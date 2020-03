DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

TAKSİM MEYDANI'NDA TAKSİNİN ÇARPTIĞI KADININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

-Kadına çarpan taksinin şoförü de montunu kadının üstüne örttü.

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, - Taksim Meydanı'nda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen genç bir kadına taksi çarptı. Yaralanan genç kadını gören bir otel çalışanı kadının yanına gelerek ambulans gelene kadar kadının elini tuttu, kadına moral vermeye çalıştı.

Kaza, Taksim Meydanı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndan Sıraselviler Caddesine seyir halinde olan taksi sürücüsü Kadir Gürkan, karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadına çarptı. Taksinin çarptığı kadın havaya fırlayarak yere düştü. Kaza yaşandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genç kadını Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Vücudunda kırık tespit edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YARALININ YARDIMINA KOŞAN OTEL ÇALIŞANI, GENÇ KADININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Yaralanan genç kadının yardımına sağlık ekipleri gelene kadar yakında bulunan bir otelin çalışanı koştu. Otel çalışanı, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmayarak moral vermeye çalıştı. Bunun yanı sıra taksi sürücüsünün de montunu çıkartarak yaralının üzerini örttüğü görüldü.

SANKİ BİRŞEYDEN KAÇIYORMUŞ GİBİ ÖNÜME ATLADI

Yaralanan kadının koşarak karşıya geçmeye çalıştığını belirten Kadir Gürkan," Normal bir hızda ilerliyordum. Koşarak karşıya geçmek istedi. Korna çalmama rağmen arabanın önüne atladı. Sanki bir yerden kaçıyordu. Etrafına bakmıyordu. Benim müşterim vardı. Ona çarpmamak için uğraştım ancak fren yapmama rağmen çarptım" ifadelerini kullandı.

2- ÇEKMEKÖY'DEKİ METRO İSTASYONUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN ÇİLESİ

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - Harun UYANIK - İSTANBUL, - Çekmeköy metro istasyonunda bulunan ve yukarı yöne hareket eden yürüyen merdiven günlerdir çalışmıyor. Her gün metroyu kullanan çok sayıda vatandaş merdiveni yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor. 9 Mart Pazartesi günü akşam saatlerine kadar arızalı olan yürüyen merdivenin girişinde 'Bu ekipman 09.03.2020 tarihine kadar planlı revizyon nedeniyle servis dışı kalacaktır' yazısı yer alırken, o yazıdaki tarih dün 13.03.2020 olarak değiştirildi. Metro istasyonunda bulunan asansörler çalışsa da merdiveni yürüyerek çıkan ve asansöre binmeyen çoğu vatandaş nefes nefese kalıyor. Vatandaşların isteği yürüyen merdivenin bir an önce onarılması.

"NEFES NEFESE KALDIK, YAPILSIN KURTULALIM"

Merdiveni yürüyerek çıkan bir vatandaş, "Nefes alışımdan belli oluyor galiba değil mi? Baya sıkıştık yani. Eşim ayakta duramıyor. Baya rezillik. Bir an önce tamir edilmeli" şeklinde konuştu. Çekmeköy'de yaşayan Kazım Can ise, "Nefes nefese kaldık. Yapılsın biz de kurtulalım" ifadelerini kullandı.

"KOLAY DEĞİL, GÜNLERDİR YÜRÜYEREK ÇIKIYORUZ"

Yürüyen merdiven çalışmadığı için merdiveni yürüyerek çıkan 65 yaşındaki Zahide Akkuş, "Halk böyle zorlanıyor, biz yaşlıyız. Yapılsa iyi olur. Ben 65, eşim 75 yaşında. Böyle olmaz ki. Yapılsın. Bak ben nefes nefese çıktım. Kolay değil, günlerdir yürüyerek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

"BÖYLE OLMAZ Kİ"

Zuhal Öner, "Nefes nefese kaldım görüyorsunuz. Böyle olmaz ki. Bayılacağım vallahi. Hiç konuşacak halim yok, çok kötüyüm. En kısa zamanda yapılmasını isterim" diye konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Günlerdir çalışmayan merdivenle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çekmeköy istasyonu 652 numaralı yürüyen merdivende, 6 Mart 2020 cuma günü meydana gelen arıza sonrası yapılan incelemede, ekipmanda zincir uzaması meydana geldiği tespit edilmiş ve değişimi yapılması amacıyla çalışma başlatılmıştır. Zincir değiştirme işleminden sonra başka bir problemle karşılaşılmadığı durumda, yarın (Çarşamba) sabah yürüyen merdivenin devreye alınması planlanmaktadır. Farklı bir sorunun oluşabilme ihtimalini de göz önünde bulundurmamız nedeniyle 13 Mart 2020 (Cuma) tarihinde açılması planlandığı bilgisi vatandaşlarımızla paylaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

3- MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Şişli Mecidiyeköy'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Refüjde askıda kalan otomobili çevredeki vatandaşlar el birliği ile kurtardı.

