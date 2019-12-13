DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

FETÖ'NÜN ADALET BAKANLIĞI YAPILANMASINA OPERASYON (1)

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye ve ceza infaz kurumlarına sızmış üyelerine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında çoğu aktif görevde bulunan yazı işleri müdürü, mübaşir, infaz koruma memurları, zabıt katipleri ve icra memurlarından oluşan Adalet Bakanlığı personeli 83 şüpheli için erken saatlerde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen ve 32 ilde yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 39 FETÖ şüphelisinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şüpheliler arasında örgütün sözde İstanbul sorumlusu olduğu düşünülen 1 kişide olduğu bildirildi. Operasyon devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

ARŞİV

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2-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME

Sedat AKYILDIZ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatı katı büyük gürültüyle çöktü. 6. katta bulunan iki dairede büyük hasara yol açan olayda yola dökülen molozlar nedeniyle 3 kişi yaralandı. Çökme sırasında dairede olan iki kişi ise olayı yara almadan atlattı.

Olay saat 08.30'da Şişli Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak 18 numaradaki Esen Apartmanı'nda meydana geldi. Altı katlı apartmanın çatı katı, henüz bilinmeyen sebeple büyük gürültüyle çöktü. Deprem olduğu zannedilen olay, korku ve endişeye neden oldu. Moloz yığınları çevreye dağılırken, 6. katta bulunan iki dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Apartmanda oturanlar korku ve panik içinde sokağa kaçıştı. Çatıdan dökülen moloz yığınları nedeniyle yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Moloz parçaları apartmanın önünde park halinde bulunan 3 otomobilde hasara yol açtı. Bu sırada apartman gaz kokusunun yayılması endişe yarattı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İGDAŞ görevlileri geldi. İtfaiye görevlileri apartmana girerek evini terk etmeyen daire sakinlerini tahliye etti. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Polis de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, toplanan vatandaşları, çatıdan tekrar moloz düşebileceği endişesiyle uzaklaştırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Binanın havadan görüntüleri

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-Çöken kısmın görüntüsü

-Yaralıların görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-Moloz parçaları

13.12.2019 - 09.04 Haber Kodu : 191213013

13.12.2019 - 09.22 Haber Kodu : 191213018

13.12.2019 - 09.53 Haber Kodu : 191213029

13.12.2019 -10.43 Haber Kodu : 191213045

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3- BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ersan SAN/ İSTANBUL, BÜYÜKÇEKMECE'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi linç edilmek istendi. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi, D-100 yan yolda giden özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre Silivri -Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsünde uyuyan kadın yolcuya yanında oturan kişi iddiaya göre taciz girişiminde bulundu. Halk otobüsü şoförü otobüsü durakta durdurdu ve kapıları kapatarak polisi aradı. Bu sırada bazı yolcular şüphelinin başında kaçmaması için bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almak için otobüse bindi.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Polis gözaltına alınan adamı polis otosuna götürdüğü sırada çevredekiler tepki göstererek darp etmeye çalıştı. Şüpheli karakola götürüldü. Tacize uğradığını iddia eden kadın da şikayetçi olmak üzere karakola gitti. Olayı anlatan bir vatandaş, "Ben ilk başta hırsızlık sandım ama tacizmiş. Böyle insanları barındırmayalım, halk cezasını versin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

otobüsten görüntü

Vatandaşlardan görüntü

polisin gelişi

linç girişimi

Diğer detaylar

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4-İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU KAMERADA

-Yurt dışından çalışma vaadiyle kandırdıları kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi.

-Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 21 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

-Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

Ali ABLAY, İSTANBUL, İstanbul'da yurtdışından çeşitli yollarla yabancı uyruklu kadınları kandırarak getiren ve zorla fuhuş yaptıran fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan operasyon kameralara yansıdı.

