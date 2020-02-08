DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-AMERİKA'DAN GELEN HEYET UÇAK ENKAZINDA İNCELEME YAPIYOR (1)

İlkay DİKİCİ-Can EROK/ AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yapıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip sabah saatlerinde buraya geldi. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı 11 kişilik heyet enkaz alanında incelemelerde bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçaktan görüntü

-Heyetten görüntü

-Heyetin uçakta inceleme yapması

-Genel ve detaylar

08.02.2020 - 10.10 Haber Kodu : 200208055

08.02.2020 -11.06 Haber Kodu : 200208074

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2- BAYRAMPAŞA'DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN FECİ KAZADA ESKİ FUTBOLCU ÖLDÜ

- Hızla geldi, yol kenarındaki minibüs ve 3 araca çarptı.

Feci kazada eski futbulcu ölürken yanındaki arkadaşı yaralandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Alper KORKMAZ- İSTANBUL/DHA- BAYRAMPAŞA'da hızla ilerleyen otomobilin yol kenarındaki 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada eski futbolcu ölürken yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza Bayrampaşa'da geçtiğimiz cuma gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Yıldırım Bosnaspor eski futbolcusu Serdar Öztürk (36), arkadaşı Hamdi Anıl Sancaklı'nın kullandığı otomobille seyir halindeydi. Hamdi Anıl Sancaklı otomobilin kontrolünü kaybederek park halinde duran bir minibüs ile 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Sancaklı ve arkadaşı Serdar Öztürk otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobil bulunan sürücü Hamdi Anıl Sancaklı ile beraberinde ki Serdar Öztürk'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ve yolcu koltuğunda oturduğu öğrenilen Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gece saatlerinde meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de park halinde duran yolcu minibüsü ile otomobillere hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin çarpması sonrası yolcu minibüsünü savrulduğu görülüyor. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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İş yerinin güvenlik kamera görüntüsü

Kazanın meydana geldiği yerden aktüel görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

Genel ve detaylar

-Ölen kişinin fotoğrafı

08.02.2020 - 11.12 Haber Kodu : 200208075_

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(Havadan görüntülerle)

3-KAR İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ

Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağrı ÇALIŞKAN-Alper KORKMAZ-Serdar ALTINTEPE-Şahin BOZKURT-İsa ALMAÇAYIR-Cemal YURTTAŞ/

İstanbul'da yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Sabah erken saatlerde buraya gelenler karın tadını çıkardı. Karlı İstanbul manzarasını fotoğrafladı. Buraya gelen bir baba ve kız kartopu oynadı. Baba Bahadır Çuhaoğlu, "Kızım erkenden kalktı, karı ilk kez görüyor. Biraz dolaştık. İstanbul'da bir daha kar görür müyüz bilmiyorum. Kızımla kardan adam yapıp kartopu oynayacağız "dedi. Babasıyla kartopu oynayan Buse ise, "Çok mutluyum. İstanbul'da ilk defa bu kadar kar görüyorum. Babamla kartopu oynayacağım" diye konuştu.

Kar, Taksim Meydanı'nı da beyaza bürüdü. Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Yenibosna'da da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüslere binmek için yol kenarlarında beklediler. Öte yandan Anadolu Yakasındaki beyaz örtü havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü

(KARTAL-PENDİK)

-Havadan çekilen görüntüler

(ÇAMLICA)

-Çamlıca tepesinden görüntü

-Evlerin çatısından görüntü

-Kartopu oynayan baba kız

-Baba ile röp

-Genel ve detay görüntüler

(TAKSİM)

-Taksim Meydanı

-Meydanda yürüyenler

-Genel ve detaylar

(BEYLİKDÜZÜ)

-Kar yağışı

-Otobüslere binmeye çalışanlar

-Genel ve detaylar

(ZEYTİNBURNU)

-Kar yağışı

-D-100 karayolunda ilerleyen araçlar

-Detaylar

08.02.2020 - 08.57 Haber Kodu : 200208030

08.02.2020 - 09.00 Haber Kodu : 200208031

08.02.2020 - 09.24 Haber Kodu : 200208036

08.02.2020 - 10.40 Haber Kodu : 200208065

08.02.2020 - 09.36 Haber Kodu : 200208042

08.02.2020 - 10.04 Haber Kodu : 200208051

08.02.2020 - 10.08 Haber Kodu : 200208053

08.02.2020 - 11.04 Haber Kodu : 200208072

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4- İSTANBUL'DA ARA SOKAKLARDA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

