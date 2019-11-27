DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

HAFRİYAT TEPELERİ OLUŞTU... KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMÜNDE "GPS" TARTIŞMASI

- İBB: GPS'LERİ SÖKÜYORLAR

- KAMYON SÜRÜCÜLERİ: GPS CİHAZINI SÖKMEK MÜMKÜN DEĞİL

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Kubilay ÖZEV - İSTANBUL, - İSTANBUL'da geçen yıl hayata geçirilen 'Araç Takip Sistemi' ve alınan diğer tedbirlere rağmen İstanbul'un bazı noktalarında kaçak hafriyat ve moloz dökümü yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem, "GPS'yi kapattıklarında kaçak döküm yapabiliyorlar" derken hafriyat kamyonu sürücüleri ise GPS'yi sökmelerinin mümkün olmadığı ifade etti.

GSP'LERİ SÖKÜYORLAR

Demirören Haber Ajansı ekibi, hem Araç Takip Sistemi'nin işleyişini görüntüledi hem de hafriyat kamyonu sürücüleriyle konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem, kaçak döküm yapan kamyonlardan GPS'leri bir şekilde söküldüğünü söylerken, sürücüler de kaçak döküm yapan kamyonlarda GPS cihazı bulunmadığını ve o dökümleri yapanların taşıma izinlerinin olmadığını ifade ediyor.

"MAALESEF KAÇAK DÖKÜMLER DEVAM EDİYOR"

'Araç Takip Sistemi' aracılığıyla hareket halindeki hafriyat kamyonları sürekli olarak takip ediliyor. Güzergah dışına çıkanlar, aşırı hız yapanlar sistemden görülüyor. Bu çalışmanın detaylarını anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem, geçen senelere göre kaçak döküm oranının azaldığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Biz bu sistemi 1-2 sene içinde aktif hale getirdik. Geçen senelere göre kaçak döküm oranı azaldı. Ama bunun takibini sadece Çevre Koruma Müdürlüğü olarak biz yapmıyoruz. Zabıta ve jandarma ekipleri de denetimler yapıyor. Hatta vatandaşlar üzerinden de şikayetler geliyor. Biz o şikayetleri gidip inceliyoruz. Yerinde incelemeden, sahayı görmeden kesinlikle ceza kesmiyoruz. Yani kaçak döküm tespit ettiğimizde ceza işlemi uyguluyoruz. O cezalar da gayet büyük rakamlar. Ona rağmen maalesef kaçak dökümler devam ediyor."

"13 BİN ARAÇ VAR, BUNLARDAN 8 BİN 900'Ü SİSTEME KAYITLI"

2018 yılında 8 bin 900 kamyona GPS yerleştirildiğini ve bu araçların hafriyat taşıma izinlerinin bulunduğunu ifade eden Baysal Badem, "İstanbul'da şu an da 13 bin araç var. Bunlardan 8 bin 900'ü sisteme kayıtlı. Özellikle hafriyat kontrol merkezini kurduktan sonra araçlara kaçak dökümleri engellemek için GPS sistemi olarak adlandırılan uyarıcı cihaz taktık. Bu sisteme geçtikten sonra bir azalma oldu. Ama bu azalmaya da aldanmamak gerekiyor. Aslında belki de bu azalma inşaat sektörünün durgunluğundan da kaynaklanabilir" şeklinde konuştu.

SİSTEM NASIL UYGULANIYOR

Badem, sistemin nasıl işlediğini anlattı. Badem sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü veya Toplu Ulaşım Müdürlüğü tarafından belirlenen ulaşım yollarımız var. Hafriyat kamyonlarının seyir halinde olduğu yollarımız var. Bu yollarda bu araçların hızlarını da denetliyoruz. Trafik kurallarına uyup uymadıklarını da denetleyebiliyoruz. Harita üzerinden kamyonların güzergahlarını ve hızlarını takip ediyoruz. Hız limitlerini aştıklarında yine sinyalden uyarı geliyor bize. Tabii trafik kurallarıyla ilgili ihlaller trafik polisleri ekiplerince değerlendiriliyor. Bununla ilgili bizim yaptığımız herhangi bir yaptırım yok. Kaçak bir döküm olduğunda o kamyonla ilgili bütün izinleri inceliyoruz. Eğer izin belgesi yoksa GPS takılı değildir büyük bir ihtimalle. İzin belgesi olmadığında izin belgesi bulundurmamaktan ceza işlemi uyguluyoruz. Kaçak döküm yaptığı esnada yakaladığımız zaman belgesizlikten değil kaçak dökümden dolayı çok daha fazla cezaları uygulayabiliyoruz."

"GPS KAPATTIKLARINDA ELBETTE KAÇAK DÖKÜM YAPABİLİYORLAR"

İstanbul'da 14 resmi hafriyat döküm sahası bulunuyor. İBB Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem, "Sahalarımızın hemen hemen yüzde 60'ında doluluk var. Bunların yüzde 40 veya 50'sinde boşluk var. İleride inşaat sektörünün canlanması veya kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasıyla beraber bu alanlar da yeterli olmayabilir. Biz bunu düşünerek şu an da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 7-8 madeni bitmiş ocakların da devrini talep ettik" ifadelerini kullandı.

Hafriyat kamyonunda GPS sistemi bulunmasına rağmen kaçak döküm yapanların olduğunu ifade eden Baysal Badem, "GPS bulunup kaçak döküm yapanlar, GPS bağlantısının elektrik bağlantısını çektiği takdirde zaten o aracı izlememiz mümkün olmuyor. Onlar da GPS takılı araçlarda. GPS kapattıklarında elbette kaçak döküm yapabiliyorlar. Sistemden koptuğu andan itibaren 5 gün içinde eğer biz o araçtan sinyal alamıyorsak telefonlarla kendisini uyarıyoruz. Birçok şoförün gerekçesi 'bizim o GPS cihazının söküldüğünden veya alarm vermediğinden haberimiz olmuyor' şeklinde oluyor. Ama biz buradan yine denetimini sağlıyoruz" diye konuştu.

"DÖKENLERDE GPS YOK"

Arnavutköy'de resmi bir döküm sahasına hafriyat taşıyan Kadir Öztürk, kaçak döküm yapanların araçlarında GPS cihazı olmadığını ifade ediyor. Öztürk, "Dökenlerde bu sistem yok. Bu sistem olan dökemez, döktüğü yerde yakalanır. Çünkü takip ediliyor. Bunların taşıma belgeleri de olmuyor. Sarı belge yani taşıma belgesi olanlar da GPS de oluyor. Bu belge yoksa GPS de yoktur. Onlar bir şekilde döküyorlar" diye konuştu.

Kamyon sürücüsü Mehmet Anık, "Belediyenin döküm alanlarına döküyoruz. Bolluca, Çiftalan, İmrahor, Boğazköy döküm alanları var. Biz oralara döküyoruz. Bu takip cihazından herhangi yanlış bir yere döküm yapıldığında, ihbar ve şikayet üzerine hangi araç, nerede damper kaldırmışsa bu belli oluyor. Eskisi gibi kaçak döküm yok artık. Kolay yapamazlar. Her yerde kameralar var. Görenler de şikayet ediyor, kamyoncunun bizzat kendisi şikayet ediyor" şeklinde konuştu.

"SÜRÜCÜLERİN GPS SÖKMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bir diğer hafriyat kamyonu sürücüsü ise şoförlerin GPS'yi sökmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Öyle bir şey olması söz konusu değil. Çünkü yapamadığım için, elektrikçi de olmadığım için arabamı bozmaktan ise öyle bir şeye başvurma şansım yok" diye konuştu. Bir diğer kamyon sürücüsü "Ben anlamıyorum. Kablo torpidonun içinde yer alıyor. Torpidoyu sökmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Hafriyat kamyonlarından detaylar

-Resmi alana döküm yapan kamyonlardan görüntüler

-İBB Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem ile röportaj

-Kamyon sürücüleriyle röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

-Kaçak dökümlerin havadan görüntüleri

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2- BÜYÜKADA DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI (1)

Haber: Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İstanbul,

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 5 sanığın ise "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 5 sanığın ise beraatleri talep edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

27.11.2019 - 11.09 - Haber Kodu : 191127068

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3- SARALLAR'A 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON; 20 GÖZALTI (2)

Ali ABLAY/İSTANBUL,

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenedi. Operayonda örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği İstanbul merkezli 3 ildeki operasyonlarda, örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Hasım gördükleri karşıt çetelerle uzun süre önce başlayan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı çatışmalarla sık sık gündeme gelen suç örtünün lideri Burhanettin Saral ve 20 adamı, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin operasyon sırasında yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Sarallar suç örgütü üyelerinin gözaltına alınma gerekçeleri arasında silahla yaralama, tehdit ve haraç gibi suçlamaların yer aldığı öğrenildi. Çeteler arasında yaşanan çatışmalarda adı sıkça duyulan suç örgütü elebaşı Burhanettin Saral, bir soruşturma kapsamında 4 yıl önce de yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından şartlı tahliye uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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4- BRANDASIZ HAFRİYAT KAMYONUNDAN YOLA SAÇILAN ÇAMUR TRAFİĞİ DURDURDU

*Arkasından gelen aracın ve açık camdan da sürücünün üstüne çamur yağdı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda brandasız hafriyat kamyonundaki çamura dönüşmüş toprak otomobilin üzerine ve yola döküldü. Sürücüsünün ani fren yapmasından kaynaklandığı belirtilen kazada trafik durma noktasına geldi.

Olay Bahçelievler Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 GA 7751 plakalı Hüseyin Kartal yönetimindeki hafriyat kamyonu Yenibosna Mevkii'nde öndeki aracın yavaşlaması sonucu ani fren yaptı. O sırada kamyonda bulunan yağmur nedeniyle çamurlaşmış toprak aynı istikamette ilerleyen Zeki Erdem yönetimindeki 34 AG 0465 plakalı otomobilin üzerine ve yola döküldü. Camı açık olan otomobilin ve sürücüsünün üstü çamur oldu.

Yola dökülen çamur nedeniyle Basın ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi. Belediye ekiplerinin çamuru temizleme çalışmaları sırasında trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

"BÜTÜN ÇAMUR YOLA VE BENİM ARABAYA DÖKÜLDÜ"

Zeki Erdem "Ben yolumda giderken, kamyon sürücüsü fren yapınca -dorsede de branda yokmuş- bütün çamur yola ve benim arabaya döküldü. Sol camım da açıktı. Üstüm başım çamur oldu. Yan yana gidiyorduk. Ani fren yaptı. Bütün çamur arabanın sol yanından aşağıya döküldü. Branda olsa böyle olamayacak" dedi.

Ekiplerin çamur dökülen aracı ve yolu su ile yıkamasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Çamur dökülen otomobil

-Yoldan görüntü

-Hafriyat Kamyonu

-Otomobil sürücüsü Zeki Erdem röp

-Genel ve Detaylar

27.11.2019 - 11.08 - Haber Kodu : 191127067

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5- 37 İLDEKİ 210 DOLANDIRICILIĞIN ŞÜPHELİSİ KAMERAYI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ SAKLAMIŞ

Haber: Müslim SARIYAR/- TÜRKİYE'nin 37 ilinde 210 'dolandırıcılık' suçundan aranırken, Bayrampaşa Mobil Park Polisi (MOP) tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Abdurrahim Latifoğlu'nun (64) elde edilen görüntülerinde, şüphelinin 5 yıl boyunca güvenlik kameraları olan yerlerde yüzünü gizleyerek, dolaştığı ortaya çıktı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Mobil Park Polisleri, 15 gün süren çalışmaları sonunda, 37 ilde 210 dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdurrahim Latifoğlu'nu yakalayarak, gözaltına aldı.

Başta İstanbul olmak üzere İskenderun, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Çanakkale, Konya, Isparta, Sivas, Elazığ, Afyon, Erzincan'ın da aralarında olduğu illerde çok sayıda mağduru dolandırdığı belirlenen Latifoğlu'nun 5 yılda, dış görünüşünü değiştirerek kaçtığı belirlendi.

15 ADRESİ ÇIKTI

Bayrampaşa Mobil Park Polisi, yakalamayı başardığı şüphelinin adres olarak 15 ayrı yeri beyan ettiğini, 5 yıl boyunca güvenlik kameraları bulunan yerlerden geçerken yüzünü sakladığını ve kendisini durdurup kimlik soran polis ya da jandarma ekiplerine, kimliğinin yanında olmadığını söylediği, yaşından dolayı inandırmayı başardığını tespit etti.

Görüntü dökümü

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-Dolandırıcının yüzünü saklaması

Dolandırıcının adliye görüntüsü

27.11.2019 - 10.31 - Haber Kodu : 191127044

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6- 'BALTALI SÜRÜCÜ'YE 10 AY HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne balta sallayarak tehdit ettiği iddiası ile tutuksuz yargılanan otomobilin sürücüsü Murat Okuyucu, "Trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Murat Okuyucu katıldı. Savunmasını kendi yapacağını söyleyen Murat Okuyucu, avukat istemediğini beyan etti. Suçlamaları kabul etmeyen Okuyucu, olay günü bir aracın kendisini sıkıştırdığını, sürücüsünün de kendisine küfür ettiğini savundu. Bunun üzerine aracında bulunan baltayı gösterdiğini söyleyen Okuyucu, "Baltayı sadece salladım. Sonra da kendi istikametinden devam ettim" dedi.

10 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Trafik güvenliğine tehlikeye sokmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 Mayıs 2019 tarihinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde otomobiliyle seyir halindeki Murat Okuyucu'nun, kendisini sıkıştıran kamyonet sürücüsüne aracında bulunan baltasını salladığı, kamyonet sürücüsünü tehdit ettiği, plakası tespit edilemeyen bu kamyonetin sürücüsünün tespit edilemediği belirtiliyor.

Kamyonet sürücüsü tespit edilemediği için şüpheli hakkında, "Silahla tehdit" suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, Murat Okuyucu'nun, "Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. Okuyucu, 17 gün tutuklu kalmıştı.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

27.11.2019 - 11.20 - Haber Kodu : 191127072

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7- METROBÜSTE 2 SENEGALLİ, KADINI TACİZ ETTİ İDDİASI

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Olay, Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti. Tacize uğradığı söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi. Kadının şikayeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikayetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Şüpheli iki kişi

-Tacize uğrayan kadın

-Yaşanan arbede

-Tacize uğrayan kadın

-Genel ve detaylar

27.11.2019 - 09.58 - Haber Kodu : 191127038

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8- YABANCI UYRUKLULARIN "GASP ÇETESİ" KABUSU

* Sultangazi'de yaşları 14 ila 20 arasında değişen bir grup, yabancı uyrukluların kabusu oldu.

Önünü kestikleri kişileri gasp eden grup, kendilerine direnenleri tekme tokat dövüyor.

Şüphelilerin önünü kestikleri 3 kişiye saldırmaları kamerada

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi Sultançiftiği Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır yaşları 14 ile 20 arasında değişen kalabalık bir grup, yabancı uyruklu kişilerin kabusu oldu. Yabancı uyruklu kişilerin yolunu kesen grup, ceplerindeki para ve telefonları istiyorlar. Kendilerine direnenlere ise saldırarak, tekme tokat dövüyorlar.

Afganistan uyruklu Abdul Haffez ve ailesinin işlettiği dükkanın bulunduğu sokağı mesken tutan yaklaşık 30 kişi, yabancı uyrukluların kabusu oldu. Haffez ailesinin işlettiği dükkana alışveriş için gelen Afgan ve Pakistan uyrukluların önünü kesen grup, gasp girişiminde bulunuyor. Kimi müşteriyi bıçakla tehdit ederek telefonlarını ve paralarını alan grup, kendisine direnenleri ise feci şekilde dövüyor. Yaşları 14 ila 20 arasında değişen grubun bir gasp girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GASPÇILAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, dükkandan çıkan 3 Pakistan uyruklu şahsın koşarak önüne kesen grup, kendisine direnen 3 kişiye saldırmaya başlıyor. Çevredekilerin araya girmesine rağmen grubun saldırısı devam ediyor.

İş yeri sahibi Abdul Haffez, "Biz bu sokağın esnafıyız. Bizim dükkana müşteriler geliyor. Aşağıda 20-30 kişilik çete gibi gençler var. Müşterilerimizin dükkandan çıkarken adamı gasp ediyorlar. Müşterilerimizi durdurup para istiyorlar, ceplerini arıyorlar. Ceplerinin aranmasına izin vermeyince kavga ediyorlar, dövüşüyorlar. Bıçak falan çıkarıyorlar. Bu durumdan biz çok rahatsızız. Birkaç kere bıçak çıkarırken ben kendim şahit oldum. Duruduruyorlar bir şekilde bir şeylerini alıyorlar. Telefonlarını aldılar. Paralarını alıyorlar. Yaklaşık 2 aydır biz bu durumu çekiyoruz. Polise haber veriyoruz. Sağolsun geliyorlar. Polis gelince hepsi dağılıyor. Polis gittikten sonra tekrar geri geliyorlar" dedi.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Pakistanlının gelişleri

-Önlerini kesen grup

-Yaşanan arbede

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Abdul haffez reöp.

-Olay yerinden detay görüntüler

27.11.2019 - 10.43 - Haber Kodu : 191127053

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9- MALTEPE'DEKİ KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Maltepe'de hediyelik eşya dükkanı görünümü verilerek sigara üretimi yapılan atölyeye polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 902 bin 600 boş makaron, 580 bin dal sigara ve 256 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirilirken 2 kişide gözaltına alındı.

Maltepe'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen şüphelilerin kiraladıkları işyerlerine hediyelik eşya dükkanı görünümü vererek sigara imalatı yapan atölyeler kurdukları ve ürettikleri sigaraları pazarladıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 15 Kasım'da dükkanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 902 bin 600 boş makaron, 580 bin dal sigara ve 256 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonda Mehmet T.(47) ve Esengül G.(45) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin dükkan ve depolara girişi

Ekiplerin kaçak tütünleri ele geçirmesi

Boş ve dolu makaronların bulunması

27.11.2019 - 10.14 - Haber Kodu : 191127040

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