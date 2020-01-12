DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

FIRTINADA SÜRÜCÜ DAYANIŞMASI; MOTORCULARA BÖYLE YARDIM EDİYORLAR

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ/ İstanbul , DHA

İstanbul'da yaşanan her fırtınalı hava, motosikletliler için boğaz köprülerini tehlikeli hale getiriyor. Köprüyü kullanmak zorunda olan motosikletlilerin yardımına ise diğer sürücüler yetişiyor.

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü şiddetli rüzgarın etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletliye polis ekibi rüzgara karşı kalkan olarak geçmesini sağlamıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bunu anı twitter hesabından paylaşarak polisleri tebrik etmişti. Benzer durum her fırtınada yaşanıyor. Kimi zaman İETT otobüsü sürücüsü, kimi zaman ise bir otomobil sürücüsü rüzgara karşı motosikletliyi koruma altına alıyor. O anlar bir çok defa görüntülenip paylaşıldı.

"BÜTÜN SÜRÜCÜLERDEN DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUZ"

Motosikletliler dayanışma içine girdikleri sürücülere teşekkür etti. Bir motosikletli, "Araçlara sığındığımız zaman bize yardımcı olan sürücüler gibi herkesin bize duyarlılık göstermesini istiyoruz. Çünkü gerçekten köprülerden geçerken, bazen ilerleyemiyoruz, bazen geri dönmek zorunda kalıyoruz. Bize yardımcı olup bize destek çıkan sürücülere çok teşekkür ederiz " dedi. Bir başka motosikletli ise, "Motosikletli olduğumuz için rüzgar bizi gerçekten çok kötü etkiliyor. Araçların rüzgarlı havalarda daha duyarlı olup yanımıza gelmesini tavsiye ediyoruz. Bütün sürücülerden duyarlı olmalarını bekliyoruz " diye konuştu.

"SERT RÜZGARI KESEREK MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE DESTEK OLABİLİRİZ"

Köprüde motosikletlilere yardımcı olduğunu belirten bir sürücü ise, "Motosiklet kullanan arkadaşların evlerine ve ailelerine daha rahat ulaşması için onlara yardımcı olmak bizim için çok basit ama motosikletliler için gerçekten hayati önem taşıyan bir durum. Köprü ve viyadük geçişlerinde sert rüzgarı keserek motosiklet sürücülerine destek olabiliriz. Ben de motosiklet sürücüsüyüm. Fakat bunu motosiklet kullanan biri olarak değil, bir vatandaşlık vazifesi olarak herkesin bu sorumluluğa sahip çıkmasını öneriyorum" şeklinde konuştu.

"SİPER GÖREVİ GÖRDÜLER"

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir de, "Yaklaşık 25 yıldır motosikletli kurye olarak çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da aşırı rüzgarlar vardı. 100 km'ye ulaşan rüzgarın hızı ne yazık ki motosikletlilerin köprüden geçişini büyük oranda etkiliyordu. Bundan sebep gerek trafik polisi, gerek emniyet birimleri köprüden geçişlerimizi bizim can güvenliğimiz için engellediler. Yine de mevsim şartları, mecburiyet bizim köprüden geçmemizi gerektirdi. Bu arada rüzgar sebebiyle karşıya geçemediğimiz zamanlarda metrobüs ve otobüs sürücüleri, duyarlı sürücüler rüzgarla motosiklet arasına girerek siper görevi görerek motosikletlilerin karşıya geçmesini sağladı" ifadesini kullandı.

"BU KONULARDA BİZE YARDIMCI OLUN"

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise "Motosiklet kullanmayan insanlar bu durumu çok iyi anlamayacaktır. Özellikle bu kötü hava şartlarında kişisel ulaşım aracı olarak kullanımlar değişebiliyor. Fakat kurye arkadaşlarımız oldukça zor durumda. Bütün araç sürücülerinden ricamız şu, bu konularda bize yardımcı olun. Önünüzde yol alamayan yavaşlamış sağa sola savrulmakta olan bir motosiklet görürseniz onun arkasına yanaşıp taciz etmeyin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüden geçen motosikletlerin görüntüsü

-Cep telefonu görüntüsü

-Motosikletliler ile röp

-Araç sürücüsü ile röp

-Genel ve detay görüntüler

12.01.2020 - 11.09 - Haber Kodu : 200112055

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2- AVCILAR'DA DARP EDİLMESİNE RAĞMEN EVİNİN KİRASINI KAPTIRMADI; O ANLAR KAMERADA

İhsan DÖRTKARDEŞ,/İSTANBUL, - AVCILAR'da oturan bir garson oturduğu evin kirasını ödemek üzere bir bankanın ATM'sinden para çektikten sonra kendisini takip eden 2 kişinin saldırısına uğradı. Ramazan Sun darp edilmesine rağmen parayı vermedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 21.15 sıralarında meydana geldi.

