DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

(Havadan görüntülerle)

1-BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

-Çökme anı kamerada

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Zeki GÜNAL-HASAN YILDIRIM-Ali AKSOYER/İSTANBUL,

Beyoğlu'nda tadilat yapıldığı öğrenilen 5 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çöken binanın bitişiğinde bulunan iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Çöken binanın enkazı havadan görüntülendi.

Olay, Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir tadilat çalışmalarının yapıldığı 5 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde enkaz altında kimsenin bulunmadığını tespit etti. Polis ekipleri ise binanın çöktüğü sokağı ve çevre sokakları araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına bağlı ekiplerde sevk edildi.

ÇÖKME ESNASINDA CADDEDE KİMSENİN BULUNMAMASI BÜYÜK ŞANS

Binanın çöktüğü caddenin işlek bir cadde olduğunu belirten Ali Ünsal, "Bir anda büyük bir gürültüyle bina çöktü. Burada çok eski yapılar var. O sırada sokak üzerinde kimsenin bulunmaması büyük bir şans. Normalde burası çok işler bir cadde. Herkes buradan yürüyerek geçer normalde. Herkese geçmiş olsun diyorum, hakikaten Allah korudu." ifadelerini kullandı.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLER ENKAZDA YAPILAN ARAMALARA KATILDI

Araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede AFAD ekipleri de çalışma başlattı. Özel eğitimli köpeklerin de enkazda arama yaptığı görüldü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çöken binanın enkazı havadan görüntülendi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Binanın çökme anı sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çökmeyle birlikte ortalığı büyük bir toz bulutunun kapladığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Güvenlik kamerası (2 farklı açı)

-Çökme anı

-Çöken binadan detaylar

-Ekiplerden detaylar

-Vatandaşla röportaj

-Genel ve detaylar

09.01.2020 -10.14 Haber Kodu : 200109052

09.01.2020 - 10.32 Haber Kodu : 200109055

09.01.2020 - 10.37 Haber Kodu : 200109058

09.01.2020 - 10.49 Haber Kodu : 200109061

09.01.2020 - 10.50 Haber Kodu : 200109062

09.01.2020 - 10.55 Haber Kodu : 200109063

09.01.2020 - 11.11 Haber Kodu : 200109066_

09.01.2020 -11.29 Haber Kodu : 200109075

09.01.2020 - 11.48 Haber Kodu : 200109083

09.01.2020 - 12.12 Haber Kodu : 200109093

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2- BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER- İstanbul DHA - BEYOĞLU Asmalımescid'de çöken bina havadan görüntülendi.

Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesi'ndeki metruk bina saat 10.05'te büyük bir gürültü ile çöktü.

Olay yerinde AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Yıkılan binanın güvenlik görevlisinin içeride kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Çöken bina drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde binanın büyük bölümünün çöktüğü ve çevrede önlem alındığı görülüyor

Görüntü Dökümü:

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-Çöken binanın havadan görüntüleri

09.01.2020 - 11.48 Haber Kodu : 200109083

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3- VALİLİKTEN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda çöken bina ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05'te çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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4-ESENYURT'TA YARALI İFADE VERİNCE CİNAYET AYDINLANDI

Veysel TİMDU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta, sokakta boğazından bıçaklanmış halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımdaki tedavisi sonrası bilinci açılan kişinin polise ifade vermesiyle cinayet aydınlatıldı. Yaralının verdiği ifadeyle harekete geçen ekipler Öldürüldükten sonra kanala atılan cesedi, sürüklenerek geldiği Beylikdüzü sahilde buldu. Olayın şüphelileri 1'i kadın 3 kişi, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Talatpaşa Mahallesi 1039 Sokak üzerinde 1 Ocak günü saat 22.10'da bir kişiyi boğazında bıçaklanmış halde görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Türkmenistan uyruklu, yaralı Arslan K.(23)'yı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Arslan K. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İFADE İÇİN BİLİNCİNİN AÇILMASINI BEKLEDİLER

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ifadesini alıp olayı aydınlatmak için Arslan K.'nin bilincinin açılmasını bekledi. Tedavinin 3'üncü gününde bilinci açılan Arslan K., polis ekiplerine başından geçenleri anlattı. Arslan K., Talatpaşa Mahallesi 1043 Sokak'taki evde hakaret nedeniyle 5 arkadaş birbirleriyle kavga ettiklerini, o sırada kendisi ve Özbekistan uyruklu Olimbey O.(23)'nun bıçaklandığını, Olimbey O.'nun evde öldüğünü, kendisinin ise yaralı olarak evden çıkıp kaçmayı başardığını söyledi.