-Kar yağışı ve soğuk havayla birlikte ara sokaklar buzlandı yola çıkanlar zor anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,

İstanbul'da etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yağışı ile birlikte soğuk hava, özellikle ara sokaklarda ve dik yokuşlarda buzlanmalara neden oldu. Yayalar ve sürücüler buzlanan yollarda zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtü ile kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Sarı uyarı" vererek İstanbulluları buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarmıştı. Beykoz'da önlemlerin alındığı ana yollarda sorun yaşamayan sürücüler, buzlanan ara sokaklar ve dik yokuşlarda zor anlar yaşadı. Sürücülerin yanı sıra yayalar da, buzlanmanın yaşandığı yokuşlardan inmekte güçlük çekti.

"ARACIMI ÇIKARAMADIM"

Beykoz'daki bir yokuştan oğlu ile birlikte güçlükle inen Soner Eren, "Beklenen kar yağdı. Az yağdı ama buzlanma çok. Buz olduğu zaman buradan inmek zor. Buraya hizmet hemen gelmiyor, tabii ana yollar daha önemli. Çok dik, tuzlama araçlarının girmesi de çok zor. Sıkıntılı bir yer burası. Ben pazarcıyım, hale gidemedim, bugün pazara çıkmayacağım. Aracımı çıkaramadım, yüklü duruyor. Şimdi yarın için hale gideceğim" dedi.

9 yaşındaki oğlu Hasan Ali Eren ise kar yağışından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Kayacağım, oynayacağım, kardan adam yapacağım" şeklinde konuştu.

"KAR LASTİĞİ FAYDA ETMİYOR"

Kar lastiği olduğu halde yokuştan çıkmakta zorlanarak geri geri çıkmayı deneyen Hüseyin Gülen, "Kar lastiğimiz olduğu halde yine de tabii zorlandık. Tabii ki bekliyorduk bu karı ama kar lastiği fayda etmiyor. Ara sokaklarda tuzlama çalışması pek yapılmıyor, ana yollarda oluyor ama biz de pazarcı olduğumuz için çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

LİMON İLE ARAÇ CAMINDAKİ BUZLANMAYI ÇÖZMEYE ÇALIŞTI

Yola çıkmadan önce aracının camındaki buzlanmayı limon ile eritmeye çalışan ve yola çıktığı sırada otomobilinin kayması nedeniyle zor anlar yaşayan Engin Eğen ise, "İşe yetişmem lazım, geç kaldım. Şu anda görüşü sağlamak için limon aldım. Buzu çözüyor. Yetersiz gelecek galiba ama biraz daha limon alarak buzların çözülmesini çabuklaştıracağım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Buzlanan yokuştan inmekte güçlük çeken vatandaş

-Aracıyla yokuştan çıkmakta zorlananlar

-Aracıyla geri geri çıkmaya çalışanlar

-Aracıyla yokuştan çıkmakta zorlanan vatandaşlar ile röp.

-Limon ile buzlanan camını temizlemeye çalışan sürücü

-Sürücülerin sorun yaşamadığı ana yoldan görüntüler

-Muhabir anonsları(BEYZA NUR GÜLER)

-Genel ve detay

08.02.2020 - 10.22 Haber Kodu : 200208058

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5- ÜSKÜDAR'DA KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARIYOR

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ederken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle İstanbul beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor. Üsküdar Kısıklı'da çocuklar parklarda biriken karın tadını çıkarıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kar görüntüsü

-Sokaklardan görüntüler

-Çocukların kartopu oynaması

-Kar yağışı

-Genel ve detaylar

08.02.2020 - 10.29 Haber Kodu : 200208061

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6- FATİH'TE OTELİN 7. KATINDAN DÜŞEN KİŞİ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Fatih'te bir otelin en üst katındaki odanın penceresinden düşen 63 yaşındaki bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay Aksaray Tiryaki Hasan Paşa Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 63 yaşındaki M.O. dün akşam saatlerinde otele giriş yaptı. Sabah saat 08.00 sıralarında sesi duyup dışarıya çıkanlar, M.O.'nun yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, 7'nci kattaki odasının penceresinden düşen M.O.'nun durumunun ağır olduğunu belirledi. Yaralı, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, M.O.'nun düştüğü yerde ve kaldığı odasında incelemelerde bulundu. M.O.'nun annesinin dün hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

