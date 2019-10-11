Dha istanbul bülteni- 2

ÇAVUŞOĞLU İLE STOLTENBERG ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI (1)

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Harun UYANIK - İstanbul DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir" dedi. Jens Stoltenberg ise, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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Basın toplantısı

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2 -DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İLE NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG BİR ARAYA GELDİ

İSTANBUL,- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg saat 11.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi Çalışma Ofisine gelen Stoltenberg'i Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapıda karşıladı.

Görüntü Dökümü:

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-Stoltenberg'in gelişi

-Çavuşoğlu ile tokalaşmaları

-Görüşmeden görüntü

-Detaylar

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3- NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG CUMHURBAŞKANLIĞI DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NE GELDİ

Haber-Kamera: Beyza GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

Jens Stoltenberg saat 10.05'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Stoltenberg'in Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne girişi

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4 - NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG İSTANBUL'A GELDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.

Jens Stoltenberg saat 09.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Stoltenberg'in havalimanından çıkışı

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5 - İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU; 8 GÖZALTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, İSTANBUL'da Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için hazırlık yapan PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik 11 ilçede yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmeyi planlayan kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri, PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nden kaydı bulunan 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. 11 ilçede gece saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veriye ve örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Polisin hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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-Arşiv

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6 - İSTANBUL'DA ORMAN YAKANLARA OPERASYON; 3 GÖZALTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin 3 kişi ile terör örgütü PKK/KCK'dan yakalama kararı bulunan 3 kişi olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde bulunan Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık alan ve Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Vadi Sokak'taki orman yangınlarıyla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda 4 şüpheliyi belirleyerek Küçükçekmece ve Ümraniye'de gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya anılırken, polis ekipleri firari 1 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

PKK/KCK'DAN YAKALAMA KARARI OLAN 3 KİŞİ DE YAKALANDI

Öte yandan yapılan aynı operasyonda terör örgütü PKK/KCK'dan yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de 3 ilçede bulunan adreslerine baskın düzenleyen TEM ekipleri, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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7 - DOKTORLARIN BIÇAKLI KAVGASI: 1 ÖLÜ

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter (29) ile asistan doktor Kaan Erol (26) arasında "az çalışma" tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kaan Erol'u defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Hastanesi'ne götürüldü. 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu belirtilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Olayda kullanılan bıçak

-Ölen doktorun fotoğrafı

-Detaylar

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8- ENGİN TEMEL CİNAYETİNDE 11 YIL SONRA TAKİPSİZLİK

- Soruşturmada toplam 498 kişinin ifadesine başvuruldu, delil bulunamadı.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul DHA -ŞİŞLİ'de evine girerken 2008'de öldürülen bar işletmecisi Engin Temel cinayeti soruşturması tamamlandı. Savcılık, "Kasten öldürme" suçundan haklarında soruşturma yürütülen 22 şüpheli için takipsizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hidayet Sarıkaya tarafından 2 Eylül'de verilen takipsizlik kararı kesinleşti. Takipsizlik kararında, Engin Temel'in 9 Aralık 2008 günü, saat 06.45'te meçhul kişi veya kişilerce tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi. Engin Temel'in ortaklığının bulunduğu üç bar olduğu, olay günü ortağı olduğu bardan saat 06.30 sıralarında çıktığı, kendine ait araçla ikametine gittiği, yol güzergahında iki arkadaşını bıraktığı, üç arkadaşıyla ikametinin önüne geldiği, arkadaşlarına binaya çıkmasını ve aracı park ettikten sonra geleceğini söylediği, bir müddet sonra tabanca sesi duyulması üzerine arkadaşları tarafından yaralı bulunduğu ve olay yerinde öldüğü ifade edildi. Takipsizlik kararında, Engin Temel'in dizüstü bilgisayarı, yaptığı telefon görüşme kayıtlarının incelendiği, Temel'in evi önünde keşif yapıldığı, takip edilip edilmediğine ilişkin kamera kayıtlarının incelediği ancak olayı aydınlatacak bilgi ve bulguların elde edilemediği belirtildi.

