DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

D-100'DE OTOBÜS ÇİLESİ; DURAKTA DURMAYAN OTOBÜSE BİNMEK İÇİN CANLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

- Sefaköy'de otobüsler yan yoldaki durağa uğramıyor.

- Yanlarında çocukları da bulunanlar D-100'de otobüse binebilmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

İlkay DİKİCİ/ - KÜÇÜKÇEKMECE'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsleri yan yolda bulunan Sefaköy Durağı'na girmeden D-100 Karayolu'ndan yolcu alıyor. Otobüslerin iş çıkış saatlerinde trafikten kaçmak için yan duraklara girmedikleri iddia edilirken, mağdur olan vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak, anayol üzerinden otobüslere binmeye çalışıyorlar.

Küçükçekmece'de son zamanlarda özellikle Çatalca, Silivri ve Kıraç'a giden özel halk otobüsleri akşam saatlerinde artan trafikten dolayı D-100 yan yolda bulunan Sefaköy Durağı'na uğramadan yollarına devam ediyor. Otobüslerden bazıları yolcuları D-100 üzerinden alıyor. Otobüse binmek isteyenler canlarını tehlikeye atarak, ana yola çıkıyor. İş çıkış saatlerinde evlerine gitmek için canlarını tehlikeye atanlar yaşanan duruma isyan ediyor. Yanlarında çocuk ve bebekleri bulunanlar otobüse binebilmek için araçların arasından geçiyor.

"TRAFİĞE GİRMEMEK İÇİN SÜREKLİ YAN YOLU TERCİH EDİYORLAR"

Otobüse binmek için ana yola çıkan Atacan Okan, "Özellikle akşam saatlerinde çok oluyor. Genelde Yenibosna'dan kalkan Silivri, Çatalca otobüsleri, uzun mesafeli otobüsler daha çok yapıyorlar bunu. Buradan yolcu almak istemiyorlar. Yenibosna'dan tam basıyor bilet, buradan boşuna otobüsleri doldurmak istemiyorlar." dedi. Eftelya Turan ise, "İlk defa yaşadığım bir şey değil. Trafiğe girmemek için sürekli yan yolu tercih ediyorlar. Otobüs seferleri de fazla olmadığı için bu soğukta beklemek zorunda kalıyoruz sürekli. Birkaç defa şikayet ettim ama şoförler çok fazla dikkate almıyor. Devamlı duraktan yolcu almama yaşanıyor. Mavi otobüslerde Silivri, Mimarsinan, Gürpınar. O otobüslerde denk geliyorum." dedi.

"BANA ARABA ÇARPSA BUNUN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?"

Otobüse binebilmek için çocuğuyla ana yola çıkan bir kişi, "1 saattir çocuğumla burada bekliyorum. Durağa uğramıyorlar." ifadelerini kullanırken, Gülnur Çamdan da "Vatandaşlar trafikte koşarak geçiyorlar, ezilme tehlikesi yaşıyorlar. Bunlara bir çözüm bulsunlar yani. Otobüsler durmuyor, duranlar da karşıda duruyor. Burası işlek cadde karşıya geçmek zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Birol Kumaş ise, "Bu durumdan sadece ben değil herkes şikayetçi. Oradan geçtikleri yetmiyor bir de en sol şeritten hızlı bir şekilde gidiyorlar. Özellikle bunu üstüne basa basa söylüyorum, Ücretsiz olduğunu anlıyorlar yaşlıların ve durmuyorlar. Bunu sadece Çatalca arabaları değil mavi bütün özel arabalar yapıyor, özel halk otobüsleri. Çatalca, Kıraç… Yaşlı teyze bir gün beni hastane önünde yanımda durmamı istedi. Ben de bir şeyi var sandım. 'Ücretsiz olunca durmuyorlar sen gençsin o yüzden yanında dururlar' dedi. Çatalca'da hastanede. Ben yolun ortasında otobüs beklemek zorunda mıyım? Şimdi orada bana bir araba çarpsa kim bunun bedelini ödeyecek?" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL)

-Sefaköy otobüs durağından detaylar

-Yolculardan detaylar

-Trafikten detaylar

-Otobüslerden detaylar

-Vatandaş röportajı

-Durağa girmeyen otobüslerden detaylar

-D-100 üzerinde otobüse binenler

-Muhabir anonsu

(CEP TELEFONU)

