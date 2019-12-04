DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ; YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

" 'YANGIN VAR' DEDİK KİMSE İNMEDİ"

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı.

Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'ndeki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Topkapı - Arnavutköy hattında çalışan Yunus Emre Aslan yönetimindeki yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında minibüs alevler arasında kaldı. Yangın tüpü yetersiz kalınca olay yerine itfaiye çağrıldı. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken ölen yada yaralanan olmadı.

Minibüsteki yolculardan biri o anları anlattı. Minibüsün tıklım tıklım olduğunu belirten Yusuf Tercanlı, "Biraz ilerledikten sonra bir anda yangın çıktı. 'Yangın var' dedik kimse inmedi. Kaptan yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İtfaiye geldi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Tercanlı ile röp.

-Detaylar

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2- SULTANBEYLİ'DE EMNİYET ŞERİDİNDE KAZA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,

Sultanbeyli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, emniyet şeridindeki park halindeki araca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken, emniyet şeridindeki aracın sahibi kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında Galip Biçer yönetimindeki 34 SG 3286 otomobil, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 34 CDZ 389 plakalı Mustafa Paşalı'nın aracına çarptı. Paşalı'nın telefonla konuşmak için aracını emniyet şeridine çektiği öğrenilirken, Paşa büyük şok yaşadı.

Feci kazada çarpan aracın sürücüsü Galip Biçer araç içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Biçer'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Biçer'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Paşalı ise kazayı yara almadan atlattı. Cenaze ambulans ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekibinin çalışması

-Cenazenin araçtan çıkartılması

-Ambulansa konması

-Genel ve detaylar

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3 - PENDİK'TE YAĞMUR KAZASI: SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - PENDİK'te servis minibüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Muhammet Yazıcı'nın kullandığı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu bulunmayan minibüs devrilirken, sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Minibüsü kaldırma çalışmaları sırasında kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Minibüs sürücüsünün yakını, "Yağmur nedeniyle kaymış bariyerlere vurup devrilmiş. İçinde personel de yoktu" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Devrilen minibüsün görüntüsü

-Kopan lastik

-Polis ekiplerinden görüntü

-Arkadaşları ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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4- SARIYER'DE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA YAPAN MİNİBÜS TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yol trafiğe kapandı.

Olay, Sarıyer, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Çayırbaşı Tüneli ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışla beraber kayganlaşan yolda sürücü İsmail K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Minibüsün kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazası nedeniyle Çayırbaşı Tünel istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan minibüsten detay

-Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları

-Kapanan yoldan detay

-Genel detaylar

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5- İSTANBUL'DA YAĞMUR VE SOĞUK

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkili olmaya başladı. Yağışında etkili olduğu kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde etkili olmaya devam eden yağışın yanı sıra soğuk hava dalgası da vatandaşa zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların yağıştan ve soğuk havadan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi.

İstanbul'da sağanak yağışın gün boyu süreceği ve sıcaklık değerlerinin düşeceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Montlarına sarılarak yürüyen vatandaşlar

-Duraklarda bekleyen vatandaşlar

-Trafikten detay

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6 - - 'ASFALTTAN TARLAYA ÇİLESİ' SONA ERDİ

- Havadan görüntülerle...

- Çatalca'da mahkeme kararıyla sökülen yolun yanına yenisi yapıldı

Haber-Kamera: Elif YAVUZ- Serdal ALTINTEPE - Feridun AÇIKGÖZ - Savaş ATAK -İSTANBUL, DHA - ÖZEL mülk olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla 261 metresi sökülen Çatalca ve Büyükçekmece'yi birbirine bağlayan asfalt yolun üst tarafına yenisi yapıldı.