Türkiye'den sınır dışı edilmek üzere Silivri'de bulunan İl Göç İdaresine ait merkeze gönderilen iki kadının, buradaki psikologlar eşliğinde verdikleri ifadelerinde, Türkiye'ye birkaç gün önce geldiklerini ve kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığını anlattı. Bu bilgi üzerine polis ekipleri iki Özbekistan uyruklu kadının ifadesini alarak çalışma başlattı. Kadınlar ifadelerinde Türkiye'de çalışmak vaadiyle davet edildiklerini, bu nedenle geldiklerini söyledikleri, kendilerini havalimanında karşılayan çete üyelerinin önce kuaföre, ardından da AVM'lere götürerek kıyafet aldıklarını, sonra fotoğraf çekimi yaptırdıklarını anlattı. Kadınların ifadelerine göre çete üyeleri, Türkiye'de ilk günleri olduğunu söyleyerek aynı akşam eğlence mekanına götürdü. Eğlence mekanında alınan alkolün etkisinde olan kadınlar, kendi istekleri dışında birlikte olmaya zorlandılar. Sabah uyandıklarında yanlarında tanımadıkları kişileri gören kadınlar, pasaportlarına el konulduğunu ve yüksek miktarda zorla senet imzaladıklarını ifade etti. Ölüm tehdidi ile fuhuş yaptırılan iki kadın, daha ilk gün polis baskınıyla yakalandılar. Polis tarafından yakalanarak Silivri'de bulunan sınır dışı etme merkezine getirilen kadınların, çetenin avukatı tarafından zorla birlikte olduklarını söylememeleri ve kendi istekleriyle fuhuş yaptıklarını söylemeleri yönünde tembihlendiği ileri sürüldü. Polis ekipleri bu ifadeler üzerine çalışma başlattı.

OPERASYON KAMERADA

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye getirerek çocuk bakıcılığı, temizlikçilik ve mankenlik gibi sektörlerde çalışacakları vaadiyle kandırdıkları, kadınların pasaportlarına el koyarak baskı, tehdit ve zor kullanarak fuhuş yaptıran çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Emniyet ekipleri, liderliğini "Çetin" kod adlı Ö.M.'nin(32) yaptığı suç örgütünün 13 üyesini tespit etti. Çetenin anlaşmalı oldukları otel ve kiralık evlere ara operasyon yapan polis, diğer şüphelileri izlemeye aldı. Çete lideri Ö.M. ve yardımcısı B.E.'nin Özbekistan'a kaçacağı bilgisine ulaşan polis, operasyonu erkene aldı. Ö.M. ve B.E.'yi adım adım izleyen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele polisi, şüphelileri 3 Aralık günü saat 22.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Özbekistan'a gidecekleri sırada pasaport kontrol yakalayarak gözaltına aldı. Eş zamanlı olarak Ataşehir ve Ümraniye'de fuhuş yapılan ev ve otellere de baskın düzenleyen emniyet ekipleri, 11 şüpheliyi daha gözaltına alırken, yabancı uyruklu toplam 21 insan ticareti mağduru kadın da kurtarıldı. Polislerin, kurtardıkları kadınlara güvende olduklarını anlattığı anlar ise kameralara yansıdı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital doküman, Türk lirası ve döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan çete lideri ve üyelerinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

'ÇALIŞACAKSINIZ' DİYE GETİRİP FUHUŞA ZORLUYORLARDI

Fuhuş yapmaya zorlanan yabancı uyruklu kadınlar ifadelerinde, çete üyeleri tarafından çocuk bakıcılığı, temizlikçilik, mankenlik gibi sektörlerde çalışmak vaadiyle kandırılarak Türkiye'ye getirildiklerini ve sahte pasaportlar ile Türkiye'ye giriş yaptıklarını ifade ettiler. Özellikle Özbekistan uyruklu kadınları kandırarak yurda getiren çete üyeleri, bu kadınların Türkiye'ye girişini sağladıktan sonra ise masraflar yaptıklarını ve kadınlara kendilerine borçlu olduklarını söyleyerek zorla senet imzalatıp fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi. Çetenin, kadınların fuhuş için çeşitli fotoğraflarını çektikleri ve belgelerle sakladıkları tespit edildi.