-D-100'de yolcu alan otobüs

10.12.2019 - 10.05 Haber Kodu : 191210019

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2-FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,

FETÖ terör örgütünün lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya finansal destek sağladıkları ve ByLock kullanıcısı oldukları iddiası ile gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya finansal destek sağladıkları ve örgütün haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 13 kişiden 12'si emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Bir kişi de emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelileri sorgulayan savcı, 12 şüpheliyi de örgüt üyeliği suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelileri sorgulayan İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüpheliyi serbest bırakırken 8 şüpheliyi de, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, bu kişilerden 13'ü gözaltına alınmıştı.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

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3- BEŞİKTAŞ'TA YOLA DÖKÜLEN YAĞ KAZAYA NEDEN OLDU

Haber - Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düşerek kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametindeki motosiklet sürücüsü, trafik ışıklarına geldiği sırada yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetine kaybederek yere düştü. Bunu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsünün yardımına koşan Murat Ada, "Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik ışıklarına geldiği esnada kendi kendine devrildi. Sürücüsü yere fırladı. Sıkıştıran yoktu. Bizde koştuk, yardımcı olduk. Çok şükür ciddi bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralıdan detay

-Sağlık ekiplerinin basın mensuplarına müdahalesi

-Vatandaşla röportaj

-Yerde dökülen yağdan detay

-Genel detaylar

10.12.2019 -09.31 Haber Kodu : 191210008

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4- YOLCULAR İLE OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN TARTIŞMASI KARAKOLDA BİTTİ

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Avcılar - Hadımköy arasında yolcu taşıyan Özel Halk Otobüsü şoförü ile yolcuların tartışması karakolda bitti.

Olay, Esenyurt'ta dün saat 13.00 sıralarında Avcılar - Hadımköy arasında çalışan Özel Halk Otobüsünde meydana geldi. Otobüsün şoförü M.G., arka tarafa doğru ilerlemeyen yolculara kızarak, onlarla tartıştı. Şoför, yolcular arasında bulunan ve uyarılarına rağmen kendisini duymayan üniversite 4.sınıf öğrencisi D.E.'ye hakaret etti. D.E. de kulaklıkla müzik dinlediği için kendisini duymadığını söyleyerek şoföre tepki gösterdi. Diğer yolcular da genç kıza hakaret ettiği gerekçesiyle şoföre tepki gösterdi. Şoför bunun üzerine Esenyurt Beko durağında otobüsü durdurarak yolculara dışarı çıkmalarını istedi. Bazı yolcular inerken D.E. inmeyerek ağabeyine haber verdi. Genç kızın ağabeyi olay yerine gelerek, bazı yolcularla birlikte polise şoförden şikayetçi olduklarını bildirdi. Bunun üzerine şoför M.G. otobüs ile polis merkezine götürüldü. Yolcular, şoför M.G.'nin bir yolcuya tokat atarken, genç kızı tehdit ettiğini de ileri sürdü.

"İNMEZSEN, SENİ TEK BAŞINA HADIMKÖY'E GÖTÜRÜP...."

D. E.'nin ağabeyi ise olayı şöyle anlattı: "Otobüs tıklım tıklımdı. Şoför 'Niye ilerlemiyorsun?' demiş. O da biraz ilerlemeye çalışmış sonra şoför 'Sen niye biraz ilerlemiyorsun hala' deyince bir tartışma çıkmış. Şoför 'İn arabamdan' demiş. Kadın 'Niye beni indiriyorsun' demiş, diğer yolcular da araya girmiş. Şoför hepsine kızmış ' Ben gitmiyorum' deyip bırakmış. Küfürler etmiş. Bir süre sonra tutup indirmeye kalkışmış. Bir kısmını indirmiş. Bir kısmı ise 'Senden şikayetçi olacağız demiş, polisi aramış. Bazıları işleri olunca gitmiş 3 kişi kalmış. 3 kişi şikayetçi oldu. Erkek yolcuya tokat atmış, Kız kardeşime de 'Sen inmezsen, seni tek başına Hadımköy'e götürüp bilmem ne yaparım' demiş. Üzerine yürümüş küfürler etmiş"

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsten görüntüler

-Şoförün otobüsüyle karakola götürülmesi

-M.G.'nin ağabeyi ile röp.