Mecidiyeköy'de 34 SF 8260 plakalı otomobili ile seyir halinde olan A.Ç. trafik ışıklarına yaklaştığı sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Aracın hareket kabiliyetini kaybeden kadın sürücü, araç içerisinde şok geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kadın sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Refüjdeki otomobil yaklaşık 10 kişinin yardımıyla kaldırılarak yola çekildi. Refüje çıkarak asılı kalan otomobilde hasar oluşmazken vatandaşların yardımı ile kurtarılan sürücü vatandaşlara teşekkür ederek yoluna devam etti.

4- ESKİ EŞİNİ HASTANEDE BIÇAKLAYAN SANIĞIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA'da özel bir hastanede, eski eşi Merzuka Altunsöğüt'ü (43), bıçakladığı iddiasıyla tutuklu bulunan Soner Güztepe'nin yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada,16 yaşındaki oğulları B.G. mağdur olarak verdiği ifadesinde," Hastahanede babamı durdurmaya çalıştım. Kimse bize yardım etmedi" dedi. Tanıkların dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti sanık Soner Güztepe'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

7 Eylül 2019 tarihinde, eski eşinin evine giden Soner Güztepe aile fertleriyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında kırılan bir bardak nedeniyle yaralanan oğulları B.G.'yi hastaneye götüren anne Merzuka Altunsöğüt, burada eşinin bıçaklı saldırısı ile karşılaştı. Hastanede tedavi altına alınan Altunsöğüt'ü bıçaklayan Soner Güztepe, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Geçtiğimiz gün, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Soner Güztepe getirildi. Bıçaklanan kadın Merzuka Altunsöğüt ve kızı Cennet Güztepe ve 16 yaşındaki B.G.duruşma salonunda hazır bulundu. Taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmaya katıldı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları da gözlemci olarak duruşmayı izledi.

" BABAMI DURDURMAYA ÇALIŞTIM, KİMSE BİZE YARDIM ETMEDİ"

Duruşmada, olay günü yaralanan ve duruşmada mağdur olarak dinlenen B.G., "Babam ile bir sıkıntımız yoktu. Kendisi bizi rahatsız ediyordu sürekli. Gece saat 12.00-01.00 gibi uyuyordum, bizi aradı. Yine aynı şekilde küfürlü konuştu. Sonrasında kapı çaldı. Annem ve ablam kapının önünde duruyordu. Komşular geldi, babamı aşağıya indirmeye çalıştı. Alkollü olup olmadığını anlayamadım ama normal değildi. Tekrar uyumaya döndük. Babam aradı beni, su istedi. Ben de babam diyerek binanın kapısına su götürdüm. Bardağı geri alırken, bardağı elimle birlikte kendi kafasına vurdu. Bardak kırıldı ve elim kanadı. Elim kanadığı için beni yukarı çıkardılar. Sonra kanamam durmayınca beni hastaneye götürdüler. Hastanedeki olayda da ben de babamı durdurmaya çalıştım. Kimse bize yardım etmedi" şeklinde konuştu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yeliz Bayburt, "O gece zil çaldı, Soner ağabeyin sesi geliyordu. Sesini duyduğum için aşağıya indim. Soner ağabey biraz alkollüydü. Soner ağabeyi aldım, binanın ilerisine kadar götürdüm sonra eve çıktım. Tekrar aşağıya döndüğümde B. G.'nin eli kesilmişti. Yerler kandı, binanın girişini yıkadım. Soner ağabey geldi, nerede olduklarını sordu. Bilmiyorum dedim. Daha sonra B.G.'lerin gittiği hastaneye gittik. Soner ağabey de oradaydı. Ben gittiğimde olay bitmişti" dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Tanıkların ardından söz alan müşteki avukatları, "Tanıklar komşu oldukları için, taraflar da aile olduğu için olayları anlatmakta çekimser kalmaktadırlar. Daha önce mahkemenizce dinlenmesine karar verilen hastanede görevli iki tanığın dinlenmelerini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Duruşmada tutuklu sanık Soner Güztepe, "Eşim ve kızımın ifadeleriyle, tanık anlatımları çelişkilidir. Suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamede, kızım Cennet Güztepe'yi bıçakla yaralama suçundan cezalandırılmam talep ediliyor. Oysa Cennet kendi ifadesinde yaralanmasının benim elimdeki bıçağı almaya çalıştığı sırada olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenmesi istenen kişilerin önceki aşamalarda verdiği beyanlarda doğru değildir" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Soner Güztepe'nin üzerine atılı suçların nitelik ve içerikleri, delillerin henüz toplanmamış olması göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, mağdur B.G.'nin suçtan zarar görme ihtimalini dikkate alarak davaya katılmasına karar verdi. Dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan dönmesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 7 Eylül 2019 tarihinde, Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede eski eşi Merzuka Altunsöğüt'ü ve kızı Cennet Güztepe'yi (23) bıçaklayan Soner Güztepe hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 20.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