YOL MAHKEME KARARIYLA ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Büyükçekmece-Çatalca'yı birbirine bağlayan yolun 261 metrelik bölümünün tarlasından geçtiğini belirten bir kişi durumu 6 yıl önce mahkemeye taşıdı. Yıllar sonra Yargıtay'ın kararıyla tarla sahibi haklı bulundu. Asfalt yolun tarladan geçen 261 metrelik bölümü söküldü. Yol eski haline yani tarlaya döndü. Sökülen yola, "Bu arazi özel mülk olduğundan Yargıtay'ın 2019/10487 kararı ile arazi sahibinin hak kazandığı bölümdeki asfalt kazılarak yol eski haline getirilmiştir" yazılı tabela konuldu.

YENİ YOL KISA SÜREDE YAPILDI

Bunun üzerine Çakıl köyü muhtarı Saffet Esen'in girişimiyle Çatalca Belediyesi'nin yaptığı kadastro ölçümlerinde yolun asıl yerinin sökülen 261 metrelik kısmın hemen üst tarafında 3 metre genişliğinde olduğu belirlendi. Yolun asıl yeri belirlendikten sonra İBB ekipleri yeni yolun yapım çalışmalarına başladı. Üç metrelik yolun dar olacağından dolayı tarla sahibi de kendi arazisinden üç metre yol yapımı için feragat etti. Yeni yolun yapımı kısa sürede tamamlandı.

"ARAÇLARIMIZ ZARAR GÖRDÜ"

Yeni yolu kullanan servis şoförü Gürkan Günay, "Yeni yoldan ben yeni geçiyorum. Ben servis çektiğim zaman yeni yoktu. Eski yolu kullanıyorduk. Eski yol bu kadar bakımlı değildi. Yeni yapıldı bu asfaltlar zaten. Şu anda eskiye göre güzel" dedi.

Murat Polat, "Yolun yapıldığı iyi oldu ancak tarla sahibinin öyle yapması iyi olmadı. Bize sıkıntı yaşattı" diye konuştu.

Araçlarının önceki yol sebebiyle zarar gördüğünü ifade eden Kutlu Polat, "Yolu bir ara aşağı indirdiler. Arabalarımız zarar gördü. Bu kadar şeye gerek yoktu bence anlaşabilirlerdi. İnatlaştı biraz" diye konuştu. Şahin Gülen de "Mağduriyetlerimiz oldu yol yapılırken ama şimdi memnunuz" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Havadan görüntülerle yeni yol

-Sökülen yoldan detaylar

-Yeni yapılan asfalt yoldan detaylar

-Muhabir anonsu

-Sürücülerden röportaj

-Daha önce çekilen görüntüler (2. bölüm)

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7- AZERİ İŞ ADAMI İSMAYİLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİ... SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

SANIK: BANA BOŞ SENET İMZALATTI, TORUNUMU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Haber: Halil YILMAZ/ İstanbul,

Bakırköy'de Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'u (49) öldürdüğü iddia edilen Eski Azerbaycan Emniyet Müdürü Gozal Damirov (63) hakkında iddianame hazırlandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Damirov, maktulün kendisine boş senet imzalattığını ve torununu ölümle tehdit ettiğini iddia etti. İddianamede Damirov için "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Azeri işadamı Etimad İsmayilov (49), 19 Eylül 2018'de Florya'daki ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Şoför Barış Aslan polis ekiplerince yakalanırken Gozal Damirov ise karakola giderek polise teslim oldu. Etimad İsmayilov ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, maktul Etimad İsmayilov ile Gozal Damirov'un olay tarihinden çok daha önce tanıştıkları, birlikte iş yaptıkları ve bu nedenle de sık sık görüştükleri belirtildi. Damirov ile şoförü Aslan'ın, olay tarihinden önce de sık sık maktulün Florya'da bulunan işyerine gittiği anlatıldı. İddianamede cinayet işlenmeden bir gün önce şüpheliler ile maktulün bir kebap restoranında buluştuğu, kısa süre sonra masaya iki kişinin daha geldiği ve Damirov'un bir süre sonra restorandan ayrıldığı aktarıldı. Restoranda şüpheliler ve maktul arasında bir tartışma ya da kavga çıkmadığı ifade edildi.

