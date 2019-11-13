DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İÇİN EŞİ ADLİ TIP'A GELDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Alper KORKMAZ/İSTANBUL KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumuna geldi. Winber işlemlerin ardından buradan ayrılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber ve beraberindeki 3 kişi cenaze işlemleri için 08.30 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na geldi. Hedvig Christina Winber buradaki işlemlerin ardından özel bir araçla 09.40 sıralarında ayrılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Araçların girişi

-Gelenler

-Bekleyen yakınları

-Konsolosluk aracı

-Özel araçla eşinin çıkması

-Genel ve Detaylar

13.11.2019 - 09.36 Haber Kodu : 191113020

13.11.2019 - 09.57 Haber Kodu : 191113030

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2-BAYRAMPAŞA'DA METRO İSTASYONUNDA TACİZ GERGİNLİĞİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da metro istasyonunda yabancı uyruklu bir kişi, 18 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istendi. Güvenlik kulübesine saklanan şüpheli, zırhlı polis aracıyla olay yerinden götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa, Ali Fuat Başgil metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre metrodan inen 18 yaşındaki bir kız 'imdat' diye bağırmaya başladı. Genç kızın çığlıkları üzerine vatandaşlar kızın yardımına koştu. Genç kız, 35 yaşlarında olan bir kişinin kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine yabancı uyruklu şüpheli, kızın ailesi ve toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Metro girişinde bulunan güvenlik görevlileri, şüpheliyi ve yanındaki bir kişiyi öfkeli kalabalıktan korumak için kulübeye kapattı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taciz iddiasını duyan onlarca kişi metro çıkışına toplandı. Şüpheli polis koruması eşliğinde, olay yerine getirilen zırhlı araca bindirilerek uzaklaştırıldı. Şüphelinin polis merkezine götürülmesinin ardından da özel harekat polisleri bölgede güvenlik amaçlı bir süre nöbet tuttu.

Genç kızın erkek kardeşi Batuhan Yılmaz, "Ablam Topkapı tramvay hattına kız arkadaşıyla birlikte biniyor. İki yabancı uyruklu kişi, Ali Fuat Başgil metro istasyonuna kadar taciz ediyorlar. Gülüyorlar bakıyorlar. Sürekli göz tacizi var. Ablam daha sonra metro istasyonunda bağırıp yardım istiyor. Ondan sonra biz de koşuyoruz. Güvenlikçiler adamları yukarı çıkartıyorlar." diye konuştu.

YAŞANAN HAREKETLİLİK KAMERADA

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde toplanan kalabalık ve polis ekipleri görülüyor. Şüpheliler olay yerine gelen zırhlı polis aracıyla uzaklaştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Cadde üzerinde toplanan kalabalık

-Polis ekipleri

-Şüphelinin zırhlı araca bindirilmesi

(AKTÜEL)

Olayın yaşandığı metro istasyonu

Cadde üzerindeki özel harekat polisleri

Genç kızın erkek kardeşiyle röp.

Genel ve detay görüntüler

13.11.2019 - 10.34 Haber Kodu : 191113041

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3- PEŞ PEŞE GELİYORLAR... TARİHİ YARIMADA'YA 9 KATLI BİR KRUVAZİYER DAHA YANAŞTI

"2020 YILINDA İNANILMAZ TALEP İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Haber-Kamera: Özgür EREN-Serdal ALTINTEPE

İstanbul 'un yabancı turistlerin gözdesi haline gelmesiyle kruvaziyer turizmi canlandı. Tarihi yarımada peş peşe kruvaziyerler yanaşıyor.

Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks gemi de 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla Sarayburnu Limanı'na geldi.

İSTANBUL'DAN DA 400 YOLCU ALACAK

Kış aylarında da İstanbul'a turistlerin ilgisi yoğun. Son aylarda turistler kruvaziyer gemileri ile İstanbul'a geliyor. Peş peşe gelen gemilere bir yenisi eklendi. Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks yolcu gemisi 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla dün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanına yanaştı. Gemide bulunan turistler özellikle tarihi yarım adayı ve İstanbul Boğazını gezip alışveriş yapacaklar. Lüks yolcu gemilerinin İstanbul'a uğraması yerli turistlerin de kruvaziyer turizmine ilgi göstermesini sağladı.Yolcu gemisi İstanbul'dan Türklerin de aralarında olduğu 400 yolcu daha alıp bugün hareket edecek.

2020 YILINDA YOĞUN TALEP VAR

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında İstanbul'a daha fazla kruvaziyer gemisi gelmesi bekleniyor.

Kruvaziyer turizminin ülkeye ve İstanbul'a çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir, "Sarayburnu Liman işletmeleri olarak yurt dışından gelen turistlere en iyi hizmet veren bir devlet kurumuyuz. Şu an limanımızda bulunan gemi Yunanistan Pire'den kalktı. 6 gün 7 gece olan bir seferi var. Gemi yerli ve yabancı turistlerinde katılımıyla buradan hareket edip önce Çanakkale daha sonra Yunan adalarını gezip Salı günü tekrar limanımıza gelecek. Bu geminin burada bulunması kış turizmine katkı sağlamakta. Geminin Kasım sonuna kadar iki seferi daha bulunmaktadır. Bu geminin diğer gemilerin gelmesine emsal teşkil ettiği gibi 2020 yılında inanılmaz talepler ile karşı karşıyayız. Ülkemizin gelir kaynağı açısından en büyük gelir kaynağı olan kruvaziyer yolcu gemileri bizim için olmazsa olmazımızdır. Çünkü İstanbul dünya başkentidir. Turistlerin İstanbul'u görmesi şarttır" dedi.

