşadığı öğrenildi. Yakınları çevresinde "Cici Baba" olarak tanınan Güdek'in ölümünü polis merkezinden gelen telefonla öğrendi.

KIŞ AYLARINI KARDEŞİNİN EVİNDE GEÇİRİYORMUŞ...

Ordu'nun Kumru ilçesinden olan Sezai Güdek (59) bir süre memleketinde yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı. Kasımpaşa'da bir otelde kalan Güdek, çeşitli işlerde çalıştı, seyyar satıcılık yaptı. Alkol problemi olduğu öğrenilen Güdek, bir süre sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Daha çok Beyoğlu ve Kasımpaşa çevresinde yaşayan Güdek, kış aylarında 5 kardeşinden biri olan ve İstanbul'da yaşayan 53 yaşındaki Cevat Güdek'in yanına gidiyordu. Havanın soğuk olduğu dönemlerde günlerini kardeşinin evinde geçiriyordu. İnşaat işleriyle uğraşan Cevat Güdek, ağabeyine birkaç iş ayarladı ancak Sezai Güdek bu işlerde çalışmadı. "Cici Baba" sadece kış aylarında kardeşinin yanına gidiyor ve tekrar sokaklara dönüyordu.

ACI GERÇEĞİ ADLİ TIPTA ÖĞRENDİLER

Hiç evlilik yapmadığı öğrenilen ve yaklaşık 6 senedir sokaklarda yaşayan Güdek, İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybetti. Unkapanı'nda kalmadığını bildikleri yakınları, hayatını kaybeden kişinin o olabileceğini hiç akıllarına getirmediklerini söylediler. Polis merkezinden aldıkları telefonla durumu öğrenen yakınları, teşhis için Adli Tıp Kurumu'na gittiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Büyük üzüntü yaşayan Güdek'in yeğeni, cenazeyi teslim alarak memleketleri Ordu'nun Kumru ilçesine götürdü. Güdek bugün öğle namazında Kayabaşı köyünde bulunan camide düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Gülek'in fotoğrafı

-Olay günü çekilen görüntüler

20.08.2019 - 09.47 Haber Kodu : 190820021

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2-VALİ YERLİKAYA EMİNÖNÜ ALT GEÇİDİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

*Vali Yerlikaya, "Bir yıl ödemesiz 3 yıl ödemeli 100 bin liralık kredi müjdesini verdik."

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemelerde bulunarak esnafla konuştu. Daha sonra açıklama yapan Yerlikaya, "Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile dünkü yapmış olduğumuz görüşmeden sonra bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, 100 bin liralık kredinin müjdesini verdik. Müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Yine onlara destek olması açısından bir kira yardımı ile ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da paylaştık. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla ilgili başta büyükşehir, Fatih ilçe belediyemiz kurumlarımız hep beraber alınacak önlemlerle ilgili onlardan da değerlendirme aldık. Temennimiz şu, aynı sıkıntı bir daha İstanbul'da yaşanmasın." dedi.

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumartesi günü burada olan su baskını ile ilgili dün yapmış olduğumuz hazırlıklarla ilgili ziyarete geldik. Geçmiş olsun diyoruz vatandaşlarımıza, esnaflarımıza. Allah tekrarından uzak etsin diyoruz. Hem büyükşehir hem Fatih ilçe belediyemiz diğer kurumlar neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve neler yapabileceğimizi kendileriyle paylaştık. Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile dünkü yapmış olduğumuz görüşmeden sonra bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, 100 bin liralık kredinin müjdesini verdik. Müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Yine onlara destek olması açısından bir kira yardımı ile ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da paylaştık. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla ilgili başta büyükşehir, Fatih ilçe belediyemiz kurumlarımız hep beraber alınacak önlemlerle ilgili onlardan da değerlendirme aldık. Temennimiz şu, aynı sıkıntı bir daha İstanbul'da yaşanmasın. Yağış, sağanak, kar olacak bunlar bizim dışımızda olan şeyler ama insan olarak bunlarla ilgili tedbirleri alıp, zamanında İstanbul'da bütün risk olan yerlere, orada bulunan evsel ya da iş yeri ile ilgili vatandaşlarımıza süratle haberdar etmeyle ilgili gereken çalışmalarımızı yaptığımızı ve bundan sonra da iletişimimizin daha kuvvetli olacağını ilettik."