Bakırköy'deki bir kafede garson Ramazan Sun, iş çıkışı ATM'den evinin kirası olan 900 TL'yi çekti. Sun'u takip eden bir kişi arkasından yaklaşırken, bir kişi de karşı kaldırımdan koşarak yanına geldi. Şüpheliler Sun'u döverek, parasını almaya çalıştı. Sun, montunun iç cebinde sakladığı parayı vermemekte direndi. Sun bağırarak yardım isterken, 2 kişi yüzüne defalarca yumruk ve tekme attı. Ramazan Sun'dan parayı alamayacaklarını anlayan, Sun'un bağırmasıyla panikleyen saldırganlar yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, yaralı Ramazan Sun için sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler kimliklerini belirledikleri saldırganları aramaya başladı.

Görüntü Dökümü:

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

-İki kişi Ramazan Sun'a saldırırken

-Ramazan Sun

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Yerdeki kan izleri

-Ramazan Sun, yüzündeki kanı mendil ile silerken

-Polis ekipleri

-İki görgü tanığı olayı anlatırken

-Ramazan Sun'a 112 görevlileri müdahale ederken

12.01.2020 - 09.53 - Haber Kodu : 200112035

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3- MALTEPE'DE YASAK OLAN YERDEN 'U' DÖNÜŞÜ YAPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU; O ANLAR KAMERADA

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,

Maltepe'de geçtiğimiz hafta yaşanan dört aracın karıştığı ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz hafta Maltepe Emek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir araç aniden 'U' dönüşü yaptı. Karşı yönden gelen bir araç da duramayarak hatalı dönüş yapan bu araca ve ardından da park halinde iki araca çarptı. Arkadan hızla gelen başka bir araç ise kaza yapan otomobili teğet geçerek kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dört aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla ilerleyen bir otomobilin, 'U' dönüşü yapan bir araca arkadan çarptığı ve yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildiği, arkadan gelen başka bir aracın ise kaza yapan otomobili teğet geçtiği görülüyor.

Görüntü dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-U dönüşü yapan otomobil

-Caddede hızla ilerleyen araç ve çarpma anı

-Park halindeki araçlara çarpması

12.01.2020 - 11.56 - Haber Kodu : 200112061

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4- AVCILAR'IN TEK KADIN TAKSİ ŞOFÖRÜ: KORKARAK, HİÇBİR ŞEY YAPILAMAZ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da işlettiği kadın kuaförünü kapatarak, 1 yıldan beri taksi şoförlüğü yapan Nur Akkaya, "Korkarak, hiçbir şey yapılamaz" dedi.

Cihangir Mahallesi'ndeki bir taksi durağında 15.00-03.00 saatleri arasında çalışan Nur Akkaya, yıllarca kuaförlük yaptıktan sonra oğlunun taksici arkadaşından deneme amacıyla taksiyi aldıktan sonra bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi. Avcılar'ın tek kadın taksi şoförü olan Nur Akkaya, bu mesleği ilk günden beri büyük zevkle yaptığını belirtti. Bu işi yaparken karşılaştığı insanların kendisine çok iyi davrandıklarını belirten Akkaya, "Egom sürekli yukarıda. Bir kadının böyle bir şey yapabilmesini hakikaten çok güzel karşılıyorlar. Ben bu işten git gide daha fazla zevk almaya başladım" dedi.

"KORKARAK HİÇ BİR ŞEY YAPILAMAZ"

Taksi şoförü Nur Akkaya, genellikle gece direksiyon salladığını, müşterilerinin kendisine sürekli "Korkmuyor musun?" diye sorduklarını anlatırken şöyle konuştu:

"Korkarak, hiçbir şey yapılamaz. Eğer korkarsam, sürekli tedirgin olurum; Sürekli insanların bana bir şey yapabileceklerini düşünürüm. Bunun hayat içerisinde de böyle olduğunu düşünüyorum. Evet tabii ki biraz korkularım var. 'Yok' diye bir şey yok. Ama daha dik durarak, insanlarla konuşarak, daha onların tepkisini ölçerek, işimi doğru yapmaya çalışıyorum."

