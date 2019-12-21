DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

İSTANBUL TRAFİK VAKFI'NIN, PARK YASAĞINI İHLAL EDEN ARAÇLARI ÇEKME, KURTARMA FAALİYETLERİ SONA ERDİ

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

21.12.2019 -11.44 Haber Kodu : 191221063_

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2- BÜYÜKADA'DA FAYTONLARIN TOPLANMA ALANI BOŞALTILDI, TEMİZLİK YAPILDI

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, - Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'daki faytonların toplanma alanı gece saatlerinde boşaltıldı. Faytoncular atlarını ahırlara götürürken, toplanma alanında beş fayton bırakıldı. Büyükada'ya dün gelen çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ederken, faytonların toplanma alanına giden yollar polis tarafından bariyerlerle kapatıldı.

SABAH SAATLERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracı sabah saatlerinde Büyükada'daki faytonların toplanma alanına geldi. Ekipler alanı ve çevresini temizledi.

FAYTONCULAR TOPLANTI İÇİN İBB'YE GİTTİ

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, bugün saat 15.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile görüşeceklerini söyledi. Görüşme için sabah saatlerinde Büyükada'dan ayrılan faytoncular bu görüşme sonrası nasıl bir yol izleyeceklerine karar verecek.

Görüntü Dökümü

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-Faytonların toplanma alanından görüntüler

-Ekiplerin temizlik çalışması

-Polis bariyerleriyle kapatılan alan

-Polis ekiplerinin bekleyişi

-Faytoncuların vapura binişi

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

21.12.2019 - 12.06 Haber Kodu : 191221069

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3- BÜYÜKADA'DA YIKILMASI BEKLENEN KAÇAK AHIRLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL - BÜYÜKADA'nın arka tarafında çok sayıda fayton atının kaçak ahırlarda, kötü şartlarda tutulduğu ortaya çıktı. Derme çatma naylonla kapatılan kaçak ahırların önümüzdeki günlerde belediye ekiplerince yıkılacağı belirtiliyor.

Büyükada'nın arka tarafından gözlerden uzak bir şekilde yapılan ahırların bir çoğu havuzlu villalara bir kaç yüz metre uzaklıkta. Son derece perişan bir halde görülen ahırların derme çatma yöntemlerle yapıldığı görüldü. Belediyeye ait modern ahırların görüntüsünden son derece uzak olan bu kaçak ahırlarda çok sayıda fayton atının tutulduğu belirtiliyor. Valililk tarafından alınan kararla faytonculuğun yasaklandığı önümüzdeki üç ay içinde bu ahırların belediye ekiplerince yıkılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçak ahırların havadan görüntüleri

-Belediyenin ahırlarının havadan görüntüleri

21.12.2019 -11.37 Haber Kodu : 191221057

21.12.2019 - 11.39 Haber Kodu : 191221059

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4- OKYANUSTA TÜRK GEMİSİNDE DEHŞET: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA - HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu kaptan Bora Ekşi (42) hayatını kaybederken 2 mürettebat da yaralandı.

İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı. Geminin kaptanı Bora Ekşi, daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı. Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti. Ergin A. mürettebat tarafından bağlanırken geminin rotasını adli işlemler için Sri Lanka'ya çevirdiği kaydedildi. Kaptan Bora Ekşi'nin evli ve bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Bu arada İnce Denizcilik'ten olayla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama, "20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint Okyanusu'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz isimli gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu bir personelimiz vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır.

Türk konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariye Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bağlanan saldırganın fotoları

-Ölen kişinin fotosu

-Geminin fotoğrafı

21.12.2019 -10.20 Haber Kodu : 191221027

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5- DURUSU GÖLÜ'NDE ÖLEN 2 ARKADAŞIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,

Çatalca'daki Durusu Gölü'nde açıldıkları balıkçı kayığının alabora olması sonucu hayatını kaybeden 2 arkadaşın, kayıkta birlikte çekildikleri görüntüler ortaya çıktı.

