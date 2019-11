DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  2

BÜYÜKÇEKMECE VE ARNAVUTKÖY'DEKİ TARIM ALANLARINI MOLOZ VE ÇÖPLE DOLDURDULAR

- TEPECİK OLUŞTURAN MOLOZ VE ÇÖPLER HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER-Tolga ILGINER- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL.- İSTANBUL'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi Büyükçekmece ve Arnavutköy'de bulunan tarım alanları oluyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen neredeyse her ara yol, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Tarla kenarlarına yada tarlalar arasında kalan araziler hatta bazı köy mezarlıklarının önü molozların yanı sırda hurda koltuk takımları, ayakkabılar, oyuncaklar, kırık su tankları, hurda yazar kasalar, buzdolapları gibi eşyalarla dolu. Çevre köylüleri "Bazen yakalanıyorlar ama kamyonlarıyla çöp dökmek için gelmeye devam ediyorlar." diyorlar.

DAHA ÇOK GECELERİ DÖKÜLÜYOR

Büyükçekmece Gölü havzasında bulunan tarım alanları ile Arnavutköy bölgesi kaçak döküm yapan kişilerin en çok kullandığı bölgelerin başında geliyor. Bölgenin tarım alanı oluşu ve geceleri kimsenin olmamasından faydalanan bazı kişilerin kamyonlarla girdikleri ara yolları adeta çöplüğe döndürmüş durumda.

BUZDOLABINDAN AYAKKABIYA, OYUNCAKTAN MASA SANDALYEYE KADAR HER ŞEY VAR

Tarım alanları kenarına yada içine dökülen molozun yanı sıra çok sayıda evsel atık denilebilecek malzemeler de bulunuyor. Bu alanlarda kırık su tankları, hurda buzdolapları, koltuk takımları, masa, sandalye, hurda yazar kasalar, ayakkabılar, çocuk oyuncakları gibi yüzlerce çeşit eşyayla dolmuş durumda.

ÇUVALLARA KORKUDAN KİMSE DOKUNAMIYOR

Bölgeye ayrıca yüzlerce çuval içinde tekstil malzemesi olduğu değerlendirilen çöp dağları da var. Büyük bölümü tarlaların içine atılmış bu çuvallarda tam olarak nasıl bir malzemenin bulunduğu ise gizemini halen koruyor. Bölge sakinleri içinde kimyasal bir madde olma ihtimaline karşılık çuvallardan uzak durduklarını söylüyorlar.

TEMİZLENİYOR AMA YİNE DÖKÜYORLAR

Kaçak döküm yapan kamyon sürücülerinin ekili tarlaların üzerine bile hafriyat dökmekten çekinmedikleri görülüyor. İstanbul 'a nefes aldıran yerlerden biri olmasının yanında yüzlerce kuş türüne de ev sahipliği yapan Büyükçekmece gölü su havzası, kentin önemli su kaynakları arasında bulunuyor. Çevre sakinleri dökülen hafriyatların zaman zaman temizlendiği ancak kısa süre içinde yerlerine yenilerinin döküldüğünü söylüyor.

MEZARLIK GİRİŞİNE BİLE MOLOZ DÖKMÜŞLER

Köylerinin mezarlığının girişine bile moloz döküldüğünü söyleyen köylülerden Yalçın Çelik "Arazilerin kenarlarına kamyonlarla getirip moloz pislik döküyorlar. İçlerinde ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bunları haber veriyoruz jandarmaya. Geliyorlar inceliyorlar ama bir sonuç yok. Bir kaçı yakalanıyor ama gelmeye devam ediyorlar. Tarlalarımızı ekiyoruz, bir süre sonra tarlanın içi naylon poşetlerle doluyor. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Belediyeye bildiriyoruz ancak bir türlü çözülmüyor. Bazen görüyoruz ama müdahale etmeye korkuyoruz. Başımıza bir şey gelir diye " dedi.

14 HAFRİYAT SAHASI VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (İSTAÇ) bağlı, 8'İ Avrupa yakasında olmak üzere 14 resmi hafriyat sahası bulunuyor. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen kaçak dökümün önüne bir türlü geçilemiyor. Büyükşehir Belediyesi (İBB) taraından, şehirde bulunan 13 bin hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takarak GPS ile izleme ve güzergah dışına çıkanları tespit edip ceza yazmak için çalışma başlatılmıştı.

