DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLERİ TAŞIYAN İLK UÇAK İNDİ (1)

Anıl UÇAN/ İstanbul DHA

Avrupa 'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.

2- KARANTİNA YURTLARINDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Alper KORKMAZ - Mustafa BAKIRHAN - Serdar ALTINTEPE - Mertcan ÖZTÜRK/

Yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen öğrenci yurtlarında hazırlıklar tamamlandı. Yurt çevresinde güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu görülürken, yurtlar havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı duyurulmuştu. Yurt dışından gelecek vatandaşların gözetim altında tutulması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi. Güngören'de bulunan KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı. Öğrenci yurdunda bugün yurt dışından gelecek vatandaşlar bekleniyor. Yurt bahçesi ve çevresindeki güvenlik önlemleri ise dikkat çekiyor. Yurdun girişinde bir TOMA beklerken, yurt çevresinde ve bahçesinde polis ekipleri nöbet tutuyor.

KARANTİNA YURTLARINDA KALACAKLARA 5 UYARI

Avrupa'dan gelecek vatandaşlar için belirlenen bir diğer öğrenci yurdu olan 2 bin 500 kişilik Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu girişine 14 gün boyunca karantina altında kalacak vatandaşlar için almaları gereken 5 önlem ile ilgili bir görsel asıldı. Alınması gereken 5 önlem ise çizimlerle anlatıldı. 5 önlem yüzünüze ve sevdiklerinizin yüzüne sürekli dokunmayın, kullandığınız maskelerin kirlendiğini hissettiğinizde atın ve maskeleri bir günden fazla kullanmayın, yemeklerinizi, kişisel eşyalarınızı ve havlunuzu kimseyle paylaşmayın, kapıları açıp kaparken mümkünse elleriniz yerine dirsek veya omzunuzu kullanın, ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın şeklinde sıralandı.

3- İSTANBUL MEYDANLARINDAKİ SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN-Murat KORKMAZ/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında en son İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurulduğu duyuruldu.

MEYDANLAR BOŞ KALDI

İstanbul'un simge meydanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti. İstanbul'un bir diğer insan yoğunluğu görülen noktaları olan Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili de boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği meydan ve sahiller havadan görüntülendi

4- TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE KEPENKLER İNDİ

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelgenin ardından Taksim'de bulunan kafeterya ve nargile kafelerin kapandığı ayrıca caddedeki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Koranavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet gösteren mekanların dün gece itibariyle geçici bir süre olarak kapatılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Taksim ve İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren kafeterya ve nargile kafelerde kapandı. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanların boş kaldığı görüldü. İnsan yoğunluğunun azalmasına fırsat bilen bir vatandaşın İstiklal Caddesi'nde scooter kullanması ise dikkat çekti.

UMARIM GÜZEL VE HUZURLU GÜNLER BİR AN ÖNCE GELİR

Taksim'de kafeterya işleten Serkan Mehmetoğlu," Dün geceden itibaren kapalıyız. Büyük zararımız var. Sezon kapandı, turist gelmiyor. Yaklaşık 50 bin lira kiramız var. 15'e yakın personelimiz var. Günlük ücretlerini veremiyoruz. Şuanda evlerinde oturuyorlar. Virüsün küresel bir etkisi var ama ülkemize neden bu kadar yandığını anlamıyorum. Güzel ve huzurlu günler bir an önce gelir, eski haline döneriz. Caddeden turist geçmiyor. Normal şartlarda sabah 10.00'dan beri dolan yerlerde kimse yok" ifadelerini kullandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, maske ve eldiven takarak koronavirüse karşı önlem almayı da ihmal etmedi.

5- FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN İÇİNDEKİ HAZIRLIKLARDAN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - Harun UYANIK/ İSTANBUL,

Yurt dışından gelenler için boşaltılan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun içindeki çalışmalar görüntülendi. Yurt dezenfekte edildi ve bir oda poliklinik olarak hazırlandı.