- M.O.'nun düştüğü otel

Polis ekipleri

Olay yeri inceleme ekipleri

Genel ve detay görüntüler

08.02.2020 - 10.16 Haber Kodu : 200208057

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7- TÜRKİYE'NİN İLK YAŞLI KREŞİ İLE YAŞLILAR YALNIZLIKTAN KURTULUYOR

Özlem YURTÇU KARABULUT, Osman BAKIR/İSTANBUL, - İSTANBUL'da yaşayan üç emekli hemşire, yaklaşık 30 yıllık meslek hayatlarının ardından hastanede en çok gözlemledikleri, yalnız yaşayan yaşlıların sosyalleşme ihtiyacını gidermeye yönelik, sadece 60 yaş üstü bireylere hizmet veren bir yaşlı kreşi açtı.

Ümraniye'de, emekli hemşireler Azime Uslu, Ayşen Aksoy ve Ruziye Ekim, iki ay önce açılışını gerçekleştirdikleri ve Türkiye'de başka bir örneği olmayan yaşlı kreşi ile 60 yaş üstü bireylerin gündüz saatlerini kendi akranlarıyla beraber güvenli bir ortamda geçirmesini sağlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da ruhsat alınarak açılan kreşte, özellikle çocukları çalışan veya evde tek başına kalan yaşlılar, tıpkı "torunlarıö gibi servisle evlerinden alınıyor, kreşte sabah kahvaltısıyla güne başlıyor ve kendi akranlarıyla birçok etkinliğe katılma şansı buluyor. Yaşlıların tıbbi takipleri de kreşteki hemşire ve yaşlı bakım teknikerleri tarafından yürütülüyor.

'HASTANEYE SOSYALLEŞMEK İÇİN GELİYORLAR'

Sabah 09: 00 ile akşam 18: 00 arasında hizmet veren yaşlı kreşinde her gün başka bir etkinlik yapıldığını anlatan emekli hemşire Azime Uslu, "30 yılı aşkın bir zamandır sağlık sektörünün içerisindeyiz. Özellikle son yıllarda hastaneyi sağlık hizmeti için değil de sosyalleşmek için kullanılan yaşlılar dikkatimizi çekiyordu. Ayda bir, 3-4 ayda bir, bir sebepten hastaneye yatıp, hizmet alıp, biraz sosyalleşip kendini iyi hisseden hastalar olduğunu fark ettik. Bir de bazı ailelerin yaşlılarını evlerinde tek başına bırakmak istemediklerini, yaşlıların kendilerini de bu konuda mağdur hissettiğini fark ettik ve bu nedenle böyle bir proje geliştirdik" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ulaşarak 'Türkiye'de böyle bir model var mı?' diye sorduklarını söyleyen Uslu, "İstanbul'da hem kamu, hem özel sektörde toplam 170 civarı huzurevi var. Ama buralar yatılı kurumlar. Gündüz bakım hizmeti veren bir yer yok' dedi bakanlık bize. Biz de fiziki koşullardan ekibe kadar gerekli şartları sağlayıp ruhsatımızı alarak Türkiye'de ilk kez böyle bir hizmet sunmaya başladık" diye konuştu.

'EVDE YALNIZ KALDIKLARINDA HASTALIKLARI DA İLERLİYOR'

Yaşlı kreşinin kurucularından emekli hemşire Ayşen Aksoy ise yaşlıların bakımı için üç yol olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi: "Birincisi, huzurevi. İkincisi yaşlı bireyin evde bir bakıcı ile kalması. Üçüncüsü ise bizim sistemimiz. Gündüz bakımevleri yani yaşlı kreşi. Aynı çocuk kreşleri gibi sabah büyüklerimizin gelip akşam ayrılabileceği bir ortam burası. Türkiye'de artık nüfusun yüzde 8'i yaşlı kabul ediliyor. 2023'te bu oran yüzde 10 olacak. Yani yaklaşık 10 milyonluk bir yaşlı nüfusu bizi bekliyor. Yaşlılar evlerinde yalnız ya da sadece bir bakıcıyla kaldıklarında asosyalleştikleri için Alzheimer, demans gibi hastalıkları çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunu önlemenin yolu da bu bireylerin aktif bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri sağlamak. Burada birtakım sağlık ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Tansiyonu, şekeri olan konuklarımız olabiliyor. Günlük alması gereken ilaçları birtakım hijyenik ihtiyaçları gibi durumlarla da biz ilgileniyoruz. Ekipte mutlaka hemşire, yaşlı bakım teknisyeni, sosyal hizmet uzmanı olması gerekiyor. Ergoterapi gibi dışarıdan uzmanlarla da çalışıyoruz. Örneğin haftaya bir resim öğretmeni gelecek büyüklerimize resim dersi vermek için."