Olay günü Damirov'un Florya'daki İsmayilov'un ofisine gittiği ve şoför Aslan'ın dışarıda beklediği kaydedildi. Damirov'un ofiste maktul ile sohbet ettiği, bir süre sonra da ofise Zhabir Aıtayev'in odaya gelerek, Damirov'un olay yerinden ayrıldığı anlatıldı. İddianamede Damirov'un tekrar ofise geldiği, akşama kadar ofiste kaldıkları ve 20.00 sıralarında Aıtayev'in ofisten ayrıldığı belirtildi. Aıtayev'in ofisten çıkmasının ardından Damirov'un çıkardığı Glock marka silahla maktule birkaç el ateş ettiği ve ofisten çıkarak Barış Aslan ile birlikte olay yerinden ayrıldığı yazıldı. Emniyet ekiplerinin şüpheli Barış Aslan'ı yaya olarak yürürken yakaladığı, Damirov'un ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olduğu belirtildi. İddianamede olay şüphelisi olarak yakalanan Barış Aslan'ın üzerindeki çantadan Glock marka tabanca, 11 adet mermi ve 1 tane de bıçak çıktığı kaydedildi.

4 MİLYON DOLAR BORCUMUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İddianamede şüpheli Gozal Damirov'un ifadelerine de yer verildi. 1996 yılından beri Türkiye'de yaşadığını belirten Damirov ifadesinde, şunları söyledi: "Daha önce Azerbaycan'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakan Yardımcılığı yaptım. Türkiye'de ise ilk başta sebze meyve ticareti ile uğraştım, son dönem ise danışmanlık yapıyordum. Etimad ile yaklaşık 3 sene önce tanıştım. Kendisi ile daha sonra yurt dışında özellikle Rusya'da iş yapma konusunda konuştuk." dedi. Etimad'ın, Türkiye'de yapılan uluslararası bir konferansa katılım nedeniyle kendisine 4 milyon dolar borcu olduğunu söyleyerek talepte bulunduğunu söyleyen Damirov, parayı veremeyeceğini söyleyince de Etimad'ın tehdit ettiğini, torununun parmaklarını kesileceğini söylediğini belirterek, bir miktar para vermesine rağmen tehditlerin sürdüğünü söyledi.

BOYNUMA BIÇAK DAYAYIP BANA KAĞIT İMZALATTI

Etimad'ın bir gün elinde bıçak ve makas ile üç parmağını kesmeye çalıştığını da söyleyen Damirov, ifadesini şöyle sürdürdü: "Etimad beni dövmeye kalktı, ofiste bulunanlar bizi ayırdı. Oturmaya devam ederken bir anda bıçağı önce boynuma dayadı. Eliyle bıçağı sallamaya devam ederek bana bir belge düzenletti. Belgenin içeriğinde benim Etimad'a 4 milyon dolar vereceğim yazılıydı, bu belgeyi imzaladım. Bana 'Senin başına bir iş gelirse bu belgeyi çocuklarına göstereceğim, senin bana olan borcunu söyleyeceğim, eğer ödemezlerse onları yok edeceğim' dedi. Sonraki günlerde de bana 'Oğlun Ferit'in evine gider kendisine ve ailesine zarar veririm' dedi. Ilgar isimli arkadaşıma durumu anlattım, bana polise gitmem gerektiğini söyledi. Ben de kendisine Etimad'ın Türkiye'de siyasi ve bürokratik kişilerde çok tanıdığı olduğunu söyledim, özellikle eşinin bir gazetede köşe yazarlığı yaptığını söyledim. Bu nedenle şikayet etsek de sonuç alamayacağımızı daha sonra işin kendi aleyhimize döneceğini söyledim."

