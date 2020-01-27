DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

İSTANBUL MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Buse PEHLİVAN/ İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Emniyet ve Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul merkezli operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda İstanbul'da 13, Sakarya'da 1 kişi yakalandı. Yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplamda 8 şüpheliye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

27.01.2020 - 10.51 Haber Kodu : 200127041

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2-RİVA AÇIKLARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,

Riva'da akşam saatlerinde balıkçılar tarafından denizde bir ceset olduğu fark edildi. Tanınmaz halde olan ceset Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizden çıkartılan cesedin 10 Ocak tarihinde Kilyos açıklarında kaybolan balıkçıya ait olduğu düşünülüyor.

Riva Gelara Mevkii'nde akşam saatlerinde balıkçılar, denizin üzerinde bir ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizdeki cesedi Poyrazköy Limanı'nda bulunan Kıyı Emniyet Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirdi. Tanınmaz halde olan cesedin yapılan ilk incelemelere göre bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Denizde bulunan ceset Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin savcının yapacağı incelemenin ardından sabah adli tıp kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Tanınmaz halde bulunan cesedin, 10 Ocak tarihinde Kilyos açıklarında Rus tankeriyle çarpışan balıkçı teknesindeki kaybolan 3 balıkçıdan biri olan Yusuf Coşkun'a ait olduğu düşünülüyor. Cesedin kime ait olduğu aile yakınlarından alınacak DNA sonucu belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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-Poyrazköy Kıyı Emniyet Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan görüntüler

-Sahil güvenlik teknesinden görüntüler

-Beykoz Devlet Hastanesi'nden görüntüler

-Genel ve detay

27.01.2020 - 10.16 Haber Kodu : 200127032

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3- BEYOĞLU'NDA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

İSTANBUL, Beyoğlu'nda 60 bin lirası poşeti kapkaç yapıp kaçan şüpheli yakalandı. Poşeti çalınan kişinin kapkaççının peşinden koştuğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Beyoğlu, Dolapdere Taksim Caddesi'nde 8 Ekim'de meydana geldi. Yolda yürüyen Hacı Osman A.'nın yanına yaklaşan bir şüpheli Hacı Osman A.'ya ait olan ve içerisinde 60 bin lira bulunan poşeti kapkaç yaparak kaçtı. Olayın ardından araştırma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. 19 Ocak günü Bostan Mahallesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Durdurulan şüpheli Murat C.'nin kapkaçı gerçekleştiren kişi olduğu belirlenirken, şüpheli gözaltına alındı. Murat C.'nin yapılan sorgusunda ise 5 hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, yağma ve gasp, dolandırıcılık ve cinsel taciz suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Murat C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kapkaç yapan şüpheliyle Hacı Osman A.'nın arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Kapkaççıyla mağdur arasındaki kovalamaca

27.01.2020 - 10.26 Haber Kodu : 200127037

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4- BEYLİKDÜZÜ'NDE SİGARALARI STANDIYLA BİRLİKTE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN/ İSTANBUL,

Beylikdüzü'nde markete giren şüpheliler alarmın çalmasıyla 10 bin lira değerindeki sigaraları standıyla birlikte çaldı. Güvenlik kameralarının yönlerini değiştirmeye de çalışan şüphelilerin o anları kameralara yansıdı.

Gürpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir markette meydana gelen olayda iddiaya göre araçla marketin önüne gelen 6 şüpheliden 3'ü marketin girişine yöneldi. Güvenlik kamerasını fark eden şüphelilerden biri kameranın yönünü değiştirdi daha sonra tamamen kırdı. Demir kesme makasıyla marketin kilitlerini kıran şüpheliler sigara standına yöneldi. Bu sırada alarmın çalmasıyla panikleyen şüpheliler sigara standını yerinden söktü ve araca taşıdı. Market sahiplerinin alarmın çalmasıyla aşağı inerken şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"10 BİN LİRALIK SİGARA ÇALDILAR"

