DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

KAYIP BALIKÇILAR İÇİN 30 BALIKÇI TEKNESİ ARAMALARA KATILDI

- DHA ekibi balıkçı teknesinde Kilyos açıklarındaki aramaları takip etti

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANUL, DHA- KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı tekneleri ile gönüllü olarak katıldı.

ÇALIŞMALARDA 4'ÜNCÜ GÜN

Kilyos açıklarında geçtiğimiz cuma günü Glard-2 isimli Rus tanker gemisi ile çarpışan balıkçı teknesinin batmasının ardından kaybolan 3 balıkçı için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmaların ikinci gününde Türkmenistan uyruklu bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp iki balıkçı için de arama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmaların 4'ncü günüde aramalara yaklaşık 30 balıkçı tekneleri ile gönüllü olarak katıldı. Balıkçılar kazanın olduğu alanda trol atarak arama çalışmalarına destek veriyor.

"BOĞAZ AĞZI OLDUĞU İÇİN ÇOK FAZLA AKINTI VAR"

Çalışmalara gönüllü olarak katılan Kaptan Metin Kurşun yapılan seferberlikle ilgili olarak, "Genelde böyle hadiseler olduğu zaman birleşebiliyoruz. Yardımda bulunabiliyoruz. Bu mesleği yapan herkes birbirini uzaktan yakından tanır. Kayıp kişiler de yakın tanıdıklarım oldukları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Boğaz ağzı olduğu için çok fazla akıntı var. Teknenin battığı yerde değil de etrafında belki kayıpları bulabiliriz diye trol ağaları ile dipte arama yapıyoruz. Dün telsizle anons edildi. Bugün için arama yapılacağı herkese söylendi. Sağ olsun herkeste arama çalışmalarına katıldı" dedi. Çalışmalara batan tekneden kurtulan Fatih ve Dursun Ali Coşkun da katıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği dün akşam arama çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Gün boyu yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaya devam edilmektedir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir" denilmişti.

Görüntü Dökümü

-Açılan teknelerden detaylar

-Teknelerin trol atması

-Telsiz konuşmaları

-Çalışmalara katılan çevredeki tekneler

-Muhabir Anonsu

-Metin Kurşun

-Genel ve Detay

2- KİLYOS'TA KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

-Aramalara balıkçı tekneleri de katılıyor

Haber-Kamera: Elif YAVUZ/İSTANBUL, DHA- KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı teknesi de gönüllü olarak katılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Arama çalışmalarının havadan görüntüleri

3- GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

Cemil ÖZDEMİR -İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü. Kadının şikayette bulunduğu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Görüntülerdeki kişinin kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-olayla ilgili görüntüler

13.01.2020 - 11.29 Haber Kodu : 200113069

4- İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Cengiz Taşkın, işe dönüş için açtığı davayı kazandı.

35. İş Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme İBB yönetiminin fesih kararının geçersizliğine, Taşkın'ın işe iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşkın'a 4 aylık brüt ücret olan 23 bin 291 lira 16 kuruş ödenmesine de hükmetti. İBB yönetimine kararın iptali için istinaf mahkemesine başvurmak için 2 hafta süre verildi.

Görüntü Dökümü:

-İBB önünde bekleyenn işçilerin arşiv görüntüsü

5- KAPATILAN ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI; YAZAR ASLI ERDOĞAN'IN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik aralarında yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci-yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 5 sanık için hapis cezası istenirken; 2 sanık için beraat ve 2 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi. Savcı, yazar sanık Aslı Erdoğan ve bir dönem Genel Yayın Yönetmeni olan sanık Bilir Kaya'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 9 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Bir dönem gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olan sanık Eren Keskin ile Keskin'den sonraki Genel Yayın Yönetmeni İnan Kızılkaya ve İmtiyaz sahibi Kemal Sancılı hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuksuz sanıklar Necmiye Alpay ve Eren Keskin ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada, savcı Hakan Gökalp Uçan esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mütalaada, Özgür Gündem gazetesinin terör örgütü PKK/KCK'nin sözcülüğünü yaptığı, örgütün üst düzey yöneticilerinin açıklamalarını manşetten verdiği, terör örgütü ve terörist başı lehine başlatılan kampanyaların yandaş kitleye duyurulmasını sağladığı, örgüt elemanlarının ölümlerinin ölüm haberlerinin "infaz" olarak verdiği, şehit olan güvenlik güçlerine hakaret edildiği, Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturacak her türlü asılsız haberleri yayınladığı belirtildi.

