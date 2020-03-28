DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE "KORONAVİRÜS" BAŞLIKLI İL İDARE KURULU TOPLANTISI DÜZENLENİYOR

İSTANBUL Valiliği'nde İl İdare Kurulu toplantısı düzenleniyor. Koronavirüs başlıklı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlık ediyor. Toplantıya Vali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer de katılıyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Toplantıdan fotoğraflar

28.03.2020 - 11.04 Haber Kodu : 200328062

===================

2- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDAKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge, 81 il valiliğine gönderildi.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi. Genelde sonrası ise çok sayıda otobüs seferi iptal edildi. 15 Temmuz Şehitler Otogarı, seyahat kısıtlamasının ardından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hafta sonu yoğunluğun yaşandığı otogarda sakinliğin olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Otogar drone görüntüsü

28.03.2020 - 09.49 Haber Kodu : 200328031

====================

3- İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA "SEYREK OTURMA" DÜZENİ

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL'da toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanması yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında artırıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulaması başlamıştı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam düzenlediği basın toplantısında açıklaması sonrası uygulama artırıldı. Tedbirler içerisinde yer alan, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine halk otobüsü şoförleri ve yolcuları tarafından uyulduğu görüldü.

"OTOBÜSÜN BU HALİNİ LADIM, HATIRA OLARAK SAKLAYACAĞIM"

Koronavirüs salgınının atlatılacağını ve bugünlerin ileride hatıra olarak anılacağını belirten bir vatandaş," Bugünleri inşallah atlatacağız. Bu günler bize ileride bir hatıra olarak kalacak. Bende otobüsün bu halini fotoğraflayarak arkadaşlarıma attım" şeklinde konuştu.

HER ŞEY HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN

Uygulamanın insan sağlığı için olduğunu belirten otobüs şoförü Mahfuz Erdoğan," Bu uygulama bizim insanlarımızın sağlığı için. Koltuk sayımız 26 olmasına rağmen 13 yolcu alıyoruz. Bu şekilde seferimizi tamamlıyoruz. Bu sayıyı aşıp yolcu almadığımızda tepkiyle karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Halk otobüslerinden detaylar

-Koltukların boş bırakılması

-Yolcularla röportaj

-Otobüs şoförüyle röportaj

-Minibüsten detaylar

-Duraktan detaylar

-Otobüs bekleyen yolculardan detay

-Genel ve detaylar

KADIKÖY

-Kadıköy otobüs durakları

-Otobüse asılan uyarı bröşürleri

-Otobüste yolculardan görüntü

-Vatandaş röp

28.03.2020 - 09.52 Haber Kodu : 200328032

===========================

4- AVCILAR'DA YASAK DİNLEMEDİLER, SAHİLDE SPOR YAPTILAR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş Avcılar Sahili'nde spor ve yürüyüş yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı. Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü. Avcılar Sahili'ne gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti. Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi. Sahilde bulunan spor aletlerinde spor yapan bir kişi "Yasaktan haberim var spor yapıp gideceğim" diye konuşurken, arkadaşıyla birlikte koşu yapan bir genç ise "Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk şimdi güvenlik görevlileri uyardı gidiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

Koşan ve yürüyüş yapanlardan görüntüler

Vatandaşlarla röportajlar

Park ve sahilden görüntü

Güvenlik görevlilerin uyarıları

28.03.2020 - 10.22 Haber Kodu : 200328044

===========================

5-ANADOLU YAKASI'NDA SAHİLLER BOŞ KALDI

-CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bu sabah Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti. Üsküdar Sahili'nde yürüyen ve spor yapan birkaç kişi kameraya yansırken, Caddebostan Sahili'ndeki sakinlik havadan görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Sabah sporu yapmak için Üsküdar ve Caddebostan sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller boş kaldı. Öte yandan polis ekipleri Üsküdar Sahili'nde vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarı anonsları yaptı. Caddebostan Sahili'nde sakinlik ise havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Caddebostan sahil havadan görüntü

-Üsküdar sahilden görüntü

-Boş sahil yolundan görüntü

-Çok az sayıda yürüyüş yapanlar

-Sahildeki martılardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

28.03.2020 - 08.37 Haber Kodu : 200328010

28.03.2020 - 08.39 Haber Kodu : 200328011

========================

6-KULLANILIP YERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERDEKİ TEHLİKE

Müge YARIMBATMAN - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL,

KORONAVİRÜS salgının ardından maske ve eldiven kullanımı artarken, kullanılmış birçok maske ve eldivenin sokaklara, en çok toplu taşıma araçlarının bulunduğu duraklara atılması, toplum sağlığı içi tehlike yaratıyor. Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa tutan kişiyi hasta edebileceğini söyleyerek, "Kesinlikle kapalı çöp kutularına atalım. Ortalıktaki bu görüntü toplum sağlığını korumak açısından çok ciddi risk olacaktır" dedi.