Görüntü Dökümü:

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-Yerlikaya'nın açıklaması

-Altgeçitten detay

20.08.2019 - 11.05 Haber Kodu : 190820042

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3-KAMIŞTAN TEKNE BOĞAZ'DA

- ALMAN ARKEOLOG VE ARAŞTIRMACI ESKİ MISIRLI DENİZCİLERİN İZİNDE

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/

Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, eski Mısırlı denizcilerin Karadeniz'e ulaştığını kanıtlamak için kamıştan yapılan tekne ile Bulgaristan'dan, Mısırın İskenderiye Limanı'na 3 bin kilometre yol kat edecek. Kamış teknesiyle 2 gün önce yola çıkan Görlitz, İstanbul Boğazı'na girip Rumeli Fenerine demirledi.

Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, Antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot'un bir yazısında bahsettiği; 4 bin yıl önce eski Mısırlı denizcilerin gemiyle Karadeniz'e ulaştıkları iddiasını doğrulamak amacıyla Bulgaristan'dan, Mısır İskenderiye'ye deniz yoluyla yolculuk yapmaya karar verdi. Domonique ve ekibi bu amaçla, Bulgaristan'ın Beloslav Gölü'nde eski Mısırlı denizcilerin kullandığı tipte, 23 metre uzunluğunda bir kamış teknesi inşa etti. Teknenin yapımında, Bolivya'daki Titicaca Gölü'nden getirtilen Totora kamışı ve ağaç kullanıldı.



ALMAN ARKEOLOG VE EKİBİ SAZLI TEKNEYLE İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ

Teknenin inşasının bitmesinin ardından Arkeolog Domonique Görlitz ile ekibi, 17 Ağustos'ta, İskenderiye'ye gitmek üzere Varna Limanı'ndan hareket etti. "Abora 4" ismi verilen Alman bayraklı tekne dün saat 18.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Teknede, Görlitz'in yanı sıra Almanya, ABD, Bulgaristan, Bolivya ve Hollanda'dan olmak üzere 12 kişilik mürettebat yer alıyor.



3 BİN KM YOL KAT EDECEK

Kıyı Emniyeti botlarının da eşlik ettiği kamış teknesi Rumeli Feneri'ne demirledi. Tekne İstanbul, Çanakkale boğazlarından geçerek Yunanistan'ın Atina kentine ulaşacak. Girit Adasına da uğrayacak olan kamış teknesinin, 3 Bin kilometre yol kat edip Mısır'ın İskenderiye Kentine ulaşması planlanıyor.

"BARIŞ İÇİN YOLCULUK"

Varna Arkeoloji Müzesinden Teodor Rokov, bu yolculuğun sloganının "Barış İçin Yolculuk" olduğunu, Karadeniz'de mevcut politik durumun gergin olduğu ve bu kamış teknesinin tüm denizlerde mükemmel bir barış elçisi olabileceğini ifade etti.

Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, DHA'a konuşarak yolculukla ilgili bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü

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-Kamış teknesinden genel görüntü

-Kamış teknesinin içerisinde genel ve yakın detaylar

-Tekneden bulunan mürettebattan genel ve yakın görüntüler

-Kamış teknesinden detay görüntüler

Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

20.08.2019 -11.17 Haber Kodu : 190820043

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4-İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, av tüfeği ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütüne bağış ve propaganda yapan kişileri tespit ederek yakalanması için operasyon kararı aldı. TEM ekipleri gece saatlerinde Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da eş zamanlı yaptığı baskınlarda 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel dergi, kitap, döküman ile şüphelilere ait dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

20.08.2019 - 09.43 Haber Kodu : 190820017

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5-ÜMRANİYE'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1'İ BEBEK 6 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, ÜMRANİYE"de yolcu taşıyan minibüs ve bir otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki biri bebek üç kişi ile minibüsteki iki yolcu ve bir yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün saat 14: 00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi ve Böğürtlen Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 M 2349 plakalı Güray Öztürk yönetimindeki yolcu minibüsü, Böğürtlen Sokak'tan Cengiz Topel Caddesi'ne çıkmakta olan 06 FU 5632 plakalı Vasfi Özdemir yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisindeki Vasfi Özdemir eşi Tuğba Özdemir ve 1 yaşındaki bebekleri Batuhan Özdemir ile minibüsteki iki yolcu ve oradan geçmekte olan bir yaya yaralandı. Tuğba Özdemir araç içerisinde sıkıştı. Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen minibüs şoförünün arkadaşlarıyla vatandaş arasında tartışma yaşandı. Polis tartışmayı bastırarak tarafları sakinleştirdi.