Demir, "İstanbul'u görmeyen bir turist dünyayı gezdim diyemez. Taleplerin yoğun olması ve İstanbul'un ön plana çıkması bizim için çok büyük bir kazanç. Ülkemizin şu günlerde dik duruşu ve belirgin şekilde yaptığı hamleler ülkemize geri dönüşleri çok iyi oldu. İstanbul bizim olduğu kadar tüm dünyanın gezip ziyaret etmesi gerek yerdir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yolcu gemisinin havadan görüntüleri

-Yolcu gemisinden inen yolculardan detay görüntü

-Turistlerin araçlara binmesi

-Lüks gemiden detay görüntüler

-Turistlerden genel ve yakın detaylar

-Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

DHA FEED

13.11.2019 - 09.52-Haber Kodu : 191113029

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4-ESENYURT'TA BATTANİYE ÇALDIKLARI YERE YİNE GELİNCE YAKALANDILAR

*Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Ersan SAN/ İSTANBUL, -ESENYURT'ta çeyizlik eşya satılan işyerinden 4 battaniye ve portatif yemek masası çalan 2 şüpheli, 1 gün sonra aynı işyerine gelince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'taki çeyizlik eşya mağazasında aynı gün içerisinde 4 battaniye ve 1 portatif yemek masası çalındı. Akşam sayım yapıldığında ortaya çıkan hırsızlık olayı üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İşyeri çalışanları hırsızlığı yapan iki kişiyi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Bu hırsızlık olayından 1 gün sonra akşam saatlerinde iki şüphelinin aynı mağazanın kapısına gelip portatif sehpa çalmaya kalktığı görüldü. Bunun üzerine iki şüpheli mağaza çalışanları tarafından yakalanarak işyerinin içine sokuldu. Olayın bildirilmesi üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede sevk edildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerin gösterdikleri yerde çalınan 4 battaniye ve portatif yemek masası bulunarak işyeri sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler; Erkan D. ile Yunus A., işlemlerin tamamlanması ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü;

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Güvenlik kamerasında hırsızlık görüntüleri

Çalınan eşyalar

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tabelası

Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken

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5-SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de motosiklet çalan şüpheliler kameraya yansıdı.

Olay, geçen hafta Pazartesi günü gece saat 03.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde üç kişinin bulunduğu minibüs, 2004 sokağa geldi. Sokağın sonunda bulunan taksi durağındaki esnaflara fark edilmemek için geri geri sokağa giren minibüsten inen kapşonlu iki kişi, bir binanın önünde bağlı olan motosikletin zincirini demir kesme makasıyla kesti. Bir süre motoru iterek götüren şüpheliler, daha sonra minibüste bulunan diğer kişinin de yardımıyla düz kontak yaparak motosikleti çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, 15 bin lira olduğu değerlendirilen motosikleti Esentepe Mahallesi'nde boş bir arazide bulurken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin sokağa girişi

-Motosikleti almaları

-Sokaktan kaçmaları

-Polis aracının sokağa gelmesi

-Detaylar

13.11.2019 - 09.39 Haber Kodu : 191113022

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6-KAMYONET, KAMYONETE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de seyir halindeki kamyonet, başka bir kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kum yüklü kamyonet park halindeki ticari taksiye çarptıktan sonra devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, geçen Pazartesi günü sabah 04.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. B Caddesi'nden Gazi Mahallesi yönüne seyir halinde olan bir mağazaya ait kamyonet, Orhangazi Caddesi yönünde seyir halinde kum yüklü kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kum yüklü kamyonet park halindeki ticari bir taksiye çarptıktan sonra devrildi. Kamyonet sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah işe geldiğinde kumların yola saçıldığını söyleyen esnaf Osman Ozan, "Sabah iş yerimi açmak için geldiğimde yolda kumları gördüm. Sonra merak edip, iş yerindeki kamera kayıtlarını izledim ve kamyon kazasını gördüm. Yukarıdan gelen araç, kamyona çarpıyor. Kamyon ticari taksiye vuruyor. Kamyon sürüklendikten sonra devrilmiş. Baya bir sürüklenme olmuş" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Kaza anı

-Olay yerinden detaylar

-Ozan ile röp

13.11.2019 -09.37 Haber Kodu : 191113021

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7-NARGİLE TÜTÜNÜ KAÇAKÇILIĞI YAPANLARA 8 İLDE OPERASYON

*10 ton 22 kilo 949 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,

Nargile tütünü kaçakçılığı yapan 55 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı baskın düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 55 şüpheliden 6'sı yabancı uyruklu 39 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 3 milyon 520 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Doğu illerinden zulalı araçlarla, anlaştıkları kargo acente sahipleri ve çalışanları aracılığıyla peynir tenekesi, çay paketi, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasında sigara, kaçak nargile tütünleri ile diğer kaçak tütün mamullerini gizleyerek İstanbul'a gönderildiğini belirledi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da önceden belirledikleri adreslerde haklarında gözaltı kararı bulunan 55 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 6'sı Suriye uyruklu toplam 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

3 MİLYON 520 BİN LİRALIK KAÇAK TÜTÜN MAMÜLÜNE EL KONULDU

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptıkları aramalarda piyasa değeri 3 milyon 520 bin lira olan 10 ton 22 kilo 949 gram kaçak nargile tütünü, 13 kilo 540 gram kaçak sigara tütünü, 30 bin kaçak sigara haline getirilmiş dolu makaron, bin 956 kaçak puro, 520 paket kaçak sigara, 200 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 220 elektronik sigara likidi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ile mermiler, 12 bin çakmak, bin 100 sahte TAPDK bandrolü ve kaçak eşyanın taşınmasında kullanılan 1 araç ele geçirdi. Gözaltına alınan 6'sı yabancı uyruklu 39 şüpheli ise Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polisin adrese girmesi

-Evde yapılan aramalar

-Ele geçirilen maddeler

-Detaylar