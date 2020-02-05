DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

AVCILAR'da yapılan genel asayiş denetimi sırasında ön plakasız ve teknik değişikliklerle çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültülü olduğu belirlenen otomobili kullanan sürücüye toplam 1340 TL ceza kesildi. Sürücü, Türkiye'de bu araçtan 4 otomobil bulunduğunu öne sürerek, ön tarafında plakayı koyacak yer olmadığını söyledi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş noktalarında denetim noktaları oluşturarak, genel asayiş kontrolü yaptı. Namık Kemal Caddesi'ndeki denetim noktasında durdurulan araçların belgeleri ve şüpheli görülen sürücüleri üzerinde denetim yapan polis ekipleri, büyük motor gürültüsü ile gelen bir otomobili durdurdu. Yılmaz Yıldız'ın yönetimindeki otomobilin ön plakasının yerinde olmadığı araç içerisinde olduğu belirlenirken, sürücü bu model otomobilden Türkiye'de sadece 4 tane bulunduğunu ve ön tarafta plaka takacak yer olmadığını savundu. Bunun yanı sıra otomobilin mevzuata aykırı biçimde teknik değişiklik yapılarak çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olduğu belirlendi. Plaka nedeniyle sürücüye 112, aracın teknik değişiklikleri nedeniyle aşırı gürültülü olması nedeniyle de 1228 TL para cezası kesildi.

Yılmaz Yıldız, trafikten alıkonulan aracın 1 hafta içerisinde eksikliklerin giderilmesini isteyen polislere itiraz etmezken, "Yapacak bir şey yok. Bu araçlar böyle" dedi. Yıldız, çağrılan trafik çekicisi sırasında aracın ön kısmının zarar görmemesi için aşırı özen gösterilmesini istedi.

Görüntü dökümü:

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-Aracın görüntüsü

-Polisin ceza kesmesi

-Aracın çekilmesi

- İstanbul