10.12.2019 - 10.13 Haber Kodu : 191210020

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5-ŞİŞLİ'DE CAMİDEN BİLGİSAYAR VE MİKROFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Şişli'de güpegündüz camiye girerek imamın odasında bulunan bilgisayar ve mikrofonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce de camiden klima motorunun çalındığı öğrenildi.

Olay, Şişli, Gülbahar Mahallesi'nde bulunan Hacı Sefer Dursun Camii'nde geçen hafta meydana geldi. Camiye giren bir kişi etrafı kontrol ettikten sonra kilitli olan cami imamının odasına yöneldi. Şüpheli metal çekecekle camı kırarak imamın odasına girdi. Şüpheli ilk olarak bilgisayar kasasını söktü ardından imamın namaz kıldırmak için kullandığı mikrofonu çantalara koyup camiden çıkarak kayıplara karıştı. Bu anlar kameralara yansıdı. Öğle namazı için camiye gelen imam gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Camların kırılıp bilgisayar kasası ve mikrofonun çalındığını gören imam durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere polis merkezine götürdü.

AYNI HAFTA İÇİNDE YAŞANAN İKİNCİ HIRSIZLIK VAKASI

Hacı Sefer Dursun Camii'nde yaşanan hırsızlık olayının ise ilk kez yaşanmadığı öğrenildi. Bundan bir süre önce hırsızların camiye ait klima motorunun çalındığını aktaran cemaat üyesi Osman Sungur, "Güvenlik kamerasından izlediğimize göre öğle saatlerinde genç bir çocuk içeri giriyor. Bilgisayarları söküp gidiyor. Hırsızlığı yaparken güvenlik kameralarının farkında değil. O kadar rahat çalışıyor ki, sanki evinde. Ana girişten girip hocanın odasına yöneliyor. Camı kırarak içeri girdikten sonra elini kolunu sallaya gidiyor. Yaşanan olay camimizdeki ikinci hırsızlık vakası. Bir süre önce arkada tarafta bulunan klima motorunu söküp gidiyorlar. Yapanların hepsi kameralarca kaydedildi ve tespit edildi. Biz kamera kayıtlarını emniyet mensuplarına verdik" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamera kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

Şüphelinin camiye gelişi

Şüphelinin metal çekecekle camı kırarak odaya girişi

Şüphelinin elindeki poşetlerle camiden çıkışı

(AKTÜEL)

Vatandaşla röportaj

Çalınan klima motorundan detay

Genel detaylar

10.12.2019 - 10.00 Haber Kodu : 191210015

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6-KARTAL'DA BAŞLAYAN KOVALAMACA PENDİK'TE SON BULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kartal D-100 Karayolu'nda polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilin içindeki şüpheliler, Pendik'te aracı bırakarak yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Polis yaya olarak kaçan 3 şüpheliyi ise kısa sürede yakaladı.

Kartal D-100 Karayolu'nda polis ekipleri şüpheli buldukları bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan 34 SK 3205 plakalı otomobil sürücüsü, Gebze istikametine doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine araçla kaçan 3 şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. Ekipler D-100 Karayolunu trafiğe kapatarak şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Polislerin yolu kapattığını fark eden otomobil sürücüsü, Kaynarca'dan yan yola girerek aracı Çeşni Sokak üzerine park etti. Otomobilde bulunan 3 şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı otomobili sokak üzerinde terk edilmiş halde buldu. Çevreyi abluka altına alan Pendik Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, yaya olarak kaçan şüphelileri kısa sürede otomobilin bulunduğu yerden 300 metre ileride yakaladı. Polis ekiplerinin araç üzerinde yaptığı aramalarda herhangi bir suç unsuru bulamazken Azad K., Ramazan A. ve Hüseyin P.'nin uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Azad K.'nın dün, uyuşturucu satışı yapmak suçundan savcılığa sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi. Kiralık olduğu öğrenilen otomobil, polis tarafından emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Sokak üzerindeki polis ekipleri

-Kaçan otomobil

-Polisin otomobil üzerinde arama yapması

-Şüphelilerin polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay

10.12.2019 - 10.03 Haber Kodu : 191210017

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7- ATAŞEHİR'DE ESKİ BASKETBOLCUYA TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

-Şüphelinin iki hafta önce de Ümraniye'de A.Ş. isimli bir kadına yönelik cinsel tacizde bulunduğu öğrenildi.