CESET BEYLİKDÜZÜ SAHİLDE BULUNDU

Arslan K. bu ifadeleri verirken, 3 Ocak günü Olimbey O.'nun cesedi Beylikdüzü sahilde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptıkları incelemede, Olimbey O.'nun karnından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

CESEDİ ATIK SU KANALINA ATMIŞLAR

Bunun üzerine ekipler düzenledikleri operasyonla, Türkmenistan uyruklu Bartalav T.(44), eşi Roza T.(44) ile Özbekistan uyruklu Cammal C.(35) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüpheliler, cinayeti itiraf etti. Şüphelilerin, olay günü aralarında kavga ederlerken Bartalav T.'nin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, eşi ve diğer şüphelinin ona yardım ettiklerini anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, Olimbey O.'nun cesedini çöp tenekesine koyup, evden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki atık su kanalına attıklarını söyledikleri belirtildi. Cesedin, kanalda Beylikdüzü sahile kadar sürüklendiği değerlendiriliyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü

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-Olayın gerçekleştiği ev

-İnceleme yapan ekipler

-Cesedin taşındığı konteyner

-Atık su kanalından görüntü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

-Ölen Olimbey un fotoğrafı

09.01.2020 - 10.07 Haber Kodu : 200109050

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5- ÜMRANİYE'DE SİLAHLI DEHŞET KAMERADA

-Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdıran şüpheli kaçtı. Yaralı olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ ÜMRANİYE'de tartışan iki kişiden biri diğerine arkasını döndüğü sırada defalarca kurşun yağdırdı. Silahına davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçen pazar günü Tantavi Mahallesi, Menteşoğlu caddesinde gece saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hasan B. adlı kişi, arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyle dükkan önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan B.'nin karşısındakine tokatla vurduğu görülürken, tartışma dükkanın içerisinde devam etti. Daha sonra Hasan B. dükkandan çıkıp yürümeye başladığı sırada süpheli silahını çekerek ateş etmeye başladı. Elindeki silaha davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. olduğu yere yığıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Hasan B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, saldırganın Hasan B.'ye defalarca ateş ederek öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan B.'nin şüpheliye tokat attığı görülüyor. Daha sonra Hasan B. yürüdüğü sırada diğeri arkasından art arda ateş ediyor. Arkası dönük olan Hasan B. silahına davranamadan kurşunların hedefi oluyor.

Görüntü Dökümü:

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-İkilinin tartışması

-Tokat atması

-Hasan b. Yürümesi

-Saldırganın ateş etmesi

-Vurulanın yere düşmesi

-Saldırganın kaçması

-Vurulanın başında bir kadının ağlaması

-Ölen Hasan Bilik fotoğrafı

-Olay yeri

-Esnaf ile röp

-Genel ve detay görüntüler

09.01.2020 -11.58 Haber Kodu : 200109088

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6-ESENYURT'TA DÖVİZ BÜROSUNDAKİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Veysel TİMDU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA- ESENYURT'ta, Filistin ile Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken "yan bakma" meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi. Kavga anı döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarından Merkez Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu kişilerin işlettiği bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, para bozdururken Filistin ile Fas uyruklu iki kişi arasından "yan bakma" meselesinden tartışma başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin birbirine yumruk yumruğa girdiği kavgayı döviz bürosu çalışanları ile çevredeki esnaf ayırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden iki kişi, birbirlerinden şikayetçi olmayıp aralarında uzlaşınca polis haklarında işlem yapmadı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

İkilinin birbirlerine yumruk yumruğa girdiği kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, para bozduran iki kişinin birbirlerine laf atmaları, yumruklu kavgaya tutuşmaları ve çevredekilerin kavgayı ayırmaları görülüyor.

