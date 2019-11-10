DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Serdal ALTINTEPE- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81.yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilleriyle ilerleyen onlarca vatandaş saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu anları havadan da görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde ilerleyen vatandaşlar, saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Onlarca araç, çalan siren eşliğinde kornalara basarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı. Saygı duruşu esnasında duygusal anlar yaşayan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken boğazdan geçen gemiler de siren çaldı. O anlar havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bekleyen araçlar

-Köprüde saygı duruşunda bekleyen vatandaşlar

-Çalan siren eşliğinde korna çalan vatandaşlar

-Boğazda siren çalan geminin sesi

-Köprüde pankart açan vatandaşlar

-Genel ve detay

10.11.2019 - 09.27 - Haber Kodu : 191110015

10.11.2019 - 09.39 - Haber Kodu : 191110024

10.11.2019 - 10.13 - Haber Kodu : 191110037

10.11.2019 - 10.20 - Haber Kodu : 191110040

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2- TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ İŞÇİ 09.05'TE SAYGI DURUŞU'NDA

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,

İnşaatı devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşu yapması görenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan anma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında, inşaatı devam eden Taksim Camii'nin iskelesinde bir işçinin saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-İşçinin saygı duruşunda bulunması

10.11.2019 - 10.01 - Haber Kodu : 191110032_

10.11.2019 - 09.35 - Haber Kodu : 191110019

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3- DOLMABAHÇE SARAYI'NDA 09.05

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - Can EROK - İSTANBUL DHA -

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde binlerce kişi Ata'nın son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

Saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere yurt genelinde hayat durdu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu oda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Dolmabahçe Sarayı'ndaki anma töreninden görüntüler

-Detay görüntüler

10.11.2019 - 09.27 - Haber Kodu : 191110014

10.11.2019 - 09.51 - Haber Kodu : 191110028

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4- DOLMABAHÇE SARAYI'NA AKIN ETTİLER

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - Can EROK/ İSTANBUL, CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde İstanbul'da törenlerle anıldı. Her yaştan binlerce kişi Ata'nın son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Atatürk'ün hayatını kaybettiği oda, törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dolmabahçe Sarayı önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.

"AYAĞIM KIRILDI AMA BEN BASTONUMLA GELDİM BURAYA"

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden Şahsenem Soyupak, bastonla geldiğini ifade ederek, "Hem üzgünüm hem de çok gururluyum. Ne mutlu ki Atamız bize böyle bir miras bıraktı. Atamıza çok teşekkür ederiz. Ölene kadar onun izinden gitmeye devam edeceğiz. Ayağım kırıldı ama ben bastonumla yine geldim buraya. Her sene geliyorum" diye konuştu.

"BEBEĞİM İKİ AYLIK, ONUN BURAYA İLK GELİŞİ"

İki aylık bebeğiyle birlikte Dolmabahçe Sarayı'na gelen Sevil Bulut, "Çok gururluyum. Bebeğim iki aylık. Onun buraya ilk gelişi. İnşallah o da bizler gibi Atatürk'ün yolunda ilerleyecek. Geleceğimiz onlar sayesinde çok daha parlak olacak" dedi.

FARKLI KENTLERDEN GELEN ÇOK SAYIDA KİŞİ DOLMABAHÇE SARAYI'NDA

Sadece İstanbul değil, farklı kentlerden de pek çok kişi bugün Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret ediyor. Öğrencileriyle birlikte Kocaeli'nden İstanbul'a gelen Olgun Hayat, "Öğrencilerimizle geldik. Heyecanlıyız bugün. Atamızı sevgiyle anıyoruz. İnşallah bir gün değil 365 gün boyunca onu hatırlarız" diye konuştu.

Sınıf arkadaşlarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden Ela Aliye Alpkan, "Atatürk öldü diye çok üzülüyorum. Atatürk'ün sözünü dinliyorum. Çalışıyorum, kitaplar okuyorum, okullarda dersler yapıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dolmabahçe Sarayı'ndan görüntüler

-Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odadan görüntüler

-Vatandaşların Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaretinden görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar (Haberdeki sıraya göre)

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

10.11.2019 - 12.08 - Haber Kodu : 191110103

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5- TAKSİM'DEKİ CUMHURİYET ANITI'NDA ATATÜRK ANMASI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul,

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve AFAD temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasından sonra, Atatürk ve ebediyete intikal etmiş silah arkadaşları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken, bayraklar yarıya indirildi. Bu sırada çevrede çok sayıda vatandaş toplandı. Saatlerin 09.05'i göstermesi ve sirenin çalmasıyla Taksim'de hayat durdu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan görüntüler

-Protokolun Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduğu sırada görüntüler

-Genel ve detay

10.11.2019 - 10.17 - Haber Kodu : 191110039

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6- CEMAL REŞİT REY KONGRE MERKEZİ'NDE 10 KASIM TÖRENİ

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, GAZİ Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle anıldı.

Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından anma haftası çerçevesinde düzenlenen yarışmaların 1'incileri İhsan Zakiroğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi İpek Oğuz şiirini, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Alara Karagöz ise yazdığı mektubu okudu. Karagöz mektubunu okuduğu sırada, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Anma haftası çerçevesinde, il genelindeki okullarda düzenlenen resim, şiir ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Birincilerin ödüllerini Vali Yerlikaya, ikincilerin ödüllerini Orgeneral Avsever, üçüncülerin ödüllerini ise İBB Başkanı İmamoğlu verdi.

Programın sonunda Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, şarkılar ve marşlar seslendirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yerlikaya'nın salona gelişi

-İmamoğlu'nun salona gelişi

-Törenden görüntüler

-Konuşmalardan görüntüler

-Birinci olan öğrencinin şiirini okuması

-Birinci olan öğrencinin mektubunu okuması

-Ödüllerin takdim edilmesi

-Koronun dinletisi

-Dinleyici detayları

-Genel ve detay

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(Ek görüntü)

7- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 09.05

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 81'inci dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.

10 Kasım'a özel olarak İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı. Tören öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapıldı. Çok sayıda havalimanı personeli ve yolcu törenin düzenlendiği bölgede toplandı. Yolcular için hem Türkçe hem de İngilizce anons yapıldı. Havalimanı çalışanları ve yolcular sirenlerin çalmasıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Yabancı yolculardan bazılarının da saygı duruşuna eşlik etti. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.

EK Görüntü

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-Aprondan görüntü

-Aprondaki araçlar

-Siren sesleri

-aprondaki personel

Görüntü dökümü:

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-Tören alanından görüntüler

-Yolculardan ve personelden görüntüler

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Detay görüntüler

10.11.2019 - 12.07 - Haber Kodu : 191110102

10.11.2019 - 09.31 - Haber Kodu : 191110018

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8- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 09.05

Anıl UÇAN/ İSTANBUL,- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali'nde gerçekleştirilen törene Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terminal İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral ile çok sayıda üst düzey yönetici, çalışan ve yolcu katıldı.

Saat 09.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenler çalarken, katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Saygı duruşu

-Sirenler

-Genel ve detaylar

10.11.2019 - 10.27 - Haber Kodu : 191110043

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9- BEŞİKTAŞ'TA 09.05

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Beşiktaş Meydandan görüntü

-Sirenlerin çalmasının ardından araçlarından inenler

-Saygı duruşunda bulunanlar

-Trafik polisinin saygı duruş

-Vapur görüntüsü

-Savaş gemisi görüntüsü

10.11.2019 - 09.55 - Haber Kodu : 191110029

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10- ŞİRİNEVLER D-100 KARAYOLU'NDA 09.05

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Şirinevler Mevkii'nde hayat durdu. Sürücüler Atatürk'ü anmak için araçlarından inerek saygı duruşuna bulundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlarından inen sürücüler ile üst geçit ve otobüs duraklarında bulunan bir çok vatandaş saygı duruşuna geçti. Üst geçitte saygı duruşunda bulunan bir vatandaş "Çok duygulandım. İlk kez İstanbuldayım canlı yaşamak nasip olduğu için mutluyum. 'Ne Mutlu Türküm Diyene'" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Üst geçitten görüntü

-Polislerin siren çalması

-Otomobillerinden inen sürücülerin saygı duruşu

-Üst geçitteki vatandaşların saygı duruşu

-Duraklardaki vatandaşların saygı duruşu

-Genel ve detaylar

10.11.2019 - 09.29 - Haber Kodu : 191110017

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11- AVCILAR D-100'DE 09.05

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - MUSTAFA Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümü nedeniyle Avcılar'daki metrobüs üstgeçidini ve D-100 Karayolu'nu kullananlar saygı duruşunda bulundu.

Merkez Üniversite Kampusü'nden metrobüse binmek üzere gelenler saatler 09.05'i gösterdiğinde duyulan siren sesleri üzerine bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Bazı kişilerin de ellerinde Türk bayrağı vardı. Üstgeçitteki bir dilencinin de çevresindekilere bakarak, 'asker selamı' verdiği göze çarptı.

Pazar günü olması nedeniyle araç trafiğinin seyrek olduğu D-100 Karayolu'ndan geçen çok sayıda sürücü araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Duygularını anlatan bazı vatandaşlar Atatürk'ü saygı ile andıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Üstgeçitte saygı duruşunda bulunanlar

-Elinde Türk bayrağı bulananlar saygı duruşunda

-D-100 karayolunda duran sürücüler

-Asker selamı veren dilenci

-Atatürk ile ilgili röportajlar

10.11.2019 - 10.51 - Haber Kodu : 191110059