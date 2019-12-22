DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (4)

Cemil ÖZDEMİR-Murat DELİKLİTAŞ- Murat SOLAK-Özgür EREN-Çağrı ÇALIŞKAN- Uğur Samet AVCI-Halil YILMAZ - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde aralıklarla fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Beşiktaş sahilde de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

DALGALARI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTILAR

Zaman zaman hayatı olumsuz etkileyen lodos bazılar için de seyir zevki sunuyor. Beşiktaş İskele'de lodosun etkisiyle yükselen dalgalar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Amatör fotoğrafçılar 3 metreye kadar ulaşabilen dalgaları yakalayabilmek için birbirleriyle yarışırken, bazı vatandaşlarsa bu anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirmeye çalıştı. Dalgaları tesadüfen gördüğünü ve hoşuna gittiğini belirten Erhan Sandık "Sabah kursa geldim. Hava çok fırtınalı, dalgaların kıyıya çarpması çok hoşuma gitti. Dalgaları seyrediyorum. Fotoğraf ve görüntü çekiyorum, çok güzel bir görüntü" diye konuştu.

Amatör fotoğrafçı Evren Mörel ise "Bu anı kaçırmamaya çalışıyoruz, gayet güzel. Benim için biraz tesadüf oldu. Lodosu görünce güzel kareler çektik" dedi.

Deniz kıyısında gökyüzünü ve dalgaları çeken bir kadın da "Sabahın keyfini çıkartıyorum. Günü yakalamaya, anı yakalamaya çalışıyorum. Dalgalar ile anı yakalamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

SİLİVRİ'DE ŞİDDETLİ LODOS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan lodos Silivri'de de etkisini hissettiriyor. Silivri sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar yürümekte zaman zaman zorlandı. Dalgakıran mevkisinde boyu 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

KIŞ KIŞLIĞINI YAPMALI

Büyükçekmece Sahili'nde pazar yürüyüşüne çıkan Celil Güleç mevsim şartlarıyla ilgili şöyle konuştu: "Lodos pazar günü yaptığım sporu hiç etkilemiyor, hava da çok sıcak zaten. Rüzgar almamak için takkemi giydim, geziyorum, yürüyüşüme engel değil. Bu havalar hakkında çok olumlu düşünmüyorum. Çünkü kış kışlığını yapmalı, yaz da yazlığını yapmalı. Havalar çok sıcak gidiyor, kar yok, yağmur yok"

Lodosun etkisiyle dalgalanan denizin fotoğrafını çeken Murat Küçük ise "Hava inşallah normal mevsimlerine döner, kar yağar. Çünkü çocuklar da hasta olmaya başladı, mikroplar arttı." dedi.

Görüntü Dökümü

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-SARAYBURNU

-Dev dalgalardan görüntü

-Çevredekiler

-BEŞİKTAŞ

-Beşiktaş Meydan sahilde dalgaların kıyıya vurması

-Boğazdan genel ve yakın detaylar

-Bazı vatandaşların dalgaların fotoğrafını çekmesi

-Bazı vatandaşların dalgalar ile özçekim yapması

-Bazı vatandaşların kıyıya vuran dalgaları izlemesi

-Vatandaşlar ile röportajlar

-Genel ve yakın detaylar

-KARTAL

-Sahilden detaylar

-SİLİVRİ

-Silivri sahilinden görüntüler

-Dalgakıran mevkisinden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-BÜYÜKÇEKMECE

-Vatandaşlarla röportaj

-Denizden genel ve detay görüntü

-Dalgaların görüntüsü

-Muhabir anonsu (Halil Yılmaz)

22.12.2019 - 09.50 - Haber Kodu : 191222026

22.12.2019 - 10.21 - Haber Kodu : 191222042

22.12.2019 - 10.33 - Haber Kodu : 191222045_

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2- RUS SAVAŞ GEMİSİ 'AZOV' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçip Karadeniz'e açıldı. Boğaz geçişi sırasından bir askerin geminin ön bölümünde siperde yatar gibi durması dikkat çekti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 08.00 sıraların Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Savaş gemisi yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. FSM Köprüsü altından geçişi sırasından gemin ön bölümünden bir Rus askerinin sipere yatar gibi durması dikkat çekti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken 1,5 saat sonra savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Rus savaş gemisinden genel görüntü