Çatalca'daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevkiinde, balıkçı kayığı ile Durusu Gölü'ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Bir balıkçının yardımıyla 1 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kimlikleri belli olan kişilerden hayatını kaybeden Mehmet Er ve Üzeyir Temizkan'ın birlikte balık tutarken kaydedilen videosu ve fotoğrafı ortaya çıktı. Mehmet Er tarafından kaydedilen görüntüde Er ve Üzeyir Temizkan, Saroz Körfezi'ndeyken görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüsü

21.12.2019 - 10.17 Haber Kodu : 191221025

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6- MALTEPE'DEKİ KAZADA CAN PAZARI

-DURAKTA YOLCU ALAN OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ MALTEPE D-100 karayolunda içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralanırken, trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Adnan Bayraktaroğlu'nun kullandığı 34 GK 7475 plakalı otomobil durakta yolcu alan Kamil Ustaoğlu yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde 6 kişinin bulunduğu otomobilde 5 kişi yaralandı. Otobüste ise hasar oluştu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerine dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

"YOLCULARI ALDIĞIM ANDA ARKADAN GELDİ ÇARPTI"

Otobüs sürücüsü Kamil Ustaoğlu, "Durağa yaklaştım, yolcuları aldım. Tam hareket edeceğim sırada otomobil geldi arkadan çarptı" dedi. Otobüse binen yolculardan Adnan Kara ise, "Otobüs durağa geldi, otobüse bindim tam oturduğum sırada geldi çarptı. 4-5 tane yaralı vardı" diye konuştu. Kaza nedeniyle Ankara istikametine kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralılar ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerdeki yaralıların görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Kazaya karışan otomobil ve otobüsün görüntüsü

-Otobüs sürücüsü ve görgü tanıkları ile röp

-Duraktan görüntü

-Trafik görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

21.12.2019 - 09.45 Haber Kodu : 191221021

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7- SULTANGAZİ'DE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de bir apartmanda elektrik saatinden çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2558 sokakta bulunan 6 katlı apartmanın elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Apartmanı bir anda dumanlar sardı. Apartman sakinleri kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının çıktığı apartmanın bitişiğindeki yan binayı da dumanlar sardı. Binanın bodrum katında mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Şaşkınlık ve merak içerisinde olup, biteni izleyen çocuklara itfaiye erleri yakın ilgi gösterdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI BÖYLE İZLEDİ

Yangın esnasında apartman sakinleri, büyük bir korku ve panikle kendini dışarı attı. Apartmanın üçüncü katında yaşayan bir kişi ise dışarı çıkmayarak olup bitenleri balkondan sigara içerek seyretti. Aynı kişi bir süre sonra torunu olduğu öğrenilen çocuğu, korkuluğu olmayan pencereden kucaklayarak söndürme çalışmalarını izlemeye devam etti. Söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra eşi ve torunuyla dışarı çıktı.

"İNSANLAR PANİK İÇERİSİNDEYDİ"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Gökoğlu,"Dükkanda oturuyordum, bir patlama sesi geldi. Dışarı çıktım baktım trafo yanıyor. İnsanlar dışarıda panik içinde. Bina sakinleri kendileri dışarı çıktı. Ses olunca bizde panik yaptık. Her halde kaza oldu diye düşündük. Dışarı çıktıktan sonra itfaiyeye haber verdik. Sonradan kimseye zarar gelmeden itfaiye yangını söndürdü" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiyenin çalışması

-Dışarı çıkarılanlandan detaylar

-Çalışmalardan görüntü

-Röportajlar

21.12.2019 - 12.19 Haber Kodu : 191221074_

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8- İSTANBUL VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANLARINDA KAÇAK İLAÇ OPERASYONU

-2 OPERASYONDA 123 BİN 610 ADET KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında düzenlenen 2 operasyonda yaklaşık 2 milyon 300 bin lira değerinde 123 bin 610 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen ilk operasyonda bakanlık kullanımındaki Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programındaki yolcu verileri analiz edildi. Yapılan inceleme sonucunda Hindistan'ın Yeni Delhi Havalimanından gelen İran uyruklu üç yolcu riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli yolcuları taşıyan uçak Hava Takip Sistemi üzerinden izlendi. Uçağın İstanbul Havalimanına iniş yapmasının ardından riskli görülen üç yolcu tespit edildi ve takip altına alındı. Yolcular, gümrüğe tabi eşyalarının bulunmadığını beyan ederek yeşil hattan yolcu salonunu terk ettikleri sırada Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. İran uyruklu üç yolcunun beraberindeki bagajlar x-ray tarama cihazı ile tarandı ve içerlerinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine açılarak aranan valizlerde 71 bin 110 adet cinsel gücü arttırıcı ilaç ele geçirildi.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da, Sabiha Gökçen Havalimanında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Kırgızistan'ın Bişkek Havalimanından gelen yabancı uyruklu bir kişi Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Yolcunun şüpheli davranışlar sergilediğini fark eden Gümrük Muhafaza ekipleri şüpheliyi gözetim altına aldı. Şüpheli herhangi bir beyanda bulunmadan yolcu salonundan çıkarken durduruldu. Şüphelinin valizlerinde yapılan aramada 52 bin 500 adet kanser tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi. Her iki operasyonda ele geçirilen 123 bin 610 adet kaçak ilacın piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ilaçları yasa dışı yollardan, ilaçlara ilişkin herhangi bir izin belgesi ibraz etmeden ve vergileri ödenmeksizin yurda sokmak isteyenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen kaçak ilaçlar