KAYNAR SU DÖKÜP İŞKENCE YAPTILAR

Zorla fuhuş yaptıran çetenin getirdiği kadınlar kurtulmak istediğinde ise kadınları yurtdışından bulunan ailelerine zarar vermekle, hırsızlıkla suçlayarak şantaj yaparak, kadınların kendilerine borçlu olduklarını ve bu borcu fuhuş yaparak ödeyecekleri, aksi takdirde ölümle tehdit ettikleri ve dövdükleri belirlendi. Çetenin elinden kurtulmak isteyen kadınlardan birinin ayaklarına sıcak su dökülerek işkence yapıldığı da ortaya çıktı. Fuhuşa zorlanan kadınların kaçmamaları için çete üyeleriyle aynı evde kaldıkları belirlendi. Fuhuşa zorlanan kadınların ifadelerinde müşteri diye tabir ettikleri kişilerin çete yöneticileri tarafından belirlenen evlere ya da otellere getirildiğini ve polis baskınlarından korunmak için çete üyelerinin pasaportları otel girişinde kendilerine verdiğini, otel çıkışında ise tekrardan aldıklarını ifade ettiler. Çete liderinin yurtdışından gelen bazı kadınları özel ev diye tabir ettikleri ve sadece kendisinin kullandığı bir evde hapsettiği ve cinsel saldırıya maruz bıraktığı belirlendi.

ÇETE ÜYELERİ TAKMA AD KULLANIYORDU

Çete lideri ve üyelerinin hiç birinin kendi isimlerini kullanmadıkları, birbirlerine kullandıkları takma adlar ile hitap ettikleri tespit edildi. Çete liderine Çetin lakabını, diğer çete üyelerinin ise Dede, Pusat, Azad, Bob, Ateş, Neco gibi takma adlar kullandıkları belirlendi. Bu takma adların kişiye özel olmadığı bu adların sürekli kendi aralarında değiştirdikleri öğrenildi. Çete üyelerinin müşteri diye tabir ettikleri kişilere ise cep telefonundan kadınların fotoğraflarını göstererek seçtirdiği ve pazarladığı öğrenildi. Çete lideri Ö.M.'nin yardımcı B.E.'nin ise sevgili yapma yöntemiyle bazı kadınları kandırdığı ve bu kadınları özel dedikleri müşterilerine götürdükleri belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, geri kalan 8 şüpheli ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu 21 kadın da işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin evlere giriş anı

-Şüphelilerin yakalanması ve üstlerinin aranması

Şüphelilerin gözaltına alınması

-Kadınlara güvende olduklarının anlatılması

-Havalimanındaki operasyon anı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

13.12.2019 - 10.03 Haber Kodu : 191213032

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5-İSTANBUL'DA KAYIT DIŞI SURİYELİ İNCELEMESİ; VALİLİKTEN AÇIKLAMA

-İstanbul Valiliği;

"17 ilçede yapılan kontrollerde 27 bin 625 geçici koruma sahibi Suriyelinin 8 bin 309 adreste ikamet kontrolleri yapılırken, 9 Aralık itibarıyla kalan 22 ilçede de kontroller yapılmaya başladı."

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL, İstanbul Valili tarafından, Geçici Koruma Sahibi Suriyeliler ile ilgili Adres Kayıt Tespit ve Veri Güncelleme Çalışması gerçekleştirildi. 15 Kasım-22 Kasım 2019 tarihleri arasında, 17 ilçede yapılan kontrollerde 27 bin 625 geçici koruma sahibi Suriyelinin 8 bin 309 adreste ikamet kontrolleri yapılırken, 9 Aralık itibarıyla kalan 22 ilçede de kontroller yapılmaya başladı.