Küçükçekmece'de bulunan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu dün karantina merkezine dönüştürülmek için boşaltılmıştı. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, bugün temizlik çalışanları tarafından dezenfekte edildi. 222 odası bulunan yurdun 200'ü Avrupa'dan Türkiye'ye gelen vatandaşların 200'ü için hazırlandı. Her odada bir kişinin kalacağı ve 4 doktor ile 6 hemşireden oluşan sağlık ekibinin dönüşümlü olarak yurtta hizmet vereceği öğrenildi. Bir öğrenci odası, sağlık çalışanları için polikliniğe dönüştürüldü.

6- HAFTANIN İLK MESAİ GÜNÜNDE TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 44 DÜŞÜŞ

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), toplu ulaşımda pazar günü yaşanan yüzde 48'lik düşüşün ardından, mesai günü pazartesi verilerini açıkladı. Bir önceki pazartesiye göre toplu ulaşımı kullananların sayısında yüzde 44'lük bir düşüş yaşandı.

İBB'den edinilen veriye göre 9 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım 7 milyon 441 bin 316 kez kullanılırken, 16 Mart 2020 tarihinde 4 milyon 132 bin 368 kez kullanıldı. Haftanın ilk gününde ise İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü.

6- ÜSKÜDAR SAHİLDEKİ KAFELERDE KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Üsküdar Salacak sahildeki kafeler de bu karar doğrultusunda kapanırken, zabıtalarda kafelerde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu. Üsküdar Salacak Sahili'nde Kız Kulesi karşısında bulunan kafeler de bu karar doğrultusunda kapatıldı. Üsküdar'daki kafe işletmecileri de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı. Öte yanda özellikle sabah saatlerinde vatandaşların akın ettiği Salacak sahilin boş hali ise dikkat çekti. Zabıta ekipleri sahildeki kafeleri açık olup olmadığını denetim yaptı.

Kafe çalışanı Recep Kara "Koronovirüs tehlikesinden dolayı kapatma kararı geldi. Bizde kapattık. Temizlik yapıyoruz. Normalde çok kalabalık oluyordu." diye konuştu. Başka bir kafede bulunan bir kişi "Kimse yok kapattık. Ben bekçilik yapıyorum burada" diye konuştu.

7-ATAŞEHİR'DE ECZANEDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,

Ataşehir'de bir eczanede koronavirüse karşı çalışanlar 1,5 metre kuralına uyarak eczanenin girişine şerit çekti. Eczaneye gelen vatandaşlar uygulamaya destek verdi.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir eczane koronavirüse karşı ilginç bir uygulama başlattı. Eczanenin girişine şerit çeken çalışanlar "Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatan 1,5 metre kuralının önemi nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız uygulamaya göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz" yazısı asıldı. İlaç almaya gelen vatandaşlar eczaneye giremezken, istedikleri ilaç ve malzemeleri eczane çalışanlarından kapıda teslim aldı. Eczane çalışanları uygulama konusunda konuşmak istemezken, eczaneye gelen vatandaşlar uygulamayı olumlu karşılayarak destek verdi.

Eczaneye gelen Zeynel Kürkçü, "Güzel bir uygulama. 1 metreden aldık ilaçlarımızı içeri girmeden. Önlemi alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız" diye konuştu. İlaç almaya geldiğini söyleyen Zekeriya İleri "

İçeri giremedik, kapıdan aldık ilacımızı. Koronavirüs için önlem alınmış." diye konuştu.

8- CENAZEDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ - İSTANBUL Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde koronavirüs önlemi ne dikkat çekildi.

İstanbul Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu uzun süredir tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti. 79 yaşında ölen Ustaosmanoğlu için bugün öğlen namazından önce 11.00'da Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Ustaoğlu'nun öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede Ustaosmanoğlu için helallik alındı, dua edildi. Camii görevlileri cenaze namazı başlamadan önce koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu. Cenazeye katılan kişilerin yakın mesafede durmamaları ve tokalaşmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı. Cenazede bazı vatandaşların maske takarak önlem aldığı görüldü. Törenin ardından cenaze Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.