"KENDİMİZİ KORURKEN, BİZİM İÇİN ÇALIŞANLARI ENFEKTE ETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Koronavirüs salgınının ardından sağlık kurumları ve uzmanlar hijyen çağrısı yaptı ve vatandaşlara maske ile eldiven kullanmalarını önerdi. Salgından korunmak isteyen birçok vatandaş da önlem amaçlı maske ve eldiven kullanmaya başladı. Koronavirüs vakalarının sayısı artmaya devam ederken, salgın için önlem amaçlı takılan eldiven ve maskelerin sokaklarda yerlere atılması dikkat çekti. Kullanılmış maske ile eldivenlerin en çok toplu taşıma durakları çevresinde yere atılmış olduğu görülürken, atık olan bu ürünler koronavirüs salgınının olduğu bir dönemde hijyen açısından da tehlike yaratıyor.

"BU YÜZDEN MÜMKÜNSE ELDİVEN KULLANMAYIN"

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, eldiven kullanımını aslında önermiyoruz. Çünkü eldiven, kullananlara bir güven duygusu veriyor. Eldivenle bir yerlere dokunduktan sonra elinize, yüzünüze, gözünüze dokunduğunuzda; eğer eldivenle dokunduğunuz yerde sizi hastalandıracak kadar virüs partikülleri varsa onları direkt alıyorsunuz. O eldivenler de dışarıya atılıyor. Bu yüzden mümkünse eldiven kullanmayın. Cerrahi maskeleri de sadece kronik hastalığı olan hastalar, kapalı yerlere girerken kullanabilirler. Maskenin üzerine elinizi dokundurup başka bir yere de elinizi dokundurursanız, aynı şekilde kontaminasyon riski var. Maskeyi çıkarırken iplerinden çıkarıp, atarken de mümkünse yanlarından kapatın. Dışarı çıkarken maske kullanıyorlarsa yanlarında bir poşet taşısınlar ve çıkartınca onun içine koysunlar ya da hastaneden çıkıyorlarsa hastane çıkışlarında mutlaka tıbbi atık kutuları bulunuyor, o tıbbi atık kutularına atmalarını öneriyoruz. Çünkü bu maskelerde olan mikroorganizmaların üstünde ne kadar virüs var ve bu virüs yükü bunu tutan kişiyi kontamine edecek mi, etmeyecek mi diye bir bilgimiz yok. Biz sürekli hijyen ve temizlik kurallarına uyalım diyoruz ama kendimizi korurken toplumda bizim için çalışan, temizlik yapan insanları enfekte etme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz."

"KESİNLİKLE KAPALI ÇÖP KUTULARINA ATALIM"

Prof. Dr. Çıragil yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa tutan kişiyi hasta edebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yere atıldığı zaman, atılan maskenin üzerinde yeterli miktarda virüs yükü varsa tutan kişiyi kontamine edebilir ve hastalandırabilir. Bu yüzden hastaysanız, hasta olduğunuzu düşünüyorsanız ya da Covid-19 şüphesi taşıyan bir kişiyle aynı evde yaşıyorsanız ve dışarı çıkıyorsanız maske takabilirsiniz ama çıkardıktan sonra kesinlikle yola direkt atmayalım. Sonuçta evlerinizden çıkıyorsunuz, lütfen mümkünse bir poşet alıp o poşetin içine atın. Atarken de yanlarından içe doğru kapayıp öyle atalım. Çünkü böylece içerideki virüs partiküllerini en azından dışarıya bulaştırmamış oluyorsunuz. Kesinlikle kapalı çöp kutularına atalım. Sokaklarda, ben de bazen maske ve eldiven görüyorum. Biz hep 'evden çıkmayın, toplumu koruyalım, hijyen kurallarına uyalım' diyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz ama ortalıktaki bu görüntü gerçekten bizim için toplum sağlığını korumak açısından çok ciddi risk olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yere atılmış marke ve eldivenler

