DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(Havadan görüntülerle)

1-SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTKÇİ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL

SARIYER'de kolonları patladığı için boşaltılan 9 katlı binanın tahliyesine başlandı. Tahliye işlemleri nedeniyle bina sakinleri, eşyalarını çıkarırken, çalışmalar havadan da görüntülendi.

Bahçeköy'de bir hafta önce kolonları patladığı için boşaltılan binayla ilgili hazırlanan raporda, bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk taşımadığı belirtilmişti. Tahliye işlemleri ise bugün saat 10.00 itibariyle başladı. Eşyaların tahliyesi için binaya ev sahipleri ve nakliyeciler geldi. Nakliyecilerin gelmesiyle birlikte zabıtaların kontrolünde bina önündeki emniyet şeridi açıldı. Ardından binanın kapısı açılarak. Nakliyeciler ile birlikte ev sahibi eşyaların taşınması için binaya girdi. Bugün 3 bina sakininin eşyalarının taşınması planlanıyor.

"HERKES MUTLU OLUR İNŞALLAH"

Eşyaları ilk tahliye edilecek kişi olan Tufan Sarkaya, "Bir aksilik çıkmazsa birazdan eşyalarımı taşımaya başlayacağız. Sonraki süreci de bekleyeceğiz. Şu anda kayınpederimde kalıyorum." dedi. Mutlu olduklarını belirten Sarkaya, "İnşallah diğer komşularım da sağlam bir şekilde eşyalarını alırlar, herkes mutlu olur inşallah." diye konuştu.

"ÇARESİZ BEKLİYORUZ"

Kızıyla birlikte bina önünde bekleyen bir diğer bina sakini Olgun Keçeci ise, "Ben bugün eşyalarımı almayacağım ama almaya başlıyorlarmış. Halimiz perişan. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taşıma da bir külfet istiyor. Raporu öğrendik. Riskli olduğunu söylediler. Ama taşınabilir olduğunu söylediler. Akıbeti hakkında bir bilgi yok. Yıkılıp, yıkılmayacağı, ya da güçlendirme yapılacağı hakkında. Çaresiz bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan tahliye çalışmaları

-Röportajlar

-Nakliyecilerin gelişi

-Emniyet şeridinin kaldırılışı ve kapının açılması

-Binaya girişler

-Genel ve detaylar

23.08.2019 - Haber Kodu : 190823038

23.08.2019 - Haber Kodu : 190823039

23.08.2019 - Haber Kodu : 190823060

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2- ESENYURT'TA DEPODAN ANTEP FISTIKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

-Gündüz vakti çalışanlara aldırış etmeden depoya giren 4 şüpheli kolilerce Antep fıstığı çaldı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

Esenyurt'ta bir kuruyemiş deposuna giren yüzü maskeli şüpheliler, çalışanların da olmasına aldırış etmeden koli koli Antep fıstığını çaldı. Hırsızlar çalışanların farketmesiyle olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 10.50 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş deposunda meydana geldi. Camları filmli araçlarıyla depo önüne gelen yüzü maskeli dört şüpheliden ikisi araçtan inerek depo girişine yöneldi. Üst katlarda bulunan çalışanlara da aldırış etmeyen şüpheliler levyeyle kapıyı açarak içeriye girdi.

KOLİ KOLİ KONTROL ETTİLER

Parmak izi bırakmamak için ellerinde eldiven bulunan ve yüzleri maskeli şüpheliler depoda bulunan kolileri tek tek kontrol etti. Çekirdek kolilerini almayan hırsızlar Antep fıstığı kolilerini dışarıdaki araçlarına taşıdı. Bu sırada güvenlik kameralarından depoda hırsızların olduğunu gören çalışanlar hırsızlara engel olmaya çalıştı. Depo bölümüne inen çalışanlar bir süre araçlarıyla kaçan hırsızların peşinden koştu. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri depoya gelerek incelemelerde bulunurken, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay anı güvenlik kamera görüntüleri

-binadan genel görüntü

23.08.2019 - Haber Kodu : 190823028

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3-ÇİÇEK KAVGASINI DAMAT AYIRDI

Haber-Kamera: Özgür EREN

Şişli'de nikah dairesinde çiçekleri koparan çocukları uyaran görevli ile çocukların yakını yumruklu kavgaya tutuştu. Kavgayı damat ve diğer davetliler ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay Şişli Evlendirme Dairesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yakınlarının nikahı için evlendirme dairesine gelen davetliler nikah dairesinin önünde nikah saatini beklemeye başladı. Nikaha gelen damat ve gelin yakınlarının çocukları düğün sahiplerine gönderilen çelenklerin çiçeklerini koparmaya başladı. Çocuklar nikah dairesi görevlileri tarafından uyarıldı.

