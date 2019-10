Dha istanbul bülteni - 2

ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞINDA AYNI MANZARAHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAAltunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, "Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir" denilmişti.Altunizade metrobüs durağında hafta başından beri aşırı yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşanıyor. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kalıyor. Altunizade metrobüs durağında aynı manzara hafta başından beri yaşanıyor.

İŞE BAŞLAMADAN STRES OLUYORUM

Bugün de benzer görüntüler vardı. Her gün metrobüsü kullandığını söyleyen Ayten Odabaşı, "Her sabah bu yoğunluk var. Her sabah bu yoğunlukla işe gidiyoruz. İnsanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz. Resmen bu şeklide herkesle akraba oluyoruz" diye konuştu.

ÖNCE METROBÜS KÖPRÜSÜNÜ GEÇMEMİZ GEREKİYOR

Süleyman Çoban da "Her sabah bu yoğunluğu çekiyoruz. Söylenecek hiçbir şey yok. İnsanlar Boğaz köprüsünü geçmeden önce metrobüs köprüsünü geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan dün Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun artan metro seferleri yüzünden olduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ongun, "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NDEN EŞYALARINI ALIYORLAR

-VALİZLER, KOLİLER VE MARKET ARABALARIYLA EŞYALARINI ÇIKARIYORLAR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamanın ardından Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bugün tahliye ediliyor. Sabah erken saatlerde binaya gelen, öğrenciler, doktorlar, hemşireler ve hastane personeli kişisel eşyalarını toplamaya başladı.

Tahliye kararının ardından öğrenciler ve hastane çalışanların eşyalarını valizlere, kolilere, market arabalarına ve poşetlere doldurarak taşıdı. Fakülte girişince ise güvenlik görevlileri eşyalarını almaya gelenleri imza karşılığı içeri aldı. Binadan öğrencilerin ve çalışanların kişisel eşyalarını almasının ardından, eğitimde ve tedavide kullanılan cihazların çıkarılacağı öğrenildi.

Hastanede çalışan personelin bazılarının ise eşyalarını koydukları poşetlerle kaldırımda oturarak bekledikleri görüldü.

Eşyalarını toplayan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Ozan Erişçi, "Çok eşyamız vardı dolaplarımızda, hepsini topladık ama zor oldu toplamamız. Deprem olduğu zaman bende buradaydım baya korktum. Bize dün haber verildi, Sultangazi'ye gönderdiler birinci sınıf öğrencilerini. Bir diğer birinci sınıf öğrencisi Sinan Uz ise "Yeni aldığımız ders için gerekli eşyalarımız vardı. Onları aldık. Demek ki burada kullanmak nasip değilmiş" dedi.

3- İSTANBUL'DAKİ UYUŞTURCU OPERASYONLARI POLİS KAMERASINDA

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi. Yapılan baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. İstanbul narkotik polisleri 15-30 Eylül tarihleri arasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi. Operasyonlar kapsamımda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, hassas terazi ve tabancalar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

- (havadan görüntülerle)

4- CHP'Lİ BELEDİYEYE "HAYVAN BARINAĞI" TEPKİSİ

İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE Atakent Mahallesi'nde, etrafında toplu konutlar ve 4 okulun bulunduğu bölgeye "Hayvan Rehabilitasyon Merkezi" yapılacağını öğrenen çevre sakinleri, arazinin yeşil alan kalmasını isteyerek projeye tepki gösterdi. Hayvan Rehabilitasyon Merkezinin yerleşim alanlarının dışında yapılması gerektiğin belirten çevre sakinleri, Küçükçekmece Belediyesi'nden çözüm istedi.

Okullar bölgesinde bu merkezin yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Sibel Yeniaras, "Ben de bu bölgede yaşıyorum. 2 çocuk annesiyim. Çocuklarım için daha ferah, daha yaşanabilir bir yerde yaşamak istediğimiz için bu bölgeyi tercih ettik fakat görüyorsunuz hayvan barınağı ön tarafımızda, çöp arıtma tesisi arka tarafımızda, zaten çöp arıtma tesisinin kokusundan duramazken, bir de şimdi hayvan barınağı. Evet yapılsın. Tabii ki yapılsın fakat bu kadar yoğun yerleşimin, okulun olduğu bir bölgeye değil. Evet hayvanlar da mağdur olmasın ama bizim çocuklarımız da mağdur olmasın" şeklinde konuştu.