========================

9-KURU ÖKSÜRÜKLE KORANAVİRÜS BELİRTİSİ ÖKSÜRÜK NASIL AYIRT EDİLİR

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Osman BAKIR/İSTANBUL, DHA

Koronavirüsün belirtilerinden biri de öksürük. Pek çok vatandaş mevsim geçişi sebebi ya da başka nedenlerle kuru öksürük yaşayabiliyor. Kuru öksürük ve koravirüs belirtisi öksürüğü ayırt edebilmek için Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, "Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir" dedi.

Koronavirüsün pek çok belirtisi var. Bunlar ateş, yorgunluk, öksürük, kırgınlık. Grip belirtileri gösteren virüsteki öksürükle, bu dönemlerde yaşanan öksürüğün ayırt edilebilmesi için Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Bayram bu süreçte yapılacakları şu sözlerle anlattı: "Aslında Korona mevsim geçişlerinde gördüğümüz nezle, grip, basit soğuk algınlığı belirtileri başlangıçta birbirine çok benziyor. Kuru öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık olabiliyor. Korona da virüslerle ortaya çıkan ve soğuk algınlığı ile grip benzeri bulgulara yol açan bir hastalık. Dolayısıyla grip ve soğuk algınlığında ne yapıyorsak onu yapmamız gerekir. Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir. Bu söylediklerim herhangi bir kronik hastalığı olmayan, normalde sağlıklı bir birey için geçerli. Ancak bu dönem polen mevsimi. Özellikle astım hastalarında, alerjik nezlesi olan hastalarda burun akıntısı, nefes darlığı, hırıltı öksürük gibi şikayetler olabiliyor. Bunlar polene mi bağlı, yoksa araya basit bir soğuk algınlığı girdiği için mi, yoksa koronaya mı bağlı bunu ayırt etmek zor. Ancak bu hastalar bu döneme kadar gözlemedikleri bir durumla, kontrol altına alınamayan öksürük ve yüksek ateşle karşılaşıyorsa, bir hekime başvurmakta fayda var. Astım ve Koah hastalarında da yüksek ateş varsa, balgam çıktıysa doktora başvurmalılar. Korona olmasa bile bakteriyel rahatsızlık ya da, zatürre olmuş olabilir"

Prof. Dr. Bayram özellikle yüksek ateşe dikkat çekerek, "Belirtilerde net bir ayrım yapmak gerçekten zor. Şimdiye kadar koronada gördüğümüz, öksürük daha yaygın oluyor. Ama basit bir soğuk algınlığında, alerjik nezlesi olanlarda, astımı olan birinde de kuru öksürüğü görebiliyoruz. Çok yoğun kuru öksürük varsa biraz daha üzerinde durabiliriz. Yüksek ateş varsa bu önemlidir. Yine basit nezle gripte nefes darlığı çok görülmez" dedi.

10-ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTEYEN LİBYALILARLA BAŞKONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI ARASINDA GERGİNLİK

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Ersan SAN/İSTANBUL, ÜLKELERİNE gitmek için uçuş bulamayan Libyalı 70 kişilik grup, Libya Başkonsolosluğu önünde toplandı. Libyalı grupla başkonsolosluk çalışanları arasında kısa süreli gerginlik çıkarken, polis grubu başkonsolosluktan uzaklaştırdı.