2- 3 YAŞINDAKİ KIZINI VURAN BABA SERBEST BIRAKILDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,-AVCILAR'da tabancasıyla 3 yaşındaki kızını yaralayan baba, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi G-738'inci Sokak'ta meydana geldi. Balkonda annesinin kucağındayken sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanların havaya ateş açması sonucu yaralandığı öne sürülen 3 yaşındaki kız çocuğu E.B.K, Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye götürüldükten sonra Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri baba Fethi K. ile telefon ile görüştü. Baba, kızı ile sokakta yürüdükleri sırada vurulduğunu, kimin nereden ateş ettiğini bilmediğini söyledi. Çelişkili ifadeler üzerine polis hastane ve olay yeri olduğu öne sürülen sokakta inceleme yaptı. Yapılan araştırmalarda sokak içerisinde ve bina içerisinde yapılan kontrolde olaya ait herhangi bir iz bulunamadı. Sokak içinde bulunan 2 işyerine ait sokağı gören kameralardaki kayıtlar tek tek incelendi. Ancak, yine olaya ilişkin herhangi bır görüntü tespit edilemedi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İddialardaki çelişkilerin ortaya çıkması üzerine baba Fethi K., Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na getirilerek sorguya alındı. Baba, sorgusunda tehdit edildiği için ruhsatsız tabanca temin ettiğini, bunu evinde kurcalarken kaza ile kızını vurduğunu itiraf etti. Sevk edilen ekip suç aleti silahı almak üzere gönderildi. Ekipleri gören şüphelinin kardeşi Bayram K., suç aleti tabanca ve mermi kovanını görevlilere teslim etti. Soruşturmayı sürdüren savcının talimatı ile ifadesi alınan Esenyurt'ta işyeri bulunan Fethi K.'nın çeşitli sorunları bulunduğu bu nedenle ruhsatsız tabanca aldığını söylediği belirtildi. Polise kızını vurduğu için acı içerisinde olduğunu söyleyen baba, savcının talimatı ile gece geç saatlerde serbest bırakıldı. Soruşturmaya devam ediliyor.

3- ARNAVUTKÖY'DE DEVRİYE ATAN POLİSLERE RAĞMEN HIRSIZLIKTAN VAZGEÇMEDİLER

-ARNAVUTKÖY'DE YAŞANAN HIRSIZLIK KAMERALARA YANSIDI

Taylan ERGÜN/ DHA İSTANBUL - Arnavutköy'de 4 şüphelinin bir markete girmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gece devriyesindeki polisler defalarca aynı yerden geçmelerine rağmen hırsızları fark edemedi. Hırsızlar polis ekipleri caddeden her geçtiğinde park etmiş araçların arkasına saklandı. Hırsızların saklanma çabaları da kameralara yansıdı.

POLİS SON ANDA FARKETTİ, HAVAYA ATEŞ AÇTI, KOVALADI, ANCAK YAKALAYAMADI

İlginç hırsızlık olayı 20 Kasım 04.15 sıralarında Arnavutköy'de gerçekleşti. Nene Hatun Mahallesi'nin en işlek caddelerinden birisi olan Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markete 4 hırsız girdi. yaklaşık 1 buçuk saat süren hırsızlık sonrası marketteki para kasasını, veresiye defterini ve binlerce lira değerindeki sigaraları çaldı. 4 hırsızı kendilerini son anda fark eden polisin havaya ateş açarak peşlerinden koşması bile durduramadı. Gece devriyesi atan polis ekiplerinin defalarca aynı yerden geçmesine rağmen hırsızları fark edememesi ve polislerle köşe kapmaca oynayarak girdikleri iş yerini soyan hırsızların her hareketi anbean güvenlik kameralarına takıldı.

DAKİKA DAKİKA BİR HIRSIZLIĞIN KRONOLOJİSİ

04.17: 4 hırsız soymak üzere geldikleri marketin önünde beliriyor. Marketin önüne gelerek kepenkleri kontrol eden hırsızlar güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.

04.18: Hırsızlar 1 dakikalık incelemenin ardından marketin önünden koşarak uzaklaşıyor.

04.43: Hırsızların ilk girişiminden yaklaşık yarım saat sonra iş yeri sahibinin babası, marketleri için meyve ve sebze halinden alışveriş yapmak üzere marketin üst katında bulunan evinden ayrılıyor.

04.47: Market sahibinin evden ayrılmasından 3 dakika sonra 4 hırsız tekrar kameraların açısında giriyor. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsızlar marketin kepenklerini kaldırmaya çalışıyor. Caddeden geçen araçlardan tedirgin olan hırsızlar tekrar olay yerinden uzaklaşarak bir minibüsün arkasına saklanıyor.