5 - KİLYOS'TA BATAN TEKNEDE KAYBOLAN BALIKÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Müge YARIMBATMAN - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, SARIYER Kilyos açıklarında 10 Ocak günü balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada teknede bulunan 6 kişiden 3'ü denize düşmüştü. 3 balıkçı kurtarılırken, 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla 2 balıkçının cesedine ulaşılmıştı. Kayıp Yusuf Coşkun için geçen hafta tekrar başlatılan arama çalışmaları geçen pazar günü sona erdi. Coşkun'un oğulları, "Her gün amcamın motoruyla gidip teknenin üzerinde duamızı yapıyoruz. İnşallah babamız bulunur, kabristanlığını yaparız" dedi.

"İLK 'BABA' KELİMESİ AĞZIMDAN ÇIKTI"

Kaza sırasında teknedeki 6 kişiden biri olan kayıp balıkçı Yusuf Coşkun'un küçük oğlu Ali Coşkun, şunları söyledi: "O an biz kahvaltı ediyorduk, olay çok ani gelişti. Yandan geminin vurmasıyla denize doğru savruldum. O sırada geminin bizi sürüklemesi durana kadar denizin içinde boğuşuyordum. Bir anda nasıl olduysa anlamadım motorun yan tarafına doğru çıktım. Çıktığımda 'baba' diye seslendim, ilk 'baba' kelimesi ağzımdan çıktı. Babam etrafta yoktu. Ağabeyimin sesini ve öteki geminin sesini duydum. Teknemizde boğulan 3 kişi oldu, hiçbirinden ses çıkmadı. Tekne tekrar alabora oldu, hepimiz savrulduk. Tekneye çıkmaya çalıştık. Öteki gemiye bağırdık. Gemiden ne far, ne ses hiçbir şey olmadı. Bize ne cevap verdiler, ne filika indirdiler, ne can simidi attılar. Hiçbir kurtarma müdahalesinde bulunmadılar. Kazadan önce de ne ışık, ne ses hiçbir uyarı olmadı. Bizi kurtaran balıkçı teknesi olmasaydı, biz de gitmiştik. Zaten bizi aldıktan bir dakika sonra bizim tekne battı. O sırada babamın gittiğini, öteki arkadaşlarımızın gittiğini anlayınca perişan olduk."

"BABAMIZ, EVİMİZİN DİREĞİ GİTTİ"

"Bu tür olaylarda arama kurtarma çalışmaları 3 gün. 72 saat zorunlu arama var. Devletimiz, askeriyemiz sağ olsun 6 gün boyunca aralıksız aradılar. İki arkadaşımızı buldular, babamızı bulamadık. " diyen Ali Coşkun, şöyle devam etti: "Devletimiz 50 gün sonra bir daha arama çalışması yaptı. 3 gün daha arama çalışması oldu, yine babamla ilgili bir iz bulunmadı. 6 gün zarfından sonra biz balıkçı tekneleri olarak teknenin etrafını trol dediğimiz dipten tarama yaptık. 40-50 tane tekne, bizim teknenin etrafında arama çalışmasında bulunduk. Onlar da sağ olsun, yine babamla ilgili bir emare bulamadık. Bu süre zarfında Sahil Güvenlik, TCG Alemdar su üstünden ve dipten arama çalışmasını yaptı. Ümidimiz Allah'tan, ümidimiz yine var. Babam çıkmadığı için ailemiz bunalımda. Çünkü yeri belli değil ve hep 'bugün çıkacak mı' diye ümit içindeler. Teknemiz battı. Babamız, evimizin direği gitti. Hayat da devam ediyor. Sahip çıkmamız gereken çocuklarımız, ailemiz var. Hayata tutunmaya çalışıyoruz."

"GEMİDEN HİÇBİR YARDIM OLMADI"