Görüntü dökümü

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Para bozduran iki kişi

-Birbirlerine laf atmaları

-Birbirleriyle yumruklaşmaları

-Çevredekilerin kavgayı ayırması

09.01.2020 -09.22 Haber Kodu : 200109032

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7-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMASI KAMERADA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Alper KORKMAZ/ Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayarak yere düşen kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Otomobilin kadına çarpma anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Aytaç yönetimindeki 34 CJH 461 plakalı otomobil, yaya geçidi olmadığı halde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Şerife Dikel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kadın ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife Dikel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce havaya fırlıyor. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpma anı

-(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Muhabir anonsu

-Yaya geçidi olmamasına rağmen karşıya geçmeye çalışanlar

-Yakınlarda bulunan üst geçit

-Genel ve Detaylar

09.01.2020 - 09.24 Haber Kodu : 200109033

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8- DEAŞ'IN MAKET UÇAKLA SALDIRI PLANLAMASI DAVASINDA KARAR

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, TERÖR örgütü DEAŞ adına İstanbul'da İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ve maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 3'ü kadın 8 Çeçen uyruklu sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaey hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 7 sanığın ise beraatine karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hepsi tutuksuz olan sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmada savcı, sanıklardan Zelimkhan Tsaysaev hakkında ceza talep ederken; diğer sanıklar hakkında beraat kararı istediği mütalaasını tekrarladı. Bunun üzerine mahkeme heyeti kararını açıkladı.

BİR SANIĞA CEZA

Mahkeme heyeti, sanıklardan Zelimkhan Tsaysaev'ı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıklar Bekham Alımkhanov, Aza Bepcahoba, Zukra Borchashvılı, Fatma Altıntaş, Hassan Orstho, Salman Dakaev ve Kyuri Khatsaev'in üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İDDİANAME

İddianamede, DEAŞ'ın maket uçaklarla Türkiye'ye bombalı saldırı yapacağı, bu uçaklarla ilgili Türkiye'ye yönelik izleme ve keşif faaliyetlerinde bulunulduğu, uçakların sipariş usulü elde edildiği, bu uçakların 17-50 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıma kapasitesinin olduğunun tespit edildiği, suç tarihi aralığında DEAŞ'ın Türkiye'ye eylem yapmak için 25 kişilik eğitimli bir timi hazır beklettiği bilgisine ulaşıldığı vurgulanıyordu. İddianamede, "DEAŞ terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan sanık Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev'nin yaşadığı Beylikdüzü'ndeki adreste yapılan aramada, çok sayıda örgüte ait doküman, glock marka tabanca şarjörü, 16 fişek, canlı bomba eyleminde kullanıldığı değerlendirilen siyah renkli kemer, çatışma bölgelerine gönderileceği anlaşılan birçok askeri kamuflaj, bıçak, gaz tüpleri, su mataraları, piller, pusula ve fener gibi çeşitli malzemeler ele geçirildiği ve sanıklar Zukra Borchashvılı ve Aza Bepcahoba'nın yakalandığı kaydedilmişti. İddianamede, sanıkların ikametlerinde yapılan aramalarda çatışma bölgelerine gönderilmek üzere birçok askeri malzemenin ele geçirildiği, ayrıca 2 insansız hava aracı ile bu hava araçlarına ait malzemeler elde edildiği belirtiliyordu. Şüphelilerin bu kapsamda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve böylelikle DEAŞ terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri belirtilerek, sanıkların 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

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9-İSTANBUL'DA 2019'DA GASPTAN 6741 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, İSTANBUL'da 2019 yılı içinde 2483 gasp olayında 6741 şüpheli gözaltına alındı. 2018 yılına göre gasp olaylarında yüzde 8 oranında azalma görüldü. Gasp olayları en çok Fatih'te en az Silivri'de yaşandı.

