DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -1

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA - SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Pistten çıkar uçağı kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

Uçağı kurtarmak için yapılan çalışmalar

2 - SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

ilkay DİKİCİ -İstanbul DHA - SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.

Sosyal medya görüntüsü

3 - SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ

Müge YARIMBATMAN - İstanbul DHA - SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uçaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.

Uçağın tahliyesinden yolcu kamerası

4 - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNECEK UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLİYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pisten çıkmasının ardından uçuşlar geçici süreliğine durdurulurken, iniş için havada bekleyen uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketinin Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 09.40 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanına inişini yaptıktan sonra pist dışına çıktı. Pistin kapanması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar, İstanul Havalimanı'na yönlendirilmeye başlandı. Anadolujet'in Nevşehir uçağı ise Ankara'ya yönlendirildi.

Türk Hava Yolları(THY), Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli uçuşlarına yönelik bir yazılı bir açıklama yaptı. THY'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."

Öte yandan İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar şu şekilde:

-TK759 Dubai-Sabiha Gökçen Havalimanı

-TK899 Tahran-Sabiha Gökçen Havalimanı

-TK 2905 İzmir-Sabiha Gökçen

-TK 2963 Ankara-Sabiha Gökçen Havalimanı

Tk 2961 Ankara-Sabiha Gökçen Havalimanı

İstanbul Havalimanı'na inen uçaklar

Uçakların piste inişleri

Taksi yapan uçaklar

Genel ve detaylar

5- PİLOT İLE KULE KONUŞMALARI DA ORTAYA ÇIKTI: İNİŞTE TOPRAĞA ÇIKTIK, İYİ GÖZÜKÜYORUZ

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL, -Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pist dışına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinden gelen özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Pist dışına çıktığı sırada kule ile görüşen pilotun sakinliğini koruması konuşmalarda dikkat çekti. Pilot "İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruzö anonsunu yapması ses kayıtlarına da yansıdı.

Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 09: 08'de inişte pist dışına çıktı. Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar an be an konuşmalara da yansıdı. Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalog da iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti. Pilotun pist dışına çıkar çıkmaz hava trafik kontrol merkezine anında durumu bildirirken, kontrolör de havada ve yerdeki uçakların iniş ve kalkışını koordine etmek için uğraş verdiği kayıtlarda duyuldu. DHA'nın edindiği ses kaydına göre uçak pist dışına çıkar çıkmaz pilot, kule'ye "İnişte pistten toprağa çıktık" anonsun yapması üzerine apronda alarm verildi. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçakları da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiği de bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE:

Pilot: İnişte pistten toprağa çıktık...

Kule: Bilgilendirdim geliyorlar...

Kule: İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak?

Pilot: Negatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz...

Kule: Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda haber verin dinlemediyiz. İtfaiye çıkıyor...

Pilot: Teşekkürler...

Kule'den diğer pilotlara: Hızlı taksiye başlayın...

Kule: Pas geçin

Kule: Muhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım...

Havadaki bir uçağın pilotu: Pistin kapalılığı ne kadar sürecek?

Kule: Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından...

Kule: Kalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim...

Yerdeki başka bir uçağın pilotu: Park yerine geri dönüyoruz

Kule: Kalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak...

6- PEGASUS'TAN PİSTTEN ÇIKAN UÇAK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İSTANBUL,- PEGASUS Havayolları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma ulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.

7- THY'NİN SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇUŞ OPERASYONLARI DURDURULDU

İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları (THY)' Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimiz hakkında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilir."

8- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN PİSTTEN ÇIKAN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

*"Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır"

*"Herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. "

İSTANBUL,

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denildi.

9- İSTANBUL'DA 108 ÇATI UÇTU, 128 AĞAÇ DEVRİLDİ, 3 İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

İSTANBUL, - İSTANBUL'da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Rüzgar nedeniyle 128 ağaç yıkılırken 8 araç da hasar gördü.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Pazar günü akşam saatlerinden en fazla yağışı metrekareye 108.6 kilogram ile Eyüpsultan Hamidiye'ye düştü. Şişli'de metrekareye 100 kilogram yağış düşerken Beykoz'da bu rakam 92 kilogram olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77'ye ulaştı.