04.51: Bir süre minibüsün arkasında saklanan hırsızlar üçüncü kez markete doğru yöneliyor. 4 hırsızdan 3'ü marketin kepenklerini yukarı kaldırarak iş yerine girebilecek bir açıklık oluşturmaya çalışıyor. İçeriye girmeyi başaran hırsızlar yanına aldıkları çuvalın içerisine marketteki sigara kutularını dolduruyor. Hırsızlardan birisi ise doldurulan çuvalı hızlıca taşıyarak ara sokakta bekleyen araçlarına koymaya gidiyor.

05.00: Saatler sabahın 5'ini gösterdiğinde ise yolun karşı tarafından geçen bir polis aracı kameralara yansıyor. Bir şeylerden şüphelenen polisler, araçlarını durdurarak geri geri gidiyor. Etrafı kolaçan eden polisler daha sonra yollarına devam ediyor.

05.01: Polis ekibinin caddede dolaştığını gören hırsızlar bulundukları marketin içinden çıkarak hızla ara sokağa kaçıyor.

05.02: Caddede bir olumsuzluk olduğunu hisseden polis ekipleri dönüş yaparak olayın gerçekleştiği marketin önüne geliyor. Burada polis aracından inen görevli bir memur, marketin önünü ve yan tarafındaki ara sokağı inceliyor. Bu sırada marketin hırsızlar tarafından yaklaşık 50 santim yukarı kaldırılan kepengi fark edilmiyor.

05.19: Hırsızlar yeniden kamerada beliriyor. Marketten aldıkları sigaralar ve yazar kasa ile hızla koşarak kendilerini bekleyen araca yöneliyorlar.

05.22: Bu sırada yine cadde üzerindeki bir minibüsün arkasında saklanan hırsızlardan biri caddede devriye gezen polis aracını görüyor ve arkadaşlarına haber vermek üzere marketten içeri giriyor.

05.23: Marketteki tüm hırsızlar, bulundukları caddede polis ekiplerinin sürekli dolaştığını görünce soygunu bitirerek bir çuvalın içine doldurdukları binlerce liralık sigaralarla marketten dışarı çıkarak kaçmaya çalışıyor. Ancak bu sırada yine caddeden geçen polis aracındaki polisler hırsızları fark ederek araçlarını durduruyor. Aracından inerek hırsızları kovalayan ve havaya 3 el ateş açan polisin çabası sonuçsuz kaldı. 4 hırsız, kendilerini bekleyen araca binerek hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

05.25: Hırsızları kaçıran polis daha sonra iş yeri önüne geliyor. Bu sırada bir başka polis aracı olay yerine gelirken hırsızları kovalayan polis memuru gelen ekip arabasına durmamasını ve ileriye doğru gitmesi için el hareketi yapıyor. Hızla geçen ekip aracının hemen arkasından ise beyaz renkli bir otomobil gidiyor. Bu otomobilin hırsızlara ait olduğunu iddia eden market sahibi Harun Temur, bu duruma anlam veremediğini söyledi.

DEVRİYE ATAN POLİSLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Arnavutköy'ün en işlek caddelerinden birinde sürekli devriye atan polis araçlarına rağmen soygun planlarından vazgeçmeyen 4 hırsız, girdikleri marketten aldıkları sigaralar, yazar kasa ve veresiye defteri ile market sahibini yaklaşık 100 bin lira zarara soktu.

Marketin hemen üst katında oturan Harun Temur, polisin hırsızları durdurmak için havaya açtığı ateş sesi ile uyanarak dışarı çıktığında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Markete polisle birlikte giren market sahibi Harun Temur, binlerce liralık sigaranın çalındığını, bunun yanı sıra alacak ve verecek listesinin yazılı olduğu defter ve yazar kasanın da çalındığını fark etti.

"OLUP BİTENLER ŞAKA GİBİ SANKİ"

Yaşanan hırsızlık olayı sonucu 100 bin liranın üzerinde zarara uğradığını söyleyen market sahibi Harun Temur, görüntüleri izlediğinde 1 saat içinde defalarca iş yerine hırsızların girdiğini söyleyerek; "Kameradan izlediğimizde hırsızları en son fark eden polis havaya ateş açıyor kovalıyor ve marketin önüne geliyor. Bu sırada başka bir ekip arabası olay yerinden geçerken hırsızların içinde olduğu beyaz araç polis ekip arabasının arkasından geçip gidiyor. Peş peşe gidiyorlar. O ateş eden abi de yolun ortasında sadece izliyor. Hiçbir müdahale yapılmıyor. Şaka gibi bir durum.