Bir süre sonra tekrar çocuklar çelenklerde bulunan çiçekleri tekrar koparmaya başladı. Görevliler çocukları tekrar uyarınca bu kez araya çocukların yakınları girdi. Görevliler ve çocukların yakınları bir süre tartıştıktan sonra olay kavgaya dönüştü ve iki kişi yumruklaşmaya başladı. Hemen araya giren diğer davetliler ve damat kavgayı ayırdı. Kavga sırasında bazı kadınlar çığlık atarken evlendirme dairesinde kısa süreli panik yaşandı. Bu kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-İki kişinin kavga etmesi

-Kavgayı ayırmaya çalışanlar

-Çığlıkların yükselmesi

-Kavga edenlerin ayrılması

-Damattan detay görüntü

23.08.2019 - Haber Kodu : 190823058

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4-KARTAL'DA HASTANE OTOPARKINDA SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,

Kartal, Yavuzselim Devlet Hastanesi Polikliniklerinin otoparkında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

Olay saat 08.30 sıralarında Kartal Yavuzselim Devlet Hastanesi Polikliniklerinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında anlaşmazlık olan 2 kişi otoparkta karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada ismi öğrenilemeyen kişi aracına binen Erdal D.'yi bacağından vurdu. Silahlı saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı,olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erdal D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü. Olayın görgü tanığı, "Adam geldi. İlk önce arabaya vurdu. Sonra aşağıya inip ayağına sıktı. 4-5 el sıktı en az." dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-yaralının hastaneye girişi

-yaralının aracı

-olay yerinden görüntüler

-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-görgü tanığı ile röp

-genel ve detay görüntüler

23.08.2019 - Haber Kodu : 190823044

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5- VURDUKLARI KİŞİDEN TEKRAR PARA ALMAK İÇİN HASTANEYE GELEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Çağatay KENARLI İSTANBUL, - FATİH'te aralarındaki alacak verecek meselesi sebebiyle bir kişiyi yaralayıp cep telefonunu ve aracını gasp eden 3 kişi, gasp ettikleri araç karşılığında 20 bin lira talep etti. 20 bin lirayı tahsil etmek için hastaneye gelen şüpheliler polis ekiplerine yakalandı.

Fatih'te aralarında alacak verecek meselesi bulunan şüpheliler, 7 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında karşılaştı. Yaşanan tartışmanın üzerine 3 kişi, Zafer Ö.'yü silahla yaralayarak, cep telefonunu ve aracını gasp etti. Şüpheliler, Zafer Ö.'nün aracını geri alması karşılığında 20 bin lira talep etti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

HASTANEYE PUSU KURULDU

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kimliğini belirleyerek Zafer Ö. irtibata geçmesini bekledi. Aynı gün Zafer Ö.'nün hastanede tedavisinin devam ettiği sırada 20 bin lirayı tahsil etmek için hastaneye şüphelilerden Hacı Y. (49) ve Uğur A. (34) geldi. Hastanede bekleyen polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 3 saat sonra polis ekipleri Cerrahpaşa Mahallesi'nde Zafer Ö.'nün aracını fark ederek durdurdu. Araçta bulunan Orhan K.(40) yakalanarak gözaltına alındı. Orhan K., Zafer Ö.'yü yaraladıkları silahı Küçükpazar'da boş bir araziye attıklarını itiraf etti. Polis ekipleri boş arsaya giderek olayda kullanılan tabancayı buldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Orhan K. ve Hacı Y. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Uğur A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

23.08.2019 - Haber Kodu : 190823050

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6-İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI

Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, İstanbul'da gün doğumu, eşsiz manzaralara sahne oldu.