RÜZGARIN HIZI 104.4 KİLOMETREYE ULAŞTI

En yüksek rüzgar hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü.

10- ÜMRANİYE'DE REKLAM TABELASI FIRTINADA OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ümraniye'de reklam tabelası park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul'da etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Ümraniye'de bir iş yerine ait reklam tabelası, fırtına nedeniyle park otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken otomobilde hasar oluştu.

11 - ESENYURT'TA YOLDA ÇÖKME

Ersan SAN - Veysel TİMDU/

Esenyurt'ta yolda çökme meydana geldi.

Olay, saat 11.20 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı bir inşaat alanı yakınında meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura müdahale için itfaiye ve zabıka ekibi sevkedildi, Sokak güvenlik önlemi alınarak trafiğe kapatıldı.

12- KÜÇÜKÇEKMECE'DE FIRTINA REKLAM PANOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Küçükçekmece'de stadının çatısında bulunan reklam panosu fırtına nedeniyle yerinden söküldü.

Olay sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece Stadı'nda meydana geldi. İçerisinde iş yerlerinin de bulunduğu stada ait 3 katlı binanın çatısında bulunan reklam panosu şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Binanın çatısında asılı kalan pano için olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri önlem amaçlı yolu trafiğe tek yönlü olarak kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sökülen reklam panosunun kaldırılması için çalışma başlattı. Öte yandan binanın yanında bulunan bazı balıkçılarında tenteleri rüzgardan dolayı zarar gördü. Olayı anlatan Eyüp Sümbül isimli bir balıkçı, "Rüzgar malum. Her tarafı kopardı parçaladı. Rüzgar baya şiddetli sabahtan beri devam ediyor. Yaralı yok." diye konuştu.

13- SULTANGAZİ'DE MASKELİ VE SİLAHLI SOYGUNCU DEHŞETİ KAMERADA

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Emin YEŞİL/

Sultangazi'de bir markete giren yüzü maskeli ve silahlı soyguncu, market sahibinin bıçak çıkardığını görünce ateş etti. Yaralandığını fark etmeyen market sahibi, soyguncunun peşinden koşarak takip etmek istedi. Yaralı adam bir süre sonra yere yığıldı.

Olay, 2 Ocak Perşembe günü 22.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1279. sokak'taki markette yaşandı. Edinilen bilgiye, yüzü maskeli ve silahlı bir soyguncu marketin içine girdi. Elindeki silahı doğrultarak kasadaki paraları istedi. O sırada tezgahın arkasında olan market sahibi Mustafa Balta, soyguncuyu görünce tezgahın üzerindeki bıçağı aldı. Balta'nın bıçağı eline aldığını gören soyguncu silahla bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Soyguncunun peşinden koşan Balta, marketin önüne geldiğinde yaralandığını fark etti. Marketin önünde kanlar içinde yere yığılan Balta'nın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mustafa Balta'nın kızı Sema Balta, "Bizim şuan can güvenliğimiz yok. Şüphelinin bulunmasını istiyoruz. Önce kasadan paraları istedi. Babam arkada televizyon izliyordu. Babam bıçağı alana kadar. Silahla ateş etmiş ve korkudan kaçmış. Kurşun babamın göğsünün altından girdi omzundan çıktı. Sağlık durumu iyi. Belki bir ameliyat daha olabilir. Vurulduğunu hissetmiyor, koşarak gidiyor. Sonra yere yığılıyor." dedi

Sağlık ekipleri yaralı Mustafa Balta'yı ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Mustafa Balta'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMEDA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde maskeli ve silahlı soyguncu, marketin içine giriyor. Silahı doğrultuyor. Ardından silahını ateşliyor ve uzaklaşıyor. Tezgahın arkasından çıkan market sahibinin koştuğu ve kapı önünde yere düştüğü görülüyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

14- KADIKÖY'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Kadıköy'de içinde yolcu olmayan belediye otobüsü alev alev yandı. İtfiaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Otobüsün yanma anı bir cep telefonu tarafından görüntülendi.

