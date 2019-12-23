DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU 5. GÜNÜNDE

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

ADALAR'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemin 5. gününde konuşan Furkan Açıkgöz, "İnsanları buraya çekmek için aktiviteler düzenleyeceğiz" dedi.

Adalar 'da faytonlardaki bazı atların Ruam hastalığına yakalanıp ölmesini protesto eden bir grup hayvanseverin başlattığı eylem 5. gününde sürüyor. Hayvanseverler İBB binasının önüne kurdukları 9 çadırda eylemlerine devam ediyor.

"BURADA OLMAMIZIN BİR AMACI VAR VE BU AMAÇ BİZİ ISITIYOR"

Eylemcilerden Furkan Açıkgöz "Bugün eylemimizin beşinci gününün sabahındayız. Hava şartları zorlu, ama her taraftan destekler geliyor. Şehir dışından destekler geliyor. Burada olmamızın bir amacı var ve bu amaç bizi ısıtıyor. Burada kalmaya devam edeceğiz. Planlarımız var. İlerleyen zamanlarda duyacaksınız. İnsanları buraya çekmek için aktiviteler düzenleyeceğiz. Etkili aktivizm atölyesi düzenledik. Bugün başka bir şey yapacağız. Haftaya daha büyük bir şey yapacağız. Konuşuyoruz tartışıyoruz. " dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çadırlardan görüntü

-Furkan Açıkgöz röp

-Genel ve Detaylar

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2- SİLİVRİ'DE DEV DALGALAR YOLLARI SU ALTINDA BIRAKTI

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI,İSTANBUL/- SİLİVRİ'de lodosla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı. Dalgalar nedeniyle balıkçı barınakları zarar gördü.

Silivri'de lodosla dev dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle eski festival alanı sahil mevkisi su altında kaldı. Dalgakıran mevkisinde dalgalardan dolayı kaldırımlar da zarar gördü. Dev dalgalardan dolayı balıkçı tenteleri koptu, masa ve sandalyeler devrildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesinde ise, ağaçlardan kopan dallar bir işyerinin tabelasına zarar verdi.

Görüntü dökümü:

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-Sular altında kalan sahilden görüntüler

-Devrilen masa sandalyeler

-Dalgakıran mevkisinden görüntüler

-Kopan ağaç dalları

-Genel ve detaylar

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3- TAKSİM MEYDANI'NDA ŞEMSİYELİLERİN ZOR ANLARI

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK/İSTANBUL, İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos bugünde etkisini sürdürdü. Taksim Meydanı'nda vatandaşlar ve turistlerin şemsiyeleri ters döndü. Şemsiyelerini açmakta zorlanan bazı vatandaşlar çareyi şemsiyelerini hiç açmamakta buldu.

İstanbul genelinde etkili olmaya devam eden lodos ve sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların lodos ve sağanak yağıştan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi. Ancak etkili olan lodos nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.

ZEYTİNBURNU'NDA DEV DALGALAR

Zeytinburnu sahilde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul'da lodos ve sağanak yağışın gün boyu süreceği ve sıcaklık değerlerinin düşeceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-TAKSİM

-Montlarına sarılarak yürüyen vatandaşlar

-Şemsiyelerin ters dönmesi

-Taksim Meydanı'ndan detay

-Tarihi tramvaydan detay

-Genel detaylar

-ZEYTİNBURNU

-Denizden görüntüler

-Dev dalgalardan görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

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4- ŞİDDETLİ LODOS TRAFİK LAMBALARINI YERİNDEN ÇIKARDI

Soner HASIRCIOĞLU - Murat SOLAK/İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA'da şiddetli lodos, trafik lambalarını yerinden çıkardı. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambalar kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde alındı.

Olay Gaziosmanpaşa'da sabah saat 08: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Topkapı-Habibler tramvayının Uluyol Bereç durağının yakınındaki direkte bulunan trafik uyarı lambası, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden çıktı. Çevredeki vatandaşlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasını görünce, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambaları yerinden alarak, belediye ekiplerine haber verdi.

Görüntü dökümü:

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İtfaiye ekiplerinin müdhaalesi

vatandaş ile röp

trafik lambasının indirilmesi

Genel ve detaylar

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5- KADIKÖY'DE LODOS AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,

Lodos Kadıköy'de bir aydınlatma direğini devirdi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İstanbul'da dün başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Üsküdar sahilde aralıklarla fırtınaya dönen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti.

AYDINLATMA DİREĞİ DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Kadıköy Bostancı Mahallesi Balkan Sokak üzerinde bir aydınlatma direği devrildi. Gece meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri tedbir amaçlı güvenlik şerdi çekerek sokağı trafiğe kapattı. Görevlilerin çalışmasının ardında direk yoldan kaldırılarak sokak tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yola devrilen direk

-Polisin sokağı trafiğe kapatması

-Vatandaş ile röp

-Üsküdar sahilden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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6 - KAZLIÇEŞME'DE OTOPARKA SIĞINAN YÜZLERCE MARTI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, - İSTANBUL'da lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme sahilinde bulunan otoparka sığındı.

İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Martıların havadan görüntüsü

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7- BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 4 YARALI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesinde hatalı manevra yaptığı öne sürülen servis midibüsüne arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje devrilen servis midibüsündeki 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah 06.00 saatlerinde Atatürk Havalimanı Caddesi'nde havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 LSY 591 servis midibüsü havalimanı ile sahil yolu ayrımında ters yönden dönmek için manevra yaparken arkadan gelen bir otomobil servis midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü refüje devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından Basın Ekspres Caddesi'nden Sahil Yolu ve Atatürk Havalimanı istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Yan yatan servis midibüsü olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yan yatan midibüsten görüntü

-Midibüsü kurtarma çalışması

-Diğer görüntüler

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8 - SULTANGAZİ'DE KOKMUŞ VE KÜFLENMİŞ ÜRÜNLERİ SATMAK İSTEYEN KİŞİ YAKALANDI

- Zabıta ile ürünlerin ele geçirildiği kişi arasında tartışma: Biraz önce sen 'ben bunları evimde yiyorum' dedin.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA- SULTANGAZİ'de ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri satılmaya çalışılan kokmuş ve küflenmiş sucuk, tereyağı, zeytin, beyaz peynir ile tarihi geçmiş kuru fasulye, un ve kaya tuzu ele geçirdi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde boş bir araziden koku yayıldığını, tahtalara asılan ve kokuya neden olan küflenmiş sucukların bir araca yüklendiğini görenler durumu belediyeye bildirdi. İhbarın yapıldığı adrese giden zabıta ekipleri, kokmuş ve küflenmiş sucukların arazide bulunan bir barakanın tahtalarına asıldığını gördü. Ekipler, araçta yaptıkları denetimde ise sucuğun yanı sıra kahvaltılık malzemelerinin de olduğunu tespit etti.

YAPILAN İNCELEME SONUCU İMHA KARARI VERİLDİ

Asılı olan küflenmiş sucukları araca yükleyen ekipler, içindeki ürünlerle birlikte aracı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Zabıta merkezine götürdü. Ürünlerin incelenmesi için İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi'ye bilgi verildi. Zabıta karakoluna gelen Tanrıverdi, yaptığı incelemede yaklaşık 700 kilo kokmuş ve küflenmiş sucukların yanı sıra bazı tarihi geçmiş ve üzerinde kullanım tarihi bulunmayan kahvaltılık çeşitlerinin imha edilmesi yönünde karar verdi. Peynir, zeytin ve tereyağı ürünlerinin de küflenmiş olduğu görüldü.

"BİRAZ ÖNCE EVİMDE YİYORDUN' DEDİN"

Ürünlerin sahibi Ümit Aygün, küflenmiş olan sucuklar ve diğer kahvaltılık çeşitlerinin çöpe atacağını iddia etti. Aygün'e dönen Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Acar, "Biraz önce sen 'ben bunları evimde yiyorum' dedin. 'Atıyorum' demedin" diye cevap verdi.

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN MUHABİRE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Aygün, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Ümit Aygün, saldırıya engel olmak isteyen zabıta ekiplerinin üzerine yürüdüı.

İMHA EDİLDİ

Tek tek incelenen ürünlerden, kokan ve küflenmiş 699 kilo sucuk, 67 kilo tereyağı, 40 kilo zeytin, 7 kilo beyaz peynir, 16 kilo dil peyniri, 11 kilo kuru fasulye, 56 kilo mısır unu, 16 kilo siyoz unu, 30 kilo köy peyniri ve 6 kilo kaya tuzu boş bir arazide açılan kuyuya atılarak imha edildi. 220 kilo bal, 200 kilo eski kaşar ve 387 kilo tereyağı laboratuar da incelenmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü'ne götürüldü.

"BU ÜRÜNLER SATIŞA SUNULACAKTI"

Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Acar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Açık araçta, malzemeleri arsadan araca yüklerken, boş arsada kurutulan malzemeleri ve sucuklar tespit edildi. Ekiplerimiz sucuk ve malzemeleri araca yükleyerek merkeze getirdi. Daha sonra İlçe Tarım Müdürünü çağırdık. Tarım müdürünün yaptığı inceleme sonucu imha edilecekler, boş bir araziye götürülerek imha edildi. Bazı ürünlerde numune alınmak üzere ilçe Tarım Müdürlüğü'ne götürüldü. Bunlarla ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra gerekli cezai yaptırımlar yapılacak. Bu ürünler satışa sunulacaktı. Vatandaşımızda bunları bilmeden alacaktı. İstenilmeyen kötü sonuçlar olacaktı. Bizim belediye yönetmeliğinde sağlıkla ilgili görevlerimiz var. Bu görevlerimizi her zaman icra edeceğiz. Bu tür durumlara izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin sucuğu bulması