İstanbul'da yaşayan bir grup Libyalı ülkesine dönmek istedi. Ancak uçuşların iptal edildiğini öğrenen Libyalılar, Beyoğlu'nda bulunan Libya Başkonsolosluğu önüne gelerek yetkililerle görüşmek istedi. Başkonsolosun binada olmadığını belirten çalışanlar gruptan ayrılmalarını istedi. Ancak görüşme konusunda ısrar edip içeri girmek isteyen Libyalılarla çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Libya Başkonsolosluğu çalışanları polisten yardım istedi. Olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Polisi, Libya Başkonsolosluğuna gelerek içeri girmek isteyen Libyalı grubu binadan uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

11- MÜBARİZ MANSİMOV TUTUKLANDI

Ali ABLAY - İstanbul DHA

FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. Gurbanoğlu ve Perker, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildiler. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

12- MAHKEME KURUP CEZA KESEN ÇETEYE OPERASYON KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, İSTANBUL'daki kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve maddi anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurup kusurlu buldukları kişilere para cezası kesen ve kesilen cezaya uymayanları da tehdit eden 'Çakıroğulları' suç çetesine yönelik 12 Mart günü organize polisince İstanbul merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, 14 ruhsatsız tabanca ile 4 tüfek ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da, kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve maddi iş anlaşmazlığına düşen kişiler arasında bir mahkeme kurarak para cezaları kesen ve tahsilatçılık yapan şüphelilerin olduğunu belirlerdi. Şüphelilerin kurulan mahkemede bazen tarafların birbirilerine daire devretmelerine karar verilirken, bazen de yüklü miktarda para cezaları ödettikleri öğrenildi. Suç çetesi üyelerinin verdikleri kararlara uymayan kişileri tehdit ettikleri öğrenilirken, kararlarına uymayan üç kişiyi de yaraladıkları belirlendi. Yaşanan olayların ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Liderliğini H.Ç.'nin yaptığı Çakıroğulları suç çetesinin üyelerini teknik ve fiziki takibe alan polis, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, yağma, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çek senet tahsilatı ve yasa dışı kumar oynatmak gibi çeşitli suçlara karışmış olan suç çetesi üyelerine yönelik 12 Mart günü İstanbul merkezli olarak Ankara, Adıyaman, Muğla ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

OPERASYON KAMERADA

Haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Çakıroğulları suç çetesi üyelerinin İstanbul'daki çeşitli adreslerde kumar oynattıkları da bildirilirken, çete elebaşı H.Ç. ile amcasının oğlu olduğu öğrenilen H.Ç.'de baskınlarda yakalandı. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde yapılan aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 bin 200 mermi, pala, sinyal kesici ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. 23 Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. 26 şüpheliden 12'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ele geçirilen 18 ruhsatsız silah daha önce kullandıkları olayların tespit edilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilerek detaylı incelemeye alındı.

13- MAHKEME KURUP CEZA VEREN ÇETE ÜYESİ 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL, İSTANBUL'daki kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurup kusurlu buldukları kişilere para cezası kesen ve kesilen cezaya uymayanları da tehdit eden 'Çakıroğulları' suç çetesinde yer alan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 26 şüphelide emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken 26 şüpheli tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen H.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Örgüte üye olma" suçlarından tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

14- KADIKÖY'DE SOKAKTA YAŞAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Kadıköy'de sokakta yaşadığı öğrenilen kişinin yeşillik alanda cesedi bulundu. Cesedin üzerinde herhangi bir darp ya da yara izi rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Moda sahilinde sabah saatlerinde spor yapanlar yeşillik alan içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede isminin Ramiz olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafına güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada ceset üzerinde herhangi bir darp ya da yara izini rastlamadı. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"3 AYDIR BURADA YATIP KALKIYOR"

Hayatını kaybeden kişiyi tanıdığını söyleyen Volkan İren "Biz her zaman buradayız seyyar açıyoruz. 3 aydır burada yatıp kalkıyor. Bir de etil alkol içiyorlar. Sürekli ellerinde bu şişeler. Yanında iki üç kişide oluyordu. Ne kadar uyardıysak da bizi tersliyordu. Ancak ölümü kaldırırsınız diyordu, nitekim de başına bu geldi" dedi. Seyyar satıcılık yapan Mustafa Kalaycı "Elimizden geldiği kadar eşya verip yardım ediyorduk. Kabul etmiyordu" diye konuştu.

