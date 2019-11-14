DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

ZABITALARDAN SEYYAR SATICILARA GAZLI MÜDAHALE

- Seyyar satıcılardan biri, zabıtaların elektroşok cihazı da kullandığını öne sürdü

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara biber gazıyla müdahale etti. Seyyar satıcılardan biri, zabıtaların elektroşok cihazı kullandığını da öne sürdü.

Kartal Demokrasi Parkı'ndaki olaylar dün akşam saatlerinde meydana geldi. İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, meydanda "izinsiz satış" yapan seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi. Seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı.

Tartışma sırasında kasklı zabıta memurlarından biri seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü. Diğer seyyar satıcıların tepki göstermesi üzerine olaylar büyüdü. Çıkan arbedede zabıta biber gazı kullandı. Sıkılan biber gazından parktaki vatandaşlar da etkilendi.

Müdahale sonrası seyyar satıcı Süleyman Bitkay, müdahale edilenler arasında bir yakını olduğunu belirterek, "Bir akülü arabayla çocukları burada gezdiriyor, günde 20-30 lira kazanıyor. Akülü arabasını tuttular parça parça ettiler" dedi.

Zabıtanın elektroşok cihazı da kullandığını öne süren Bitkay, "Biber gazı sıktılar, milleti dövmeye kalktılar. Çevredekiler sinirlendi onların üzerine gitti. Çocuklar parktaydı, herkes kaçtı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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CEP TELEFONU KAMERASI

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-Zabıta memurlarının müdahalesi

-Vatandaşların etrafta koşuşturması

-Müdahale sırasında elektroşok cihazı sesinin duyulması

-Zabıta memurlarının seyyar satıcıyı yere düşürmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olayın yaşandığı meydan

-Seyyar satıcı ile röp

-Meydanda bulunan seyyar satıcılar

-Çocuk parkından görüntüler

-Genel ve detay

14.11.2019 -09.21- Haber Kodu : 191114015

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2-TAKSİM'DE TEKME VE SOPALI KAVGA KAMERADA

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Taksim'de iki grup arasında çıkan kavgada sopa, demir ve sandalyeler kullanıldı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ile görüntülendi.

Sakızağacı taksi durağı ile İstiklal Caddesi kesişimindeki geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında Arapça konuştukları görülen yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Yaka paça dışarıya atılan müşterilerle çalışanların arasında çıktığı öğrenilen tartışma cadde de devam etti. Kısa sürede kavgaya tutuşan taraflar, ellerine geçirdikleri sopa, demir, sandalye gibi cisimleri birbirine fırlatmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen caddede tekme ve yumruklar havada uçuştu. Mekan çalışanlarının darp edip kovaladığı müşteriler, kısa süre sonra geri dönerek kavgaya devam etti. Çevrede toplananlar meraklı gözlerle kavgayı izlerken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-İki gurup arasında çıkan kavga

-Kavgada kullanılan sopa, demir ve sandalyeler

-Tekme ve yumruklar

-Tarafların birbirini kovalaması

-Kovalanan tarafın geri dönüp kavgaya devam etmesi

-Çevrede toplanan kalabalığın kavgayı izlemesi

-Havada uçuşan sopalar

-Bağrışmalar

-Genel ve detay görüntüler

14.11.2019 -09.44- Haber Kodu : 191114017

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3-OKULDA PİTBULL HEYECANI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de, Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nun arka bahçesinde köpek sesi duyan öğretmenler ve veliler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Okulun arka bahçesinde bulunan boşluk alanda köpeğin sıkıştığını gören öğretmen ve veliler panik yaşadı. Uzun bir süre köpeğe kimse yaklaşamadı.

Bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de karşılarında pitbull cinsi köpeği görünce müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izlerken, köpek Sultangazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün müdahalesiyle sıkıştığı alandan çıkarılarak barınağa götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Köpeğin görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin gidişi

-Velilerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

14.11.2019 - 10.11-Haber Kodu : 191114025

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4- PENDİK'TE UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN DEPOYA BASKIN KAMERADA

Ali ABLAY İSTANBUL, - PENDİK'te depoya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilo 400 gram esrar ile 63 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Pendik'te bulunan bir depoda uyuşturucu üretildiği bilgisini alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler 11 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde Güllü Bağlar Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi. Hint keneviri serasına dönüştürüldüğü görülen depoda ve şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 63 kök Hint keneviri, 12 kilo 400 gram kurutulmuş Hint keneviri, 3.80 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, havalandırma borusu, projektör cihazı, termometre, nemlendirme makinası, pervane, sodyum buharlı lamba ve ışıklandırma cihazı ele geçirildi. Operasyonda V.E.(32)' isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, V.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON KAMERADA

