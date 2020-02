DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

BAYRAMPAŞA'DA METRO İSTASYONUNDA POLİSE SALDIRI KAMERADA

- Arkadan yaklaştı, polisin silahını alıp ateş açtı

- O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Zeki GÜNAL -/ İSTANBUL DHA- BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahı aldığı polisi vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSİ BACAĞINDAN VURDU

Olay Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö., mesai sonrası evine gitmek için metro istasyonuna girdi. Polis memuru durakta metronun gelmesini beklerken kimliği belirsiz kişi arkasından yaklaştı. Şüpheli kişi, oturan polis memurunun belindeki silahını aldı.

Bu sırada polis memuru ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Saldırgan polis memurunu aldığı silah ile bacağından vurdu. Olay sonrası polis memuru yaralanırken, saldırgan da koşarak hızla kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri durumu otogar polis merkezindeki polislere ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı polise ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN, POLİSİN SİLAHINI ALARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Polis Merkezinde görevli polisler ile gece bekçileri, polisin silahını alarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Edinilen bilgiye göre bir süre raylarda ve metro istasyonunda arama yapan polis ekipleri şüphelinin izine rastlamadı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri geldi. Otogar giriş çıkışlarında ve çevrede polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı istasyonda polis ekipleri detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca Polis ekipleri otogarın ve metro istasyonunun da güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın istasyonda oturan polis memuruna arkadan yaklaşarak silahını aldığı görülüyor. Yaşanan arbede sırasında polisi vuran saldırgan hızla kaçıyor

27.02.2020 - 08.39 Haber Kodu : 200227028

2-BAYRAMPAŞA'DA METRO İSTASYONUNDA POLİSİ VURAN SALDIRGAN YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA- BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi vuran saldırgan Beyoğlu'nda yakalandı. Saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki metro istasyonunda dün saat 23.00 sıralarında Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö.'nün arkasından yaklaşan şüpheli kişi, polis memurunun belindeki silahını almış ve bacağından vurmuştu. Olay yerinden koşarak hızla kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin olaydan sonra metro rayları üzerinden Terazidere metro istasyonu istikametine kaçtığını devamında ise taksiye binerek Okmeydanı Örnektepe Mahallesine gittiğini belirledi. Şüphelinin burada aynı saatlerde meydana gelen evde ateş etme olayına karıştığı tespit edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreste bulunan S.Ç.'ye olayın görüntülerini izletti. S.Ç. görüntülerdeki kişinin oğlu Abdulsamet Ç. (24) olduğunu beyan etti. Abdulsamet Ç., Beyoğlu Örnek Mahallesinde polisin üzerinden aldığı ve olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Abdulsamet Ç.'nin yapılan sorgusunda "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" konularından suç kayıtları olduğu tespit edildi.

3- KADIKÖY'DE GÜZERGAH DIŞINA ÇIKAN MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAŞLI KADIN ÖLDÜ

- Güzergahları dışına çıkan minibüsler bir kazaya daha neden oldu.

- Yaşlı kadının öldüğü kazanın ardından yine güzergah dışı yolda giden minibüs sürücüsüne vatandaşlar tepki gösterdi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de ters yönden gelen ve güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak, ağır yaralanmasına neden oldu. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çevredekiler minibüslerin yoğun trafiği atlatmak için güzergah dışına çıktığını söyleyerek tepki gösterdi.

Kaza dün Kadıköy, Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik-Kadıköy hattında çalışan Alican V. kullandığı minibüsle güzergah dışındaki ara yola girdi. Sürücü ara yoldan çıkarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Nigar Arkeş'e (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın minibüsün altında kaldı. Kadına çevredekiler koşarak yardım etmeye çalışırken, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nigar Arkeş, ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen trafik polisi kaza yerinde incelemelerde bulunurken minibüs sürücüsü Alican V. kaza ilgili ifadesi alınması için Göztepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerindeki minibüs çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.

"HEM GÜZERGAH DIŞINDA, HEM DE TERS YÖNDEN GELİYORLAR"

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsçüleri hem güzergah dışında, hem de ters yönden gittiklerini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Kazayı gören Burak Engin, "Minibüs kendi yolunda değil. Bir de ters yönden geliyorlar. Kadının bağırmasıyla çıktık baktık. Minibüs kadını ezmiş. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarılarımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürücüleri bize tepki gösteriyor. Burada ne polisinin bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir önlemi yok" dedi.

Olayı gören Yüksel Şahlan, "Trafikten kaçmak için bu yolları kullanıyorlar. Güzergah dışına çıkıyorlar. Başka sokaklarda aynı şekilde. İnsanlara davranışları farklı. Uyarıları dikkate almıyorlar. Belediyeyi ve polisi arıyoruz ama bu çözüm bulunamıyor" diye konuştu

VATANDAŞLARIN MİNİBÜS İSYANI

Daha öncede benzer kazalar meydana geldiği belirten çevrede sakinleri duruma tepki gösterdi. Kazadan kısa bir süre sonra güzergah dışına çıkan ve ters yönden gelen başka bir yolcu minibüsünü fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler minibüsü durdurarak cezai işlem uyguladı. Bir mahalle sakini minibüs sürücüsüne "Daha yeni kaza oldu, kadın öldü hastanede. Daha kimi ezeceksiniz. Senin arkadaşın öldürdü. Senin ne işin var burada" diyerek isyan etti.