İstanbul Valiliği Suriyeliler ile ilgili adres kayıt tespit ve veri güncellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Suriyelilerin kaldıkları adresler kontrol edildi. İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamu güvenliği, kamu sağlığı, eğitim, istihdam, alt yapı vb. tüm sektörlerde kamu hizmetlerinin verimliliğinin, yapılacak yatırımların planlanması, kurumların çalışmalarında oluşabilecek aksaklıkların engellenmesi amaçlarına matuf olarak, adreste ikamet kontrolleri ve veri güncelleme çalışmaları önem taşımaktadır. Vatandaşlarımız ve ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların (Geçici Koruma Sahibi Suriyeliler ve İkamet İzni olan yabancılar) sürekli ikamet ettikleri adreslerin kayıtlarının GÖÇNET ve MERNİS veri tabanı üzerinde güncel halde bulunması yasal (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 50, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 26, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Madde 14) bir zorunluluktur." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı;

"Belirtilen kapsamda, 15 Kasım-22 Kasım 2019 tarihleri arasında, pilot uygulama 17 ilçemizde yapılmış, 27.625 geçici koruma sahibi Suriyelinin 8.309 adreste ikamet kontrolleri gerçekleştirilmiştir. GÖÇNET ve MERNİS veri tabanları üzerinde güncelleme işlemleri devam etmektedir. Pilot çalışmaya dair tespit edilen olumlu sonuçlar göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, adreste ikamet kontrol ve kayıt güncelleme çalışmalarına, 09/12/2019 tarihi itibariyle kalan 22 ilçemizde de başlanmıştır. Tespit ve güncelleme çalışmaları, kaymakamlıklarımız koordinasyonunda genel kolluk, merkezi idare ve mahalli idarelerin kamu görevlisi personeli ile mevzuatın amir hükümleri doğrultusunda devam ettirilecektir."

Görüntü Dökümü:

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(ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN KONTROLLER)

-Polis ve memurların adreslere gelmesi

-Adreste kalan Suriyelilerin kimlik kontrolü

-İmza attırması

-Polisin elindeki belgeler

-Genel ve detay görüntüler

13.12.2019 - 09.45 Haber Kodu : 191213026_

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6- YARALI KARGAYI EVİNDE BESLEYEN KADINA BİN 294 LİRA CEZA

- Komşuları şikayet etti, ceza kesildi.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul, - İSTANBUL'da Sebahat Arkan, evinin bahçesinde birini yaralı halde bulduğu iki yavru kargayı evine alarak beslemeye çalıştı. Apartman yöneticilerinin yaşlı kadınını şikayet etmesi üzerine bin 294 lira para cezası kesildi.

İstanbul Fulya'daki evinde kızı ile birlikte yaşayan 79 yaşındaki Sebahat Arkan, evlerinin bahçesinde birini yaralı olarak bulduğu iki yavru kargayı evine aldı. Yaralı kargayı iyileştirmeye çalışan Arkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililere de durumu haber verdi. Yetkililerin evi bulamaması nedeniyle 4 ay boyunca kargalara evinde bakan yaşlı kadını, apartman yöneticileri şikayet etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen yetkililer ise kargaları teslim alarak Arkan'a, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan toplam bin 294 lira idari para cezası kesti. Yavru kargaların anneleri ise hala yaşlı kadının camından ayrılmıyor. Arkan, yavruların annelerinden uzağa götürülmesine tepkili.