-Rus savaş gemisinden detay görüntü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Geminin ön bölümündeki askerden detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsünün altından geçişi

-Genel ve yakın detaylar

22.12.2019 - 10.34 - Haber Kodu : 191222046_

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3- MALTEPE'DE OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,

Maltepe'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içinde yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Bir otomobille gelen kişiler, cadde üzerinde ilerleyen 34 FZ 8154 plakalı otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi. Kurşun yağmuruna tutulan otomobilin içerisindeki Orhan Kılıç ve Okan Aktürk ağır yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Orhan Kılıç'ı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Okan Aktürk'ü de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aktürk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ESKİ ARKADAŞLARI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçerken olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Özel harekatçıların da aralarında bulunduğu ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, otomobilin içerisinde ve çevresinde uzun süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesi sonucu, kişilerin ateş ettikleri silahın av tüfeği olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştiren kişilerin, yaralıların husumetli oldukları eski arkadaşları oldukları değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Yaralıdan detaylar

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi alması

-Çevredeki vatandaşlardan detaylar

-Kurşun yağmuruna tutulan araçtan detaylar

-Özel Hareket ve Çevik Kuvvet polislerinden detaylar

-Boş kovandan detaylar

-Otomobilin çekici ile kaldırılması

-Genel ve detaylar

21.12.2019 - 23: 01 Haber Kodu : 191221222

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4- ŞAHA KALKAN MOTOSİKLETİN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTIĞI ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Gaziosmanpaşa'da gaz kolunun kilitlendiği motosikletin sürücüsünün yaşadığı ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şaha kalkan motosiklet esnafın tezgahını da yıktı.

Olay, Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir işyeri önünde park halindeki motosikletine binen sürücü gaza bastı. Gaz kolu takılı kalan motosiklet ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Bunu gören sürücünün arkadaşı motosikleti durdurmak müdahale etmek istedi. Ancak gaz kolu takılan motosiklet sürücüsünün ve vatandaşın çabalarına rağmen durdurulamadı. Uzun uğraşlar sonucunda motosikleti durdurmayı başarırlarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞANAN İLGİNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Durdurulamayan motosiklet önce park halindeki otomobile ardından iş yeri önünde bulunan malzemelere çarptıktan sonra devrildi. Yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenli kamerası

-Motosikletin şaha kalkması

-Ekseni etrafında dönmesi

-Tezgaha çarpması

-Arkadaşının yardım etmesi

-Motosikleti yatırmaları

-Genel ve detaylar

22.12.2019 - 11.26 - Haber Kodu : 191222062

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5- (Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ

Haber: İlkay DİKİCİ/

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın gelişi

-Sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

22.12.2019 - 09.37 - Haber Kodu : 191222022

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6- ARAÇLARI ÇEKİLENLERE ÖNEMLİ UYARI... HER ARAÇ ÇEKİLEMEZ (Tekrar)

* Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,

"Bir aracın çekilebilmesi için okul, ambulans, itfaiye, kamu binaları gibi giriş çıkışı engellenmemesi gereken yerlere park etmiş olmalı ya da trafiği engelleyecek ikinci sıra yapılan araçlar çekilebilir"

"Örneğin park yasağı olay yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır araç kaldırılıp götürülmez . Bu ikinci kez cezalandırma olur ki böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli tüketici hakem heyetine başvurarak iadesi talep edebilir"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - İSTANBUL Trafik Vakfı'nın faaliyetinin durdurulması tekrar çekicileri gündeme getirdi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Her çekici her yerde park etmiş araçları çekemez. Park yasağı olan yerlerde park etmiş araçlara elbette ki trafik cezası kesilir. Karayolları trafik kanunun öngördüğü cezadan hariç aracın oradan kaldırılıp götürülmesi ikinci ceza olur" dedi.

