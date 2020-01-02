DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (3)

Ali ABLAY- İSTANBUL DHA - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a

İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiası üzerine İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ghosn'un kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla özel bir hava yolu şirketi çalışanı uçaktaki 4 pilot, özel yer hizmetleri şirketinin 2 çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

02.01.2020 - 12.56 - Haber Kodu : 200102077

02.01.2020 - 12.08 - Haber Kodu : 200102064

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2- BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)

Özden ATİK/İSTANBUL,

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Berrak Karaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Görüntü dökümü:

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-Eriş'in mahkeme çıkışındaki görüntüsü

-ARŞİV görüntüler

02.01.2020 - 09.45 - Haber Kodu : 200102034

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3- TUZLA'DA KAÇAK DÖKÜM DEHŞETİ...

- Tuzla Tepeören'de hafriyat kamyonları kural tanımıyor

Kaçak döküm yapan kamyonun zabıtalara yaşattığı zor anlar kameraya yansıdı

Çevre sakinleri kaçak dökümlerin özellikle gece saatlerinde yapıldığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini söylediler.

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, -Tuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi.

Denetim ve uyarılara rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümleri devam ediyor. Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde kaçak dökümler çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Zabıta da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Bir kamyonla zabıta ekiplerinin yoluna hafriyat dökülmesi kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda hafriyat kamyonunun ara yola girdiğini gören Anadolu Yakası zabıta ekipleri aracı takibe aldı. Takip sırasında kamyonun yola molozları dökmesi üzerine harekete geçen zabıta, kamyonun önüne geçmeye çalıştı. Ancak durumun farkına varan kamyon sürücüsü damperi açık şekilde kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kamyon sürücüsü izini kaybettirdi. Kamyon sürücüsünün yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi. Sürücünün hafriyatı yola döküp kaçması zabıta tarafından görüntülendi.

"ORMANIN İÇİNE DAHA ÇOK DÖKÜYORLAR"

Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde yaşayan Yahya Coşkun, "Resmen yola dökmüş. Ama ormanın içine daha çok döküyorlar. Bunu gece yapıyorlar. Genelde inşaat atığı çok dökülüyor. Bir ihbar bulunmuyoruz, ne yapacaksın ki? Ama gözümle ormanda döküldüğünü çok gördüm. Ben avcıyım. Ormanda gezdiğim için birkaç sefer rastladım. Bence denetim yeterli değil. Mesela gündüz ava gidiyorum. Gittiğim bölgede cumartesi bir şey yokken pazar günü gittiğimde inşaat atığı dolu oluyor" şeklinde konuştu.

"KAÇAK DÖKÜYORLAR, EKİP GELİNCE DAMPERİ KALDIRIP KAÇIYORLAR"

Tepeören'de yaşayan Abdullah Çam, "Kaçak döküyorlar. Ekip gelince damperi kaldırıp kaçıyorlar. Sağa sola, her tarafa döküm var. Denetim çok yetersiz. Yetersiz olduğu için bunlar oluyor. Denetim sıkı olsa dökemez" ifadelerini kullandı.

YOL KENARLARINDA HAFRİYAT, MOLOZ VE PLASTİK ATIKLAR

İstanbul'da 14 resmi hafriyat döküm sahası bulunuyor. Ayrıca hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi bulunuyor. GPS sistemi bulunan kamyon sayısı 8 bin 900. Döküm için para vermek istemeyenler, tüm uyarılara rağmen kaçak döküm yapmaya devam ediyor. Tuzla'da Orhanlı Gişeleri'ne yakın bir yerde yol kenarına kaçak şekilde dökülen hafriyat ve moloz da dikkat çekiyor. Sadece hafriyat ve moloz değil yol kenarlarında plastik atıkları görmek de mümkün. Çevre sakinleri kaçak dökümlerin özellikle gece saatlerinde yapıldığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Yola hafriyat dökülmesi

-Zabıtanın harekete geçmesi

-Yaşanan kovalamaca

-Vatandaş röportajları

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Yol kenarlarına dökülen hafriyat ve molozlar

-Hafriyat sahasına giden kamyonlar

02.01.2020 - 09.18 - Haber Kodu : 200102027

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4- SULTANBEYLİ'DE YÜREKLERİN AĞZA GELDİĞİ KAZA KAMERADA

İSTANBUL,

SULTANBEYLİ'de iki aracın arasında kalan kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Olay dün öğle saatlerinde Sultanbeyli, Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Oto çekicisi bir otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savruldu. Savrulan araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyle park halindeki otomobile çarptı. İki otomobilin arasına sıkışan kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki aracın arasında sıkışırak yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Çekicinin yola çıkması