ARTIK GÜNAH OLDUĞUNU SÖYLEDİM

Şüpheli ifadesinde olay gününü ise şöyle anlattı: "Sabah, Etimad yine beni telefonla aradı, paranın yine kendisine getirilmediğini söyledi, yine beni tehdit etmeye devam etti. Bana 13: 00 sıralarında ofise gel dedi, ben her çağırmasında ofisine gittim. Çünkü beni aile ve torunlarıma zarar vereceğini belirterek tehdit ediyordu. Ofise gittiğimde bana aşağılayıcı kelimeler kullandı. O sırada silahım yanımda yoktu. Zaten ben de yanımda tabanca taşımam. Benim oradan ayrılmam gerekti. Etimad beni aramaya devam etti. Ben de yolda giderken telefonda bana ve aileme yönelik ağır tehditlerde bulundu. Bu sırada benimle konuşurken diğer telefonda bir kişiyle görüştüğünü ve telefonda bu kişiye 'Nerede kaldınız, bu akşam misafiriniz var, Gürpınar'a götüreceksiniz' dediğini duydum. Bu tehdidi duyunca bana ciddi bir şekilde zarar vereceğini düşündüm. Yolda giderken 5-6 yıl önce bana hediye verilen ve evimin bodrumunda garaj katında bir rafa bıraktığım silahım aklıma geldi. Şoförüme eve gitmemiz gerektiğini söyledim, evimde bulunan tabancayı aldım. Her ihtimale karşı belime koydum, tekrar Etimad'ın ofisine gittim.

Etimad yine bana hakaret ve tehditte bulunuyordu. Etimad'a telefon geldi, bu telefon görüşmesinde görüştüğü kişiye 'Nerede kaldınız, müşteriniz geldi' dedi. Ben de bu kişilerin beni almaya geleceklerini düşündüm, ayrıca bana 'Senin telefon kartını değiştireceğiz. Senin çocuk ve torunlarını da oraya getireceğiz, torununun parmaklarını senin gözünün önünde keseceğiz' diye tehdit etti. Yine küfürlerle devam etti. Ben kendisini uyardım, artık günah olduğunu da söyledim. Bunun üzerine bana daha da kızdı, bu sırada kalkmak isterken elini sağ pantolon cebine doğru yöneltti. Kendisi cebinde genellikle bıçak taşırdı, ben yine bıçak ya da silah çıkaracağını düşündüm. Belimde olan tabancayı çıkartıp kendisine iki el ateş ettim, daha sonra odadan çıktım."

ZENGİN AZERİ VATANDAŞLARI TESPİT EDİYORDU

Şoförüyle birlikte olay yerinden ayrıldığını ifade eden Damirov, en yakın karakola giderek teslim olduğunu belirtti. Damirov ifadesinde şu iddiada bulundu: "Olayın bu aşamaya gelmesi Etimad İsmayilov'un bana yönelik yoğun tehdit ve hakaretleri ile bana zorla belge imzalatması sonucu meydana gelmiştir. Olay nedeniyle çok pişmanım. İsmayilov'un Türkiye'de bulunan zengin Azeri vatandaşları tespit ettiğini, daha sonra bir sebep bularak bunların mal varlıklarını ele geçirmek için tehdit ettiğini duydum. Azerbaycan'da iş adamı olan Hacı İbrahim'den bu şekilde para elde ettiğini kendisi söyledi."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Cumhuriyet savcısı iddianamede, şüpheli Damirov'un maktulün ofisine sık sık gittiğini ve olay sırasında ofiste bulunan tanık beyanları ile maktul ve müştekiyi tanıyan diğer kişilerin beyanları birlikte değerlendirerek, savunmanın hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtti. Bu sebeple de sanığın haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi. Savcı Damirov'un şoförü Barış Aslan için ise olaydan önce ve sonra Damirov'a yardım etmesini ve yakalandığında üzerinde suç aleti tabancanın bulunmasını delil göstererek Aslan hakkında da eyleme katılmasını tespit etti.