"KAMERA ŞAKASI OLMALI.."

Nur Akkaya, taksi direksiyonunda kadın gören müşterilerinin çok şaşırdığını ifade ederken, "Bir keresinde adam taksiden indi, şöyle bir yukarıya baktı, 'Hakikaten mi taksideyim? 'Şaka yapıyorsunuz. Bu bir kamera şakası olmalı' dedi. 'Yok dedim hakikaten taksidesiniz' dedim. Beni görünce hiç öyle 'Binmem', diyen olmadı. 'Nasıl kullanacak? der gibi tedirgin olanlar var; Sonra da tebrik edip, 'Eli öpülecek insansınız' diyerek inenler de oluyor. Duraktaki arkadaşlar bana büyük destek oluyor. İlk geldiğimden beri her konuda hep yanımda olmaya çalıştılar. Diğer taksici arkadaşlarım da, 'Bir şey olursa bize haber ver' der. Kadın müşteriler de daha evelden yaşanan olaylarla ilgili tedirginlik varmış, binerken tedirginlermiş. Kadın şoförü görünce çok hoşlarına gidiyor. Bence kadınlarımız biraz güven eksikliği var. Bunu biraz yüksek tutarlarsa yapılabilecek çok güzel işlerden biri."

Akkaya, araç kullanırken, kendisini görenlerin "Helal olsun. Kadına bak" diye konuşmalarını duyunca çok hoşuna gittiğini, üstesinden gelinmeyecek zorluk bulunmadığını ifade ederken, "Araç bozulursa tabii ki bunu ben yapmayacağım. Bildiğim kadarını yaparım. Lastiği değiştirmek için uğraşabilirim. Çok iyi insanlarımız var. Yardımcı olmak isteyenler hemen çıkıyor. Küçük bir kaza yaşadım. Herkes koşup yardıma geldi. İnsan olduğunuz için koşum geliyorlar. İnsanlarla konuşmak, bir şeylerle paylaşmak çok güzel" dedi.

"KADINLAR BEYİN OLARAK DAHA GÜÇLÜ"

Nur Akkaya, günde 12 saat İstanbul trafiğinde araç kullanmanın zor olduğunu, sürücülerin birbirlerine saygılı olmadığını, diğer araçlara ve yayalara yol vermediğini eklerken, kadına şiddeti, "Anneye şiddet" olarak değerlendirdiğini, bunu yapanların kendini bilmez kişiler olduğunu kaydederken, "Bir erkek ile kadın eş değer tutulamaz. Erkek daha güçlü. Ama insanlar yanlış olarak anlayacak ama kadınlar beyin olarak daha güçlü" diye ekledi.

Müşterileri kadın taksi şoförü görünce şaşırdıklarını belirtirken, taksi durağındaki diğer şoförlerden Sedat İncegül, "Kadın arkadaşımız, namuslu, işinde, ekmeğinde, düzgün biri. Kimseye zararı yok. Onu kolluyoruz. Ben 30 yıllık şoförüm. Gitmeye pek cesaret edemediğim türkü barların önüne kadın arkadaşımız korkmadan müşteri almaya gidiyor. Bizde her türlü emniyet var. Hepimiz ablamızın yanındayız" dedi. Levent Sarı da, taksi durağına işini seven başka kadın arkadaşları da beklediklerini vurgularken, gelen müşteri çağrılarını yanıtlayarak şoförleri yönlendiren Mesut Bakankuş, "Nur hanım; bacımız, kardeşimiz. Kadın şoförlerin daha fazla olmasını istiyoruz. Bazı müşterilerimiz arıyor, özellikle bayan şoför istiyorlar. İyi oluyor, memnunuz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksi şoförü Nur Akkaya aracının yanında ve direksiyon başında

-Nur Akkaya ile röportaj

-Diğer taksi şoförleri ile röportaj (Mesut Bakankuş-Telsiz başındaki/ Sedat İncegül-Siyah montlu/

-Levent Sarı (Kahverengi montlu)

-Biri kadın diğeri erkek iki müşteri kadın taksi şoförü ile yolculuk ederken ve görüşlerini anlatırken

-Genel ve detay görüntüler

12.01.2020 - 09.53 - Haber Kodu : 200112035

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞECEK

Haber: Gülseli KENARLI/İSTANBUL,- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç ile görüşecek.

