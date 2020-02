DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ SORUŞTURMASINDA İKİNCİ OPERASYON; 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ali ABLAY/ RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan 13 Şubatta yapılan operasyonda 20 FETÖ üyesi gözaltına alınmış, 2'si itirafçı olarak serbest kalmıştı. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

2018 yılında Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memurunun da içerisinde bulunduğu FETÖ/PDY terör örgütünün hücre yapılanmasında oldukları değerlendirilen 27 şüpheliye yönelik 13 Şubat günü operasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonda Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun abisi ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'inin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenilirken, 2 şüphelinin yurtdışında oldukları tespit edilmişti. Operasyonla yakalanan 20 şüphelilerin İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, 2 FETÖ üyesinin etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olduğu bildirildi. İtirafçı olan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken, 18 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

İKİNCİ OPERASYON

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında bugün erken saatlerde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikinci bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak Samsun, Rize, Düzce ve Trabzon'da eş zamanlı olarak 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(kaza ile ilgili görüntülerle)

2- OYUNCU AHMET KURAL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kullandığı öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise iddiaya göre Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu belirlendi.

Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi.

Kural'ın ehliyetine alkollü olduğu gerekçesiyle 6 ay süreyle el konulurken 'Trafiğe Tehlikeye Düşürmek'ten de cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı.

3- ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNA ATILAN ÇÖPLERİN ARASINDA BEBEK ÇIKTI (1)

Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.

Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri bir sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu. Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu. Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılan kız çocuğu, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4- METRO SEFERLERİNDE AKSAMA (2)

-Yaklaşık 1 saat süren aksamanın ardından arıza giderildi. Seferler normale döndü.

Serdar ALTINTEPE-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-İSTANBUL, -Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Yaklaşık 1saat süren aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.

5-KADINLARIN ÇANTASINDAN PARA ÇALAN ÇOCUĞU VATANDAŞLAR YAKALADI; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Ali ABLAY - Zeki GÜNAL/ İSTANBUL,

Kağıthane'de, arkalarından yaklaştığı kadınların çantasından yankesicilik yapan 10 yaşındaki O.S., vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheli çocuğun, kadınların çantalarından yankesicilik yaptığı ve vatandaşlar tarafından yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca, polis gelene kadar vatandaşların beklettiği çoğun gözyaşı dökmesi ve yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki O.S. kaldırımda yürüyen kadınların arkalarından gelerek çantalarında bulunan cüzdan ve paraları yankesicilik yöntemiyle çaldı. Paraları çalınan kadınların fark etmesi üzerine kaçmaya çalışan çocuk, kadınlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Parası çalınan kadının eşi ve çevredeki bazı vatandaşlar çocuğu darp etmek istedi. Ancak araya giren bazı vatandaşlar buna izin vermedi. Bu sırada arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çocuğu gözaltına alarak karakola götürdü.

ŞÜPHELİYİ YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Şüpheliyi yakalayan kişilerden biri olan Fatih Arslan, "Karşı tarafta iki tane bayan vardı. Ben de dükkanda kasanın başında otururken, iki kadının çantasını çekerken gördüm. Yanlarına koştum. 'Paramı çaldı' deyince ben de çocuğu tuttum. Buraya oturtturdum, polisleri aradım. Çocuğun elinde 350 lira para vardı zaten, direk bayanın çantasından çekip almış parayı. Parayı kadına teslim ettim. Polisler gelince onlara teslim ettim" dedi.

OLAY ANI KAMERDA

Yankesicilik ve ardından gelişen olaylar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli çocuğun yürüyen kadınların arkasından gelmesi, çantadan cüzdanı alıp ceketinin altına alması, kaçarken kadınlar ve vatandaşlar tarafından yakalanması görülüyor. Yakalandıktan sonra çocuğun darp edilmek istenmesi ve bazı vatandaşların buna karşı çıkması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan çocuk, savcılık talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ait Çocuk Destek Merkezi Yurduna yerleştirildi.

(havadan görüntülerle)

6-ALTI TARİHİ HAMAM ÜSTÜ İŞ MERKEZİ

Müge YARIMBATMAN - Mertcan ÖZTÜRK- Ersan SAN/ İSTANBUL, BÜYÜKÇEKMECE'deki tarihi Yusuf Paşa Hamamı'nın üzerindeki iş merkezi, görenleri şaşırtıyor. Yapı elemanları ve süslemeleri 17. yüzyılın izlerini taşıyan ve 1800'lü yıllarda hamam olarak kullanılan tarihi yapının bitişiğine, 1987 yıllında 5 katlı iş merkezi yapılmış ve iş merkezinin son 2 katı da tarihi hamamın üstüne denk geliyor.