-Suçukların kamyonete yüklenmesi

-Küflenmiş, böceklerin olduğu peynir ve diğer malzemeler

-Malzemelerin sahibi ile ekipler arasındaki diyaloglar

-Mazlemelerin sahibinin basın mensubuna tepki göstermesi

-Zabıta ekibinin üzerine yürümesi

-İlçe Tarım Müdürünün malezemeleri inclemesi

-Mazlemelerin imha edilmek üzere iş makinesiyle gömülmesi

-Zabıta Müdürü'nün açıklaması

Detaylar

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9- DERBİDE HAKİMLERE SALDIRI DAVASI... BEŞİKTAŞ'A SORULACAK

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, VODAFONE Park Stadı'nda 25 Şubat 2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, maçı izleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanlarından M.Z.T'ye yumruk attıkları, diğer hakim Ö.G'ye ise hakaret ettikleri iddia edilen 3 şüphelinin "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü. Duruşma, gelecek celse müşteki hakimlerin dinlenmesine karar verilerek ertelendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen duruşmaya, sanıklardan Serdar Kaan Mutlu geldi. Sanıklar Mehmet Erman Turan ve Nuri Bayraktar'ın ise avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, müşteki ağır ceza mahkemesi hakimi M.Z.T'nin avukatı da katıldı.

" GÖRÜNTÜLER İNCELENDİĞİNDE BENİM BU İŞİN İÇİNDE OLMADIĞIM GÖRÜLECEKTİR "

Duruşmada, şirket sahibi olduğunu belirten sanık Serdar Kaan Mutlu savunmasında, "Benim herhangi bir darp, hakaret, tehdit olayım olmadı. Beşiktaş stadyumunda maç seyrediyordum. Müştekileri tanımıyorum, yaralama olayını görmedim. Maç 3-2 olduğu anda koridordayım. Locanın dışına çıkmıştım. Görüntüler incelendiğinde benim bu işin içinde olmadığım, kavga olayının tarafı olmadığım görülecektir. Olayın diğer sanıkları Mehmet Erman Turan'ı ve Nuri Bayraktar'ı locada oturdukları için tanıyorum. Loca denilen yerde koltuk parası ödüyoruz, 14 adet koltuk var ve bu koltukların sahipleri yılda veya üç yılda değişmektedir. Ben cam bölmeyi aşıp müşteki tarafların olduğu yere geçmedim" dedi.

"ASIL MAĞDUR MÜVEKKİLİMDİR"

Sanıklardan Serdar Kaan Mutlu ve Nuri Bayraktar'ın avukatı Tuğba Çırak da, suçu kabul etmediklerini belirtti. Görüntü kayıtlarının incelenmesini talep eden avukat Çırak, "Benim müvekkilim gözaltında kalmıştır. Asıl mağdur müvekkilimdir " dedi.

" AĞIR TAHRİK ALTINDA MÜVEKKİLİM İTME HAREKETİNİ YAPMIŞTIR "

Sanıklardan Mehmet Erman Turan'ın avukatı Ali Topçu ise savunmasında, localara misafir alınmasının kurallara bağlı olduğunu belirterek, misafir olan kişinin de pasolig alması ve hangi takımın taraftarı olduğunu belirtmesi gerektiğine dikkat çekti. Avukat Topçu, "Müştekiler, pasolig çıkartılmadan o locada misafir olmuşlardır. Beşiktaş kulübünde giriş izinleri yoktur. Beşiktaş derbisinde, rakip takım olan Fenerbahçe taraftarı olduklarını ifşa etmişlerdir. Söz ve alkışlarıyla tezahüratlarıyla Fenerbahçeye açıktan taraftarlık gösterisinde bulunmuşlardır. Benim müvekkilim Mehmet Erman Turan kendi locasından onların bulunduğu locaya atlaması kabul edilemez. Benim müvekkilim, bir metrelik cam bölmenin üstünden müşteki tarafın bölmesine gitmiştir. Müvekkilimin kameradaki itme hareketi vardır. Ağır tahrik altında müvekkilim bunu yapmıştır. Ancak o kişilerden o tarihte de özür dilemiştir" şeklinde konuştu.

