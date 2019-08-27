Dha istanbul bülteni-2

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'YA GİTTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitti. Erdoğan, ziyaretinde Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik Rusya ziyareti için sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı.

PUTİN İLE BİRARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyaretinde, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde Suriye, bölgesel ve ikili ilişkiler gündemde olacak. Erdoğan ayrıca MASK-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak. Erdoğan'a gezisinde Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik edecek.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Erdoğan'ın karşılanması

Devlet Konukevi'ne girişi

Akar'ın konvoyundan görüntüler

Detaylar

27.08.2019 - 09.31 Haber Kodu : 190827017



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2- VALİLİKTEN "KAYIP SUUDİ KADIN" AÇIKLAMASI

İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği, bazı yabancı basın yayın kuruluşlar tarafından yapılan "Türkiye'de Suudi bir kadın turist kayboldu" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne 15 Ağustos'ta müracaat eden Suudi Arabistan uyruklu A.M.A., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte turist olarak geldikleri İstanbul'da, eşinin 14 Ağustos'ta kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. İl emniyet müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde;

1- Kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, ailesiyle birlikte kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı,

2- 26.08.2019 tarihinde kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği,

3- Ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde "Bilgi Sahibi" sıfatıyla alınan ifadesinde; ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır"

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3-ZİMBABVE'DEN GELDİ BEYOĞLU'NDA CÜZDANINI ÇALDIRDI

-1'i kadın 3 şüpheli iş adamının 6 bin dolar parasını çaldı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Ailesiyle İstanbul'a tatile gelen Hint kökenli Zimbabveli iş adamı Beyoğlu'nda cüzdanını çaldırdı. 'Tantanacılık' olarak bilinen yöntemle cüzdanı çalan 1'i kadın 3 kişi kayıplara karışırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1'i kadın 3 şüpheli cadde üzerinde yürüyen turistleri takibe aldı. Hint kökenli Zimbabveli iş adamı ve ailesi taksi durdurunca şüpheliler yanlarına gelerek "bu taksiyi biz durdurduk biz bineceğiz" dedi. Turistler de kendilerinin durdurduğunu söylemeye çalışırken iş adamının cebindeki cüzdanı alan şüpheliler kendilerini bekleyen beyaz bir arabaya binerek kayıplara karıştı. Cüzdanının çalındığını anlayan iş adamı oteldeki görevliden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen görevli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi Zimbabveli iş adamı ve ailesini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İş adamının cüzdanında 6 bin dolar para ve bazı evraklarının olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Olay yerindeki polis ekibi

Turistlerin polise bilgi vermesi

Tercümanın polislerle konuşması

Turistlerin karakola gitmesi

Genel ve detaylar

27.08.2019 - 09.42 Haber Kodu : 190827022

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4-TUZLA'DA DENİZE GİREN 19 YAŞINDAKİ GENÇ BOĞULDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/

Tuzla'da denize giren 19 yaşındaki Özgür Köseibiş boğuldu.

Olay, geçen pazar günü saat 16.30'da Tuzla İçmeler'de bulunan Halk Plajında meydana geldi. Arkadaşlarıyla plaja gelen 19 yaşındaki Özgür Köseibiş bir süre sonra denize girdi. Köseibiş denizde gözden kayboldu. Çevredekiler Köseibiş'i denizde göremeyince durumu arama kurtarma ekibine bildirdi. Çevredekilerin gösterdiği noktada arama yapan ekipler Köseibiş'i bularak, kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Köseibiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Köseibiş'in cenazesi incelemek üzere Adli tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen Köseibiş'in babası gözyaşlarını tutamadı. Köseibiş'in cenazenin Tuzla'da toprağa verildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

-Adli tıptan görüntü

-Cenazeyi almaya gelen yakınları

-Babasının ağlaması

-Genel ve Detaylar

-Köseibiş'in fotoğrafları

27.08.2019 - 09.57 Haber Kodu : 190827025

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5-SULTANGAZİ'DE SÜRÜNEREK HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERAYA YAKALANDI

-Kasadan paraları çalan şüpheli dükkanda karnını da doyurdu.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de bir kişi, girdiği pide fırınında çevredekilerin kendisini fark etmemesi için yerde süründükten sonra kasada bulunan 600 lira ile cep telefonunu çaldı. Pideleri yiyerek karnını da doyuran şüphelinin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 02.20 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, İsmail Gün'e ait pide fırınına sürgülü camın kilidini kırarak girdi. Şüpheli, dışarıdan görmemeleri içinde yerde sürünerek kasanın bulunduğu yöne doğru ilerledi. İşyerinde dakikalarca kalan şüpheli, kasada ve sadaka kutusunda bulunan toplam 600 lira para ve işyerine ait cep telefonunu aldı. Yaklaşık 40 dakika içeride kalan şüpheli, karnını da doyurdu. Karnını doyurduktan sonra ise işyerinden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pide fırınının sahibi İsmail Gün, "Kimliği belirsiz bir kişi gece içeri giriyor. İçeride kasamızda bulunan bir miktar paramızı alıyor. Aldıktan sonra dükkanımıza müşterilerimiz tarafından sipariş verilen cep telefonunu alıp gidiyor. Olayın yaşandığı günden beri mağduruz. Cep telefonunda bulunan hat bizim adımıza değil. Başka bir arkadaşımızın adına kayıtlı. Kendisi de burada olmadığı için dükkanımız teklemiş durumda, siparişlerimiz baya aksamış durumda. Maddi yönden aldığı 600 lira ama geride bıraktığı zarar 3 4 bin TL'yi buldu. Bizim döner camımız var. O camı açıp, sürünerek içeri girip olayı gerçekleştiriyor. Sadaka kutusunda bulunan paraları da alıyor. İçeride kaldığı sürece içinde kendi karnını doyurmuş. Kaşardır, sucuktur, koladır ciddi anlamda kendince bir şeylerle uğraşmış" dedi. Polis, görüntülerdeki kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin sürünerek pidecide ilerlemesi

-Kasayı karıştırması

-Paraları alması

Detaylar

AKTÜEL

-Pide fırınından detaylar

-Pide fırını sahibi ile röp.

-Hırsızlığın olduğu kasa

Detaylar

27.08.2019 -10.48 Haber Kodu : 190827035

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6-BÜYÜKADA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Büyükada'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Adalar'da uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Büyükada Nizam Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde üretildiğini tespit ederek 14 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda Mari G.(38), Ceren K.(30), Özgür E.(31) ve Suat K.(36)'yı yakalayarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 saksıda yaklaşık 130 gram hint keneviri bitkisi, 76 gram kullanıma hazır hint keneviri, 15 buçuk gram hint keneviri tohumu ve uyuşturucu maddeyi öğütmek için kullanılan bir aparat ele geçirildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mari G. ve Ceren K. sevk edildiği adliyede savcılıkta verdikleri ifade sonrasında serbest bırakılırken, Özgür E. ve Suat K. ise çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Polis kamerasından operasyon anları

27.08.2019 - 10.17 Haber Kodu : 190827028