21.12.2019 - 11.14 Haber Kodu : 191221043

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9- ATLASGLOBAL TARİFELİ UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLADI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Uçuşlarını geçici olarak durduran Atlasglobal Havayolları, tarifeli uçuşlarına yeniden başladı. 26 gün aradan sonra Atlasglobal Havayolları'nın ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleşti.

Atlasglobal Havayolları, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada yeniden yapılanma süreci nedeniyle uçuşlarını 21 Aralık'a kadar geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Bu süreçte çalışanlar izne çıkarılırken, uçuşu gerçekleştirilemeyen yolculardan satın aldıkları biletleriyle ilgili iade ve değişiklik taleplerine yönelik işlemlerin yapılacağı duyurulmuştu.

ATLASGLOBAL HAVAYOLLARI: YENİDEN GÖKLERDEYİZ

Havayolu şirketi, 26 gün aradan sonra tarifeli seferlerine yeniden başladı. Atlasglobal Havayolları'nın bugün ilk uçuşunu, KK2001 seferiyle İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleştirdi. Londra'nın dışında Atlasglobal'in bugün dış hatlarda Amsterdam, Tel-Aviv, Bağdat, Tahran ile iç hatlarda Antalya'ya olmak üzere karşılıklı 12 seferi var. Öte yandan uçuşların başlamasına ilişkin Atlasglobal Havayolları'nın twitter hesabından da "Yeniden göklerdeyiz" paylaşımı yapıldı.

"ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN"

Atlasglobal'in yeniden uçuşlara başlaması yolcularını memnun etti. 11.15'teki ilk sefer ile Londra'ya giden yolculardan Dilaver Sağlam basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Daha önce Atlasglobal ile uçtuk. Ama bir talihsizlik oldu. Ben biletimi 21'ine almıştım. Tesadüf ilk uçak da bizimkiymiş. Bileti düne alsak uçamayacaktık. Kısmet, bugüne aldık. Ülkeye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Emel Ulu ise "Atlasglobal güvenle kullandığımız bir havayolu. Kalbi olarak diliyorum ki yakın zamanda toparlanırlar ve yolcularını güzel bir şekilde seyahatlerine devam ettirirler. Yurt dışında kızım var. Onun yanına gidiyorum. Şansım yardım etti ve bugün uçabiliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Londra uçuşundan görüntüler

-Boarding işlemi

-Yolcuların uçağa alınması

-Sırada bekleyenler

-Uçuş bilgi ekranı

-Emel Ulu ile röp

-Dilaver Sağlam ile röp

-Bağdat uçuşu için kontuarda bekleyenler

-Bilet ve bagaj işlemlerini yaptıranlar

-Genel ve detay

21.12.2019 - 12.30 Haber Kodu : 191221079

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10-BAĞCILAR'DA GÖSTERGE PANELİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,- BAĞCILAR'da lüks bir otomobilin 20 bin liralık gösterge panelinin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde 19 Aralık Perşembe sabahı meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, geldiği araçtan inerek, cadde üzerine park halindeki lüks otomobilin yanına yaklaştı. Önce etrafı kollayan şüpheli, kimsenin olmadığı bir anda otomobilin içine girerek yaklaşık 20 bin lira değerindeki 'hayalet' göstergeyi yerinden çıkardı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin, geldiği aracı park ettikten sonra lüks otomobilin içine girip 'hayalet' göstergeyi çaldığı görülüyor. Paneli alan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi otomobilin yanından uzaklaşıyor.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin otomobille caddeye gelmesi