'DOKTOR RANDEVULARINDA DA EŞLİK EDEBİLİYORUZ'

Azime Uslu, günlük programlarını şöyle özetledi: "Sabah sekiz itibariyle hizmete başlıyoruz. Kahvaltının ardından sabah sohbetimiz oluyor. Bu hem de oryantasyon, hem de yaşlıların birlikte sohbet ettiği bir ortam sağlıyor. Hava durumundan, izledikleri dizilere dek her şeyi konuşabiliyoruz. Sonra sabah sporumuz var. Çünkü aktif olmak onlar için gerekli. Hep beraber müzik eşliğinde sabah sporumuzu yapıyoruz. Ardından dinlenme molası veriyoruz. Sonrası serbest zaman. İsteyen örgü örüyor, isteyen tavla, satranç ya da sudoku oynuyor. Öğle yemeğinden sonra arzu eden yaşlılarımız dinlenme odalarımızda şekerleme yapabiliyor. Ama bizim temel prensibimiz, gün içerisinde mümkün olduğunca onları aktif tutmak. Öğleden sonra mutlaka planlı bir etkinliğimiz oluyor. Örneğin bugün kağıttan çiçek etkinliğimiz vardı. Bunları grup olarak yapıyoruz. Atölyemiz oluyor, resim, taş boyama vb gibi. Faaliyet saatimizden sonra onların beslenmesine uygun şekilde bir ara öğünümüz oluyor. Sonra yine serbest zamanımız var. Akşam 18: 00 gibi de evlerine gitmeye başlıyorlar. 60 yaşın üzerinde ihtiyaç sahibi olan herkesi kabul ediyoruz. Yaşlının buraya gelip gidebilecek kadar yürüyebiliyor olması lazım. Yatağa bağımlı sedye ile bir hastayı kabul etmemiz mümkün değil tabii. Ayrıca bazen yaşlının hastane, doktor randevusu olabiliyor ve tek başına gidemediği için biz takip ve eşlik edebiliyoruz. Kısaca gün içerisindeki pek çok ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz."

'BURADA HAYATA YENİDEN DÖNDÜM'

Yaşlı kreşinin misafirlerinden emekli öğretmen Ahmet Özkan (76), her mahallede bu kreşlerden olması gerektiğini anlatarak "Nasıl çocuklar için kreşler varsa, bizim için de yapılmalı. Biz de çocuk gibi oyalanacak yer arıyoruz aslında. Burada olmasak nereye gideceğiz? Erkekler kahve köşelerine, bayanlar komşuya oturmaya. Bakın burada ne güzel meşgul oluyoruz. Günü evde yalnız geçirmiyoruzö diye konuştu. 74 yaşındaki Şenay Yılmaz ise "Yeğenimle yaşıyorum. O gündüz işe gidiyor. Ben evde yalnız kalıyordum ve karamsarlığa kapılmıştım. Kendimi hakikaten artık yaşlı hissetmeye başlamıştım ama buraya gelmeye başladığımdan beridir 15 yaş gençleştim diyebilirim. Yeğenim sabah işe gidiyor, akşam geliyor. Ben bütün gün evdeyim tek başıma. Sürekli uyumak istiyorum. Depresyona girmiştim. Ama burada hayata yeniden döndüm sanki" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Kreşin kurucusu emekli hemşire Azime Uslu röportajı

Kreşin kurucusu emekli hemşire Ayşen Aksoy röportajı

Kreşe giden yaşlılardan Ahmet Özkan röportajı

Kreşe giden yaşlılardan Şenay Yılmaz röportajı

Genel ve detay görüntüler