İstanbul'da bu sabah gün doğumu ile görsel şölen yaşandı. Çamlıca Camii'nin arkasından doğan güneş minarelerin arasından yükseldi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünü süsleyen martıların da dahil olmasıyla, gün doğumu manzarasının seyrine doyum olmadı. Günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan olyta balıkçıları da görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güneşin Çamlıca Camii'nin arkasından doğuşu

-Gün doğumunda uçan martılar

-Balık tutanlar

-Genel ve detay görüntüler

23.08.2019 - Haber Kodu : 190823051

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(Havadan görüntülerle)

7-50 BİN SOSYAL KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Gül KABA/İSTANBUL, -TOKİ tarafından 67 ilde 140 projede hayata geçirilen 50 bin sosyal konutun kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. 140 projeden 40'ının ise ihalesi yapılarak inşaatına başlandı.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart'ta açıklanan 50 bin yeni sosyal konut projesinde kura çekimi bitti. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 67 ilde yapılacak olan projeye Türkiye genelinden 637 bin kişi başvurdu.

Konuya ilişkin TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "5 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen 67 ilde 140 projede yapılacak 50 bin konutun bütün kuraları çekilmiş olup hak sahipleri belirlenmiştir. Yaklaşık 40 projenin ihalesi yapılıp inşaatlarına başlanmıştır. Bunların teslimleri ihalelerin yapılıp inşaatların bitimi sonrasında olacaktır. Bu da projelere göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 36 ayda konutlar teslim edilmiş olacaktır. Bu kapsamda Ankara Kuzeykent'te bulunan 809 konutun teslimi 26 Ağustos tarihinden itibaren başlayacaktırö denildi.

2+1 VE 3+1 KONUTLARIN FİYATLARI

50 bin yeni sosyal konut projesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. 2+1 konutlar 75 ile 85 metrekare büyüklüklere sahip. Konutların 'yatları 116 bin 400 liradan başladı. Bu konutlar için yüzde 12 peşinat istendi. Buna göre en düşük peşinat miktarı da 13 bin 968 lira oldu. Taksitlerin 388 liradan başlayacağı konutların vadesi 240 aya (20 yıl) kadar uzayacak.

3+1 konutların büyüklükleri ise 110 ile 128 metrekare olarak belirlendi. 3+1 konutların 'yatları 170 bin 720 liradan başladı. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat talep edildi. Buna göre en düşük peşinat miktarı 17 bin 72 lira oldu. Taksitlerin 759 liradan başlayacağı 3+1 konutların vadesi ise 180 ay (15yıl) olarak belirlendi.

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

50 bin sosyal konutun 6 bin 300 tanesi İstanbul'da, 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi Adana'da, 2 bin 500'ü Konya'da, 800'ü Diyarbakır'da, bini de Manisa'da olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Konutlardan detayları

-Drone görüntüleri

-Detaylar

23.08.2019 - Haber Kodu : 190823057

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8-İZİN KULLANMAK SİGARAYI BIRAKMAK KADAR FAYDALI



Özlem YURTÇU KARABULUT- Olgucan KALKAN/İSTANBUL, - ABD New York'taki Syracuse Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, tatil yapmanın metabolik sendroma bağlı riskleri, en az sigarayı bırakmak kadar azalttığını tıbbi olarak kanıtladı. Hipertansiyon, kolesterol, kilo fazlalığı ve diyabetin bir arada görüldüğü modern çağın problemi olan metabolik sendrom, ülkemizde de oldukça yaygın. Türkiye Metabolik Sendrom Sıklığı Araştırması Metsend'e göre, toplumun yüzde 36'sı metabolik sendromlu. O kadar ki, çocukluk çağından itibaren görülmeye başlanıyor. Kadınlarda, erkeklerden üç kat daha fazla. Metabolik sendromla mücadelede beslenme, sigarayı bırakma, spora başlama gibi yaşam tarzı değişiklikleri kadar 'tatile çıkmanın' da etkili olduğu belirlendi. Geçtiğimiz hafta dünyanın saygın tıp dergilerinden JAMA'da da yayınlanan araştırmaya göre, yaş ortalaması 43 olan çoğu kadın 63 kişi 12 ay boyunca izlendi. Bu kişilerin toplamda 14 gün yıllık ücretli iznini kullanmasıyla, metabolik sendrom riskinin yüzde 47'den yüzde 16'ya düştüğü ortaya çıktı.

