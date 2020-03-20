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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

HER gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı.

20.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:44
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
HER gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Caddeyi boş gören bazı vatandaşlar top oynadı.

Türkiye 'de de koronavirüsün görülmesinin ardından, yapılan "evde kalın" çağrısı üzerine İstanbul 'da birçok meydan sessizliğe büründü. Beyoğlu'nda da sokağa çıkanların sayısı oldukça azaldığı için sokaklar boş kaldı. Her gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi'ni boş bulanlar, bu sabah top oynadı. Beş kişinin top oynadığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların top oynaması

-Genel ve detay görüntüler

20.03.2020 - 09.50 - Haber Kodu : 200320033


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İstiklal Caddesi, İstanbul, Türkiye, Güncel

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