Gasp Büro Amirliği tarafından 2019 yılında yapılan çalışmaların istatistikleri hazırlandı. İstanbul'da 2019 yılında gerçekleşen 2483 gasp olayının 1921'i aydınlatılırken 562 olay faili meçhul olarak belirtildi. İstanbul genelinde 2019 yılında Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 6741 kişi yakalandı.

YABANCI UYRUKLU 574 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul genelinde 360 gasp olayını yabancı uyruklu şüpheliler gerçekleştirirken, yakalanan yabancı uyruklu şüpheli sayısının 574 olduğu belirtildi. Gasp olayları daha çok öğlen saatlerinde gerçekleşirken, en az gasp sabah 06.00 ve 07.00 saatlerinde oldu.

EN FAZLA GASP OLAYI FATİH'TE

Öte yandan Gasp Büro Amirliği 2019 yılı istatistiklerine göre en çok gasp 348 olayla Fatih ilçesi olurken olayların 246'sı başarılı şekilde çözüldü. İkinci sırada 291 olayla Beyoğlu ilçesi gelirken, 249 olay aydınlatıldı. Üçüncü sırada ise 139 gaspın 98'i aydınlatılan Sultangazi oldu. Silivri'deki 13 gaspın tamamı aydınlatıldı. Tuzla'da da 13 gasp olayının 12'sinin faili bulundu.

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10-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULARA 36 DİLDE 'ANLIK ÇEVİRİ' HİZMETİ

Enver ALAS/ İSTANBUL, İSTANBUL Havalimanı'nda, yabancı yolcuların iletişim sorunu yaşamaması için terminalin 35 farklı noktasında, 36 dilde ve 80 lehçede yolculara 'anlık çeviri hizmeti' verilmeye başlandı. İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi yaygın konuşulan dillerin yanı sıra Rusça, Farsça, Korece, Danca, Çekçe, Urduca gibi toplam 36 dilin bulunduğu çeviri hizmetinden yolcular memnun kaldı.

Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda yolculara yönelik teknolojik çözümler sunan projelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, terminal genelinde yüz yüze hizmet verilen 35 farklı danışma bankosunda, 36 dilde ve 80 lehçede verilecek 'anlık çeviri hizmeti' projesini hayata geçirdi.

HEM SESLİ HEM YAZILI ÇEVİRİ

Danışma görevlileri ile yolcular arasında gerçekleşen anlık çeviri hizmeti, her bankoda bulunan ve özel yazılıma sahip akıllı tabletler sayesinde gerçekleşiyor. Tablet ekranındaki 36 dil ve 80 lehçenin bulunduğu panelden tercihini yapan yolcu, buradaki mikrofona konuşarak danışma görevlisiyle iletişim kurabiliyor. Sesli olarak hoparlörden duyulabilen çeviri aynı zamanda tabletin ekranına da yansıyor.

"YOLCULARIN DİL SORUNUNU TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Testlerine iki ay önce başlanan ve başarı sağlanan projeye ilişkin bilgiler veren İGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnankul, "İstanbul Havalimanı'nda yeni bir teknolojik uygulamaya daha başladık. Bunun adı anlık çeviri sistemi ve havalimanımızda 35 farklı noktada yolcularımıza hizmet edecek. Bu sistemin temel amacı havalimanımıza çeşitli ülkelerden gelen yolcularımıza anlık çeviri hizmeti verebilmek. Danışma noktalarında arkadaşlarımız birkaç dilde hizmet veriyor ancak 36 dilde ve 80 lehçede hizmet verecek bu teknoloji ile birlikte dil sorununu tamamen ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

"DÜNYADAKİ HAVALİMANLARINDA YENİ TEKNOLOJİLERDEN BİR TANESİ"

İnankul, danışma bankolarında yolcuların konuştukları dilleri seçebileceği bir akıllı tablet bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yolcularımız, dokunmatik panel üzerinden kendi dillerini seçerek buradan konuşabilecekler. 36 dilde çeviriye dönüşecek olan bu konuşma, yine danışmadaki arkadaşlarımız tarafından aynı şekilde isterlerse Türkçe, isterlerse diğer dillerle yolcumuza cevap verebilecek. Bu sayede karşılıklı sağlıklı iletişim kurulmuş olacak. Bu çok yenilikçi bir teknoloji. Biz havalimanımızda özel bir dizayn ile ilerliyoruz. Danışma tarafında bir mikrofon ve tablet, yolcu tarafında da akıllı tabletimiz var. Arada çeviriyi yapan yazılım algoritması mevcut. Bu hem İstanbul Havalimanı'nda hem de dünyadaki havalimanlarında yeni teknolojilerden bir tanesi."