Olayın görgü tanığı mahalle sakini "Araba aşağıdan yukarıya doğru çıkıyordu. Minibüs aşırı süratli geliyordu. Vurduğu gibi arabayı oraya yapıştırdı. 6-7 yaralı minibüste var. Üst üste yığılmışlar. Bayağı darbe alanlar var. Arabadaki bayan ve çocuk yaralandı. Şoför de yaralandı. En az 10 metre sürüklemiş böyle bir şey olamaz. Birkaç defa belediyeyi ikaz ettik şuraya bir kasis yapalım, diye. Çünkü buradan arabalar çok hızlı çıkıyor" dedi.

Başka bir görgü tanığı ise "Burada her zamanki gibi devamlı kaza oluyor. Şu gördüğümüz Cengiz Topel Caddesi ana caddedir. Burada devamlı trafik akışı fazla. Bu yan taraf için defalarca kez belediyeden set istememize rağmen şuraya bir türlü set koyduramadık. Burayı ana yol olarak bilmeyen bazı şoför arkadaşlar, burası tali yol olduğu için buradan hızlı gelebiliyor. Hızlı geldiği için de aşağıdaki araba ile kafa kafaya çarpışabiliyor. Dolayısı ile burada trafik kazası olabiliyor. Bu gün vuku bulan kaza da aynen bu şekil. Aşağıdan gelen arkadaş muhtemelen biraz hızlı gelmiş olabilir burayı bilmediği için. Minibüs şoförleri de bazen burada hız yapabiliyor. Dolayısı ile burada trafik kazası kaçınılmaz oluyor. Biz yetkililerden buraya set koyulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaza sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Minibüs şoförü Öztürk olay yerinde yapılan alkol muayenesinden sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Yaralılara müdahale

-Görgü tanıkları röp.

-Genel ve detaylar

20.08.2019 - 10.21 Haber Kodu : 190820026

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6-GÜNGÖREN'DE MOTOSİKLETİN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/İSTANBUL

Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı. Kadın yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçen Mart ayında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nadide Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Aslan'a motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yerde sürüklenen Aslan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Dilek Aslan (40) ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Yirmi gün süren tedavisinin ardından ayağa kalkan Dilek Aslan, "İş yerimden çıktım. Yolun karşıya geçmek için adım attığım sırada motosiklet çarparak fırlatıyor sonra sürüklüyor beni. Dizim, bacağım ve omzumdan yaralandım. 1 gün hastanede 20 gün evde yattım. Burası itfaiye güzergahıymış, benden sonra burada bir çocuğa araba çarptı ayağı kırıldı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Dilek Aslan'ın yolun karşısına geçmeye çalışırken gelen motosiklet tarafından çarpılarak yere düşmesi ve sürüklenmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Dilek Aslan'ın yolun karşısına geçmeye çalışması

-Motosikletin çarpma anı

-Kadının düşerek sürüklenmesi

(AKTÜEL)

-Dilek Aslan röp.

-Genel ve Detaylar

20.08.2019 - 10.38 Haber Kodu : 190820030

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7-ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi 879.sokakta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşı karşıya geldi. 10 kişinin karıştığı kavgada, gruptakilerden silahlı iki kişi yere ve havaya ateş açtı. Seken kurşunlardan ikisi gruptaki Bayram P. ve o sırada börekçide oturan M.I'ya isabet etti. Çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, duvarlarına mermirler saplandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgisi bulunan kişilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Mermi izlerinden görüntü

-Sokaktan görüntü

-Vatandaş ile röportaj

-Diğer detaylar

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8-ESENYURT'TA ARACINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, ESENYURT'ta aracında uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı. Polise dakikalarca kendisini bırakmaları için yalvaran kişi karakola götürüldü.

Olay geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bazı vatandaşlar polise, sokak üzerinde bulunan otomobildeki bir kişinin araç içinde uyuşturucu madde kullandığı, kendinden geçtiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, direnmesine rağmen bu kişiyi araçtan çıkardı. Yapılan aramalarda otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen kişi, serbest bırakılması için uzun süre polise yalvardı.

Görüntü Dökümü:

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-Araçtan ve adamdan görüntü

-uyuşturucudan görüntü

-Polise bir süre direnmesi

-Adamın gözaltına alınması

-Detaylar

20.08.2019 - 10.18 Haber Kodu : 190820025