-Otomobile çarpması

-Otomobilin savrularak park halindeki araca çarpması

-Kaza sırasında otomobiller arasında kalan kişinin sıkışması

-Sıkışan kişinin araçların arasından çıkması

-Çevredekilerin yardımına koşması

02.01.2020 - 09.13 - Haber Kodu : 200102026

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5- SEZEN AKSU SAHİPLENDİĞİ SIPAYLA EVİNDEN PAYLAŞTI

İSTANBUL, ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, bir süre önce sahiplendiği ve 'Boza' adını verdiği sıpa ile Kanlıca'daki evinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aksu'nun 'Boza ve anası' notuyla paylaştığı fotoğraf beğeni aldı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölen annesini emmeye çalışırken bulunan sıpayı sahiplendi. Aksu 'Boza' adını verdiği sıpaya Kanlıca'daki evinde bakmaya başladı. Aksu, 'Boza' ile çekilen fotoğrafını 'Boza ve anası' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf beğeni aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Aksu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve video

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6- FATİH'TE BATTANİYEYE SARILI BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

FATİH'te henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde ölü olarak bulundu. Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekildeki bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerindeki bir apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende battaniyeye sarılı şekilde duran adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polislerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Görüntü dökümü:

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-Battaniyeye sarılı ceset

-Güvenlik şeridi

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

02.01.2020 - 12.48 - Haber Kodu : 200102074

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7- BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ARKADAN GELEN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Ertan KILIÇ, OZAN URAL, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Beşiktaş, Deniz Müzesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Rabia Coşkun, cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarından karşıdan karşıya geçmek istedi. Otomobiller için trafik ışıklarının yeşil yandığı sırada yola atladığı iddia edilen kadına önce otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan kadın aynı istikamette seyir halinde olan bir minibüsün altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bir kadının minibüsün altında kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 57 yaşındaki Rabia Coşkun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine trafik ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Trafik kazasına karışan otomobil ve minibüs sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücülerden birinin kaza sonrasında yaşadığı şok nedeniyle gözyaşlarını tutamayarak ağladığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Rabia Coşkun'un Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında çalıştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüs altında kalan kadından detay

-Kazaya karışan sürücünün gözyaşları

-Kazanın yaşandığı caddeden detay

-Trafik ekiplerinden detay

-Kadının cansız bedeninden detay

-Genel detaylar

02.01.2020 - 08.31 - Haber Kodu : 200102014

02.01.2020 - 08.13 - Haber Kodu : 200102011

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8- TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞI GECESİ JANDARMA, POLİS DRONE'U DÜŞÜRDÜ

Zeki GÜNAL/ YILBAŞI gecesi Taksim Meydanı'nda görevli polislerin uçurduğu drone jandarma ekipleri tarafından düşürüldü.

İstanbul'da yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda hem polis hem de jandarma personeli görev aldı. Meydanda atlı ve köpekli polislerin yanı sıra ilk defa bu yılbaşında görev alan İnsansız Hava Aracı (İHA) Bürosu'nda görevli polisler meydanda drone uçurdu. Ancak polisin uçurduğu drone jandarma dronesavar ekibi tarafından düşürüldü. Jandarma görevlilerinin polisin meydanda drone uçurduğundan habersiz olduğu ve tehlikeli olarak değerlendirildiği için düşürdükleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanda uçurulan drone

-Drone kullanan polis

-Polislerden detay

-Düşen dronenin fotoğrafı

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9- AYDOS ORMANI'NDA KAR YAĞIŞI

Çağrı ÇALIŞKAN/ AYDOS Ormanı'na kar yağdı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda beyaz örtü oluştu. Aydos Ormanı'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı yerlerde beyaz örtü oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Lapa lapa kar yağışı

-Otomobil üzerinde biriken kar

-Genel ve detaylar

02.01.2020 - 09.28 - Haber Kodu : 200102029

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10- DÖVME YAPTIRMA YAŞI 14'E KADAR İNDİ

Özlem YURTÇU KARABULUT- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, - TÜRKİYE'de dövme yaptırma yaşı, ortaokul çağına kadar indi. Sertifikasız, denetimsiz merdiven altı dövmeciler, yaş sınırı gözetmeksizin çocuklara dövme yapıyor. Buralardan dövme ya da piercing iğnesi gibi malzemeleri de satın alabilen çocuklar, okul tuvaletlerinde kendi kendilerine piercing takmaya kalkıyor.