ANLIK ÇEVİRİ HİZMETİNE YOLCULARDAN TAM NOT

Öte yandan ana dilleri dışında başka bir dil bilmeyen ve özellikle iletişim kurmakta zorlanan yolculara büyük fayda sağlayan anlık çeviri hizmeti, yolculardan da tam not aldı.

KORECE'DEN HİNTÇE'YE FARSÇA'DAN MALAYCA'YA...

İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi dünya dillerinin de bulunduğu anlık çeviri hizmetinde 36 dil arasında yer alanlardan bazıları şu şekilde:

"Çinçe, Japonca, Korece, Tayca, Teluguca, Tamilce, Hintçe, Endenozce, Vietnamca, Malayca, İtalyanca, Almanca, Portekizce, Katalanca, Felemenkçe, Danca, Norveççe, İsveççe, Fince, Rusça, Kazakça, Çekçe, Lehçe, Macarca, Slovakça, Hırvatça, Bulgarca, Rumence, Arapça, İbranice, Slovence, Urduca."

Görüntü Dökümü

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-Danışma bankosu

-Dış hatlar yolcuları

-Yolcuların terminalden çıkışları

-Danışmaya gelen yolcular

-Anlık çeviri hizmeti alanlar

-Akıllı tablet ve mikrofonu

-Arapça bilen bir yolcunun görevli ile iletişim kurması

-Ersin İnankul ile röp

-İnankul'un uygulamayı anlatması

-Deneme amaçlı iletişim

-Rusça bilen bir yolcunun iletişim kurması

-Diloba Mirrahimova ile röp

-Bir Koreli yolcunun hizmetten faydalanması

-Terminal içinden görüntüler

-Danışma bankoları

-Genel ve detaylar

09.01.2020 - 11.24 Haber Kodu : 200109072

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11-KARDEŞLER ANLAŞTI, KAPALIÇARŞI'DAKİ 12 MİLYONLUK DÜKKANIN SATIŞI İPTAL EDİLDİ

Haber-Kamera Hilal ÖZTÜRKİSTANBUL, - İSTANBUL'da turistlerin uğrak yeri, dünyaca ünlü tarihi Kapalıçarşı'da, 12 milyon TL bedelle açık artırmaya çıkartılan 9,20 metrekarelik dükkanın satışı, hissedar 4 kardeşin arasındaki anlaşmazlığın giderilmesiyle iptal edildi.

Kapalıçarşı'da, 9,20 metrekarelik Serengil kardeşlere ait dükkan, 12 milyon TL bedelle geçen Kasım ayında açık artırmaya çıkarıldı. İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için dava açıldı. Mahkeme dükkanın satışını açık artırma ile gerçekleştirmek için gazetelere ilan verdi. Stil Altın Alım Satım Merkezi adıyla kullanılan dükkanın satış ilanında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Mısır Çarşısı, Gülhane Parkı, Ayasofya ve Sultanahmet camileri ile Topkapı Sarayı gibi tarihi ve turistik yerlere yürüme mesafesinde olduğu belirtildi. İlanda dükkanın oldukça yüksek olan gayrimenkul değerinin daha anlaşılabilmesi amacıyla Kapalıçarşı'nın tanıtılması da dikkat çekti.

KARDEŞLER ANLAŞTI, SATIŞ İPTAL

12 milyon TL'lik rekor bedeliyle gündem oluşturan 9,20 metrekarelik dükkanla ilgili DHA'nın mahkeme kaynaklarından aldığı bilgiye göre, hissedarlar Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşler arasındaki anlaşmazlık sona erdi. Bu nedenle de satıştan vazgeçildi. İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 10 Ocak tarihinde açık artırma usulüyle ihaleye çıkartılması planlanan dükkanla ilgili dosya kapatıldı.