Libya Başbakanının İstanbul'a geleceği ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.

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6- 'FELÇ OLUR' DENİLEN MORİTANYALI KÜÇÜK KIZ, TÜRKİYE'DE YÜRÜDÜ

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR/ İSTANBUL, - Moritanya'da yaşayan Mohamed Ailesi en küçük çocuğu 5 yaşındaki Selekha, 1,5 yaşında yüksek ateşle gittiği hastaneden omuriliğini tümüyle kaplayan tümör olduğunu öğrenerek döndü. Çocuklarının sağlığına kavuşması için ülke ülke dolaşan aileye doktorlar 'bir daha ayağa kalkamaz' dedi. Küçük kız, Türk cerrahların gerçekleştirdiği ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Moritanya'da yaşayan 5 yaşındaki Selekha Mohamed, 3,5 yıl önce yüksek ateşi olduğu için hastaneye gitti. Akciğerlerinde problem olduğu düşünülen, önce bronşit ardından da verem teşhisi konulan ve bir süre verem tedavisi gören küçük kız iyileşemedi. Sonrasında yapılan tetkiklerde omuriliğinde tümör olduğu saptanılan Selekha için doktorlar 'felç kalır, bir daha ayağa kalkamaz' dediler. Kızlarının yaşaması için 4 ülke gezen aileye olumlu yanıt Türk cerrahlardan geldi. Yürümede ve dengede durmada güçlük çeken 5 yaşındaki küçük kız, Emsey Hastanesi'nde 11 saatlik ameliyatın ardından Türkiye'de yürüdü.

"BABA YÜRÜYEMİYORUM!"

Kızının iyileşmesi için Tunus, Senagal, İspanya ve Türkiye dahil 4 ülke gezen küçük kızın babası Osman El Abid Mohamed, hiçbir doktorun kızına ameliyat yapmak istemediğini, ameliyatın başarıyla sonuçlanmayacağını ve birkaç yıla kalmaz felç olacağını söylediklerini ifade etti.

Kızı için mücadeleyi bırakmayan baba, çareyi Türkiye'de bulduğunu söyleyerek yaşadıklarını DHA'ya anlattı: "Sigorta şirketim bu hastaneyi bulduğunda hiç düşünmeden kalkıp Türkiye'ye geldik. Buraya geldiğimizde kızımda denge ve güç kaybı başlamıştı. Bu durum beni çok korkuttu. Olanların Selekha'da farkındaydı ve 'Baba yürüyemiyorum' diye şikayetlerde bulunuyordu."

ENGELLİ KALMASI BİLE UMUDUMUZ OLDU

Kızının çektiği ağrıların fazlalığını anlatan baba, "Kızım çok ağrı çekiyordu ve bu ağrılardan dolayı ne yapacağımızı bilemiyorduk. O ameliyatın riskini önemseyemedim. Engelli kalması bile benim için bir umuttu çünkü ağrılarından kurtulacaktı. İyileşeceğinden hiç umudum yoktu. Tekrar yürüyebilmesine ihtimal vermiyordum. Ameliyatın çok zor olduğunu biliyordum. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar süren bir ameliyat oldu. Kaybetmekten korktuğum kızım burada kurtuldu. Çok mutluyum" dedi.

TÜRKİYE'DE AİLEM GİBİ DAVRANDILAR

Selekha'nın ülkesinde 5 kardeşi daha olduğunu ve annesinin onlarla ilgilenmesi gerektiği için Türkiye'ye gelemediğini anlatan baba Mohamed, Türkiye'de insanların ailesi gibi davrandıklarını söyleyerek, "Beni çok iyi misafir ettiler. Doktorlar bana çok dürüst konuştu. Ameliyatın hem iyi hem de kötü yanlarını söylediler. Riskli olduğunu ancak başarı ile de sonuçlanabileceğini belirttiler. Samimiyetlerine ve iyimser yaklaşımlarına çok inandım. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLEBİLİYOR"

Omurilik ve beyin tümörlerinin erişkinlere göre çocuklarda daha fazla görülebildiğini belirten ve küçük kızın ameliyatında bulunan Emsey Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Ender Ofluoğlu, "Omurilik ve beyin tümörlerinin metastazların dışında sebebini çok bilemiyoruz. Beyin ve omurilik tümörleri, çocuklarda görülenler erişkinlerde görülenlere göre daha iyi huyludurlar ama yerleşim yerleri her zaman problemdir. Ancak teknolojiden faydalanarak bu cerrahileri ülkemizde çok başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Türk hekimleri olarak cerrahilerde gerçekten başarılıyız. Eğitimli ve cesaretliyiz" dedi.