İstanbul Trafik Vakfı'nın park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtartma faaliyetleri sona erdirildi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı aktarıldı. Karar tekrar çekicileri gündeme getirdi.

"VATANDAŞ ARACINI CEBİNE GÖTÜRECEK HALİ YOK"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Belediyeler yeni yapılan binalarda alınmış olan otopark bedellerinin başka kalemlere sarf edilmesi yasal olarak yasak. Buna rağmen belediyeler topladıkları bedellerle o parselde, o parselde mümkün değilse en yakın parselde otopark yapması gerekirken başka yerlerde harcanıyor. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yeterli otoparka sahip değiller. Belediyeler parselleri birleştirerek otopark yapacak şekilde imkan verirse ve bu şekilde düzenleme yaparsa otopark sorunu asgariye iner. Vatandaş aracını cebine koyup yanında götürecek hali yok. Sokağa bırakacak. En yakın yerde park imkanı yoksa ne yapacak" dedi.

HANGİ ARAÇLAR ÇEKİLEBİLİR

Ağaoğlu, "Bir aracın çekilebilmesi için okul, ambulans, itfaiye, kamu binaları gibi giriş çıkışı engellenmemesi gereken yerlere park etmiş olmalı ya da trafiği engelleyecek ikinci sıra yapılan araçlar çekilebilir. Yangın musluklarının yanına park edilmemeli. Kavşaklar, otobüs durakları gibi önem arz eden yerlere park edilmemeli" dedi.

"SADECE TRAFİK CEZASI KESİLİR,ARACI ÇEKİLEMEZ"

Her aracın çekilemeyeceğini belirten Aydın Ağaoğlu, "Örneğin park yasağı olay yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır araç kaldırılıp götürülmez . Bu ikinci kez cezalandırma olur ki böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli Tüketici Hakem Heyetine başvurarak iadesi talep edebilir ve sonuç alabilir kanaatindeyim. Trafik ihlali yapılan yerde ceza kesmek için bir trafik polisine ihtiyaç var. Çekici kendi başına aracı kaldıramaz. Çekici öncelikle yetkili kurumlardan belge alacak ve yanında o aracın çekilmesine imkan sağlayacak bir trafik görevlisi bulunması lazım. Kurallara aykırı park etmiş aracı kaldırılması için kara vermesi için polis gerekli" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "Yangın musluklarının önüne park etmiş araçlar var burada. Elbette ki bu araçlar buradan kaldırılıp çekilebilir. Bir yangın durumunda itfaiye personelinin kullanacağı malzemeler burada. Bu araçlar bunu engellemiş durumda" dedi.

"YERİNDE BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ortaköy'de bir vatandaş ise, "Aracım defalarca çekildi. Haksız yere çekildiği de oluyor. Ancak uğraşacak bir merci olmadığı için boş veriyorsun. Yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararı doğru bir şekilde emniyette uygular. Umarım halk için yararlı olur. Yasak olmayan bir yere park ettiğim halde otomobilim çekildi. Otomobillerin seçilerek çekildiğini düşünüyorum. Özellikle boğaz hattında bazı otomobiller çekilmiyor. Rumelihisarı'nda ve Ortaköy'de bunları görebilirsiniz. Bu haksızlık umarım bir anca giderilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da hizmet veren çekicilerin iş yerlerine ait vale hizmetlileriyle işbirliği yaptığını iddia eden bir başka kişi ise," Çekicilerin yol kenarlarında, özellikle restoran ve kafelerin yoğun olduğu yerlerde valeler vasıtasıyla işbirliği yaparak otomobilleri çektiklerini düşünüyorum. Bunun ortasını bulmak lazım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile röp

-Park yasağı tabelası

-Park yasağı olan yerdeki araçlar

-Yangın musluğu olan yere bırakılan araçlar

-Genel ve detay görüntüler

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7- ROBİN HOOD BU KEZ DE ÜSKÜDAR KULELİ'DE ORTAYA ÇIKTI (Tekrar)

Müslim SARIYAR- Mertcan ÖZTÜRK/

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıtıp, bakkallardaki veresiye borçlarını kapatan ve kendisine 'Robin Hood' lakabı takan hayırsever iş insanı, bu kez de Üsküdar'daki Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıktı.