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin yapılacağı alanın karşısındaki sitede oturan Atilla Ceylan, "Bizim gibi birçok insanın burada şikayeti var. Evet toplumsal olarak hayvanlara yardımcı olmalıyız. Onlara tabii ki bütün imkanları vermeliyiz ama burada çoluk çocuğun olduğu bir yerde değil ve görüyorsunuz sol tarafta 4 tane okul var. Bu okullar varken bu kadar yakın bir yere hayvan barınağı yapılmasını, biz site sakini olarak istemiyoruz. Böyle bir şikayetimiz var. Belediyeden buna acil bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

"YAPILSIN AMA YERLEŞİM ALANLARININ İÇİNE DEĞİL"

Çevre sakinlerinden Canan Doğancıoğlu da, şunları söyledi:

"Biz bu projeye başlanırken, belediyeden ilk önce burasını yeşillendirme alanı olacağını duyduk ve kaldı ki arkasında çok büyük, lüks bir proje var ve insanlara burada göletlerin yapılacağını, yeşillendirme alanı olduğunu söylediler. Bir hafta öncesine kadar da bu böyleydi. Belediyemiz bunun bir hayvan hastanesi olacağını söylüyor ama hayvan rehabilitasyon merkezi olacağını bizzat sağlık işleri müdüründen öğrendik. ve yaralı hayvanların rehabilite edileceğini, görünüşü bozmayacağını söyledi fakat burada bu yapıldığı zaman muhakkak ki ses ve koku site sakinlerini çok çok rahatsız edecek. ve çevrede pek çok okul bulunmakta, on binlerce insan yaşamakta. Belediyemizin bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz çünkü burada en yüksek vergiyi ödüyoruz. Hayvan hastanesi yapılsın, rehabilitasyon merkezi yapılsın. Asla karşı değiliz ve destek olmaya da hazırız ama buraya değil. Yerleşim alanlarının içine değil. Şehrin daha dışındaki yerlere bu yapılabilir. Bir an önce çözüm bulunmasını ve bu projenin iptalini talep ediyoruz. Çünkü çevremizin ihtiyacı olan bir hayvan hastanesi ya da barınak değil; yeşillik alanlar, çocuklarımızın oynayabileceği, okuldan velilerin çıkınca oturup dinlenebileceği bir alan olmasını istiyoruz."

"HAYVAN HAKLARINA KARŞI DEĞİLİZ AMA UYGUN BİR YERDE YAPILMALI"

Hayvan rehabilitasyon merkezlerine karşı olmadığını fakat uygun bir yerde inşa edilmesi gerektiğini dile getiren İsmet Çolak da "Biz de aynı dertten mustaribiz. Hemen barınağın ya da hayvan hastanesinin yapılacağı yerin karşısında oturuyoruz. Tabii ki hayvan haklarına karşı değiliz ama uygun bir yerde yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü kahvaltı yaparken çocuğumuzla, kanlar içinde buraya gelmiş bir hayvan görmek istemiyoruz. Zaten yeni bir deprem yaşadık, toplanma alanı ile ilgili de sıkıntımız var. Burada 5 milyon gibi bir nüfus yoğunluğu var. Böyle bir yeşil alan yapılması gerekirken neden hayvan hastanesi yapılıyor? Belediyeden bunun düzeltilmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediyesi görevlileri ise, alana hayvan barınağı değil hayvan hastanesi yapılacağını ifade ederken projenin yazılı açıklamayla duyurulacağını kaydetti.

5- KUM YÜKLÜ KAMYON BİNAYA ÇARPTI, ZEMİN KATTAKİ GENÇ FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- Kağıthane'de kum yüklü kamyon yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu hızla bir apartman dairesinin duvarına çarptı. Kaza sırasında odadaki bilgisayar masasında oturan Muhammet Sait Kaplan az daha canından oluyordu.

Kaza Kağıthane Telsizler Mahallesi, Bakım Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yasin Çadırcı'nın kullandığı 34 AL 7632 kum yüklü kamyon Boğazkale sokaktan yokuş aşağı indiği sırada iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu kaymaya başladı. Hızla ilerleyen kamyon Bakım Sokak'ta bir apartman dairesinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sırasında kamyonun çarptığı odadaki bilgisayar masasında oturan Muhammet Kaplan ölümden döndü. Kazanın ardından bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Daireye çarpan kamyonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: FRENLER TUTMADI

Kamyonun frenlerinin tutmadığını iddia eden sürücüsü Yasin Çadırcı, "Ben buraları iyi bilmiyorum. Okula kum götürecektim. Ben burada bekliyordum beni buradan gideceğim okula götüreceklerdi. Ama beni almaya gelmediler. Bende kamyonu çalıştırdım yokuş aşağı inerken frenler tutmadı. Daha sonra eve girdim" dedi.

DEPREM OLUYOR ZANNETTİM ÜZERİME BETON BLOKLAR GELDİ

Kaza anında odada bilgisayar masasında oturduğunu söyleyen Muhammet Sait Kaplan, "Ben bilgisayarın başında evde oturuyordum. Yanımda benim sandalye vardı. Kamyon eve girdi ben başta deprem oluyor zannettim. Sonra üzerime beton bloklar geldi. Bende kaçayım derken koltuklu sandalyem vardı duvardan kopan parçalar sandalyeye çarptı. Bende o sırada yere düştüm. Eşyalarım her şeyim gitti. Bende her hangi bir şey yok. Ben odada tektim yan odada iki arkadaşım vardı." dedi.