-Şüphelinin lüks otomobilden göstergeyi alması ve uzaklaşması

-Paneli sökülen otomobilin fotoğrafı

21.12.2019 - 10.43 Haber Kodu : 191221030

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11- MODEL SEVGİLİSİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİASIYLA DAVA AÇILAN YÖNETMEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Ortaköy'de beraber yaşadıkları evde 7 ay önce Sırp model Tanja Dukiç'i (25) darp edip odaya kilitlediği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör ve yönetmen Çağrı T. (44) hakim karşısına çıktı. Sanık Çağrı T. eski sevgilisinin bipolar rahatsızlığı olduğunu ve ilaçlarını düzenli kullanmazsa saldırganlaşabildiğini öne sürdü. Çağrı T. "22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir" diyerek suçlamayı reddetti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı T. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Tanja Dukiç ise duruşmaya gelmedi. Sanık Çağrı T. savunmasında, "Tanja benim kızarkadaşımdı. Kendisinin psikolojik rahatsızlığı var, bipolar hastasıdır. İlaçlarını düzenli kullanmadığı durumlarda saldırganlaşabiliyor. Olay günü aşırı derecede alkollüydü ve saldırgan davranışları vardı. Bir ara kendisini pencereden atmaya kalktı. Kollarından tuttum geri çektim. Oturttum. Saldırganlığı devam etti. Yüzünü duvara sürttü. Tekrar tutup kendisini hastaneye götürmek istedim. Telefon kayıtları incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır. Alt komşumu da çağırdım. Şahittir, dinlenebilir" dedi.

"DÖVMEDİM"

Altı saat boyunca bir kadını dövmesinin mümkün olmadığını söyleyen sanık Çağrı T. "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. Ayrıca 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" diye konuştu. Sanık avukatı da Sırbistan'dan alınmış hastane raporunu sunarak "Kullandığı ilaçlar çok ağır ilaçlardır. Müştekinin beyanları çelişkilidir. Poliste bıçakla saldırıldığını söylemiş. Aile içi şiddet formunda ise bu soruya hayır cevabı vermiştir" dedi.

TANJA'NIN AVUKATI: ŞİKAYETÇİYİZ, GELECEK CELSE HAZIR EDECEĞİZ

Müşteki avukatı da "Sanıktan şikayetçiyiz. gelecek celse hazır edeceğiz. Tüm delillerimizi sunacağız. Sanık sabıkalıdır.Tehdit ve hakaretten şikayetimiz olmasına rağmen bu konuda savcılık olumlu ya da olumsuz bir şey yapmamıştır. Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yöneliktir. Kullandığı silaha da el konulmuştur. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

TANJA'NIN GELECEK CELSE DİNLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, müştekinin hazır edilmesi halinde gelecek celse dinlenmesine ve sanığın telefonundan olay günü yapılan tüm arama kayıtlarının gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı T. ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Çağrı T. hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

Tanja Dukiç Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne verdiği ifadesinde, Çağrı T. ile çalışmak maksadıyla geldiği Türkiye'de tanıştıklarını, 1,5 yıldır sanığın Ortaköy'deki evinde yaşadığını belirterek "Kıskançlık nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca tartıştıklarını, tartışma büyüyünce sanığın tekme ve yumruklarla kendisini darp ettiğini, boğazına bıçak dayadığını, odasının kapısını kilitleyerek dışarı çıkmasını engellediğini, ertesi gün sabah 10.00 sıralarında kilidi açarak kendisini bıraktığını, daha sonra bir işyerine gidip tanımadığı bir kişiye İngilizce yaşadıklarını anlatıp polise ihbar etmesini söylediğini, polisin geldiğini ve şikayetçi olduğunu" belirtti.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv

21.12.2019 - 12.00 Haber Kodu : 191221066

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12- "KARA LASTİKLİ ŞAMPİYON" TEKRAR PİSTLERE DÖNEBİLMEK İÇİN BULAŞIKÇILIK YAPIYOR

Sevda SARIKAYA/Kubilay ÖZEV/ İstanbul DHA- ARDAHAN'da kara lastikle yaptığı koşuyla gündeme gelen dünya 3'üncüsü milli atlet Gülcan Palavan, tedavi için geldiği İstanbul'da tekrar pistlere dönebilmek için hem antrenman yapıyor hem de para kazanabilmek için bulaşık yıkayıp hasta bakıyor.

KARA LASTİK İLE ATLETİZME BAŞLADI

Türkiye, Gülcan Palavan'ın 11 yaşında ayakkabısı olmadığı için kara lastikle koştuğu Ardahan Göle'deki yarışta birinci olunca tanıdı. Palavan, daha sonra 2015 Dünya Dağ Kros Şampiyonasında dünya 3'üncülüğü kazandı. Dünya şampiyonluğu için çalışmalarını sürdüren genç kız geçtiğimiz yıl bileğinden sakatlandı. Gülcan Palavan tedavisi için tek başına İstanbul'a geldi. Esenyurt'ta kuzeninin yanına yerleşen 20 yaşındaki Gülcan Palavan'ın tedavisi olumlu sonuçlandı. Palavan tekrar şampiyonalara katılabilmek için çalışmalara başladı. Ancak maddi imkansızlıklar genç kızı zorluyor. Palavan, antrenmanlardan kalan vakitlerde para kazanabilmek için bir lokantada bulaşıkçılık yapıp hasta bakıyor. Genç kız, bir hayırseverin yardımıyla dershaneye de giderek üniversiteye hazırlanıyor.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIM"