Mart ayından beri İstanbul'da gecekonduların yoğun olduğu bölgelere gidip, buradaki mahalle bakkallarındaki veresiye borçlarını sildiren daha sonra ihtiyaç sahiplerinin kapılarının altından 1000 TL zarf bırakan ve çocuklara harçlık da dağıtan hayırsever iş insanı, uzun aradan sonra tekrar ortaya çıktı.

Önce Beyoğlu'ndaki Hasköy Mahallesi'nde ortaya çıkan ve daha sonra Başakşehir'de yine gecekonduların yoğun olduğu Şahintepesi Mahallesi'ne giden yaklaşık 10 kişilik grup, durumu iyi olmayan ve zorlu şartlar altında yaşayan mahalle sakinlerine, kapılarını çalıp, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıttı. Gruptaki kişiler, mahallelinin "Kimsiniz ?" ve "Bu para nereden çıktı?" gibi sorularına ise "Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun, bir iş insanı" cevabını verdi.

'BANA 'ROBİN HOOD' DEYİN'

Hayırsever ve çalışanları daha sonra 12 Kasım'da Tuzla'daki Mimar Sinan Mahallesi'nde, 18 Aralık'ta da Ataşehir Yenisahra'da ortaya çıktı. Bu kez bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları da sildirip, çocuklara da harçlık dağıtan hayırsever, kendisine isminin sorulmasına karşılık "İsmim yok benim. Robin Hood deyin, bana yeter" dedi.

4 GÜN SONRA ÜSKÜDAR'DA

'Robin Hood' adı verilen hayırsever, yeniden ortaya çıktı. Üsküdar'daki gecekonduların yoğun olduğu Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıkan hayırsever, yine 10 kişilik bir ekiple ve çok sayıda araçla mahalleye girip, önce bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçları kapattı. 'Robin Hood' daha sonra yanındaki grupla birlikte, yine içinde 1000 TL bulunan zarfları mahalleliye dağıttı.

BİRDEN FAZLA 'ROBİN HOOD' OLABİLİR Mİ?

'Robin Hood' lakaplı iş insanı burada da yine mahallede para dağıttı. Yine bakkaldaki borçları da sildiren iş insanını, mahallelinin yüzünü güldürdü. Mahalleli, gelen kişileri görmediklerini belirterek, araçla geldiklerini söyledi. Bu nedenle bazı kişiler, hayırseverin aynı 'Robin Hood' mu, yoksa başka bir 'Robin Hood'un mu çıktığını merak ediyor.

Mahallelilerden biri, "Televizyonda izlediğimiz o iş insanı mı bilemeyiz ama belki de yeni Robin Hood da olabilir, belki de onun ardından ortaya çıkan başka bir iş insanıdır. Ama Allah razı olsun" dedi.

MAHALLELİDEN BÜYÜK TEŞEKKÜR

Mahalle bakkalı İsmail Şimşek, "45 senedir burada bakkallık yapıyorum. Robin Hood geldi, fakire fukaraya, ihtiyacı olan evlere para dağıttı, Daha önce de dağıtanlar oldu, yardım edenler de oldu. Ama Robin Hood'dan Allah razı olsun" diye konuştu.

Mahalleli Veciha Algül ise, "Gerçekten ihtiyacımız vardı. Ben düğün yapacağım. Nişan yapacağım daha ihtiyacım vardı. Kocam felçli oturup düşünüyordum. İçimden geçiriyordum. 'Yarım gün de olsa iş bulsam' diyordum. O sırada kapım çaldı ve zarfı verdiler. Allah razı olsun" dedi.

İsmini vermek istemeyen mahalleli kadın da, "Allah razı olsun. Benim eşim ameliyat oldu. 3 kere Çok güzel bir şey ihtiyaç sağ olsun. Allah razı olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalleli ile röp.

-Mahalleden detaylar

21.12.2019 - 21: 07 Haber Kodu : 191221211