Dha  istanbul bülteni- 2

TUZLA'DA KARGO MERKEZİNDE "ŞÜPHELİ TOZ" ALARMI (4)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA -

TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri kargo merkezine girdi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.

EK görüntü

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-UMKE ekiplerinin gelişi

-AFAD ekiplerinin gelişi

-Ambulanstan görüntü

Görüntü Dökümü:

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-Kargo merkezi

-Polisin önlemi

-Detaylar

17.09.2019 - 11.32 - Haber Kodu : 190917056

17.09.2019 - 10.46 - Haber Kodu : 190917037

17.09.2019 - 10.05 - Haber Kodu : 190917023

17.09.2019 - 09.06 - Haber Kodu : 190917011

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2- TEKNOFEST'19 KAPILARINI AÇTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'19 kapılarını açtı. Geçen yıl 500 binden fazla kişinin katıldığı festivalin kapıları saat 9.00'da açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla 10.30 yapılacak olan açılış törenin ardından 6 gün sürecek olan festival resmen başlamış olacak.

Tören öncesi, gençlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi göstererek Atatürk Havalimanı'na geldiği görüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında kurulan sahnede hazırlıklar tamamlandı.

YARIŞMALAR VE GÖSTERİLER

Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinler gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'te 81 il, 122 ülkeden 17.373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü. TEKNOFEST'19 pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Görüntü Dökümü:

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Havalimanından görüntüler

Öğrencilerin görüntüsü

Uçakların görüntüsü

Güvenlik önlemlerinin görüntüsü

Detaylar

17.09.2019 - 10.27 - Haber Kodu : 190917030

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3- TEKNOFEST'TE SOLOTÜRK'TEN NEFES KESEN GÖSTERİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.

Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.

Görüntü Dökümü:

-SOLOTÜRK gösterisinden görüntüler

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4- "ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ" DAVASI BAŞLADI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davaya Silivri'de başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu 261 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı. Sanıklar, 10'ar kişilik gruplar halinde duruşma salonuna alınırken, Adnan Oktar, Tarkan Yavaş ve Oktar Babuna ayrı olarak salona alındılar.

SANIKLARIN KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR

Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan, örgütten ayrılan Fırat Develioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda müşteki de davaya katıldı. Adnan Oktar'ın en ön sırada oturtulduğu duruşmada tutuklu sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevi önünden görüntüler

17.09.2019 - 11.47 - Haber Kodu : 190917062

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5- ADNAN OKTAR DAVASI ÖNCESİ SİLİVRİ'DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başlıyor. Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek olan duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun bulunduğu alanın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Duruşma salonuna önce avukatlar ile tutuksuz sanıklar alınırken, duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda izleyici ise daha sonra salona alındı.

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda hakim karşısına çıkacak sanıkların hakkındaki suçlamalara cevap vermesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonu dış görüntü

-Salona giren avukatlardan görüntü

-Güvenlik önlemi ve askerlerden görüntüler

-Duruşmayı takip etmek için bekleyen izleyicilerden görüntüler

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6- ADNAN OKTAR DAVASI ÖNCESİ DAVUL ZURNA İLE KUTLAMA

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik açılan ve bugün Silivri'de görülecek dava öncesi Mahmut Alan adlı kişi Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

Kendisini Oktar'ın mağdur ettiğini öne süren Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, "Kızları 16 yaşında olduğu için Avusturya'dan gelerek ciddi mücadele veren Elvan Koçak ağabeyimizle ciddi bir mücadeleye girdik. O esnada Adnan Oktar'a bizim herhangi bir hakaretimiz, tehdidimiz olmamasına rağmen kendisi beni onu öldürmeye teşebbüsle suçladı ve bir süre tutuklu kaldım. Daha sonra serbest bırakıldım. 5-6 arkadaşımıza da organize şekilde suç duyurusunda bulundular. Hala mahkemede uğraşıyorlar. Benim davam kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekeni yapmıştır. Çete liderini almıştır." dedi.

"O dönemde ben tutuklanınca Boluluyum Boluluyum çaldırıp dansöz oynatmıştı. Bizde ona buradan bir gönderme yapacağız." diyen Alan davul zurna eşliğinde şarkı söyleyip oynayarak kutlama yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Mahmut Alan açıklama

-Alan'ın davul zurna eşliğinde oynaması

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7- POLİS KURŞUNUYLA ÖLÜM DAVASINDA SANIK 7,5 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, ESENYURT'ta silahından çıkan kurşunla 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru H.D.S. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık H.D.S.'yi "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Daire, sanığın tutuklulukta kaldığı günler, sabit ikametgah sahibi oluşu ve verilen cezanın süresini de dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce görülen davaya tutuklu sanık H.D.S. ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Ömer Barış Topkara'nın babası Seyfettin Topkara da duruşmaya müşteki olarak katıldı.