"TARİHE SAHİP ÇIKILMALI"

Büyükçekmece Hamam Sokağı'ndaki tarihi Yusuf Paşa Hamamı'nın bitişiğinde yıllardır 5 katlı bir iş merkezi var. İş merkezinin son 2 katı ise tarihi hamamın üstünde bulunuyor. Bir süre Büyükçekmece Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak kullanılan ilçe sakinleri tarafından "Tarihi Eski Hamam" olarak da bilinen yapı, bugünlerde kafe olarak işletilmek üzere kiraya verildiği, ruhsat almasının ardından faaliyete geçeceği öğrenildi.

Tarihi hamamın üzerindeki iş merkezinde dükkanı bulunan Nazmi Yazıcı, "Burası epey senedir buradadır. Şu anda burası Anıtlar Kurulu'na kayıtlı ama şahsa tapulu bir yer. Bir arkadaş burayı kafe yapmak için kiraladı ama şu anda bir faaliyet yok. 2 aydır da beklemektedirö dedi. İş merkezinin yaklaşık 30 sene önce yapıldığını söyleyen Yazıcı, "Bu inşaat da sanıyorum 1987'lerde yapıldı. Hamam da altında kaldı. Bu da enteresan bir mimari, binanın altında kaldı. İçerisinde tuvalet, 2-3 ayrı bölüm, bir de salon var. Teferruatlı bir hamam olmadığını biliyorum. Tasvip edilir bir şey değil bu ama yapılmış. Tarihi eserler mutlaka korunmalıdır, tarihe sahip çıkılmalıdır. 3-4 senedir Büyükçekmece Belediyesi burada kültürel faaliyetler yapıyordu. Şu anda da bir arkadaş tarafından kafe yapılmak üzere kiralanmıştır. Herhalde 2 ay kadar oldu, herhangi bir faaliyet yok. Lambalar falan asıldı ama sanıyorum ruhsat alamıyorlar. Anıtlar Kurumu 'bir çivi dahi çakamazsınız buraya' dedi" diye konuştu.

"PLANLI, PROJELİ BİR BİNA"

İş merkezinin mülk sahibi Mehmet Tekdemir de hamamın üstüne bina yapılmasına ilişkin, "Bu bina 30 senelik bir bina. Zaten burayı yapan müteahhit gerekli ruhsatlarını almış. Hatta burayı alçak olduğundan dolayı bir sefer yıkmışlar, ikinci sefer 'bu kadar yükselteceksiniz' diyerek ruhsat vermişler. Onu da adam yapmış. Burada ruhsatlarda, vakıflarla veya herhangi bir kuruluşlarla ilgili sıkıntı yok. Planlı, projeli yapılmış bir bina. Ben sonradan aldım bu binayı. Ne tapu da bir sıkıntı var ne başka bir şeyde. Hamam olan yeri ben kullanmıyorum. Onun sahibi başka, adam kullanma hakkını almış. Burası Anıtlar Kurulu'na ait bir yer. Bina yapıldığı zaman böyle anlaştıklarına göre bir sıkıntı yokö dedi.

"TARİHİ ESERİN ÜZERİNDE BİNA OLMAMALI"

Bir çevre sakini de "1985'ten beri buradayım. Hamamın etrafının açılması iyi olur. Gelen turistler mesela 'bunun üstünde ne var' diye bakıyor. Binayı görünce, turistlerin hepsi şaşkınlıkla bakıyor. Tarihi eser burası, tarihi eserin üzerinde bina olmamalı. Tarihi eseri korumalıyız" dedi.

7-GÜNGÖREN'DE SİLAHLI SALDIRGANI BAŞKA İHBARA GİDEN POLİSLER YAKALADI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Güngören'de lüks otomobilin içinde bulunan kişi silahlı saldırıya uğradı. Başka bir ihbara giden sivil polislerin önünde gerçekleşen olayda şüpheli yakalandı.

Olay, 17 Şubat Pazartesi akşam saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede otomobilinde oturan Osman Y.'ye aralarında tartışma olduğu öne sürülen Gökhan A.(29), tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurusıkıdan bozma silahla gerçekleştiği öğrenilen saldırıyı bu sırada başka bir ihbara giden sivil polis ekipler, gördü. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

KARDEŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Şüphelinin üzerinden kurusıkıdan bozma olduğu anlaşılan silah ve 8 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan, şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan ağabey Cumali A.(43) da ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobilin içinde bulunan Osman Y., ise silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gökhan A. ve Cumali A. adliyeye sevk edildi.