15-SULTANGAZİ'DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. 4 kişi gözaltına alınırken, kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup, meydanda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle belinden silahı çıkaran gruptakilerden biri, karşı gruba ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve arkadaşları olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar

üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

"YERDE BİRİSİ YATIYORDU"

Esnaf Hikmet Tekin, "Ben burada esnafım. Geçen akşam sesler duydum. Dışarıya çıktık. Baktım yerde birisi yatıyor. Her halde daha önce tartışmışlar, kavga olmuş. Yatan arkadaş vurulmuş. Polisler geldi, ambulans geldi" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavga anları ve silahın ateşlenmesiyle çevredekilerin kaçıştıkları görülüyor.

16-KAĞITHANE'DE REFÜJE ÇARPIP UÇAN CİP KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA

Kağıthane'de refüje çarparak havalanan cip karşı şeritteki iki aracın arasından geçti. Araçlara da çarpan cip karşı kaldırımda durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Ayazma Caddesi'nde seyir halinde olan bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp havalandı. Karşı yönde bulunan iki otomobilin üzerinden geçen cip, kaldırımda durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

OLAY ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen cip sürücüsünün seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. Önce orta refüje çarparak havalanan cipin daha sonra karşı yöndeki iki araca çarpıp üzerinden geçtiği kameraya yansıyor. Karşı kaldırımda bulunan bir başka cip sürücüsü, üzerine doğru gelen cipi fark ediyor ve gaza basarak aracını hareket ettiriyor. İki araca çarparak üzerinden geçen cip ise karşı kaldırımda durabiliyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, cipte bulunan kişilerin yardımına koşuyor.

17-SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ KAPALIÇARŞI ESNAFINI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRDİ

Cemal YURTTAŞ - İstanbul DHA - İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kapalıçarşı'da esnafına sağlık denetimi yaptı.

Kapalıçarşı özel kıyafetleriyle gezen sağlık ekipleri, esnafa herhangi bir rahatsızlık belirtisinin olup olmadığını sordu. Yapılan testlerde şüpheli görülen esnafın hastanelere yönlendirileceği belirtildi.

18-İMAMOĞLU İSTANBUL'DA ALINAN ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla İBB olarak alınan ve alınacak önlemleri açıkladı. İmamoğlu, "İnsanlık bir testten geçiyor. Tüm vicdanımızla, bilinçli duruşumuzla buna katkı sunmalıyız. Hep beraber bu süreci atlatacağız. Evinizde vakit geçirdiğiniz anları en olgun, en olumlu, en verimli şekilde geçirmenin imkanlarını yaratın" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla İstanbul'da koronavirüse alınan önlemler hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, "Tüm dünya risk altında. Elbette ki ülkemiz de bu riski yaşıyor. Bu konuda hep birlikte hareket etmek zorundayız. Bu eşi benzeri görülmemiş olay, özellikle biz yöneticilere çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Vatandaşlarımızla eş güdümlü bu süreci yönetmek zorundayız. Asla panik olmayacağız. Biz, sağduyulu bir milletiz. Temkinli olacağız ve mutlaka ve önlemlerini almış bir toplum olacağız; özellikle bu büyük kent İstanbul'da. Ama aynı zamanda bu zor dönemi en az hasarla atlatmak için de kesinlikle radikal olacağız ve olmalıyız" dedi.