Market çalışanı Orhan Güven, "12 civarı marketimizi kapattık. Evimize gittik. Sabah 7'ye 10 kala alarmımız çaldı. Alarm sistemimiz telefonlarımıza bağlı. Hemen aşağı indik inmemizle birlikte adamların kaçması bir oldu. Yaklaşık 6-7 dakika içinde tüm olayı gerçekleştirdiler. Polise haber verdik. Bizim de ikinci kez başımıza geliyor. Toplam 6 kişi hırsızlar 2'si arabanın başında bekliyor. 1 kişi gözcülük yapıyor. Diğer 3 kişi de içeri giriyor. Önce girişteki kamerayı fark ediyorlar kırmaya eğmeye çalışıyorlar. En sonunda kırıyor kamerayı. İçeri giriyorlar. Sigara standına yöneliyorlar. O sırada alarm da çaldığı için standı komple yerinden söküp arabaya yüklüyorlar" dedi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-güvenlik kamera görüntüleri

-Market çalışanı ile röportaj

-Genel ve detaylar

27.01.2020 - 10.53 Haber Kodu : 200127042

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5-SULTANGAZİ'DEKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir binaya giren ayakkabı hırsızı, ayakkabıları teker teker inceleyerek çaldı. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binaya giren ayakkabı hırsızı, katları tek tek dolaştı. Ayakkabıları teker teker inceleyen şüpheli, daha sonra çantanın içerisine ayakkabıları doldurarak binadan kaçtı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, binadaki bir dairenin önüne gelen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, dairenin önündeki ayakkabıları incelediği görülüyor. Daha sonra ise incelediği ayakkabıları yanında getirdiği çantaya dolduran hırsızın üst kata çıkması kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü:

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-Hırsızın gelişi

-Ayakkabıları incelemesi

-Ayakkabıları çalması

-Genel ve detaylar

27.01.2020 - 10.44 Haber Kodu : 200127038

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6-SULTANGAZİ'DE ÇÖPE ATILAN PARAYI BULUP SAHİBİNE VERDİLER

-Temizlik işçileri çöpün içinde bozuk para dolu poşeti böyle aradılar

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de içinde 400 TL bulunan poşet, kamyondaki çöplerin boşaltılmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde Fatmagül Çetin'e ait fırında, içinde 400 TL bozuk para bulunan poşet, yanlışlıkla çöpe atıldı. Fırındaki çöplerle birlikte para poşetinin de çöpe atıldığını fark eden fırın sahibi Çetin, belediyeden yardım istedi.

Mahalledeki çöpleri toplayan çöp kamyonu depolama tesisine gitmeden durduruldu. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü parkına getirilen kamyondaki çöpler alana boşaltıldı. Temizlik işçileri, yaklaşık 5 ton çöpün içinde 400 TL para olan poşeti aradı. Çöpün içinde yapılan aramalarda poşet bulundu. 400 TL Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla Fatmagül Çetin'e teslim edildi.

Çöplerin arasında parası bulunan Çetin "Parayı burada oğlum karıştırarak çöpün içine atmış. Bizde belediyeyi aradığımızda, belediye çalışanları paramızı buldu ve bize teslim ettiler. Belediyenin bu parayı bulması bizim için gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Onlara teşekkür ederiz" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Çöplerin aranması

-Paranın teslim edilmesi

-Çetin'in konuşması

-Genel ve detaylar

27.01.2020 - 10.14 Haber Kodu : 200127031

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7- ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

-Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri şampuan şişesinin içine saklamış

Ali ABLAY/İSTANBUL, Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuripaşa Mahallesinde bulunan bir evden uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polisler, adrese dün saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu Nasırullah C. ve Ali M. yakalanarak gözaltına alınırken, 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 100 Euro ve 205 lira ele geçirildi.

Evde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri şampuan şişesinin içerisinde sakladıkları görülüyor.

Şüphelilerin Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-Evde yapılan arama

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

27.01.2020 - 10.57 Haber Kodu : 200127043