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA Ataşehir'de otomobilinin içerisinde yolda yaya geçen eski basketbolcu D.Ç.'ye adres sorma bahanesiyle yaklaşarak cinsel tacizde bulunan C.A., "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

C.A.'nın, iki hafta önce de Ümraniye'de A.Ş. isimli bir kadına da yönelik cinsel taciz suçunu işlediği, her iki suçtan da ifadesinin alındığı öğrenildi.

Ataşehir'de otomobilin içerisinden adres sorma bahanesiyle eski basketbolcu D.Ç.'ye cinsel tacizde bulunan C.A. isimli şüpheli ile gözaltına alındı. 8 Aralık 2019 tarihinde Ataşehir'de gideceği yolu kaybettiği için D.Ç.'ye gideceği yeri sorduğunu söylediği öğrenilen C.A.,nın, "Ondan önce lavaboya gitmiştim. Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum. Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarım açık olduğunu fark ettim. Utancımdan hemen ilerledim. Korktum da. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Bana küfür eder, rezil olurum diye korkumdan hemen uzaklaştım. Şahıs teşhis etmiş ama ben değilim. Ben evliyim. Böyle bir olayı yapmam mümkün değil. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen C.A., savcılık sorgusunun ardından, "Cinsel taciz" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

C.A.', İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, C.A.'nın, "Cinsel taciz" suçundan sevk edildiğini, suçun, "Teşhir suretiyle cinsel taciz" kapsamına girdiğini, bu suç için istenen cezanın üst sınırını gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan iki hafta önce de Ümraniye'de A.Ş. isimli bir kadına da yönelik cinsel taciz iddiasıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. C.A.'nın emniyet ifadesinde, 26 Kasım tarihinde A.Ş.'ye yönelik cinsel taciz suçunu kabul etmediğini söylediği öğrenildi. C.A., müşteki A.Ş.'nin kendisini tanıyıp teşhis ettiğini ancak kendisinin A.Ş.'yi tanımadığını söylediği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

10.12.2019 - 10.55 Haber Kodu : 191210039

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8- BAKIRKÖY'DE RESTORANDA ÖĞRENCİLERİ SOYUP DARP EDEN POLİSE 12 YIL 9 AY HAPİS

Halil YILMAZ/ İSTANBUL, BAKIRKÖY'de bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddiasıyla yargılanan polis memuru C.D.A'ya "Yağma" ve "Hürriyeti tahdit" suçlarından 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Bakırköy'de 18 Kasım 2018 tarihinde, bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A., T.T.B. ve E.C.B.'yi uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle döven ve bir gencin de parasını aldığı iddiasıyla yargılanan polis memuru C.D.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık C.D.A. ve taraf avukatları katıldı.

HATA YAPTIĞIMI KABUL EDİYORUM

Mahkeme, polis memuru C.D.A.'ya son sözünü sorduğunda sanık, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Polislik mesleğine ait usul ve kuralları uygularken olay akşamı hata yaptığımı kabul ediyorum. Müştekiler kendi haksızlıklarını örtmek adına bana iftira attılar. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

12 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa K.K.A.'ya karşı işlediği "Yağma" ve "Hürriyeti Tahdit" suçlarından toplam 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme sanık hakkında E.C.B.'ye karşı işlediği "Hürriyeti Tahdit" suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın T.T.B.'ya karşı işlediği "Hürriyeti Tahdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken bu suç için hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık polis memuru toplamda 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.

4 SUÇTAN BERAAT ETTİ

Şikayetçi T.T.B.'nin sanık hakkında "Basit yaralama" ve diğer şikayetçi K.K.A.'nın "Huzur ve sükununu bozma" suçlarından vazgeçmesi üzerine, sanık bu suçlardan beraat etti. Ayrıca sanığın "Eziyet" ve "Suçu bildirmeme" suçlarından yasal unsurların oluşmadığı gerekçe gösterilerek beraatine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede polis memuru şüpheli C.D.A.'nın "Başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma", "Basit yaralama", "Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme", "Suçu bildirmeme", "Hürriyeti Tahdit" ve "Eziyet etme" suçlarından 13 yıldan 44 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Görüntü Dökümü

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-Polis memurunun gençlerin kimlikliklerini kontrol etmesi

-Tekme tokat darp etmesi

-Üzerlerini soydurması

Detaylar

10.12.2019 - 11.10 Haber Kodu : 191210044