"AMACIMIZ, İNSANLARIN KALABALIK BULUŞMALARINI ÖNLEMEK"

İmamoğlu, "Koronavirüs salgınında, zamanında radikal kararları alamayan yöneticilerin, aslında pişmanlıklarını bütün dünyada bu hafta çok dinledik. Biz, zamanında adımlarla bu salgının etkisini ve yaygınlaşmasını en aza indirecek adımları atmakla sorumlu yöneticileriz. Salgın daha Uzak Doğu'dan bizim coğrafyamıza gelmemişken, İstanbul'da ilk olarak vatandaşlarımızı kişisel ve toplumsal hijyen konusunda, çok yoğun bir şekilde bilgilendirdik. Şehirdeki ve toplu taşımadaki tüm ekranlarımızdan bilgilendirmeler yaptık. Bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Şehirdeki ve toplu taşımadaki tüm ekranlarımızdan bilgilendirmeler yaptık. Keza sosyal medyayı, bu anlamda en yoğun etkileşim aracı olarak kullandık. Ardından vatandaşlarımızın yoğun olarak bir araya geldiği toplu taşıma ve buluşma alanlarında hızlı bir hijyen çalışmasına başladık. Dezenfekte işlemlerimizin çok yoğun ve verimli olduğunu düşünüyoruz. Mobil hijyen ekipleri kurduk, ki sayısı 40'a çıkıyor bu hafta. Hafta başında ülkemizde ilk vakanın ortaya çıkmasıyla beraber de tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Başta, kimlerin ziyaret ettiği konusunda net bilgilerimizin olmadığı müzelerimizi, İSMEK kurslarımızı, kütüphanelerimizi, kültür merkezlerimizi kapattık. Tüm etkinlikleri, İstanbul çapında iptal etmek zorundaydık. Gerçekten insanların bir arada olması, ciddi anlamda sıkıntı. Amacımız, insanların kalabalık buluşmalarını önlemekti. Çünkü ilk adım salgının yaygınlaşmasını önlemek olmalıydı. Evet, bu bir salgın ve bu anlamda yaygınlaşmamalı, yayılmamalı. Bu anlamda herkes önce kendini korumalı, sonra yakın çevresinde ve bütün insanlığa karşı sorumluluğunu hissetmeli. Aynı akşam devletimiz de tüm okulları tatil etti, spor müsabakalarını seyircisiz oynatma kararı aldı. Bunu ek önlemler de izledik. Bu tedbirlerin de devam ettiğini görüyoruz. Bu, çok değerli ve önemli. Hızla yayılan bu salgına, bu fırsatı vermemek çok önemli. Bugünden itibaren toplumun her kesiminden binlerce insanı ağırladığımız sosyal tesislerimizi ve hatta hastanelerdekiler hariç tüm BELTUR kafelerimizi geçici olarak kapatma kararı aldık." diye konuştu.

"İSTANBUL'U NE KADAR İYİ KORURSAK, TÜRKİYE'Yİ O KADAR İYİ KORUMUŞ OLURUZ"

İmamoğlu şöyle devam etti:

"İstanbul, bu anlamda çok önemli. Aldığımız her karar, örnek bir karara dönüşebilir. İstanbul'u ve İstanbulluları ne kadar iyi korursak, aslında Türkiye'yi o kadar iyi korumuş oluruz. Bunun bilincinde görevlerimiz yapmaya ve kararlarımızı almaya çalışıyoruz. Pazarcılar Odası Başkanı'mızla görüştük, konuştuk. Pazarlarla ilgili alınacak tedbirleri de bugün, 39 ilçe belediye başkanıyla eşgüdümlü olarak konuşacağız. 'Neler yapmalıyız, hangi kararları almalıyız' konusunda, ortak akılla, ortak kanaatlerle bir karar verme adına toplantımızı yapacağız. İnşallah bu manada toplumumuzu korumaya devam edeceğiz. Zarar gören sektörlerle buluşmaya çalışıyoruz. Başta turizm olmak üzere birçok alanda bir araya geliyoruz, alınacak tedbirler konusunda konuşuyoruz. Elbette ki devletimizin de açıklamalarını an be an takip ediyoruz. 'Eşgüdümlü olarak İstanbul'da hangi kararları almalıyız' konusunda mutlak eksik kalmamayı önemsiyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle, duyarlılığıyla, katkısıyla ve kararlılığıyla eksiğimiz olmayacak diye umut ediyoruz"

