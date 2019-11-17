DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

2 bin yolcusuyla İstanbul'a gelen dev kruvaziyer Sarayburnu Limanı'na demirledi. Yarın saat 13.00'e kadar Sarayburnu Limanı'nda kalacak gemiden inen turistler nedeniyle, Tarihi Yarımada'da hareketlilik arttı. Hareketlilikten memnun olduklarını ifade eden bölge esnafı, turist gemilerinin daha çok gelmesini istediklerini dile getirdi.

Sarayburnu Limanı'na gelen en büyük kruvaziyer gemilerden biri MSC Lirica, 2 bin turisti İstanbul'a getirdi. Gemi yarın 13.00'te İstanbul'dan ayrılacak, turistler ise geminin kalkış saatine kadar İstanbul'un keyfini çıkartacak. Geminin Sarayburnu Limanı'na yanaşması ise, bölgedeki hareketliliği artırdı. Bölge esnafı hareketlilikten memnun olduklarını ifade ederek, turist gemilerinin daha çok gelmesini istediklerini dile getirdi.

"GEMİ TURİZMİN KAPALIÇARŞI VE ÇEVRESİNE FAYDASI ÇOK"

Kapalıçarşı esnafı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan Rezal Koç, "Tabii ki bu gemi turizmini çok önemsiyoruz. Çünkü nitelikli turist geliyor. Kapalıçarşı ve çevresine faydası kesinlikle var. Bunların artmasını talep ediyoruz. Galataport'un açılması, Yenikapı'daki gemi yanaşma alanının ihaleye çıkacak olmasından dolayı da çok sevinçliyiz. Turistler gelip kaldıkları sürede zamanları kısıtlı oldukları için alışverişlerini de yapmak istiyorlar. Ondan dolayı tabii ki devamının gelmesini çok istiyoruz" dedi.

"2020'DE DAHA ÇOK GEMİ GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sultanahmet Meydanı'nda büfe işleten İsmail Toprak,"Turistin buraya gelmesinin ekonomiye çok faydası var. 2020 yılında gemilerin daha çok gelmesini bekliyoruz. İşler iyiye gider inşallah" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kapalıçarşı ve Sultanahmet'ten görüntüler

-Turist görüntüleri

-Alışveriş yapan turistler

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

- Dha