Savcı iddianamede sanık Damirov hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede davanın diğer sanığı Barış Aslan hakkında ise "Suça yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenirken "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

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8 - SULTANGAZİ'DE APARTMANDA PİTBULL PANİĞİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de dış kapısı açık apartmana giren pitbull cinsi köpek, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmana dün giren pitbull cinsi köpek, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Apartmanın açık olan dış kapısından içeri giren pitbullu gören apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Görevli ekibin gelmesi beklenirken, bazı bina sakinleri evlerinden dışarı çıkmazken, dışarıda olan bina sakinleri de içeri giremedi. Olay yerine gelen veteriner ekipleri, apartmana girdi. Köpeğin uysal olduğunu fark eden ekipler, yanına çağırarak kucağına aldı. Köpek, ekipler tarafından barınağa götürüldü.

Bina sakinlerinden Ayşe Yıldız, "Kendim görmedim, ama ihbar ettim. Sokağa salmak istemedim açıkçası. Çünkü çocuklara da tehlike saçıyor. O yüzden ihbar ettim, Geldiler, aldılar sağ olsunlar. Yanına yaklaşamadım, içeri de giremedim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Veteriner ekiplerin gelişi

-Binaya girip köpeği bulmaları

-Köpeği yakalayıp dışarı çıkarmaları

-Araçtaki kafe koymaları

-Mahalleli ile röp.

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9- TRAFİK MAGANDALARININ ARNAVUTKÖY'DE CADDEYİ KAPATIP DRİFT YAPMASI KAMERADA

İstanbul,

Trafik magandaları, kesilen binlerce liralık cezalara aldırış etmeden hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücü ve yolcuların hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Bu sefer görüntüler Arnavutköy'den. 2 Aralık gecesi Bolluca Mahallesi'nde bulunan Abdullah Gül Caddesi ve Yıldırım Beyazıd Caddeleri'nin birleştiği kavşağı trafiğe kapatıp "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar, hem kendilerini hem de trafikte bulunan diğer sürücüleri tehlikeye attı. Şoför mahallindeki kapının açık bir şekilde drift yapılması magandaların arkadaşlarının cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Hareket halindeki eski model otomobilden sarkan magandalar, otomobilleriyle drift yaparak her iki caddeyi trafiğe kapattı. Arnavutköy'ün en işlek caddelerinde araçtan sarkan gençler, otomobilleriyle drift yaparak yolu trafiğe kapattı. Bir süre drift yapan araçlar diğer araçların geçişine de izin vermedi. Trafikte sıkışan diğer araçlardan birindeki vatandaş ise yaşananları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde drift yapılan araçlardan birinin aracının arkasına Türk bayrağı asarak, plakasının da kapatılması dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Drift yapan araçlar

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10- KADIKÖY'DE ARACIN İÇİNDEKİ UYUŞTURUCU BÖYLE BULUNDU

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Kadıköy'de denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki şüphelinin üzerinde ve araçta arama yapan ekipler uyuşturucu madde buldu. O anlar polis kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.20 sıralarında Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi, Yumurtacı Abdi Bey Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki şüpheli Serkan E.(26) üzerinde ve araç içerisinde arama yapan ekipler 34 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 75 lira ve 2 cep telefonu ele geçirdi. Şüpheli Serkan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUNUN BULUNMASI KAMERADA

Polis ekiplerinin araç içerisindeki uyuşturucu zulasını bulması da polis kamerasına yansıdı. Şüphelinin yapılan detaylı sorgusunda ise görev yaptırmamak için direnme, ruhsatsız silah bulundurma, 7 hırsızlık, 2 parada sahtecilik, genel güvenliği tehlikeye sokma ve 2 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarının bulunduğu, toplamda 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Zulanın açılması

Uyuşturucu maddenin çıkartılması