4 AY YARALI KARGAYI EVİNDE BAKTI

Sabahat Arkan, "Bahçede oturuyordum. Oradan bir karga geldi düştü. Hemen koştum aldım. Baktım hayvan petrol kokuyor, yağ içinde. Aldım getirdim, baktım evde. Orman Bakanlığı'na müracaat ettim fakat bulamadılar adresi, kaldı. Bir müddet sonra yönetici toplantı yaparak hayvanları istemedi. Vallahi çok zor baktım. 4 ay kadar baktım. Hatta ben gelin alın diye yetkili kişileri çağırdım. Sonra doktorlara, arkadaşlara telefon açarak sordum. Nasıl yapılır tedavisi diye. Öyle baktım. Yönetici şikayet etmiş. Evde karga bakılıyormuş, burası hayvanat bahçesi değilmiş" ifadelerini kullandı.

"SAKAT HAYVANA BAKTIM DİYE BİN 294 LİRA PARA CEZASI KESTİLER"

Arkan, "Yavruları vardı, onlara bakıyorlardı. Gelip oradan yemek yiyorlardı. Annelerini hala besliyorum. Bir kediye araba çarpsa, basıp gidiyorlar. Olmaz ki, bunlar da can. Geldiler, evinizde kuşlar var, kirpi varmış dediler, kirpi aradılar evde, şaşırdım kaldım. Alacağız kargayı dediler, aldılar. Madem orman Bakanlığı'na götüreceksiniz alın dedim. Yaban hayvanıymış, satılacakmış. Satılır mı hiç… Ben hayvanlara yardım ederim. Kağıtlarım elimde, bin 294 lira idari para cezası verilmiş. Neden? Sakat hayvanı baktım diye mi. Daha evvel söyledim, almaya geldiler ama bulamadılar. Sonra gittim bakayım ne oldu sağlık durumu diye. İçeri sokmadılar, istemediler. Biz burada uçuracağız dediler tamam dedim. Sonra iki üç gün sonra ceza geldi. Neden, ben neden ödeyeyim. Verdikleri kağıtta yazıyor zaten gönül rızasıyla yaralın hayvanları aldık diye" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yavru kargaların annelerinin Arkan'ın evinin çevresinde beklemesi

-Arkan ile röp.

-Tutanak görüntüleri

-Cezayı gösteren tebligat görüntüleri

-Daha önce evinde beslediği karganın görüntüleri

-Genel ve detay

13.12.2019 - 10.45 Haber Kodu : 191213046_

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7-YENİ İMAR PLANLARINDA BİSİKLET YOLU ZORUNLULUĞU... İSTANBUL'DA BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA

- İşgal altındaki bisiklet yolları havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER- Buğra BENLİOĞLU - Serdar ALTINTEPE - Osman BAKIR/İstanbul, - RESMİ Gazete'de yayımlanan 'Bisiklet Yolları Yönetmeliği'nde plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu tutuldu.

İstanbul'da kararı olumlu karşılayan vatandaşlar hali hazırda bulunan bisiklet yollarının işgal altında olmasından şikayetçi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Bisiklet Yolları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu tutuldu. Ancak vatandaşlar, hali hazırda bulunan ve araç park edilmesi gibi nedenlerle işgal edilen bisiklet yollarını da sağlıklı bir şekilde kullanamamaktan şikayetçi.

"HEPİMİZ İÇİN ÇOK FAYDALI OLUR"

Bisiklet yollarının yapılmasının çok faydalı olacağını ifade eden Songül Kızılkaya, "Ben çok sevdiğim halde bisiklet kullanmıyorum. Oğlum kullanıyor, çok seviyor. Aras henüz 7 yaşında, biz de Aras ile konuşurken hep onu düşünüyoruz keşke bir bisiklet yolumuz olsa diye. Mesela buraya gelmek istediğinde, 'maalesef Aras' diyorum. Bisikleti ile buraya gelemiyor. Tabii ki olsa hepimiz için çok çok faydalı olur. Özellikle bisiklet seven çocuklar için" dedi.