İZNİ EVDE GEÇİRMEK BİLE ETKİLİ

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hasan Aydın, tatilin evde geçirilmesinin bile metabolik sendrom riskini yüzde 27 düşürdüğünü belirtti. En çok diyabeti tetikleyen bir tablo olan metabolik sendromda hipertansiyon ve bunu yol açtığı kalp krizleri, çeşitli kalp hastalıkları ve kanser, inme gibi daha ölümcül durumların gelişebildiğini anlatan Prof. Dr. Aydın, "Metabolik sendromu düzelttiğimiz zaman tüm bu hastalıkların gelişimini toptan engellemiş oluruz. Dolayısıyla izin kullanmak bir anlamda kalp krizi, inme, felç ya da kanseri de önlüyor diyebiliriz" diye konuştu. Kilo fazlalığıyla ortaya çıkan bir takım bozukluklar olarak tanımlanan metabolik sendromun gelişmişlikle birlikte sıklığının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Aydın, yapılan araştırmayla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Çalışmada, metabolik sendrom sıklığının ücretli yıllık iznini kullananlarda daha düşük oranlarda görüldüğü vurgulanıyor. Amerika'da çalışan popülasyonun, ücretli izni olduğu halde sadece yüzde 74'ü yıllık iznini hakkıyla kullanabiliyor. Bu durum bizde de çok farklı sayılmaz. İzin kullanmayan insanlarda metabolik sendrom sıklığının yüzde 47'lerde olduğu, ancak tatile çıkanlarda bu oranın yüzde 16'ya düştüğü tespit edilmiş. Arada yüzde 30'lara varan bir fark var. Hatta bu çalışmada, evden çalışanlarda dahi metabolik sendrom sıklığının yüzde 38 iken, iznini evde geçirenlerde riskin yüzde 11'lere düştüğü belirlenmiş. Dolayısıyla izin yapmanın, evde bile geçirseniz, aslında metabolik sendrom üzerine çok olumlu etkileri var."

İZİNDE DAHA SAĞLIKLI BESLENMEYE GEÇİLİYOR

Bu olumlu etkilerin temelinde, çalışan kesimin tatille beraber daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçmeleri yatıyor. Prof. Dr. Hasan Aydın, bunu da şu şekilde açıkladı:

"En başta tatil yapmanın stres üzerindeki olumlu etkileri söz konusu. İkincisi, kişilerin tatildeyken daha fazla hareket ettikleri görülmüş. Artan hareket de metabolik sendromu önleyen bir etken. Bir de daha ilginç olanı, tatile çıkanların sanıldığı gibi daha sağlıksız beslendiği miti, bu çalışmayla beraber yıkılıyor. Tam tersine izinde olanların daha sağlıklı bir beslenme programı uyguladıkları, hatta birçoğunun bu dönemde kilo verdiği gözlemlenmiş. Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde görülüyor ki yıllık izne çıkmak, metabolik sendrom üzerinde egzersize başlamak ya da sigarayı bırakmak kadar yararlı."

KISA AMA SIK SIK TATİLE ÇIKIN

Araştırmaya göre tüm bu olumlu etkiler için yılda toplam 14 gün izne çıkmak önemli. Kaç kez tatil yaparsanız etki o kadar artıyor. Kişiler ilk tatil yaptıklarında metabolik sendrom üzerine olumlu etkiler yüzde 24 iken buna eklenen her yeni izinde metabolik sendrom gelişme riski yüzde 8 oranında azalıyor. Bu da şu anlama geliyor; İzninizin toplam süresini bir kerede kullanmak yerine ara ara ve sık sık tatil yapmak daha etkili. Tatilin hangi mevsimde yapıldığının ise önemi yok.



Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-Uzman görüşü

-Sokak röportajı

-Uzmanla röportajdan detay görüntü

23.08.2019 - Haber Kodu : 190823059