Görüntü Dökümü

-Muhabir anonsu

-detay görüntüler

09.01.2020 -11.16 Haber Kodu : 200109069

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12- BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE KAĞIT BALYALARI YOLA DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda tırın taşıdığı kağıt balyaları yola devrildi. Yola savrulan balyalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Olay saat 06.20 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz Sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. Tıra yüklü prenslenmiş kağıt balyaları yola devrildi. Yola savrulan kağıt balyaları trafiğin tek şeride düşmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Balyaların yoldan kaldırılması için olay yerine bir de iş makinesi sevk edildi. İş makinesi yardımıyla hurda kağıt balyaları yoldan kaldırılarak emniyet şeridine alındı. Balyaların yoldan kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik tekrar normal akışına döndü.

Görüntü dökümü:

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-Yola saçılan balyalardan görüntü

-Tırdan görüntü

-ekiplerden görüntü

-Trafikten görüntü

-İş makinesinden görüntü

-Genel ve detaylar

09.01.2020 - 09.50 Haber Kodu : 200109043

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13- ŞİLE'DE TEKEL BAYİNİ GASP EDEN ŞÜPHELİ KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Şile'de bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek bin 830 lirasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Şile, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde yaşandı. İddialara göre, tekel bayisine gelen bir kişi, işyeri sahibine silah çektikten sonra ateş ederek işyerinin kasasındaki bin 830 lirayı gasp etti. Olayın ardından tekel bayi sahibi emniyete ihbarda bulundu. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin Hakan Y.(37) olduğu belirlendi. Hakan Y.'nin tekel bayisine girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Hakan Y., aynı gün polis ekiplerince Balibey Mahallesi 75.Yıl Caddesi'ndeki bir market içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise olayda kullandığı düşünülen ruhsatsız tabanca, 3 mermi ve bin 745 lira para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin 2 kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından ruhsatsız silah bulundurma ve gasp suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakan Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin tekele girişi

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

09.01.2020 - 11.45 Haber Kodu : 200109081

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14- BEYKOZ'DA OTOPARKTA YANGIN, ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- BEYKOZ'da bir binanın otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla indirilerek kurtarıldı.

Yangın saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir binanın otoparkındaki araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki motosiklete sıçradı. Yangın nedeniyle binayı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçları söndürdü. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 14 kişi merdivenle indirilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan araçların görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

09.01.2020 - 11.15 Haber Kodu : 200109068

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15- ARNAVUTKÖY'DE HASTANEDEN OTOMOBİL ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ne gelen 2 şüpheli, personel odasından aldıkları anahtarla otoparkta inip otomobil çaldı. otomobil ise Çorlu'da terk edilmiş halde bulunurken, şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin otoparka inişleri kameralara yansıdı.

Olay, 6 Ocak'ta Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Enes O. ve Enes D. isimli iki kişi sabah saatlerinde girdikleri hastanede bir süre keşif yaptı. İkinci kattaki hastane personelinin kıyafetlerinin bulunduğu odaya giren iki kişi, burada Mevlan Şener'e ait 34 PA 7804 plakalı otomobilin anahtarını çaldı. Daha sonra hastane otoparkına giderek çaldıkları anahtarın hangi araca ait olduğunu tespit eden hırsızlar otomobili çalıştırarak kayıplara karıştı. İki hırsızın hastane koridorlarındaki şüpheli tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler iki hırsızın peşine düştü. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler 2 hırsızın kimliğini tespit etti. Kısa sürede hırsızların izine ulaşan polis ekipleri şüphelileri Arnavutköy'de oturdukları evlerinde gözaltına aldı. Karakola götürülen 2 hırsız burada suçlarını itiraf ettiler. Alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptıklarını söyleyen 2 hırsız, çaldıkları otomobili ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıraktıklarını söylediler. Çalınan araç Çorlu'da terk edilmiş halde bulunurken her iki hırsız ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin otoparka inmeleri

-Otoparkta yürümeleri

09.01.2020 -10.01 Haber Kodu : 200109048