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nden Dr. Melek Aslan Kayıran ve Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel, hastaneye başvuran hastalar arasında bir anket çalışması yaptı. Çalışmaya göre, Türkiye'de ilk dövmesini 18 yaşından önce yaptıranların oranı, Amerika ve Avrupa'yı da geçerek yüzde 20'lere ulaştı. Bu oran Amerika'da yüzde 5, Avrupa'da ise yüzde 11 civarında. Uzmanlar, denetimsiz dövme stüdyolarının sağlık açısından da risk taşıdığını belirtti. Profesyonel dövme sanatçıları ise sektördeki başıboşluğun, çocukları tehlikeye attığına değinerek 13- 14 yaşındaki çocukların merdiven altı yerlerde dövme yaptırdıklarını, hatta ortaokul, lise öğrencilerinin hiçbir sağlık önleminin bulunmadığı bu yerlerden dövme ya da piercing iğnesi satın alıp, okul tuvaletlerinde kendilerine piercing takmaya çalıştıklarını belirtti. Özellikle tatil beldelerinde küçücük çocuklara dahi geçici dövme adı altında yapılan hint kınasının ise aslında kına değil, Avrupa'da kozmetik ürünlerde kullanılması yasaklanan renk verici madde 'parafenilen diamin' adlı kimyasal maddeyi içerdiği belirtildi.

YOLDAN GEÇERKEN DÖVME YAPTIRANLAR VAR

Dr. Melek Aslan Kayıran, 144 hastanın dahil edildiği çalışmadan çıkan sonuçların ilginç olduğunu belirterek, "Polikliniklerimize dövme yaptırmış birçok hasta gelince, bu araştırmayı yapma ihtiyacı hissettik. En önemlisi sanıyorum, reşit olmayan yani 18 yaşın altındaki kişilerde dövme yaptırma oranının yurt dışındaki çalışmalara göre bizde daha yüksek olması. Ayrıca araştırmamıza katılanlar arasında, yoldan geçerken herhangi bir dövmeciye girip yaptıran kişiler de oldukça çoğunluktaydı. Yerin hijyenine çok fazla dikkat etmiyorlar açıkçası. Daha ziyade yapan kişinin hijyenine baktıklarını belirttiler" diye konuştu.

ÇOCUKLAR MERİDVEN ALTI YERLERİN HEDEFİNDE

Dövme Sanatçısı Ahmet Güngör, 14 yıldır bu işi yaptığını söyleyerek çarpıcı bilgiler verdi. Güngör, "En büyük problem başıboşluk. Kayıt dışı o kadar çok dövmeci var ki. Örneğin biz, 18 yaş altına veli izni olsun olmasın, kesinlikle dövme yapmıyoruz. Ama isimleri internette çok dolaşan bazı yerler var. Onlar için fark etmiyor, 13- 14 yaşındaki çocuklara dövme yapıyorlar. Örneğin bana 14 yaşında bir çocuk geldi annesiyle birlikte. Ensesine gül dövmesi yapmışlar. Çocuk ağlıyor, 'Bunu düzeltir misin?' dediler. 'Hayır' dedim tabii ki. Bir de mesela piercing var. Çocuklar bu denetimsiz yerlerden piercing ya da dövme iğnesi satın alıp okul tuvaletlerinde bile kendilerine piercing takmaya kalkıyorlar. Bu nedenle biz asla ayrı olarak malzeme satmıyoruz" dedi.

KALICI MAKYAJ BOYASIYLA DÖVME OLMAZ

Yaklaşık 7 yıldır dövme sanatçısı olarak çalışan Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Elif Merve Şengün ise dövme makinesi almanın artık çok kolaylaştığını belirterek, şunları söyledi: "Elinde sertifikası olmasına bile gerek yok. Makineyi alıp, deriye ne kadar çok girmesi gerektiğini, sterilizasyonu bilmeden, eldiven dahi kullanmadan dövme yapanlar var. Bazı insanlar geliyor, bir yıl geçmiş dövmesini yaptıralı, hala daha yaralar var. Bir de kalıcı makyaj yapan yerlerde kullanılan boyalarla 6 aylık geçici dövme kandırmacası var. Bu boyalar yüz bölgesinde makyaj için kullanılıyor. Ama bu mürekkepleri dövme makinesine koyup, geçici dövme diye insanları kandırıyorlar. Bana gelip yardım isteyen çok insan oldu. Kahverengi yayılmış, yeşile dönmüş, şeklin yarısı silinmemiş, yarısı çıkmış. Bir de dini inançlarımız gereği normal dövme değil, geçici dövme olsun diye Hint kınası yaptırmak istiyorlar. Oysa o işlemde kullanılan şey, sadece kına değil. Kimyasal madde içeren kına taşı konuyor kalıcılığı için. O da alerji yapıyor."