"SANIĞIN EYLEMİ KASTEN ÖLDÜRME NİTELİĞİNDEDİR"

Topkara Ailesi'nin avukatı Fatih Köse, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek, "Dairenizin bu karara karşı direnmesini istiyoruz. Sanığın eylemi kasten öldürme niteliğindedir. Eylem kasten başlamıştır. Dolayısı ile taksirle sonuçlanması mümkün değildir. Daireniz bilinçli taksir olduğunu düşünüyorsa eylemin kasten başladığı ve daha ağır netice meydana geldiğine göre TCK 87/4 maddesinin dikkate alınması ve nitelikli yaralama neticesi öldürme suçundan cezalandırılmasını isterim" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Avukatı da Yargıtay bozma ilamına uyulmasını isteyerek, "Sanık olay tarihinde 5 aylık polis memurudur. Olay kaza sonucu olmuştur. Olayda bilinçli taksir de yoktur. Müvekkilim 2 yıl 7 aydır tutukludur. Müvekkilime adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini isterim" dedi.

"SUÇSUZUM"

Söz verilen sanık H.D.S., "Olaydan dolayı üzgünüm. Suçsuzum, mağdurum. Beraatimi isterim" dedi.

7.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ, SANIK TAHLİYE OLDU

Davayı karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yüklenen 'Nitelikli öldürme" suçunun taksirle öldürme suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun "Bilinçli taksirle öldürmeden işlendiğinden cezayı 9 yıla yükselten Daire, sanığın duruşmadaki hal ve tavrı lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek cezayı 7 yıl 6 'aya düşürdü. Daire, sanığın tutuklulukta kaldığı günler, sabit ikametgah sahibi oluşu ve verilen cezanın süresini de dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv



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8- D-100 KARAYOLU'NDA ÖNCE MAKAS, SONRA TEK TEKER ÜZERİNDE 217 KİLOMETRE HIZ...

*Tehlikeli yolculuğunu kask kamerasıyla kaydetti

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

İstanbul D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, 200 kilometre hızla arabaların arasından geçip ön tekerini kaldırdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü korku dolu anları kask kamerasıyla kaydetti.

D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir motosikletli, önce aşırı süratle diğer otomobillerin arasından geçerek makas attı. Bununla yetinmeyen motosikletli maganda, 200 kilometre hıza çıktığı anda ön tekerini kaldırdı. Hız limitlerini zorlayan maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı.

KASKA KAMERASIYLA KAYDEDİP SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Motosikletlinin makas atarak ilerlemesi kask kamerasına yansıyor. Motosikletli maganda, 200 kilometre hıza ulaştığında ise motosikletin ön tekerini kaldırıp yolda ilerliyor. Sürücü tehlikeli yolculuğunun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletli sürücünün araçların arasından makas atması

-200 km hızla tek teker yol alması

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9- ARACI BAĞLANAN SÜRÜCÜ "CEZA YILDIRAMAZ. EGZOZUMUZU ÇİFTLEYECEĞİM" DEYİNCE GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ESENLER'de otomobilinde abart egzozu bulunan trafik ekiplerinin durdurduğu sürücü, ehliyetini de vermeyince aracı bağlandı, para cezası kesildi. Olayı sosyal medyadan duyuran, cezanın kendisini yıldırmayacağını belirterek egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söyleyen sürücü gözaltına alınarak, hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan hakkında işlem başlatıldı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Oruç Reis Mahallesi Tekstilciler Caddesi'nde 13 Eylül'de uygulama yaptı. Polis ekipleri uygulama sırasında abart egzozlu bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Oğuzhan A'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince abart egzoz ve ehliyetini vermemesinden toplam 2 bin 229 lira cezası kesti. Öte yandan otomobildeki abart egzoz sökülene kadar araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"CEZA YILDIRAMAZ" DEDİ

Oğuzhan A. yaşanan bu olay üzerine sosyal medya hesabında kendisine ceza yazıldığını, ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını mevzuata aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda 16 Eylül'de sabah saatlerinde Birlik Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Oğuzhan A. polis merkezine götürülerek hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesi olan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan hakkında işlem başlatıldı. Oğuzhan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Oğuzhan A.'nın paylaştığı görüntüleri