8- BÜYÜKÇEKMECE'DE JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

İSTANBUL, İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 3 kilo kokain, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, olayla ilgilİ bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Vedat' kod adlı V.A. isimli bir kişinin yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yurda sokarak, Büyükçekmece'de bir evde depoladığı ve buradan diğer ilçelerdeki 'torbacı' tabir edilen kişilere dağıtacağı bilgileri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli V.A.'nın gece yarısı Büyükçekmece'de bir siteye giriş yaptığını belirledi ve uyuşturucu maddelerin depolandığı daireyi tespit etti. V.A., daireden çıkış yaparken yakalandı. Evde yapılan, narkotik dedektör köpeği Bingo'nun da katıldığı aramalarda satışa hazır halde 3 kilo kokain, 1 adet uyuşturucu maddeyi kalıp haline getirmede kullanılan motorlu kompresör, çok sayıda uyuşturucu madde kalıbı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Yakalanan V.A, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9- KENDİLERİNİ AVUKAT OLARAK TANITAN TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtarak telefonla vatandaşları arayan ve kart üyeliği borçlarından dolayı haciz geleceğini söyleyerek dolandırdıkları iddia edilen kişilere yapılan operasyonda, 12 kişi yakalandı. Emniyet ekiplerinin 3 ilde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonlarda dolandırıcıların yaklaşık 500 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşları arayarak kendisini avukat olarak tanıtan ve Hukuk bürosundan aradığını söyleyen kişiler, aradıkları vatandaşlara 'bir kart üyeliğiniz sebebiyle birikmiş borcunuz bulunmaktadır ve evinize haciz gelecek' diyerek korkutuyorlardı. Telefon konuşmasının ardından kendisini avukat olarak tanıtan kişiler, aradıkları vatandaşlara bir banka hesap numarası gönderiyor ve parayı bu hesaba yatırmalarını söylüyorlardı. Bu yöntemle 30 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Mağdurların verdiği bilgiler ışığında bir süre teknik ve fiziki takip gerçekleştiren siber polisi, şüphelilerin yaklaşık 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirledi. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 4 Şubat günü İstanbul merkezli olarak Kastamonu ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 14 cep telefonu, 14 sim kart, 2 harddisk, 3 hafıza kartı, 3 tablet bilgisayar, 12 banka kartı ve 1570 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Yakalanan 12 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10- TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ KONSEPT ETKİSİNİ GÖSTERDİ; 3 YIL 2 AYDA 612 TERÖRİST TESLİM OLDU

HABER: Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, - İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadelede başarıyla sürdürdüğü yeni konsepti, 2 ayda 39 teröristin ikna edilerek teslim olmasını sağladı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin yardım talebiyle başlayan süreç, polis ve jandarma ekiplerinin özel görüşmeleriyle sürüyor. Aileler çocuklarıyla sürekli temas kurarak teslim olmaları için ikna ediyor. 2017 yılında başlayan ikna çalışmalarında bugüne kadar 612 terörist ikna edilerek, teslim oldu.

Terörle mücadelede yeni konsept, etkisini gösterdi. Bu konsept terör örgütü tarafından kandırılan teröristlerin aileleri polis ve jandarmayla temas kurarak, çocuklarının teslim olması için ikna edilmesini sağlıyor. Yeni konseptle teslim olanların sayısı her geçen gün artarken, 2 ayda 39 terör örgütü üyesinin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

İkna çalışmalarında 2017 yılından bugüne kadar toplamda 612 teröristin teslim olduğu öğrenildi. Yeni konseptin her yıl etkisini artırdığı teslim olan terörist sayılarından ortaya çıktı. 2017 yılında 135, 2018 yılında 165, 2019 yılında 273, 2020 yılının ilk iki ayında 39 terörist ikna çalışmalarıyla teslim oldu.

20 YIL ÖNCE ÖRGÜTE KATILAN TERÖRİST DE TESLİM OLDU

Ailelerinin desteğiyle, ikna edilerek dün teslim olan 2 teröristten H.K.'nın 20 yıl, Ç.O.'nun ise 16 yıl önce örgüte katıldığı belirlendi. Örgütte uzun süre kalan teröristlerin de teslim olanlar arasında yer alması, terör örgütünün propagandalarının etkisini kaybettiğini ortaya koydu. 20 yıl önce terör örgütüne katılan H.K. Jandarmanın ikna çalışması ve MİT'in destek verdiği operasyonla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu. H.K. yurt dışından örgüte katıldığını söyleyerek, "Teslim olmak en doğrusuydu, kimse gençliğini örgüte vermesinö dedi. Van istihbarat ve TEM şube müdürlüklerince yapılan ikna çalışma sonucu, 2004 yılında örgüte katılan Ç.O., Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin teslim olmasında ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı, dağlara atılan, teröristlerin annelerin mektupları ve teslim olma çağrılarını içeren broşürlerinin de etkili olduğu belirtildi.