KREDİ ÇEKİP DÖVME YAPTIRAN VAR

Ahmet Güngör, boyaların içinde ne olduğunun anlaşılmasının zor olduğunu anlatarak, "Dövme yaptırmaya giden insanlar, dövmecilerine güvenmek zorundalar. Bu nedenle de düzgün yerleri tercih etmeliler. Bazı boyalarda kobalt var mesela. Çok alerji yapıyor. Hijyen açısından da en önemli şey, malzemelerin tek kullanımlık kapalı paketlerde olması. Örneğin potalarda geriye kalan boya tekrar kullanılmaz, uygun bir şekilde imha edilmeli" uyarısında bulundu.

Güngör, dövme fiyatlarının ise çalışılan bölge ve figüre bağlı olarak değiştiğini belirterek 200 liradan başlayıp 15- 20 bin liraya kadar çıkabildiğini söyledi, "Üst sınırı neredeyse yok gibi. Kredi çekip dövme yaptıranlar var" dedi.

HİNT KINASI DEDİKLERİ KINA DEĞİL

Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel ise Hint kınası konusundan uyarı yaparak şunları söyledi: "Küçük çocuklarda geçici dövme adı altında Hint kınası uygulamasının yapıldığını çok fazla görüyoruz. Bu çocukların çok erken yaşlarda alerjik maddelere duyarlanmasına neden oluyor. Daha sonra da çocuk, ömür boyu bu alerji ile yaşamak zorunda kalıyorlar. Hint kınası diye yapılan şeyin içinde son derece şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açan maddeler var. Bunlar aslında bir kına değil. İçinde renklendirme amacıyla kullanılan parafenilen diamin adlı bir madde bulunuyor. Avrupa'da bazı ülkelerde bu maddeler yasaklanmış durumda."

KIRMIZI VE KAHVERENGİ RENKLER SORUNLU

Dr. Melek Aslan Kayıran, ciltte dövmeye bağlı şikayetler arasında alerjilerin başı çektiğini belirterek, "Siğiller özellikle dövmeleri çok seviyor. Cilt kanseri açısından ise boyaların içerikleri çok önemli. İçerikleri fazla bilinmeyen birtakım farklı metal maddeler veya farklı boya ürünlerinin cilt kanseri yapıcı etkileri olduğu söyleniyor. Kırmızı, kahverengi boyalarda alerjik reaksiyonları daha sık görüyoruz. Ayrıca MR'a girildiği zaman dövme bölgesinde bir takım yanma ve acıma hissettiğini söyleyen hastalarımız da oldu. Özellikle kırmızı boyada daha sıklıkla görülüyor" dedi.

EMİN OLANA KADAR YAPTIRMADIM

Üniversite öğrencisi Bengisu İşbilir, "19 yaşındayım, bir dönem dövme yaptırmayı ben de çok düşündüm. Çünkü birçok arkadaşımda vardı. Ama kendimi o olgunlukta hissetmedim, hazır hissetmediğim için de henüz yaptırmadım" ifadelerini kullandı. Aylin Önder ise (20), "Dövme yaptırmaya geçen sene karar vermiştim. Hayatımın güzel bir dönemiyle alakalı güzel bir dövme yaptırmak istedim. Pişman olmayacağım bir şey olması gerekiyordu. Emin olana kadar yaptırmadım o nedenle. Her dövme sanatçısının farklı bir tarzı olduğunu zaten biliyorum. O nedenle farklı tarzları aynı kişiye yaptırma taraftarı değilim. Kendi kafamda bir şeyler oluşturup karar verip öyle gittim" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Dr. Melek Aslan Kayıran röportajı

-Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel röportajı

-Dövme sanatçısı Ahmet Güngör röportajı

-Dövme sanatçısı Elif Merve Şengün röportajı

-Dövme yaptıran öğrenciler Bengisu İşbilir ve Aylin Önder röportajı

-Dövme malzemeleri ile ilgili uyarı bilgileri

-Genel ve detay görüntüler

02.01.2020 - 09.34 - Haber Kodu : 200102030