"NE KADAR BİSİKLET YOLU OLURSA OLSUN ARAÇLARI ÇEKİYORLAR"

Gaziosmanpaşa'daki bisiklet yoluna araçların sürekli park edilmesi nedeniyle bisikletlilerin rahat hareket edemediğini dile getiren Murat Akarsu, "Türkiye'de zaten trafikte hiçbir kurala uyulmuyor. Buna da uyulmuyor. Ne kadar bisiklet yolu olursa olsun araçları çekiyorlar bisiklet yollarına. Buradaki bisiklet yolu kesinlikle kullanılamıyor. Araçlar çekiliyor, bisikletliler rahat hareket edemiyor" ifadelerini kullandı.

"BİSİKLETLE TRAFİĞE ÇIKMAYA KORKUYORUM"

Bisiklet kullanmayı çok sevdiği halde şehir içinde kullanmaya korktuğunu ifade eden lise öğrencisi Yusufcan Karakuş ise, "Açıkçası bisiklet kullanıyorum ama trafiğe çıkmaya korkuyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bisiklet yollarının üzerinde araba var ve kırmızı ışıkta hiç dikkat etmiyorlar bisiklet kullanıcılarına. Bu yüzden bisikleti kullanmayı pek tercih etmiyorum, tehlikeli buluyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bisiklet yolu görüntüleri

-Bisiklet yoluna park eden araçlar

-Vatandaş ile röp.

-Bisiklet yoluna park eden araçları çekicinin çekmesi

-Kullanıma kapanmış bisiklet park istasyonları

-Bisiklet yolunda park eden arabalar havadan görüntüler

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay

13.12.2019 - 11.00 Haber Kodu : 191213058

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(Tekrar)

8-İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNDE KESİNTİSİZ ELEKTRİK İÇİN ÖLÜME MEYDAN OKUYORLAR

Ana elektrik iletim hatlarına, elektrik kesilmeden, helikopterli canlı bakım hizmeti veriliyor.

Bu çalışma sırasında yerden metrelerce yükseklikteki teknisyenler adeta ölüme meydan okuyor.

İstanbul Boğazı'nın üstündeki nefes kesen çalışma havadan görüntülendi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ali AKSOYER - Harun UYANIK/ İstanbul DHA

İstanbul Boğazı'nın 280 metre üzerinde, 400 bin voltluk elektrik kablolarında, ölüme meydan okuyarak, ana elektrik hattının bakımını yapıyorlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)'nin bu yıl Ağustos ayında başlattığı çalışma ile ana elektrik iletim hatlarına, elektrik kesilmeden, helikopterli canlı bakım hizmeti veriliyor. Bu çalışma sırasında yerden metrelerce yükseklikteki teknisyenler adeta ölüme meydan okuyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda da elektrik sağlayan ana iletim hattının Zekeriyaköy'de bulunan direklerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

Günlük yaşam için adeta vazgeçilmez olan elektriğin kaynağından iletimi Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından bütün ülkeye sağlanıyor. Yaklaşık 16 bin çalışanı, 22 bölge müdürlüğü ve 10 yük tevzi kontrol merkeziyle TEİAŞ, termik, hidrolik, rüzgar, güneş ve jeotermal santrallerinde üretilen elektriği, enerji iletim hatları ve trafo merkezleri ile şehirlere, organize sanayi bölgelerine, fabrikalara iletiyor. Ancak bu iletimi sağlayan hatların da düzenli bakımlarının yapılması gerekiyor. Bakımlar sırasında en önemli konu ise elektriği kesmenden çalışmaların yapılması.

ELEKTRİK KESİLMEDEN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Bu noktada devreye 'canlı bakım' çalışması devreye giriyor. Türkiye'nin dört bir yanında yerden yüzlerce metre yükseklikte, 400 bin volt elektrik yüklü kablolar üzerinde canlı bakım çalışması yapılıyor.