" MÜVEKKİLİM STADA USULE UYGUN GİRMİŞTİR "

Duruşmada müşteki hakim M.Z.T'nin avukatı ise, "Müvekkilim, hakim olması nedeniyle bir dahaki celse gelecektir. Dosyada müştekilerin locaya usulüne uygun olarak giriş yaptıklarına ilişkin belgeler vardır. Herkes bir takım taraftarı olarak kart almak zorunda değildir. Takımsız pasolig kartı da alabilir, bu bakımdan müvekkilim stada usule uygun girmiştir" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, müşteki hakimleri tanıyan ve Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçına girişlerini sağlayan tanıklar da dinlendi. Tanıklar, müşteki hakimlerin pasolig resmi prosedürüne uygun bir giriş yaptığını belirtti. Hakimlerin derbiye girişini sağlayan tanık Cem Ersoy, "Fenerbahçe gol atınca müştekiler içeri gidip içerde sevindiler. Gol sevincini dışarıda yaşamadık. Müştekiler tahrik etmedi, özellikle çok dikkat ettik." dedi.

BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜNE SORULACAK

Mahkeme hakimi, Beşiktaş Spor Külübü Başkanlığı'na ve celse tutanağının gönderilerek locadaki müştekilerin olay tarihindeki maça ne şekilde girdiklerinin ve takım beyan edip etmediklerinin sorulmasına karar verdi. Mahkeme, dosyanın incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda 25 Şubat 2019'da Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında Fenerbahçe'nin golleriyle skorun 3-3 olmasının ardından şüphelilerden Mehmet Erman Turan'ın bulunduğu 93 nolu locadan, 94 nolu yan locaya aradaki cam bölmeden atladığı belirtildi. 94 nolu locada misafir olarak maç izleyen herhangi bir tahrik edici eylem veya söylemi olamayan Fenerbahçe taraftarı şikayetçi hakim M.Z.T'yi iterek düşmesine sebep olduğu, şikayetçi ayağa kalktıktan sonra da birden fazla yumruk atarak yaraladığı kaydedildi. O sırada locada bulunan diğer kişilerin müdahale ederek şüpheli Mehmet Erman Turan'a engel oldukları anlatıldı. Şüpheli Turan'ın, şikayetçi M.Z.T'nin yanındaki diğer hakim Ö.G'ye de "Burası Beşiktaş'ın stadı, burada sevinemezsiniz" diyerek hakaretlerde bulunduğu anlatıldı. İddianamede, diğer şüpheliler Nuri Bayraktar ve Serdar Kaan Mutlu'nun da hakarette bulunduğu ifade edildi. İddianamede, Sporda Şiddetin Önlenmesine dair kanuna aykırı hareket ettikleri belirtilen şüphelilerden Mehmet Erman Turan'ın "Basit yaralama" suçundan 8 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüphelilerin ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2,5 yıla kadar hapsi istendi.

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10- - ÜMRANİYE'DE ÇATIŞMADA YAKALANAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de polisten kaçarken çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olay önceki akşam Esenşehir Mahallesi İlkyaz Sokak'ta meydana geldi. Sancaktepe Asayiş Büro ekipleri 19 Mayıs Caddesi'nde Ü.Ç ve E.B. üzerinde yaptıkları çalışmada 90 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler zanlılardan aldığı ilk ifadelerden sonra operasyonu genişleterek uyuşturucunun nerde alındığına yönelik çalışma başlattı.

POLİS ALICI KILIĞINA GİRDİ

Asayiş büroda görevli bir polis memuru alıcı gibi irtibata geçerek satıcıların belirlediği adreste buluştu. Satıcılar ile uyuşturucu alışveriş yapılıp suçüstü yapıldığı sırada şüphelilerden O.N. polis ekiplerine ateş açtı. Şüphelilerin ateş açması üzerine polis ekipleri de karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüphelilerden biri bacağından vuruldu. Şüphelilerden B.T.'nin hastanede tedavisi devam derken Ü.Ç, E.B, O.N, Y.K. emniyetteki işlemelerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlıların uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama gibi birçok suçtun sabıkası olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezinden görüntü

-Zanlıların çıkışı

-Soruları cevapsız bırakması

-Polis otosuna bindirilmesi

-Olayla ilgili görüntüler

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11- SİLİVRİ D-100 KARAYOLU'NDA ÜSTGEÇİDİ KULLANMAYAN KADIN CANINDAN OLDU

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,

Silivri D-100 Karayolu'nda üstgeçidi kullanmayıp yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına art arda iki araç çarptı.

Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu Selimpaşa Araptepe Mevkisi'nde yabancı uyruklu bir kadın yolun karşısına geçmek istedi. Hemen yanındaki üstgeçidi kullanmayan kadın karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Edirne yönünde seyir halinde olan 34 CEB 908 plakalı cip, kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle D100 Karayolu'nun sol şeridine savruldu. Daha sonra Edirne istikametine gitmekte olan 34 DU 7596 plakalı otomobil, yola savrulmuş halde olan kadının üzerinden geçtikten sonra kaçtı. Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yerinde plakasını düşüren otomobilin sürücüsü arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Cenazenin görüntüsü

-Polis araçları

-Cipin görüntüsü

-Polisin çalışmaları