1 saatten daha fazla uğraşan hırsızları polisler ilk fark ettiklerinde geliyorlar marketin önüne etrafa bakıyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Hırsızların hepsi kapişonlu ve ağızları da maskeyle kapalıydı. Sürekli hırsızlık olayı yaşanıyor. Yetkililerin bir an evvel önlem almasını istiyoruz. 100 bin liranın üzerinde bir zararımız var" dedi.

4- ZEYTİNBURNU'NDAKİ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Zeytinburnu'nda 6 hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheli 7 cep telefonu ve 140 lira para çaldı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Zeytinburnu'nda 23 Temmuz ile 16 Eylül arasında işyerlerinde benzer şekilde yapılmış 6 hırsızlık olayı yaşandı. Yapılan hırsızlıklarda 7 cep telefonu ve 140 lira para çalındı. Bunun üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Hırsızlıkların yapıldığı işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin Yunus S.(47) olduğunu tespit etti. Şüpheli Yunus S., 11 Kasım'da Zeytinburnu'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KAMERA KAYDI

İşyerlerinin güvenlik kameralarında ise Yunus S.'nin girdiği bir işyerinde veznede duran personelin arkası dönükken sessizce yaklaşarak veznedeki cep telefonunu alıp cebine koyduktan sonra uzaklaştığı gözüküyor. Bir başka güvenlik kamerasında ise şüpheli Yunus S.'nin hırsızlık yaptıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. Yine başka bir kamera kaydında Yunus S.'nin işyerinin koridorunda telefonla konuşarak dolaştığı ve ardından da koşarak işyerinden çıktığı gözüküyor.

5- TAKSİCİNİN EZDİĞİ YAVRU KÖPEK İYİLEŞTİ; O TAKSİNİN SAHİBİ KÖPEĞİ ZİYARET ETTİ

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, ESENYURT'ta bir siteye yolcu bırakan taksi sürücüsü tarafından ezilen ve "taksi" adı verilen yavru köpek sağlığına kavuştu. Sürücüsü işten çıkarılan taksinin sahibi ve duraktaki şoförler, köpeği sitenin yanındaki boş arazide bulunan köpek evinde ziyaret etti. Site sakini Eda Eliz, "Yavrumuz çok iyi. Taksinin sahibi Özkan bey bize çok yardımcı oldu. Taksi şoförlerimiz artık mama desteğini verecek. Emsal oldu." dedi. Eliz, "Bütün şoförler dikkat etsin. Çünkü bunlar can, sahipsiz değiller. Biz varız" diye konuştu.

Geçen Cuma günü Esenyurt'ta bir sitenin önünde meydana gelen olayda, bir taksi sürücüsü siteye yolcu bıraktıktan sonra site önünde bulunan yavru köpeği ezmişti. Ağır yaralanan köpeğe yardım etmeyen taksici olay yerinden uzaklaşmıştı. Köpeğin ezilme anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Çalıştığı durak, taksi sürücüsünün işine son verirken, taksi de Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bağlandı.

"AŞIRI TEPKİLER ALDIK"

Taksi durağı sorumlusu Edip Köse "Durağımızda yaşanan üzücü bir olay oldu. Şoför arkadaşımız küçük bir köpeği ezdi. Kesinlikle bir kasıt yoktu. Biz şoför arkadaşımızın işine son verdik. Duyarsız davrandığı kanaatine vardık. Aşırı tepkiler geldi. Tepkilerde herkes haklıydı. Biz durak olarak gerekli hassasiyeti gösterdik, üzerimize düşeni yaptık. Biz geceden başlayarak sürecin takipçisi olduk. Hayvanı barınağına götürdük. Hayvan sağlıklı. Aşırı tepkiler aldık. Hayatımda duymadığım küfürleri duydum" demişti.

"ŞOFÖRÜMÜZÜ İŞTEN ÇIKARDIK, ARACIMIZ BAĞLANDI"

Sürücüsü işten çıkarılan taksinin sahibi Özkan Çağ "Yaşanan olaydan dolayı taksi durağı olarak üzülüyoruz. Olmaması gereken bir şeydi. Şimdi köpeğimizi de kurtardık. Ben sahibine de maddi manevi destek vereceğimizi söyledik. Şu an köpeğimiz sağlıklı. Şoförümüzü işten çıkardık, aracımız bağlandı" dedi.