ANNELERİN NÖBETİNE DE KATKI SAĞLADI

Öte yandan yeni konsepteki çalışmalar, "Diyarbakır Anneleri" olarak anılan, çocukları kandırılarak terör örgütüne katılmış ailelerin mücadelesine de katkı sağladı. 3 Eylül 2019 tarihinden bugüne Diyarbakır HDP İl binası önünde, çocuklarının fotoğrafları ile oturma eylemi yapan annelerin çağrıları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan 8 terör örgütü üyesi, aileleriyle buluşturuldu. Teslim olan terörist sayısındaki artış, örgütünün baskı ve tehditlerinin de etkisiz kaldığını gösterdi.

"ÇOCUKLUĞUM GENÇLİĞİM GİTTİ"

DHA geçtiğimiz kasım ayında terörle mücadelede yeni konsepti yerinde izleyerek, çocukları kandırılıp terör örgütüne katılan aileler ve teslim olan bir örgüt üyesi ile röportaj yaptı. 14 yaşında kandırılarak, Irak'ın kuzeyinde, terör örgütüne katılan bir genç, 4,5 yıl sonra teröristlerden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Genç, "Ailemi dinlemedim, çocukluğum, gençliğim gitti" dedi.

'BUNLAR İÇİN BURADA KALACAĞIMA AİLEM İÇİN ÖLÜRÜM DEDİM, KAÇTIM'

Aileleriyle konuşmaya, görüşmeye izin vermediklerini kaydeden genç, "Ailemi görmeye, konuşmaya izin yoktu. Ben de bunlar için burada kalacağıma ailemin yolunda ölürüm. Gelme kararı aldım, kaçtım. İki arkadaşı daha örgütledim. Biri gelemedi, diğer arkadaşımla kaçtım" ifadelerini kullandı.

'GİTMESİNLER, HAYATLARINI YAKARLAR'

Gençlerin, örgüte katıldıktan sonra pişmanlık duyduklarını ifade eden genç, "Oraya gidene kadar başka bir psikoloji, orada pişmanlık. Gitmesinler, hayatlarını yakarlar. Her şey televizyondan gözüktüğü gibi değil. Bilmiyorlarsa araştırsınlar, yalan olduğunu anlarlar, gitmezler. Bir işe girip normal bir insan gibi bir hayat yaşamak istiyorum, birinin hayatını almak olmadan. Aile kurmak, dükkanım olmasını istiyorum. Döndükten sonra birçok duygu yaşıyorsun. Orada her şey yasak, sadece savaşıyorsun. Buraya geldikten sonra her şey artık özgür. Aileni görüyorsun, dolaşabiliyorsun. Gidip gezebiliyorsun. Heyecan, mutluluk, duygusallık var. En çok mutluluk özgürlükö diye konuştu.

BANA ASLA TERÖRİST BABASI GİBİ DAVRANMADILAR

Teslim olan gencin babası ise yaşadığı mutluluğu "Sanki hayata yeniden gelmişim, oğlum yeniden doğmuş gibi hissediyorumö sözleriyle anlattı. TEM polislerinin verdiği desteği ve oğluna kavuştuğu ilk anlarda kucaklaşmalarına izin verilmesini hiç unutamadığını söyleyen baba, "Bana asla bir terörist babası gibi davranmadılarö dedi. Oğluna kavuştuğu için gülümsemesi yüzünden eksilmeyen baba, şunları söyledi:

"Çocuk küçüktü, 14 yaşındaydı. Örgüte katılacağına dair en ufak bir şüphem olsaydı, kendi önlemimi alırdım. Ama en ufak bir şüphem olmayınca, haberim olmadı. Aradan birkaç gün geçti. Bulunamayınca kayıp ilanı verdim. Memur arkadaşlar dedi ki; bilgi alırsak haber veririz. 3 yıl boyunca hiç bağlantı kurmadı. Bir gün telefon geldi, yabancı numara olduğunu görünce, babalık derler ya, bir de evlat çok tatlı. Acaba oğlum olabilir mi diye telefonu heyecanla açtım. Baba demesi, ben o anda tutuldum. 4 sene sonra ilk kez oğlumun sesini duydum. Oğlum; 'Baba beni affedebilecek misin' dedi. Bir babanın oğlunu affetmemesi mümkün mü, tabi affediyorum seni dedim."