27.02.2020 - 10.49 Haber Kodu : 200227062

4-SERVİS SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI, 4 ÖĞRENCİ YARALANDI

-Kaza anı kamerada.

Ersan SAN/ İstanbul, - BAŞAKŞEHİR'de servis minibüsü sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs park halindeki kamyonet ve üç otomobile çarparak durabildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün saat 17.15 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Okul servis minibüsü sürücüsü Sadi Gül, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Servis minibüsü park halinde bulunan biri kamyonet 4 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sürücü ve 4 ortaokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücüler yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Kazayı gören bir kadın, "Şoförün eli ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın içinde 4 tane öğrenci vardı" dedi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

27.02.2020 - 11.31 Haber Kodu : 200227073

5-BEŞİKTAŞ'TA SÜRÜCÜLERİN YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK/

Beşiktaş'ta, cadde ortasında tartışan iki kişi birbirlerini yumruklayarak kavga etti. O anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan iki kişi, cadde ortasında birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavga eden kişileri, çevrede bulunanlar ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Birbirlerini yumruklamaya başlayan taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.

27.02.2020 - 10.20 Haber Kodu : 200227057

6- BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLARIN ÇEKİLDİĞİ KAVGAYI POLİS AYIRDI

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Zeki GÜNAL/İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada iki grup birbirlerine silah çekti. Kavgaya denk gelen ekipler silahlar ateşlenmeden olaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı.

Beşiktaş, Bayıldım Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda iddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar silahlarını birbirlerine doğrulttu. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri kavgayı görerek olaya müdahale etti. Kavgayı ayırmakta yetersiz kalan ekipler olay yerine takviye istedi. Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek kavgaya karışanlar ayrıldı. Şüphelilere ait silahlara ise el konuldu. Gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

27.02.2020 - 11.31 Haber Kodu : 200227072

7- JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU; SAHTE İÇKİ ÜRETİP, SATAN TEKEL BAYİİ SAHİBİ YAKALANDI

İSTANBUL,

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 3 adrese düzenlediği operasyonda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda sahte içki, üretip, sahibi olduğu tekel bayiinde satan kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y. isimli bir kişinin, bir apartmanın zemin katındaki depoda sahte içki ürettiği bilgisini aldı. Ekipler depo ve çevresini takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.Y.'nin depoda ürettiği sahte içkileri, evinde yarım litrelik pet şişelere doldurduğu ve Avcılar'da bulunan kendisine ait tekel bayiinde sattığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüphelinin sahte içkileri ürettiği depo, ikamet adresi ve tekel bayiine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli M.Y. elinde koli ile bir apartmanının bodrum katında yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ile çok sayıda boş içki şişesi ile bidon ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan M.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.02.2020 - Haber Kodu : 200227051

8- ARNAVUTKÖY'DE BARAKADA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

Taylan ERGÜN/

Arnavutköy'de barakada çıkan yangın, bitişiğindeki 4 katlı binanın dış cephesini sardı. 4 katlı binayı saran alevleri gören bina sakinleri korkuyla kendilerini dışarı attılar. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Arnavutköy Hicret Mahallesi Orhun Sokakta bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakanın bitişiğindeki 4 katlı binanın dışına da sıçradı. Yangın mahallede korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

27.02.2020 - 11.34 Haber Kodu : 200227074_

9- OTOMOBİLİ KUCAĞINDA BEBEĞİ OLAN KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL,

Bahçelievler'de iki otomobil sürücüsü yol verme yüzünden kavga etti. Kavgaya karışan sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine otomobilini sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, yol verme sebebiyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kavga sırasında taraflardan biri, diğerinin yanağını ısırdı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ OLAN KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ

Kavga ettiği kişinin yanağını ısıran sürücü, olay yerinden kaçmak için otomobiline bindi. Bu sırada yanağından yaralanan kişinin eşi olduğu öğrenilen kadın, kucağında bebeğiyle otomobilin önünde durdu. Sürücü otomobilini, kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine sürdü. Duruma sinirlenen vatandaşlar kaçmaya çalışan kişinin arabasına vurarak camlarını kırdı. Kaçan sürücünün daha sonra polisle tekrar olay yerine geldiği iddia edildi.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün kucağında bebeği olan kadın ve diğer vatandaşların üzerine otomobili sürmesi ve sonrasında hızla uzaklaşıp gitmesi bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"8-10 KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI"

Olayı gören Baran Yıldırım, "Burada bir araç geldi araba durdu. Aşağıya indi diğer araba da arkasındaydı diğer şoföre saldırdı. Şoföre saldırmasıyla diğer arabanın içindeki arkadaş yanağını ısırdı kopardı. Burada insanlar toplandı birbirlerine saldırdılar. Arabanın içinde iki kadın vardı çocuğuyla beraber. Kadınlardan biri aracın önüne geçti. O da arabayı onların üzerine doğru sürdü kaçtı gitti. Polisle beraber geri döndü buraya geldi. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştılar. 8-10 kişinin üzerine sürdü o arada bir linç girişimi oldu. Arabanın camı patladı" dedi.

27.02.2020 - 01.38 Haber Kodu : 200227008