"HİÇ AMELİYAT OLMAMIŞ GİBİ HAYATINA DEVAM EDECEK"

Küçük kızın filmleri kendilerine danışıldığında omurilik içerisinde tümör olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Ofluoğlu, "Omuriliğin içindeki tümörler bu yaşta genellikle iyi huylu olurlar fakat sadece bir parmak büyüklüğündeki omurilik ve içerisinden bu tümörü çıkartmak gerçekten çok zordu. Ameliyat boyunca sinir hasarını görebildiğimiz bir teknoloji kullanıyoruz. Bu ameliyatı yapmasaydık tümör büyüyerek her iki ayağını kaybetmesine sebep olacaktı. Bu operasyondan sonra belki bir daha omurilikle ilgili bir cerrahi operasyon geçirmesine gerek kalmayacak. 7-8 seviyede omurganın arka kemiklerini kesip bırakırsanız, kamburluk oluşabilirdi, oluşmasın diye bunları keserek tekrar yerine bağladık. Genç kızlık yaşlarında sanki hiç ameliyat olmamış gibi hayatına devam edecekö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Selekha Mohamed'den detaylar

-Küçük kız ve babasının detayları

-Muhabir anonsu (Gökçe Karaköse)

-Küçük kızın yürüme detayları

-Selekha'nın detayları

-Baba Osman El Abid Mohamed röportajı

-Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Ender Ofluoğlu röportajı

12.01.2020 - 11.42 - Haber Kodu : 200112059

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7- OTİZMLİ YUNUS EMRE HAFIZASIYLA HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Esma MURAT-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,- 14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık"ın hafızası herkesi şaşırtıyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tanışan Yunus Emre'nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor.

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'ın bir sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da açılışını gerçekleştirdiği Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulundaki sohbetin görüntüleri basına dağıtılınca tüm Türkiye onu tanımış oldu. Yunus Emre kendine sorulan tarihin hangi güne denk geldiğini anında söyleyebilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte tüm Türkiye'yi şaşırtmıştı. Hayali, sınıf öğretmeni olmak olan Yunus Emre'nin ailesi onun bu durumuna uygun bir eğitim alması için çaba gösteriyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Aile, Yunus Emre'nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor.

Yunus Emre'de Asperger Sendromu olduğunu söyleyen baba Murat Sağlık; " Yunus Emre'nin çoğu yeteneğini bizlerde sonradan keşfettik. Yunus Emre'nin daha bilmediğimiz birçok yeteneği var. Şuan bildiklerimizi de tesadüfen öğrendik. Çünkü onun çok farklı bir dünyası var. Keşfedemiyoruz. Kapalı bir kutu olarak görüyorum ödiye konuştu.

"PROFESÖRLER DAHİ BU SİSTEMİ NASIL ÇÖZDÜĞÜNÜ AÇIKLAYAMIYOR"

Yunus Emre'nin çok farklı araştırmalarının olduğunu ama kendilerinin onu çözmekte ve keşfetmekte yetersiz kaldıklarını vurgulayan baba Sağlık; "Profesörler dahi Yunus Emre'nin bu sistemi nasıl çözdüğünü açıklayamıyor. Beni şaşırtan örneklerden biri de bir yere misafirliğe gidiyoruz. O evin beyaz eşyalarını elektronik eşyalarını aklına kodluyor. Aradan beş yıl geçtikten sonra o eve tekrar gittiğimizde evde kombinin değişmiş olduğunu hatta elektrik süpürgesinin bile değişmiş olduğunu hemen farkına varıp söylemeye başlıyor" dedi.

500 SENE ÖNCESİNİ BİLİYOR

Ev ödevlerinde Yunus Emre'nin kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen abi Yusuf Sağlık ise "Yunus Emre tarihleri çok iyi biliyor. Mesela 100 sene öncesine ait tarihleri bile söyleyebiliyor. Bir gün Yunus Emre'yi kuaföre götürdüm, orada olan bir adam Yunus Emre'ye 500 sene öncesini sordu. Bende o kadar sene öncesini bilemez desem de Yunus Emre biraz düşündü ve doğru cevabı verdi." diye konuştu.