TOPLAM 498 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Engin Temel'in 2004'te İstanbul'a geldikten sonra garsonluk yaptığı anlatılan kararda, daha sonra çeşitli barlarda barmenlik ve işletmecilik yaptığı anlatıldı. Son olarak Love Bar'da işletmecilik yaptığı, Secret Bar'da da işletmecilik yapmak için görüştüğü ve anlaşmaya vardığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında bu barlarla ilgili detaylı çalışma yapıldığı, maktülün iş arkadaşları, kız arkadaşları ve yakın arkadaşları, işlettiği mekanlara gelen sanatçı arkadaşları ve eğlence mekanlarına sık gelen müşteriler gruplara ayrılarak çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Toplamda 498 kişinin bilgi ve ifadesine başvurulduğu ve 17 ihbarın değerlendirildiği belirtilerek "Ancak olayın faili veya faillerinin tespitinin ve yakalanmasının mümkün olmadığı, Cinayet Büro Amirliği'nin vermiş olduğu, 11 Ocak 2019 tarihli yazısıyla anlaşılmaktadır" denildi.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLAR BÜROSU'NA GÖNDERİLECEK

İhbar ve iddialar sonucunda soruşturmaya dahil edilen 22 şüpheli hakkında tüm araştırmalara rağmen "Engin Temel'i öldürdükleri veya öldürülmesine azmettirdiklerine dair dava açmaya yeterli delil ve şüphe elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği" ifade edildi. Şüphelileri tespit edilemeyen dosya, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderilecek.

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9 - GÜNGÖREN'DE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ GİBİ GÖSTEREN KARDEŞE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA

Güngören'de evli ve iki çocuklu kız kardeşini öldürüp, intihar etmiş izlenimi vermek için doğalgaz borusuna asan tutuklu kardeş Bilal Takır (30) "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa haksız tahrik indirimi ise uygulamadı. Sanık son sözünde pişman olduğunu söyledi.

"İNANIN BEN ABLAMI İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM"

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bilal Takır hazır bulundu. Söz alan sanık Bilal Takır, "Ölen benim ablamdı. 1 buçuk yıldır cezaevindeyim. Bu başka bir acı. Her görüşte ben annemle gözyaşı döküyorum. İçim yanıyor. İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Bu olay bir namus meselesi değil. Ben yargı makamı değilim. Eniştem bana resimler göstermişti. Olay bir anda oldu. Çok üzgünüm." dedi

SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bilal Takır'ı "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "haksız tahrik" indirimi ise uygulanmadı.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Haziran 2018 tarihinde Güngören'de meydana gelen olay şöyle oldu:

Tozkoparan Mahallesi'nde intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun (34)'un cansız bedeniyle karşılaştı. Hatice Uzun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken Bilal Takır, 2 Temmuz 2018 tarihinde saat 13.00'de 155 ihbar hattını aradı ve "Bacımı öldürdüm, gelip beni alın" dedi. Polisler de ihbar üzerine Bilal Takır'ı gözaltına aldı. Bilal Takır ifadesinde, "Ablamın eşi olan Osman Uzun bana ablamın başka erkeklerle ilişkisi olduğuna dair fotoğraflar gösterdi ve boşanmak istediğini söyledi. Ben de ablamın ikametgahına gittim. Burada ablam ile aramda tartışma çıktı, istemeyerek de olsa bir anlık kızgınlıkla ablamın boğaz kısmını iki elimle sert bir şekilde sıktım. Kontrolümü kaybettim. Ablam hareketsiz bir şekilde yere düştü. Kontrol ettiğimde ablamın nefes almadığını anladım, panik yaptım, ne yapacağımı bilemedim. Dışarı çıkıp namaz kıldıktan sonra tekrar eve geldim. İntihar süsü vermek amaçlı doğalgaz borusuna lastiği sardım. Daha sonra belki ablam kurtulur diye komşulara haber verdim. Bunun üzerine eve ambulans ve polisler geldi" dedi. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda Hatice Uzun'un ölümünün boyun basısı sonucu meydana geldiği tespit edildiğini belirtti. İddianamede Bilal Takır'ın "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV