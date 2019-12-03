DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

BEŞİKTAŞ'TAKİ BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİYE 4 YILA KADAR İSTEMİ

Özden ATİK/ İstanbul, DHA- Beşiktaş'ta 12 Kasım'da başörtülü Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Berrak K. hakkında ki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, şüpheli Berrak K. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheli Berrak K. asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 12 Kasım, saat 22.10 sıralarında Şüheda N.E'nin polise şikayette bulunduğu, olay günü saat 21.30 sıralarında Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürürken daha önceden tanımadığı bir kadının kendisine tokat attığını ve ne olduğunu anlayamadığını, kadına bir erkeğin sözlü müdahalede bulunduğu, ancak kadının bu kişiye de saldırdığını belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Şüpheli Berrak K. ise savunmasında, bir sergi açılışına gittiğini, daha sonra Beşiktaş'a doğru yürüdüğünü, sergi açılışında bir miktar alkol aldığını, yürüdüğü sırada müştekinin kulaklığını takmış vaziyette kendisine doğru yürüdüğünü, kendisine tiksinmiş şekilde baktığını, bunun üzerine müştekiye tokat attığını, müştekiyi ilk kez orada gördüğünü, aralarında hiçbir husumet olmadığını, olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Savcılıkça yapılan soruşturma sonunda, görüntü izleme tutanaklarından şüphelinin daha önceden hiç tanımadığı müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddianamede, şüpheli Berrak K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkeme iddianameyi onaylarsa şüpheli Berrak K. önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan şüpheli hakkında erkek şahsın şikayeti olmadığından herhangi bir işlem yapılmadığı da kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

03.12.2019 - 11.44 Haber Kodu : 191203084

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2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİNİBÜSLERDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

'ÜZERİME GELMEYİN BEN ZATEN DOLMUŞUM'

- Küçükçekmece'de genç bir kızın düşmesiyle sonuçlanan kaza ders olmadı.

-Yoğun saatlerde minibüsler tıka basa doluyor. Kapıdan sarkarak yolculuk edenler tehlikeye aldırmadan cep telefonuyla görüntü bile çekiyor.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Küçükçekmece'de minibüs şoförleri, minibüslerinin dolmasına rağmen kapıyı kapatmayarak merdivende yolcu götürüyor.

Küçükçekmece Sefaköy'de özellikle iş çıkış saatlerinde otobüs ve minibüslerde yoğunluk yaşanıyor. Bu durumu fırsat bilen bazı minibüs şoförleri, minibüsleri dolmasına rağmen kapılarını kapatmayarak yolcu alıyor. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, minibüslerin kapısından sarkarak yolculuk yapıyor.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Vatandaşların tehlikeli yolculuğu saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bazı minibüslerin tamamen dolmasına rağmen, vatandaşların binmeye çalıştığı, sürücülerin de buna müsaade ettiği görülüyor. Şoförler, vatandaşların dışarıya sarkmasına rağmen kapıları açık bir şekilde yoluna devam ediyor.

"DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"

Küçükçekmece'de yaşayan Oğuzhan Türkeş, "Bununla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum. Minibüsçüler çok fevri ve agresifler bu konuda. Daha fazla yolcu alabilmek için her şeyi riske ediyorlar ama burada insan hayatı söz konusu. Bunu biraz daha denetlemeleri ve denetlemeleri sıklaştırıp genişletmeleri lazım" diye konuştu.

MİNİBÜSTE DİKKAT ÇEKEN YAZI

Öte yandan, yoğunluğun yaşandığı Küçükçekmece hatlarından birinde çalışan minibüsün arkasındaki 'üzerime gelmeyin ben zaten dolmuşum' yazısı dikkat çekti.

Küçükçekmece'de 14 Kasım Perşembe günü genç bir kız, kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten düşerek yaralanmıştı. Kaza sonrası polis denetim yaparak çok sayıda minibüse ceza kesmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Kapıdan sarkarak görüntü çeken kişi

-Minibüslerin kapısı açık ilerlemesi

-Minibüslerden sarkan vatandaşlar

-Minibüs arkasında yazı

-Vatandaş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

03.12.2019 - 09.34 Haber Kodu : 191203013

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3- İSTANBUL'UN TUZ TEPESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış aylarına yönelik hazırlıklarını tamamladı. İstanbul genelinde gerek duyulduğunda yollara dökülmek üzere toplam 235 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. Kartal'daki tuz deposu havadan da görüntülendi.

İstanbul genelinde, ana arterlere ve sokaklara gerek duyulduğunda dökülmek üzere toplam 235 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kartal'daki alanda ise bekletilen yaklaşık 60 bin ton tuz kamyonlara yüklenerek Anadolu Yakası'ndaki ilçelere dağıtılacak. Tesisdeki tuz birikintisi adeta bir tepeyi andırıyor.

"235 BİN TON TUZ STOKUMUZ VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Ayhan Taş, "Kış şartlarında İstanbullu vatandaşlarımızın ulaşımlarını sorunsuz sağlama amacıyla tüm çalışmalarımız AKOM merkezli yürütülmektedir. Bu çerçevede 399 güzergahta 4 bin kilometrelik ulaşım aksını kontrol etmekteyiz. Yaklaşık 7 bin personel, bin 300 araç ve iş makinasıyla 71 tuz ikmal noktamız bulunmaktadır. Anadolu Yakasında toplam 60 bin ton, İstanbul genelinde 235 bin ton tuz stokumuz bulunmaktadır. Bu çerçevede yaklaşık 60 tane buzlanma erken uyarı sisteminin verilerine göre de hareket etmekteyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tuz tepesinin havadan görüntüsü

-Muhabir anons

-Kartal'da bekletilen tuz

-Şube müdürü ile röp

-Tuzların kepçeyle kamyona aktarılması

-Tuzların palet sistemle kamyona dökülmesi

-Tuzların ve iş makinalarının havadan görüntüsü

-Genel ve detay

03.12.2019 - 09.57 Haber Kodu : 191203015

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4- BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYET DAVASINDA SANIĞA 16 YIL 8 AY HAPİS

Haber: Halil YILMAZ/İSTANBUL, BAHÇELİEVLER'de sokak ortasında tartıştığı Cemil Ceylan'ı (23) silahla öldüren Bilal Daldal "Kasten öldürme" suçundan 15 yıl, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Bahçelievler'de 21 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Cemil Ceylan'la tartışan Bilal Daldal, Ceylan'ı sokak ortasında silahla vurarak, öldürdü. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya tutuklu olarak yargılanan sanık Bilal Daldal ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme sanığa son sözünü sorduğunda Daldal, "Ben 15 yaşından beri ev geçindiren bir insanım. Kendimi ve kardeşimi üniversitede okuttum. Böyle bir üzücü olay yaşandığı için üzgünüm ve pişmanım." dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, önce sanığı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Sonrasında da haksız tahrik olduğuna hükmederek, cezayı 18 yıl hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de göz önüne alarak takdiri indirim uyguladı ve Bilal Daldal'ın 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası ve bin lira para cezası verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Bilal Daldal hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile "Ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

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5- BEYLİKDÜZÜ'NDE YOLDAKİ ARACA YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Beylikdüzü'nde araçtan uyuşturucu madde satışı yapan şüphelileri takibe alan polis ekipleri aracı önüne keserek durdurdu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları üst aramasında 11,6 gram skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 lira para ele geçirdi.

Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'nde araçtan uyuşturucu madde satıldığı ihbarı alan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aracı tespit eden ekipler 22 Kasım akşamı 21.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde aracın önünü keserek durdurdu. Araç içerisindeki Danyal T.(30) ve Şafak D.(36) araçtan indirilerek, polis ekipleri tarafından üzerleri arandı. Ekipler, yaptıkları üst aramasında 11,6 gram skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 lira para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Danyal T. adli makamlar tarafından serbest bırakılırken, Şafak D. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Aracın önünün kesilmesi

-Polislerin silahlarını çekmesi

-Şüphelilerin üzerinin aranması

03.12.2019 - 10.11 Haber Kodu : 191203028

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6- DEV DALGALARA ALDIRIŞ ETMEDİLER, CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de iki kişi etkili olan lodosta Karaburun Sahili'nde fotoğraf çekilmek istedi. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler geçen Cuma günü Arnavutköy, Karaburun Sahili'nde kaydedildi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodosta iki motokurye uyarılara aldırış etmeden sahil boyuna indi. İki kişi metrelerce yükseklikte dalgaların dövdüğü sahilde video ve fotoğraf çekmek istedi. Motokuryelerden biri kaskındaki kamerayı taşların arasına düşürdü. Canlarını tehlikeye atan iki kişi dev dalgalara aldırış etmeden düşen kamerayı aramaya çalıştı. Canlarını tehlikeye atan kişiler güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sahildeki dev dalgalar

-İki kişinin sahile vuran dalgalar arasında kaybolmaları

-Taşların arasında kamerayı aramaları

-Detaylar

03.12.2019 - 11.12 Haber Kodu : 191203056

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7- İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ FIRTINADAN GERİYE KALAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

-PAZAR ÇADIRI UÇMASIN DİYE TUTTU AMA KENDİSİ UÇTU

İSTANBUL,

Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu. Şiddetli, rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Çadırın havalanması

-Pazarcının yükselmesi

03.12.2019 - 11.09 Haber Kodu : 191203054

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8-ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULAR ARASINDAKİ DEMİR SOPALI KAVGA KAMERADA

*Yaralı Faslı Barzem Abdeljalil yatağa yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi.

Haber-Kamera: Veysel TİMDU, Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Esenyurt'ta aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki kişi Fas uyruklu iki kişiyi demir sopa ile öldüresiye dövdü. O anlar kameralara yansırken, ifadeleri alınan şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

DEMİR BORU İLE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Olay, 30 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 688 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ve Omar Muhammed ile Fas uyruklu Barzem Abdeljalil ve Bella Hammou Khalid arasında bir gece önce henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araya giren komşuları tarafları ayırdı. 4 kişi gündüz tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evin içinde başlayan kavga sokağa taştı. Suriye uyruklu iki kişi ellerindeki demir boru ile Fas uyruklu iki kişiyi öldüresiye dövdükten sonra kaçtı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Barzem Abdeljalil komşuları tarafından bir yatağın üzerine yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kavgayı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aldığı darbelerle ağır yaralanan Barzem Abdeljalil'i ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bella Hammou Khalid ise ayakta tedavi edildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde demir boru olan Suriye uyruklu Fadi, Fas uyruklu Barzem'i darp ediyor. Komşuları kavgayı ayırmaya çalışırken diğer tarafta da iki kişinin kavga ettiği görülüyor.

KAÇAN SURİYELİLER YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ile Omar Muhammed'i kısa sürede yakaladı. İfadeleri alınan zanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dayak yiyen Faslı'nın minderde yatması

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi ve ambulansa alması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Polis ekiplerini çalışmaları

-Toplanan vatandaşlar

-Ayakta tedavi edilen Faslı'nın vücudundaki darp izlerini göstermesi

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

03.12.2019 - 09.55 Haber Kodu : 191203020

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9- LÜKS SİTEDEKİ KEDİ ÖLÜMLERİ HAYVANSEVERLERİ AYAĞA KALDIRDI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, ÇEKMEKÖY'de bulunan lüks bir sitede hayvanseverlerin katkılarıyla yapılan kedi evinde yaşanan kedi ölümleri, site sakinlerini ayağa kaldırdı. Hayvanseverler, yavru kedilerin zehirlendiğini iddia ederek polise başvurdu. Kedilerin ölüm nedenleri yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

10 GÜNDE 12 KEDİ ÖLDÜ

Çekmeköy'de bulunan 550 konutluk lüks sitede hayvanseverlerin katkılarıyla yapılan kedi evindeki 19 kediden 12'si son 10 günde öldü. Yavru kedilerin zehirlendiğini iddia eden site sakinleri, geriye kalan 7 yavru kedinin veterinerde tedavi altına alındığını belirterek, sorumluların bulunmasını istediler.

"ŞU ANDA KEDİ EVİNDE BİR TANE BİLE KEDİMİZ YOK"

Kedi evinin yapılmasına katkı sağlayan site sakini Atike Etçioğlu, "Kedi ölümleri, biz kedi evini faaliyete geçirmeye başladığımız günden itibaren başladı. Önce 1 kedimiz öldü arkasından 2, arkasından 4 ve arkasından 3'ü derken toplu halde ölmeye başladılar. Şu anda kedi evinde bir tane bile kedimiz yok. İlk kedimiz öldüğünde normal bir ölüm olarak algıladık. Ama 2 tane ölünce veterinere gittik" dedi.

Etçioğlu, "Çok fazla şikayet alınıyormuş. Yönetim de bu konuda sadece onları destekliyor. Bizim için herhangi bir şey yapmadı bugüne kadar. Burası çok geniş bir alan. Burada öldürülebiliyorlarsa bu hayvanlar nerede gezecek? Şikayetçi olduk. İki akşamdır biz karakola gittik. Arkadaşlar dilekçe verdi" diye konuştu.

"YAPAN KİŞİ YA DA KİŞİLERİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Bir başka site sakini ise, "Arkadaşlarımızın kedileri toplayıp baktığı bir barınak bölümümüz vardı. Fakat bir şahıs ya da şahısların dİyeyim, bilmiyorum hayvanları zehirlemiş olduğu bilgisi var şu anda elimizde. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yapan kişi ya da kişilerin ortaya çıkmasını, araştırılmasını istiyoruz" dedi.

"TEDAVİ SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Geriye kalan yavru kediler Ataşehir'de bulunan bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Emre Mühürdaroğlu, "Kliniğimize ilk gelen 1 yaşındaki tekir kedi 2 saat kadar dayanabildi. Geldiğinde çok şiddetli derecede bizim anemi dediğimiz yani kanlı bir tablo vardı. Göz refleksleri bitmişti, baygındı, başını sallıyordu. Daha sonra serum vermeye çalıştık. Fakat ciğerlerinden ve ağzından sıvı boşalarak öldü. Olaydan hemen 2 saat sonra bu yavruları getirdiler. Yavrular 8 taneydi. Yavrularda kusma ve bazılarında anemi tablosu şekillenmişti. Yapmış olduğumuz çalışmalarla tedavi sürecini başlattık. Fakat yavrulardan birini ilk gece kaybettik. Şu an kalan 7 yavrunun tedavileri sürmekte. Bunlardan umutluyum ama inşallah iyileşecek gibi duruyorlar" ifadelerini kullandı.

"KESİN SONUCU OTOPSİDEN SONRA ELDE EDECEĞİZ"

Mühürdaroğlu, "Hastalar kliniğimize geldiğinde seyreden tablo, evet bir zehirlenme tablosuydu. Ama bu zehirlenme tablosunun benzerlik gösterdiği birkaç hastalık da var tabii ki. Ağır viral hastalıklar. Burada ilginç olan kısım, bir geceden sonra hepsinin bir anda hastalığın son evresine gelmiş olmaları bence biraz imkansız bir tablo. Tabii ki viral enfeksiyonların yayılması ve bu şekil ölümcül hastalıklarla sonuçlanması mümkün. Ancak hepsinin bir anda akşam çok iyiyken sabaha öğlene hemen bu noktaya gelmesi biraz olası gözükmüyor. Kesin sonucu ölen hayvanların otopsisi sonucunda elde edeceğiz. Bunun için de yanılmıyorsam gerekli çalışmaları başlatmışlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Atike Etçioğlu ile röp

-Boş kedi evi

-Kedi evindeki boş yuvalar

-Muhabir anons

-Torbalar içindeki kedi ölüleri

-Atike Etçioğlu'nun kedi ölülerini ağlayarak taşıması

-Site sakinleri ile röp

-Site bahçesinde dolaşan kediler

-Kedileri seven küçük bir çocuk

-Küçük çocuğun konuşması

-Veteriner hekim ile röp

-Tedavi altına alınan yavru kediler

-Genel ve detay

03.12.2019 -11.40 Haber Kodu : 191203081

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10-7 YAŞINDAKİ HİRA NUR'UN SİLAHLA YARALANMASI DAVASI'NDA ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

ADLİ TIP: SUÇ KASTEN YARALAMA SUÇUDUR

Haber: Yüksel KOÇ/ PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hira Nur Demircan'ı silahla yaralan Barış Balcı'nın yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına girdi. Raporda, Hira Nur Demircan'ın vücudunda oluşan harabiyete göre sanık Barış Balcı'nın suçunun "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığı belirtildi.

KURŞUN SEKEREK ÇARPMIŞ

Pendik'te 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı yaralayan Barış Balcı'nın, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı, panik yaratacak şekilde silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bakan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bir önceki celsede Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verdi.

Mahkemenin isteği doğrultusunda Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan 6 Eylül 2019 tarihli rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Hira Nur Demircan'ın vücudunda çıkarılan saçmanın deformasyona uğradığı belirtilerek, deformasyonun saçmanın vücuda girmeden önce sert bir cisme çarpıp sekmesi sonucu oluştuğu belirtildi.

SUÇ: KASTEN YARALAMA

Adli Tıp Kurumu'nun olaylarda kullanılan silahların öldürücü nitelik taşıyıp taşımadıkları yönünde bir değerlendirme yapmadığı belirtilen raporda, yaralanmanın, vücutta oluşan harabiyete göre TCK 86 (Kasten yaralama) ve TCK 87 (Nitelikli kasten yaralama) suçları kapsamında kaldığına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

İDDİANAMEDEN

Pendik'te 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ın 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Hira Nur Demircan'ı gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış Balcı tarafından vurulduğu belirtiliyor. İddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure Hira Nur Demircan'ı hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia ediliyor. İddianamede Barış Balcı için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

03.12.2019 -11.42 Haber Kodu : 191203082

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11- ALİBEYKÖY BARAJI'NDA ÇAMURA BATAN İKİ KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

-Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği yerde yürüyen 2 kişi çamura saplandı. Mahsur kalan kişileri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı.

Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği Güzelce Kemeri çevresi yürüyüş alanına döndü. Burada yürüyen Emre Yılmaz ve Serkan Coşan isimli iki kişi çamura battı. Burada mahsur kalan kişiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine buraya gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri ip uzatarak kurtardı.

Görüntü Dökümü:

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-Çamura batan kişiler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Kurtarılmaları

-Detaylar

-Barajın havadan çekilen görüntüleri

03.12.2019 - 10.48 Haber Kodu : 191203040