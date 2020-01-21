DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

ATAKÖY 5. Kısımdaki Ömer Duruk Cami'nde 2017 yılında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı 'tente faciasına' ilişkin davada şikayetçiler dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya şikayetçiler, cami imamı olan tutuksuz sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar katıldı.

"OĞLUM BABASIZ KALDI"

Aslı Solak Şengezer, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "7 aydır hamile olduğum için olay yerinde değildim. Eşim Mustafa Ümit Şengezer, olay anında hayatını kaybetti. Oğlum babasız kaldı, annem de ölümden döndü." dedi.

"İMAM HEMEN KILAR ÇIKARIZ DEDİ"

Olay günü arkadaşının cenazesine gittiğini ifade eden Namık Tamer ise, "O gün çok kar yağmıştı, tenteler kar ile dolmuştu. Karlar da kürenmemişti. Belediye güvenlik şeridi çekmişti. Cenaze namazı kılınacağı sırada imamlardan biri 'Gelin beş dakikada kılar çıkarız' dedi. Bunu diyen huzurdaki sanıklardan biri mi bilemiyorum. Cenaze namazı bittikten sonra cenaze taşınırken tente üzerimize yıkıldı. Tentenin altında kaldım. Kendi gayretlerimle altından çıkmayı başardım, hala fizik tedavi görmekteyim." diye konuştu.

"CEMAATİ TENTENİN ALTINA İMAM SOKTU"

Cenaze namazı için cami bahçesine gittiğini kaydeden Ahmet Pekacar ise şikayetçi olduğunu ifade ederek "Tentelerin bir kısmının etrafı çevrilmişti. Bu arada belediye görevlileri ve caminin imamları tentenin altına girilmemesi konusunda anons yaptılar. Cenaze namazı arabası ile gelen imam ise yaşlı bir beydi. 'Birkaç dakikada kıldırır ve dağılırız' diyerek, cemaati tentenin altına soktu. Özellikle bayanlar arka tentedeydiler, cenaze namazı kılındıktan sonra tente çöktü. Benim boynuma tente profili vurdu, olaydan sonra ayağımda üç parça kırık meydana geldi." şeklinde konuştu.

"CAMİ İÇİNE ALINMADIK"

Şikayetçi Ebru Koyun ise "Camiye gittiğimizde sağ taraftaki tentenin profili bel vermişti. Üzerindeki kar kürenmemişti. Buna çok şaşırdık, hava çok soğuk olmasına rağmen cami içerisine alınmadık. Sağ taraftaki tentenin altına şerif çekildi. Kesinlikle bu tentenin altına geçmeyin deniliyordu. Cemaat çok kalabalık olduğu için tentenin altına girdi. Tente devrilince de belden aşağım profilin ayağında kaldı." dedi.

"BİZ ORAYI AÇMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Aycan Yegin ise ifadesinde, "Belediye görevlilerini görünce insanlar tenteyi sordular. Görevliler de 'Orayı biz açmak zorunda değiliz, biz yolu açmakla görevliyiz. Tentenin üstüne karışmıyoruz' dediler. İmamlardan biri iki dakika kıldırırım dedikten sonra erkekler tentenin altına girdiler. Ben annem ve diğer akrabalarım tente devrilince altında kaldık. Şikayetçiyim." dedi.

"ONLA BİRLİKTE BİZ DE ÖLÜYORUZ"

Olay sebebiyle ağır yaralanan Fikri Yılmaz'ın eşi Cemile Yılmaz ise, "Eşim 3 yıldır bilinci kapalı hastanede yatmaktadır. Öldükten sonra hayata döndürülmüş. Ben olay yerinde değildim. Her gün gözümün önünde ölüyor eşim. Onla birlikte biz de ölüyoruz her gün. Böyle bir acı yok. Eşime vasi olarak atandım, şikayetçiyim." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme duruşmaya katılan iki tutuksuz sanığa taleplerini sordu. Sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar ise herhangi bir talepleri olmadığını ifade etti. Avukat beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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