6 - ARNAVUTKÖY'DE OTO YIKAMACIDAKİ FECİ KAZA KAMERADA

* Arnavutköy'de bir oto yıkamacıda 16 yaşındaki sürücünün bir kişiye çarptığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Oto yıkamacıda aracını yıkamak için sıra bekleyen talihsiz adam, 16 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kendisine çarpan minibüs ile oto yıkama makinesi arasında sıkışan Ahmet Yazıcı'nın yardımına oto yıkamada çalışan işçiler koştu. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan Yazıcı 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken kazaya sebep olan 16 yaşındaki A.Ş. ise gözaltına alındı. Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

EHLİYETSİZ ÇIRAK, AZ KALSIN ÖLDÜRÜYORDU

Olay 28 Eylül Cumartesi günü saat 12.15'de Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Çalıştığı ekmek fırınında şoförlük yapan Ahmet Yazıcı, ekmek taşıdığı kamyoneti yıkamak üzere oto yıkamacıya geldi. Aracının yıkanması için sıra bekleyen Yazıcı'ya, oto yıkama dükkanının yanındaki başka bir iş yerinde çırak olarak çalıştığı iddia edilen 16 yaşındaki A.Ş., önce aracı ağır ağır hareket ettirdi. Daha sonra aracın freni yerine gaz pedalına basarak talihsiz adama çarptı. Minibüsün çarptığı adam, oto yıkama makinesi ile minibüs arasında sıkışarak yaralandı. İlk çarpmanın ardından panikle tekrar gaza basan sürücü talihsiz adama bir kez daha çarptı.

FREN YERİNE GAZA YÜKLENİNCE OLAN OLDU

Kazayı gören oto yıkama çalışanları talihsiz adamın yardımına koştu. Adamı sıkıştığı yerden çıkaran vatandaşlar, daha sonra 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Ahmet Yazıcı'yı ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan talihsiz adamın her iki bacağında da çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Talihsiz adama çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebep olan 16 yaşındaki sürücü ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerindeki oto yıkamada meydana gelen kaza anı, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, çalıştığı ekmek fırını aracını oto yıkamaya getiren ve yıkama için sıra bekleyen Ahmet Yazıcı, bir anda kendisine doğru gelen minibüsü fark ediyor. Minibüsten kaçmayı başaramayan Yazıcı, minibüs ile oto yıkama makinesi arasında sıkışıyor. 16 yaşındaki A.Ş'nin panik yaparak durduramadığı aracın ezdiği Ahmet Yazıcı'yı kazayı gören iş yeri çalışanları sıkıştığı yerden çıkarıyor. Bacaklarında ciddi kırıklar olduğu görülen talihsiz adam, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan talihsiz adamın tedavisi devam ediyor.

7- HALK OTOBÜSÜNDE HIRSIZLIK ALARMI... ŞÜPHELİ YAKALANDI

Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, YENİKAPI - Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde bir kadın, çantasını çalmaya teşebbüs eden birini fark edince çığlık attı. Otobüs şoförü de aracı durdurup kapıları kilitledi, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay Yenikapı Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Kadın çantasını çalınmaya çalışıldığını fark ederek çığlık attı. Hırsızlık teşebbüsünü fark eden diğer yolcular durumu hemen otobüs şoförüne bildirdi. Şoför de otobüsün kapılarını kilitleyerek Şirinevler yan yolda bulunan otobüs durağına geldi. Burada polisi haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler otobüsün içine girerek mağdur olan kadınla konuştu.

OTOBÜS 30 DAKİKA BEKLEDİ

Kadının ifadesi sonrası içinde para olan çantayı çalmaya teşebbüs eden yabancı uyruklu kii gözaltına alınarak polis aracına götürüldü. Otobüs kapılarının açıldığı sırada bir vatandaşın kimse inmesin diye kapıyı kollarıyla tutması dikkat çekti. Hırsızlık teşebbüsünü polise haber veren özel halk otobüsü şoförü, "Seyir halindeyken bayan arkadaş bağırmaya başladı. O esnada biz de polisi aracı yolun sağına çektik. Polisin gelmesini bekledik, polis geldi görevini yaptı. Şu anda işlem tamamlandı biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Mağdur olan kadın yolcu şikayetçi olmayacağını söyledi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 30 dakika durakta bekleyen otobüs Kuyumcukent istikametinde seferine devam etti.

8- POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE GÖZALTINA ALDIĞI 2 KİŞİ AZILI DOLANDIRICI ÇIKTI

Haber: Ersan SAN/İSTANBUL,DHA

Esenyurt'ta yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yürüten Güven Timleri Ekipleri şüphelendikleri 2 kişi yolda gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken yapılan incelemelerde hırsızlık olayları yanında şüphelilerin 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin daire veya işyeri kiralamak amacıyla özellikle yaşlı kişilerle anlaşma sağladıktan sonra, kapora olarak sahte 500 euro vererek "Yanımızda TL cinsinden para yok. Bu paranın değeri fazla kapora için çok siz bize elinizde ne kadar varsa verin cüzi miktarda kapora vermiş olalım" diyerek orjinal para üstü aldıkları, anlaşma esnasında biri anlaştıkları iş yeri sahibini oyarken diğerinin, iiş yeri sahibinin çantasından cüzdan para çaldığı öğrenildi.

Şüpheliler emnşyetteki işlemernin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