Asıl adı Enerji İletim Hatlarında Helikopterle Enerji Altında Bakım çalışması, kısaca "canlı bakımö olarak adlandırılıyor. Özel eğitimli 15 kişilik ekip, çalışmalar için özel olarak donatılan helikoptere, 450 kilo ağırlığında bir sepet bağlıyor. Helikoptere, izole halatlarla bağlı sepette yine izole kıyafetler giyen bir ya da iki bakım teknisyeni biniyor. Ekip bakımı yapılacak olan ana dağıtım hattına gidiyor. Helikopter kendisine bağlı sepeti, 400 bin volt elektrik yüklü kabloya bırakıyor. Teknisyen yerin yüzlerce metre üzerindeki kablo üzerine çalışmalarını yapıyor.

YERDEN 280 METRE YÜKSEKLİKTE

İstanbul, Türkiye'deki elektriğin yaklaşık yüzde 25'ini tüketiyor. Şehrin Avrupa Yakası'na ise İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçen 8 ana hat elektrik sağlıyor. Bu hatların bakımı ise boğazdaki rüzgar nedeniyle daha da zorlaşıyor. İstanbul Zekeriyaköy'de bulunan ana iletim hattının Avrupa Yakası bulunan dev direklerinde teknisyenler deniz seviyesinden 280 metre yükseklikte, saatlerce çalışıyorlar. İşi biten teknisyenleri ise yine helikopter aynı şekilde alıyor. Canlı bakım teknisyenlerinin yaptığı bu iş ise dünyanın en tehlikeli meslekleri arasında yer alıyor.

"CANLI BAKIM EKİPLERİMİZE 'IŞIĞIN EMEKÇİLERİ' DİYEBİLİRİZ"

TEİAŞ 4. Bölge Müdürü Atilla Kaya, "Şu anda İstanbul'un Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında son derece önemli dört tane üretim hattımızın 2 tanesinde çalışma yapılmaktadır. Canlı olarak hattın enerjisi kesilmeden çalışmanın yapılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak canlı bakım ekiplerimize 'ışığın emekçileri' diyebiliriz. İnsan vücudunda damarlardaki kanlar ne kadar önemliyse bu da aynı şekilde çok önemli. Bu hatların enerjisinin kesilmeden yapılması için arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

"BAKIMIN ENERJİSİZ YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

TEİAŞ 1. Bölge Müdürü Nusret Koman ise çalışmalarla ilgili detayları anlatarak, "Canlı bakım işini yürüten 15 kişilik bir ekip var. Bunların 10'u havada aktif olarak görev alıyor, 5 kişi de yer hizmeti görevini yürütüyor. İstanbul ülkemizin en büyük metropollerinden biri olarak elektrik tüketiminin yüzde 25'ini yapıyor. Her zaman enerji hatlarındaki enerjinin kesilmesi, bakımın enerjisiz yapılması mümkün değildir. Biz canlı bakım faaliyetleriyle enerjiyi kesmeden 400 bin volt elektrik varken canlı bakım teknisyenlerimiz rahatlıkla iletkenlere dokunabilmekte. Enerji çok önemli bir konu, sürekliliği önem arz ediyor. Canlı bakım ekiplerimiz özel olarak Avrupa'da eğitim almıştır. Her türlü koşulda çalışabilecek eğitim ve donanımdadır. Canlı bakım ekipleriyle İstanbul'un enerji arz güvenliğini, enerji tedarikini sağlamak için 7 gün 24 saat çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Helikopterin ve sepetin hazırlanması

Muhabir anonsu

Helikopterin kalkması

Sepetin bağlanması

Helikopterin yola çıkması

Canlı bakım çalışması

Koman ve Kaya ile röportaj

Elektrik hattından görüntüler

Muhabir anonsu

Sepetin helikopter tarafından kaldırılması

Helikopterin gidişi

Detaylar

13.12.2019 -10.55 Haber Kodu : 191213055

13.12.2019 - 10.58 Haber Kodu : 191213056

13.12.2019 - 10.59 Haber Kodu : 191213057