ASLI ERDOĞAN'A "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Mütalaada sanık Aslı Erdoğan'ın 20 Mayıs 2016'da "Faşizmin güncesi, bugün" başlıklı yazısı, 28 Haziran 2016 tarihinde "Yetmiş beş, yetmiş altı", 1 Temmuz 2016'da "Öteki gündem", 8 Temmuz 2016'da "Ayların en zalimi" yazılarında terör örgütü mensuplarının silahlı eylemlerini meşru, örgüt üyelerini masum sivil eylemciler olarak gösterdiği anlatıldı. Erdoğan'ın yazılarında, terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince yürütülen operasyonları eleştirdiği, güvenlik güçlerinin sivil halkı katlettiği yalanını okuyucuya aktardığı anlatıldı. Sanığın yazılarında verdiği mesajın şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde olduğu, "okuyucularda saldırgan duygular oluşturacak biçimde anlamsız nefret yaratarak şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi olduğu" kaydedilerek yazılarının PKK/ KCK terör örgütünün yöntemlerini meşru gösterip övecek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu belirtildi. Mütalaada, sanık Aslı Erdoğan'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 9 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Aslı Erdoğan'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ise beraati talep edildi.

BİR SANIĞA DA "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Bir dönem gazetenin genel Yayın Yönetmenliğini yapan sanık Bilir Kaya'nın da "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 9 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Kaya'nın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ise beraati talep edildi.

EREN KESKİN VE İKİ SANIĞA "ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN" CEZA İSTENDİ

27 Mart 2016 tarihine kadar gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olan Eren Keskin'in kaleme aldığı yazılar ve diğer yazı ve görsellerin PKK/ KCK terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterip övecek şekilde olduğu, sanığın örgütün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu belirtildi. Sanık Eren Keskin, Özgür Gündem Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni olan İnan Kızılkaya ve Özgür Gündem Gazetesi İmtiyaz sahibi Kemal Sancılı hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan beraatleri istendi. Sanıklar hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise üyelik suçunun sübut bulduğu belirtilerek karar verilmesine yer olmadığı belirtildi.

İKİ SANIĞA BERAAT TALEBİ

Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu üyeleri olan sanık Necmiye Alpay'ın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ve sanık Bilge Aykut'un da "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından beraatleri talep edildi.

İKİ SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

Mütalaada, savunması alınmayan sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu'nun dosyalarının ise ayrılması istendi.

EREN KESKİN SAVUNMASINI YAPMAK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Mütalaaya karşı sözleri sorulan sanık Necmiye Alpay, "Doğru bir mütalaa. Ekleyecek bir şeyim yok. Mütalaaya katılıyorum" dedi. Sanık Eren Keskin ise "Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre isteyeceğim. Çünkü iddia makamı tarafından, silahlı örgüt üyesi olarak adlandırılıyorum. İddia makamının benim hakkımda ve diğer sanıklar hakkında ceza istemesi Türkiye'nin kendi iç hukukuna da aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu bir süredir uygulanan düşman hukuku. Ben insan hakları savunucusuyum. 30 yıldır insan hakları mücadelesi verdim. Bu gazete baskı gördüğü için dayanışma amacıyla hala savunuyorum. Bugüne kadar olmadığım bir şey olarak bir savunma hazırlayacağım. Sayın mahkemenizin de bu mütalaayı doğru değerlendirmesini istiyorum" diye konuştu.

MAHKEME SON SAVUNMA İÇİN SÜRE VERDİ

Diğer sanıkların avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Sanıklardan Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın 29 Aralık 2016'daki ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.

Görüntü Dökümü:

Dava sonrası adliye koridorunda çekilen görüntüler

6- KAĞITHANE'DE SU TANKERİ DEVRİLDİ; 2 YARALI

Ersan SAN/ KAĞITHANE'de İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Şişli Belediyesine ait 34 ZH 5954 plakalı su tankeri devrildi. Kazada araç içinde olan sürücü ve bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar

7- BİR GECEDE 38 KEZ ŞOK YAŞAYINCA YAPAY KALBE 'EVET' DEDİ

Özlem YURTÇU KARABULUT- Ömer HASAR/İSTANBUL, - İSTANBUL'da, 2 çocuğu da doktor olan Filiz Erdal (52), 5 yıl önce kalp krizi geçirdi. Krizden sonra ritim bozukluğu da başlayınca kalp pili takıldı. Ancak Erdal'ın kalbi gittikçe kötüleşti, birkaç yıl içinde kalp fonksiyonları yüzde 15'e kadar düştü. Kalbinde takılı olan pilin bir gecede 38 kez şok verdiği oldu. Son 6 ayını sürekli yoğun bakımda geçirip yatağa bağımlı hale geldi, tek çare kalmıştı; kalp nakli. Ancak Türkiye'de organ bağışı yetersiz olduğu için Filiz Erdal'ın aylarca kalp beklemeye zamanı yoktu. 1,5 ay önce takılan yapay kalple sağlığına kavuşan Filiz Erdal, şimdi her işini yapabiliyor; 7/24 omzunda olan çantasının varlığını bile hissetmiyor. Erdal, "Ben bu çantayla asla yaşayamam diyordum, şimdi yeniden doğmuş gibiyim. Önümüzdeki yıl spora bile başlayacağım" diye konuştu.

ÜÇ AYDA 100 BİN KİLOMETRE YAPAN ARAÇ GİBİ

Operasyonu gerçekleştiren Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Prof. Dr. Küçükaksu, yapay kalbin son evreye gelmiş acil kalp nakli bekleyen hastalar için umut olduğunu söyleyerek, "Bu cihazlar direkt göğüs içine, kalp zarının içine takılıyor. Kalbin zayıflayan pompalama fonksiyonunu gerçekleştiriyor. Roketlerden esinlenerek yapılan güçlü bir motoru var. Dakikada dönüş hızı 3 ayda 100 bin km yapan bir araba motoru performansı gibi, çok yüksek. O nedenle dayanıklılık gerektiriyor. Materyalleri de ona göre seçiliyor. Sistemin mekanik ömrü biyomedikal mühendislerce çok uzun vadeli olabileceği öngörülerek planlanıyor. Dakikada ortalama 5 ila 7 litre kan pompalayabiliyor. Acil kalp nakli bekleme listesini yüzde 30 oranında azaltıyor yapay kalp seçeneği. Yeni teknolojilerle beraber birkaç yıla kadar tamamen göğüs içinde kalan, mikro boyuttaki yapay kalplerle artık kalp nakline çok daha az ihtiyaç duyulacak" dedi.

MİKRO BOYUTTA YAPAY KALP ÇALIŞMALARI VAR

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişinin kalp yetmezliği hastası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Küçükaksu, "Her yıl bu hastaların yaklaşık 10 bini son evre kalp yetmezliğine giriyor. Kalp nakli veya yapay kalp, son evre hastaların tek seçeneği oluyor. Filiz Hanım iki hekim annesi. Onlar vasıtasıyla bana ulaştılar. Ömrünün son 1-2 yılını sürekli hastane ve yoğun bakımlarda geçirmiş. Kalp nakli programına aldık, Sağlık Bakanlığı'ndan da kendisinin durumu onaylandı, listeye girdi. Ancak organ çıkana kadar bekleme şansı yoktu. Bu nedenle 1,5 ay önce ameliyatla cihazı kendisine yerleştirdik. Kalbin pompaladığı kan miktarı düşünce, kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkıyor. Bu durumda bizim en önemli çözümlerimizden bir tanesi yapay kalp pompaları. Yapay kalp sistemini çok küçük bebeklerde de kullanabiliyoruz, 75 yaşına kadar hastalarda da kullanabiliyoruz. Bebeklerde özel bir sistem var, vücudun dışına takılıyor pompa. Ancak mikro boyutta yapay kalp çalışmaları var. Sonuçlarını bekliyoruz. Birkaç yıl içinde onları kullanmamız mümkün olabilecek" diye konuştu.

KALP NAKLİNE İHTİYACI AZALTACAK

Yakın bir gelecekte kablosuz, tamamen göğüs içine yerleştirilecek kalp pompalarının da kullanıma girmesiyle kalp nakline olan ihtiyacın çok daha azalacağına dikkat çeken Prof. Dr. Küçükaksu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her şey tamamen göğüs içerisinde olup bitecek. Sadece cildin üzerinden, enerjiyi transfer eden bir sistem sağlanabilecek. Amerika'da yapılan çalışmada kalp nakli bekleyen bir hastanın, hastaneye yatışları yoğun bakım süreçleri vs, sadece 3 aylık maliyeti bile yapay kalp fiyatına denk geliyor. Nakil bekleyen yüzlerce hastayı düşündüğümüzde aslında ilk etapta pahalı işlemler gibi görünse de uzun vadede ülke ekonomisine de önemli bir katkısı var. Benim yapay kalple 8-10 yıl yaşayan hastalarım var. 15 yıldır yapay kalple yaşamını sürdüren hasta var dünyada. Türkiye'de şu anda bu özelliklere sahip cerrahi ekip barındıran ve altyapısı olan 15 civarında kalp nakli merkezi var. Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına göre kalp nakli ruhsatı onaylanmış merkezler SGK güvencesi ile bu cihazları takabiliyor. Yeni cihazların geliştirilmesi ile kalp nakline çok daha az ihtiyaç duyulacak."

