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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

20.10.2019 12:22DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve  Çamlıca Kulesi adeta görünmez oldu. Sisle birlikte doğan güneş, İstanbul Boğazı'nda doyumsuz bir manzara oluşturdu. Birçok kişi, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Boğazda oluşan sis

-Sahilde balık tutan vatandaşlar

-Sis içindeki Çamlıca Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Güneşin doğuşu

-Vatandaşların fotoğraf çekmesi

20.10.2019 - 10.29 - Haber Kodu : 191020017


- İstanbul

İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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