Öte yandan operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polis ekipleri kapıyı koçbaşıyla kırdıktan sonra içeriye giriyor. Ekipler, daha sonra yerin altına yapılmış depoya giriyor. Depoyu Hint keneviri serasına çeviren şüphelinin dolaplara gizlediği uyuşturucu madde ele geçiriliyor.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polisin depo kapısını koçbaşıyla kırması

-Hint keneviri serası

-Dolaplarda uyuşturucu madde bulunması

-Polisin evin kapısını koçbaşıyla kırması

-Üretim malzemeleri

14.11.2019 -10.45 Haber Kodu : 191114042

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5-MAÇ ÖNCESİ 18 YAŞINDAKİ TARAFTARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGADA SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da 30 Aralık 2018 tarihinde Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi iki kulübün taraftarları arasında yaşanan olaylarda 18 yaşındaki Muhammet Yücel'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan Can Zorlu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 11 sanık ise toplam 10 yıldan 16,5 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Can Zorlu, Ercan Derge, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı, B.H., K.S.Ö. getirildi. Tutuksuz sanıklardan Emre Yılmaz, Mert Balota, E.S ve Aydın Köseoğlu salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Sercan Kılıç ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Ölen taraftarın babası Fatih Yücel ve olay günü yaralanan mağdur Fehmi Şen duruşmaya katıldı.

"PİŞMANIM"

Tutuklu sanıklardan Can Zorlu, esas hakkındaki mütalaaya karşı "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım" dedi. Sanık Mirsad Büyükbayrak ise, "Böyle bir olaya karıştığım için çok üzgünüm, ancak eylemler olduğunda olay yerinde değildim. Öğretmenliğim var, adaletli karar verilmesini bu kapsamda beraat ve tahliyemi isterim" dedi. Davada yargılanan tüm sanıklar önceki savunmalarına tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini istedi. Son söz olarak sanıklar, "Adaletinize güveniyorum'" dediler.

BİR SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Heyet, tutuklu sanık Can Zorlu'yu Muhammet Yücel'e karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

11 SANIĞA AYRI AYRI CEZA

Heyet, sanıklar Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı, Sercan Kılıç, Emre Yılmaz, Ercan Denge'yi "Kasten öldürmeye yardım" suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H, K.S.Ö, E.S'ye de aynı suçtan 10'ar yıl hapis cezası verildi.

2 SANIĞA AYRICA YARALAMA CEZASI

Heyet, sanıklardan Emre Yılmaz ve Ercan Derge'ye müşteki Fehmi Şen'e karşı "Kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklara takdir ve tahrik indirimi uygulamadı.

5 SANIK KARARLA TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, B.H, K.S.Ö ve E.S'nin müşteki Fehmi Şen ve Berkay Karabay'a karşı işledikleri "Yaralama" suçundan beraatlerine karar verdi. Heyet, kararla birlikte Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Sercan Kılıç, Emre Yılmaz ve E.S'nin tutuklanmasına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, 30 Aralık 2018'de, saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa'da Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköy Spor arasındaki futbol müsabakası öncesinde iki kulüp taraftarı arasında yaşanan olaylar neticesinde Muhammet Yücel'in yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği, Berkay Karabay ve Fehmi Şen'in de yaralandığı belirtiliyordu. Müsabakanın başlamasından sonra 9 sanığın tespiti için çevredeki kamera kayıtlarının temin edildiği, sanıkların eşkallerinin belirlendiği, sanıkların stadyum çıkışında gözaltına alındıkları, bazı sanıkların ise diğer günlerde yakalandığı anlatılıyordu. İddianamede, sanık Can Zorlu'nun maktülün üzerine çıkıp bıçakladığı, sanık Serkan Bayraklı'nın sopayla maktüle vurduğu, Nurettin Akdemir'in maktülün yüzüne ve vücuduna tekme attığı, Sercan Kılıç'ın elindeki içecek kutusunu maktüle fırlattığı, Mirsad Büyükbayrak'ın uçan tekme attığı, Ercan Derge'nin maktüle saldırdığı kaydediliyordu. İddianamede sanıklardan Aydın Köseoğlu, Can Zorlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Sercan Kılıç, Serkan Bayraklı'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu. İddianamede Emre Yılmaz ve Ercan Derge'nin "Kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H., K.S.Ö., ve E. S.'nin ise "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 8'er ay ile 17'şer yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ARŞİV

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6-KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA HALA KALDIRILMADI

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL, SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası hala kaldırılmadı.

Mahmutpaşa'daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmış durumdaydı. Tabela yapılan eleştirilere rağmen hala kaldırılmadı. Tabela nedeniyle ayrıca kitabenin İbranice yazılı bölümü görülemiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kitabeden görüntüler

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

14.11.2019 - 09.55-Haber Kodu : 191114019