"BUGÜNLERİ HEP BERABER ATLATACAĞIZ"

İmamoğlu, "Bugünleri hep beraber atlatacağız. Bu hastalığın yayılmaması, bu hastalıktan zarar görmeyen bir şehir ve bir ülke olma çabasını, bu mücadeleyi, bu seferberliği hep birlikte yapacağız. Biliniz ki, burada 24 saat tetikte olan bir belediyeniz, kriz masanız var. Her an süreci takip eden, yorumlayan, kararlar alan, bizimle irtibat kuran, gerektiğinde vatandaşına soran, gerektiğinde de anında vatandaşına bilgi veren bir heyetiniz var. 85 bin çalışanımızla, bütün ekibimizle sürece konsantreyiz. Kendi insan kaynağımızın çalışma saatleri ve modellemeleri, ihtiyacı ve bu anlamda sıkıntısı olan, sağlık sorunu olan bütün çalışanlarımıza da çok hassas davrandığımızı vatandaşlarımızın vicdanına duyurmak istiyorum. İnsanlık bir testten geçiyor. Dünyada sınırları örmek yetmez. Güncel konularda, kriz anlarında ve afet anlarında, bütün insanlığın bir bütün olabilmesi hususunda da önemli bir sınav veriyoruz. Tüm vicdanımızla, bilinçli duruşumuzla buna katkı sunmalıyız. Halkımıza da bu yakışır. İstanbullu hemşehrilerimize de bu yakışır. Hep beraber bu süreci atlatacağız. Evinizde vakit geçirdiğiniz anları en olgun, en olumlu, en verimli şekilde geçirmenin imkanlarını yaratın" diye konuştu.

19- 'ZABITA MÜDÜRÜYÜM' DEYİP ESNAFI DOLANDIRDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL,

İstanbul'da kendisini zabıta müdürü olarak tanıtıp esnaflardan borç para isteyen dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelinin esnafları zabıta müdürü olduğuna inandırıp para aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta bir kişi kendisini zabıta müdürü olarak tanıtarak çeşitli tarihlerde Esra A., Celal D. ve Ahmet B. isimli esnaflardan cenazesi olduğunu söyleyerek borç para istedi. Zabıta müdürü olarak tanıdıkları kişinin kendilerini dolandırdığını anlayan esnaf polise ihbarda bulundu. Emniyet ekipleri bin 340 lira dolandırıcılık yapan şüphelinin güvenlik kameralarından eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Güven Timleri, Sarıyer Büyükdere Mahallesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimlik kontrolü yapılan şüpheli Oğuz B.(53)'nin Beşiktaş'ta kendisini zabıta müdürü olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi olduğu tespit edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Oğuz B.'nin benzer dolandırıcılık suçlarını karışmış olabileceği değerlendiren emniyet ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmada Oğuz B.'nin İstanbul'da 4 dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarının faili olduğu belirlenirken, Kocaeli'de ise 2 dolandırıcılık suçunun faili olduğu tespit edildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20- KORONAVİRÜSE KARŞI AVCILAR'DAKİ OYUN PARKLARI VE PAZAR YERLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'daki çocuk parkları, semt pazarları ve kamu kuruluşları da dezenfekte edildi.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Belediyesi başta olmak üzere kamu kuruluşları ve okullar görevliler tarafından belirli aralıklarla görevliler tarafından dezenfekte edilirken, çocuk parkları ve kapalı semt pazarları da unutulmadı. Avcılar Belediyesi görevlileri özel kıyafetlerle pazar tezgahları ve çevresindeki her yeri dezenfekte ederken, özellikle sabah erken saatlerde de çocuk parklarındaki salıncak, kaydırak, tahterevalli başta olmak üzere oyun aletleri ve spor araçlarında aynı uygulamayı sürdürüyor.