Yusuf Coşkun'un teknede olan büyük oğlu Fatih Coşkun da şunları söyledi: "Gemi haksız. Zaten çarptığının bile farkında değildi. Çünkü çarptığı andan 6-7 dakika geçtikten, bizi yatırdıktan sonra iki kişi baş tarafa koştu. Gemi hala seyir halinde gidiyordu. 6-7 dakika sonra farkına vardılar. Geminin dümeninde kimsenin olmadığı bariz, çünkü gemi durmadı. Baş tarafa iki kişi koşup far tuttular. O zaman anladılar, gemi bir anda tam yol geri yaptı ve durdu. Gemi durduktan sonra tekne yan battığı için alabora olduk. Kardeşim ve bir çocuk daha vardı. Üçümüz suda kaldık. Kardeşim boğuluyordu, onu kurtardım. Kardeşim bir anda 'hakkını helal et abi, ben gidiyorum' dedi. 'Babam gitti zaten, beni bırakma. Beni yakarsın, çocuklarını düşün' dedim. 7-8 dakika geçti, gemiden hiçbir yardım yok. Bunların düşüncesi 'bizi bırakmak ve buradan gitmek' dedim. Son bir hamle olarak belki teknenin üzerine çıkarsak bizi gören olur diye ince bir ipin üzerinde gidiyorduk. Öyle gidip teknenin üzerine çıktık. Gemiye yine bağırdık ama gemiden hiçbir yardım olmadı. Mahmut Sefa isimli balıkçı teknesi bizim için geldi. O sırada Allah'a yalvardım. Tekne bizi aldı, telsizden anons geçtim. Sonra tekneler gelirken gemi kaçtı."

"TEKNENİN ÜZERİNDE DUAMI YAPIYORUM"

Fatih Coşkun, "Ondan sonraki süreç biraz canımı acıttı. Babam hala bulunamıyor. Ben amcamın teknesiyle denize çıkıyorum. Bir bakıma geçimimizi amcamın teknesiyle sağlıyoruz. Mağdur olduğumuz durumlar var. Ödemelerimiz bakımından mağduruz. Hem mal olarak kayıp yaşadık hem can kaybı yaşadık hem de ticaretten olduk. Biz yine bir ümitle motorun etrafında trol çekiyoruz. Motorun sıfırına gidiyorum, ağ çekiyorum. 'Allah'ım ne olursun babam çıksın' diyorum, yalvarıyorum. İnsan kabristanlığa gidip dua eder ya, onun gibi dua ediyoruz. 'Allah'ım ne olursun ağlayan annem var, kardeşim var. Onu bize tez zamanda kavuştur' diyorum. Hayata karşı kendimi 2-0 görüyorum. Hem babam gitti hem malım gitti. Benim devlet büyüklerimden temennim bu konuya el atılıp bir an önce bu olayın çözümlenmesi. İnşallah babam bulunur, bir kabristanlığını yaparız. Her gün amcamın motoruyla gidip teknenin üzerinde duamı yapıyorum" diye konuştu.

6- İNŞAAT PROJELERİNE EL KOYAN ÇETE OPERASYONU; 30 KİŞİ TUTUKLANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yeni yapılmış binalara silah zoruyla el koyan ve ardından sahte evraklarla satışını yapan bir suç çetesine İstanbul'un 10 ilçesi ile Mersin ve Muğla'da 3 Mart günü operasyon düzenlemiş ve 49 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen suç çetesi lideri M.A.'nın da aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın liderliğini yaptığı bir suç çetesinin başta Esenyurt olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde yapılmakta olan inşaat projelerini gasp ederek ele geçirdiği bilgisini edinerek çalışma başlattı. İnşaat projelerini ele geçirdikten sonra çetenin sahte belgeler düzenleyerek gasp ettikleri bu inşaat projelerini kendileri ait gibi göstererek sattıkları tespit edilmişti. Zorla el koydukları inşaat projelerinin gerçek sahipleri hakkını hukuki yollarla aramaya çalıştıklarında ise çetenin silahlı saldırı düzenledikleri ve korkuttukları öğrenilmişti.

Suç çetesinin yağma, silahlı yaralama, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlenmiş ve çalışmalarını tamamlayan organize polisi tarafından 3 Mart günü İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli, Kağıthane ilçeleri ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonlarda içlerinde M.A. ile birlikte suç çetesinin üyeleri ve çeteye yardım eden kamu görevlilerinin bulunduğu 49 şüpheli yakalanmıştı. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 13 silah, bin 866 mermi, çelik yelek ve çok sayıda evrak ele geçirilmişti.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Suç çetesi lideri M.A.'nın da aralarında bulunduğu 30 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

7- BEŞİKTAŞ'TAKİ YANKESİCİLİK KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL,

Beşiktaş'ta bir büfeden alışveriş yapan kadının arkasından gelen Filistin uyruklu bir yankesici kadının cep telefonunu çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Cihannüma Mahallesinde bulunan bir büfeden 12 Şubat akşamı alışveriş yapan Aslı M. (32), büfeden ayrıldığı sırada cep telefonunun cebinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Aslı M., polise ihbarda bulundu. Büfenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Aslı M.'nin arkasından gelen bir kişinin yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığını belirledi. Şüphelinin Aslı M.'nin arkasından yaklaştığı ardından cep telefonunu aldıktan sonra hızlıca uzaklaştığıda güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis yaptığı çalışmalarda şüphelinin Filistin uyruklu Ali S. (52) olduğunu tespit etti. Ali S. kısa sürede yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