Yunus Emre'nin otizmli olduğu öğrendiklerinde bu durumun başlarda geçici olduğunu sandık diyen Anne Şengül Sağlık; "Yunus Emre'nin hastalığını iki buçuk yaşındayken öğrendik. Başlarda seslendiğimizde bakmıyor, hırçınlıkları vardı. Acaba duymuyor olabilir mi dedik ve doktora götürdük. Bera testi yaptırdık. Bir problem çıkmadı. Sonrasında tavsiyeler üzerine psikiyatriye gitmeye karar verdik. Yapılan testlerle Yunus Emre'nin otizmli olduğu ortaya çıktı. Başlarda geçici olduğunu düşündüm tedavi olacak ve bitecek sanıyorduk. Sonra araştırmalarımda baktım ki otizm geçici bir durum değilmişö dedi. Hayali, sınıf öğretmeni olmak olan Yunus Emre'nin ailesi onun bu durumuna uygun bir eğitim almasını istiyor.

Görüntü Dökümü

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-Arşiv Görüntü

-Muhabir Anonsu (Esma MURAT)

-Yunus Emre'ye tarih sormamız

-Yunus Emre Sağlık röportaj

-Baba Murat Sağlık röportaj

-Anne Şengül Sağlık röportaj

-Ağabey Yusuf Sağlık Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

12.01.2020 - 11.24 - Haber Kodu : 200112058_

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8- İSTANBUL'DA SOKAKLARDA DİLENDİRİLEN 3 BİN 521 ÇOCUK KURTARILDI

Ali ABLAY/İSTANBUL, - İSTANBUL Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Huzur ekipleri, sokaklarda dilendirilen 3 bin 521 çocuğu sokaklardan kurtarırken, 450 çocuğu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Huzur ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarında görev yapıyor, ekipler dilendirilen çocuklar için özel eğitim almış uzmanlardan oluşuyor. Ekip içerisinde çocuk şube polisi, iki zabıta ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli yer alıyor. Günlük yaşam içerisinde metro, metrobüs, vapur, meydanlar ve işlek caddelerde görülen küçük yaştaki dilendirilen ya da mendil satmaya zorlanan çocukları sokaklardan kurtarmak için çalışan mobil huzur ekipleri 2019 yılı içerisinde aileleri tarafından dilencilik yapmaya zorlanan 976'sı yabancı uyruklu 3 Bin 521 çocuğu sokaklardan kurtardı.

Çocuklarını dilendiren ailelere idari işlem uygulayan huzur ekipleri, çocukları takibe aldı ve haklarında araştırma yaptı. Huzur ekipleri, dilencilik yaptırılan çocuğun ve ailesinin maddi bir ihtiyacı varsa buna göre önlemlerini alıyor. Eğer ailenin ihtiyacı olmadan bunu yapıyorsa da aile hakkında işlem gerçekleştiriyor. Dilendirilen çocuğun yakınları eğer yapılan adli ve idari işlemlere rağmen çocuğu hala dilendirmeye devam ediyorsa çocuk koruma altına alınıyor. Yıl içerisinde dilendirilirken yakalanan ve yapılan tüm işlemlere rağmen dilendirilen 450 çocuk ailelerinden alınarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan mobil huzur ekipleri, yıl içerisinde 241 bin 312 kişiye kimlik kontrolü gerçekleştirirken, 2 bin 527 aranan şüpheliyi yakaladı. Huzur ekipleri, yıl boyunca yaşı küçük ve büyük 66 bin 295 kişi hakkında işlem gerçekleştirirken, 58 bin 961 kişiye idari işlem, 645 kişiye ise adli işlem uyguladı.

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9- SARIYER'DE SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, - Sarıyer'de etkili olan sis nedeniyle gökdelenlerin bir kısmı görünmez hale geldi.

Sarıyer'de sabah saatlerinde sisin etkili olduğu görüldü. Sis nedeniyle gökdelenler görünmez hale gelirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülerin otomobillerinin sis farlarını açarak ilerlediği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden detay

-Sis içinde ilerleyen otomobillerden detay

-Siste kaybolan Türk Bayrağı detayı

-Sis içinde kalan gökdelenler

-Genel ve detaylar