HER GECE ÖLÜM KORKUSUYLA UYUYORDUM

Filiz Erdal, kalp krizi geçirmeden önceki hayatında spor yapan oldukça aktif bir insan olduğunu anlatarak, "Bir gün spora giderken üç kez bayılma yaşadım. Ondan sonra kalp problemlerimin olduğu tespit edildi. Kardiyoloji takibine girdim. O süre içerisinde üç kez kalp krizi geçirdim. Sonuncusu bayağı kötüydü. Tabir-i caizse ölmüştüm ve geri geldim. Kalbime pil takıldı ritim bozukluğu da vardı. Kalp krizi geçirdiğim için kalp kaslarım çok zarar görmüştü. Çok hızlı bir şekilde kalp yetmezliğim ilerledi. Son 6 aydır artık yataktan kalkamıyordum, iki gün evdeysem 2 ay yoğun bakımda yatıyordum. Yaşam umudum kalmamıştı. Akşam yattığımda sabah kalkabilecek miyim bilmiyordum. Sonra çocuklarım sayesinde Süha Hoca'ya ulaştık. Böyle bir seçenek olduğundan bahsettiklerinde önce soğuk baktım. 7/24 omzumda bir çanta ile dolaşamam sanıyordum. Ama şimdi eskisi gibi ayağa kalktım, günlük işlerimi yapabiliyorum. Bir kadının mutfağa girememesi çok kötü bir şey. Şimdi yemeğimi yapıp evimi toparlayabiliyorum. Özel çantası ile duşumu bile rahatlıkla alıyorum. Hala kap bekleme sırasındayım ama organ çıkması ülkemizde çok zor. Nakil bekleyen insanların da yaşamaya hakkı var, herkes organ bağışı yapmalı" dedi.

ANNEMDEN SONRA ORGANLARIMI BAĞIŞLADIM

Hastalığı nedeniyle annesinin kalp fonksiyonlarının birkaç yıl içinde yüzde 15'e kadar gerilediğini anlatan kızı Nur Erdal Kolcu ise "Kardeşlerimin ikisi de doktor, doktor bir aileden de gelsek biz de çaresiz kalmıştık. Bir gün sohbet ederken annem konuşmayı unuttu. Beynine pıhtı atmış o an çünkü. Her an ölümle yüz yüze yaşıyorduk. Yatağa bağımlı yaşamak zorunda kaldı, kalbindeki pil günde 30-40 kez şoklama yapıyordu ve bu şoklamalar da annemi mahvediyordu. Doktorumuz tek çare var o da kalp nakli deyince çok çaresiz hissettik. Çünkü kalp nakli öyle, 'hadi kalp bulundu gel takalım' şeklinde kolay bir iş değil ülkemizde. Bağışçı yok, kalp naklinde sadece bağış olursa yaşama şansınız var. Ben annemin bu hastalığından sonra bunun nemini daha iyi anladım ve hemen gidip organlarımı bağışladım. Yapay kalp takılmasaydı annemin birkaç aylık ömrü kalacaktı, şimdi hayata yeniden döndü" dedi.

Görüntü Dökümü:

Prof. Dr. Süha Küçükaksu röportajı

Yapay kalple yaşayan hasta Filiz Erdal röportajı

Filiz Erdal'ın kızı Nur Erdal Kolcu röportajı

Yapay kalple günlük hayatını nasıl sürdürüyor, detay görüntüler

Kalp pompasına dair detay görüntüler

8- THY, İTALYA'DAKİ GREV NEDENİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Enver ALAS/ İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları'nın (THY), yarın Roma, Venedik ve Milano'ya yapılması planlanan bazı seferleri, İtalya'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "14 Ocak (yarın) 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul, TK1871-TK1872 İstanbul-Venedik-İstanbul, TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ifadelerini kullandı.