Dağ koşucusu Gülcan Palavan, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Gülcan Palavan, atletizme başladığı günlerden bahsederek, "11 yaşındayken atletizme başladım. 5'inci sınıftaydım mavi önlüklerimiz vardı o zamanlar, onlarla koşuyorduk. Bizim yaylada bir köprü vardı, oradan okul bahçesine kadar koşmuştuk. Tabi erkekler de vardı, beraber koştuk. Ben erkek çocuklarının içerisinden çıkıp 1'inci olunca öyle güzel bir şey oldu. Baktım ki, ben koşabiliyorum, beden eğitimi öğretmenim vardı, Fatma Hoca, o yardımcı oldu yarışlara, müsabakalara götürdü. Ardahan'ın ilçesi Göle'de yarış yapıldı, orada da 1'inci olunca böyle sürekli müsabakalara katıldım. Türkiye'de birçok ilk 3'lüklerim var. 2015'te de Bulgaristan'da dünya 3'üncüsü oldum dağ krosta. Çok heyecanlıydım, gerçekten ne yapacağımı da bilemiyordum. Türk bayrağımızı dalgalandırdım. Bayrağı kaldırdığımız zaman gerçekten heyecan verici bir durumdu" dedi.

"BABAM TEDAVİ SÜRECİMDE 2 BİN TL BORÇ YAPTI"

Sakatlanmasının ardından kimsenin kendisiyle ilgilenmediği söyleyen Palavan, "Bir yıl boyunca Kayseri'de antrenmanlara devam ettim. Orada da 1 yıl önce aşırı antrenman yüzünden sakatlandım. Sonra kimse de ilgilenmedi. Zorlayınca sakatlık geçirdim. O süreçte tedavim kulübe aitti ama yol ücreti bana aitti. Zor bir dönemdi o süreçte yardım edenler oldu ama öyle ciddi bir manada yardım edenler olmadı. Yani kısa bir süreliğine oldu diyebilirim. Yol ücreti için bayağı param gidiyordu. Ben öğrenci de değilim, öğrenci kartım yok. Benim yüzümden zaten ailem borç yaptı. Hani 'kızım iyileşsin tekrardan Türkiye'yi temsil etsin, Türk bayrağını dalgalandırsın' diye. Ailem benim için ön planda, destekleri, benim için uğraşmaları. Babam 2 bin lira borç yaptı, sırf 'kızım okusun, koşsun tekrardan sahalara dövsün' diye. Benim için çok çabaladı ailem, hala destekliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İÇİN SAVAŞIYORUM"

Gülcan Palavan, "Yarı zamanlı olarak bir işim var, bulaşık yıkıyorum. Cumartesi günlerim boş. O gün de hasta bakıyorum. Antrenmanlarıma da devam ediyorum. Şu an çok iyi gidiyor, bir haftadır başladım. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Türkiye'yi tekrardan temsil etmek, en iyi seviyeye getirmek, Türk bayrağını dalgalandırmak için kendimce savaşmaya çalışıyorum. Devamlı antrenman yapıyorum. Çünkü ciddi bir sakatlık yaşadım, şu anda sakatlığım yok. Şu anda gerekli destek yok ne söylesem yalan olur. Her şeyi ailemle ben yapıyorum. Zaten ailemi zora sokmuyorum. Onlardan maddi yardım istemiyorum, kendim çalışıyorum. Kendime güveniyorum içimde bir özgüven var" diye konuştu.

BİR KİTABA KONU OLDU

Bunların yanı sıra, ilham veren hayatları konu alan "Ben İstersem" adlı kitapta Gülcan Palavan'ın hayat mücadelesi de yer alıyor. Kitapta yer almasına ilişkin Palavan, "Kitap içerisinde çok güzel ilham veren hikayeler var, kız çocukları okusun, başarsın diye. Çünkü başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben de o kitap içerisinde yer aldım, kitabın bir kahramanı da ben oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gülcan'ın sahaya çıkması

Sevda SARIKAYA Anons

Gülcan Palavan Röp.

Antrenmandan detaylar

-Gülcan'ın bulaşık yıkaması

-İkinci Anons

-Genel ve detay görüntüler