Yangın saat 07.00 sıralarında Rıhtım caddesi üzerinde meydana geldi. Ali A.'nın kullandığı 34 TN 2386 plakalı 14 BK kodlu belediye otobüsünün ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü içinde yolcu olmayan otobüsü durdurarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücünün tüm müdahalelerine rağmen alevleri söndürmeyi başaramadı. Polis ekipleri güvenlik amaçlı çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

ALEV ALEV YANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamazken, otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şoförün yolcu almak için rıhtımdaki duraklara gittiği sırada yangının çıktığı öğrenildi. Otobüsün alev alev yanması bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

15- İSTANBUL'DA GEÇEN YIL, ARANAN 1692 KİŞİ YAKALANDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, İSTANBUL'da mahkemelerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlarla ve ifadeleri alınmak için aranan 1692 kişi 2019 yılı içinde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 160'nın adam öldürmek, 285'nin gasp, 138'nin cinsel istismar-ırza geçmek suçlarından ceza aldığı öğrenildi. 2019 yılında en fazla hapis cezasıyla aranırken yakalanan şüpheli ise 45 yıl hapis cezasıyla Şerafettin Cantürk oldu.

CİNAYETTEN 160, TECAVÜZDEN 138 KİŞİ YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içinde mahkemeler tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 1692 kişinin yakalandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalananlar arasında 160 şüphelinin cinayet suçundan, 285 şüphelinin Gasp suçundan, 479 şüphelinin hırsızlık suçundan, 138 kişinin cinsel istismar-Irza geçme suçundan mahkemelerden kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca 2019 yılı içinde yakalananların arasında 98 şüphelinin adam kaçırmak, 54 şüphelinin dolandırıcılık suçundan, 21 şüphelinin tehdit suçundan, 9 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurmak 10 şüphelinin fuhuşa aracılık yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile arandığı öğrenildi.

45 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIRKEN BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKAKLANMIŞTI

İstanbul'da operasyonlarda yakalananlar arasında en fazla ceza alarak aranan şüpheli ise Şerafettin Cantürk oldu. 2000 yılında adam öldürmek suçundan 35 yıl hapis cezası alan Şerafettin Cantürk, 2010 yılında şartlı salıverme yasasıyla serbest kalmıştı. 2013 yılında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası alan Şerafettin Cantürk, koşullu hali kaldırılmış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şerafettin Cantürk Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen yıl Mayıs ayında Büyükçekmece'de bir villaya yapılan baskında gözaltına alınmış ardından cezaevine gönderilmişti

2019 YILINDA YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN ALDIKLARI CEZALAR

3 Yıla kadar hapis cezası ve ifade için aranan 63 kişi

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 1022 kişi

5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 444 kişi

10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 138 kişi

20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile aranan 24 kişi

30 yılda ve üzeri hapis cezası ile aranan 1 kişi

16- FATİH'TE TAKSİCİYİ GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Fatih'te taksiye binen bir kişi taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek cep telefonunu ve 80 lirasını gasp etti. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'te 2 Ocak gecesi saat 03.30 sıralarında taksi şoförü Hasan Y. aracına bir kişiyi müşteri olarak aldı. Hasan Y., aracına aldığı kişiyi gideceği yere götürdüğünde yolcusu kendisine bıçak çekerek telefonunu ve 80 lira parası gasp ettikten sonra araçtan inerek uzaklaştı. Hasan Y. olayı hemen polise haber verdi. Emniyet ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, şüphelinin Cerrahpaşa Mahallesindeki metruk bir binada olduğu bilgine ulaştı. Metruk binayı kontrol eden polis, Hakan E.(26) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada taksi şoförü Hasan Y.'den gasp ettiği cep telefonu bulundu. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