"TAKSİ ŞOFÖRLERİMİZ ARTIK MAMA DESTEĞİ VERECEK"

Barınakta "Taksi" adı verilen yavru köpeğin sahibi, site sakini Eda Eliz "Köpeğe taksi şoförü çarptıktan sonra, Esenyurt Veteriner İşleri Müdürlüğü hemen devreye girdi. Yavruyu aldılar. Yavrumuz çok iyi. Taksinin sahibi Özkan bey bize çok yardımcı oldu. Her konuda her gün, her saat başı aradı beni. Taksi şoförlerimiz artık mama desteğini verecek. Emsal oldu. Taksi şoförleri artık dikkat edecekler, bütün şoförler dikkat etsin. Çünkü bunlar can, sahipsiz değiller. Biz varız" dedi.

Sağlığına kavuşan yavru köpeğe "taksi" adı verildi.

6- İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: AŞILAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Özlem YURTÇU KARABULUT- Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, - İSTANBUL Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çocuğunu aşılatmayanların, toplum sağlığını tehlikeye attığını söyledi. Memişoğlu, "Dünyada kızamık risk görülüyor ama Türkiye'de risk henüz yok. Çünkü biz aşılamayı iyi yapıyoruz. Son zamanlarda aşılanmamış kesimin artması bu riski artırıyor. Aşılar hayati önem taşıyor" dedi.

Son birkaç yıldır dünya gündeminde olan aşı karşıtlığı, Türkiye'de de yayılmaya başladı. Almanya'da, geçen hafta parlamento kararıyla kızamık aşısı zorunlu hale getirildi ve aşıya karşı çıkan ailelere, 2 bin 500 euroya kadar para cezası kesilmesi öngörüldü. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre, çocukluk çağındaki zorunlu aşılar sayesinde, hamilelik ve yenidoğan dönemlerinde görülen tetanoz, 2009'da Türkiye'de elemine edildi. Kabakulak vaka sayısı ise 2005'te 20 binlerdeyken, bugün 300- 400'lere kadar geriledi. Ülkede 19 yıldır çocuk felci vakası görülmezken, 2003'ten bu yana ise difteri vakasına rastlanmadı. 2001'de 30 binlerde olan kızamık vakası, 2016'da 9'a kadar düşmüşken, son yıllarda artan aşı karşıtlığı nedeniyle 2019'da görülen vaka sayısı şimdiden 2 bin 391'e ulaştı.

'GELECEK NESİLLERİ RİSKE ATMAYIN'

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşı karşıtlığının toplum sağlığı sorunu olduğunu belirterek, çocuğunu aşılatmayanların, toplum sağlığını tehlikeye attığını söyledi. Memişoğlu, "Bizim dinimizde en önemli şey kul hakkıdır. Eğer siz çocuğunuzu aşılatmazsanız o çocuk kızamığa yakalansa ve sağa sola bulaştırsa diğer çocuğun ya da kişilerin kul hakkına girmiş olursunuz. Şu anda dünyada kızamık, Avrupa ve Amerika'da risk olarak görülüyor; ama Türkiye'de risk henüz yok. Neden yok? Çünkü biz aşılamayı iyi yapıyoruz. Son zamanlardaki aşılanmamış kesimin artması bu riski artırıyor; ama toplumdan şunu bilmesini istiyoruz ki bu aşılar, hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 13 tane hastalıkla ilgili ücretsiz aşı programı uygulanıyor. Şu anda kızamıkla ilgili büyük risk taşımıyorsak bu aşılamanın karşılığıdır; ama gelecek nesilleri riske atacak veya etrafındaki insanların sağlığını riske atacak durumlara kimsenin düşmemesi gerekiyor" diye konuştu.

7- FATİH'TEKİ KAÇAK TÜTÜN DENETİMLERİ KAMERADA

-303 KİLOGRAM KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Ali ABLAY/İSTANBUL,- FATİH'te polis ekipleri kaçak tütün satışı yapan dükkanlara denetim düzenledi. Denetimlerde 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Fatih'te polis ekipleri tütün satışı yapan dükkanlara 7 Kasım'da denetim gerçekleştirdi. Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 3 dükkana akşama saatlerinde denetim yapan ekipler kaçak olduğunu tespit ettiği toplam 303 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Denetimlerde yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Mahmoud A.(37), Hasan A.(44) ve Madhat J.(42) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler ise polis kamerasına yansıdı.