Prof. Dr. Pınar Çıragil ile röportaj

-Duraklardaki eldiven atıkları

-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Genel ve detay görüntüler

28.03.2020 - 10.17 Haber Kodu : 200328043

=======================

7-SOSYAL MEDYADAKİ "KORONAVİRÜS ÇARESİ" İDDİALARINA DİKKAT

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, - KORONAVİRÜS sosyal medyanın da gündeminde. Koronavirüsten koruduğu, belirtilere iyi geldiği iddia edilen çok sayıda bilgi paylaşımı yapılıyor. Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş ise, "Sosyal medyada yayınlanan tıbbi bilgilerin çoğunluğu çöp bilgi" dedi. Sosyal medyada sumak suyunun koronavirüse iyi geldiğinin iddia edildiği paylaşım için ise Aktaş, "Böyle zamanlarda aslı astarı olmayan pek çok bilgi dolaşmaya başlar. Sumak çok etkili bir bitkidir. Sumağı bol bol tüketin ama sumağı mucizevi bir bitki olarak görmeyin" diye konuştu.

"SUİSTİMALLERDEN UZAK DURUN"

Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş sosyal medyada paylaşılanlara dikkat edilmesi ve paylaşan kişinin konu hakkında uzman olup olmadığına bakılması gerektiğini belirterek, "Sosyal medyada yayınlanan tıbbi bilgilerin çoğunluğu çöp bilgi. Dolayısıyla sosyal medyada takip ettiğiniz insanlara dikkat edin lütfen. Konunun uzmanı olmayan kimsenin söylediklerine inanmayın. Konunun uzmanı olan kişinin söylediklerini bile akıl süzgecinden geçirin. Böyle zor günlerde çok fazla çöp bilgi çıkar, suiistimal eden olur. Bunların her birinin bir art niyeti vardır. Suistimallerden uzak durun. Edindiniz her bilgiyi akıl süzgecinden geçirin ve sadece konunun uzmanlarına güvenin" dedi.

"SUMAĞI MUCİZEVİ BİR BİTKİ OLARAK GÖRMEYİN"

Sosyal medyada sumak suyunun koronavirüse iyi geldiğinin iddia edildiği bir video paylaşıldı. Video ile ilgili de konuşan Aktaş, "Böyle zamanlarda aslı astarı olmayan pek çok bilgi dolaşmaya başlar. Sumak çok etkili bir bitkidir. Sumağı bol bol tüketin ama sumağı mucizevi bir bitki olarak görmeyin" diye konuştu. Aktaş bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de tavsiyelerde bulundu. Aktaş, "Virüsten korkmayın, bağışıklığın düşük olmasından korkun. Maskelere para vermeyin. Sizi koruyacak en iyi maske, kendi bağışıklık sisteminiz. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. İşlenmiş gıdaların hepsinden uzak durun. Hamur işi tüketmeyin. Makarnalar sizi koronavirüsten korumaz. Onun yerine bol bol turşu yiyin, ev sirkesi, ev yoğurdu tüketin. Bol bol paça çorbası, kemik suyu, zeytinyağı ve bol kavrulmamış kuruyemiş tüketin" tavsiyesinde bulundu.

"HEM WHATSAPP GRUPLARINA HEM TWİTTER'A BÖYLE ŞEYLER ÇOK GELİYOR"

Sosyal medyadaki videolara inanmadığını söyleyen Hale Haşimoğlu, "Hiç inanmıyorum öyle videolara. Dünya Sağlık Örgütü söylemeden bir şeye güvenmiyorum. Sağlık Bakanlığından takip ediyorum bilgileri. Bu konularda daha çok okumak, uzman kişilerin görüşlerini almak gerekiyor. Hem Whatsapp gruplarına hem Twitter'a böyle şeyler çok geliyor" dedi.

Sosyal medyada uzman kişileri takip etmeye dikkat ettiğini söyleyen Ali Yanmış da, "İnsanlar artık biliyor sosyal medyada yanlış şeylerin yayıldığını. Dikkat etsinler, takip etmesinler. Benim Twitter'da takip ettiğim belirli kişiler var onlar da uzman, bilim insanı, kurul üyeleri. Genelde onları takip ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------

-Ümit Aktaş röportajı

-Vatandaş röportajı

-Baharat, aktar detayı

-Genel ve detay

28.03.2020 -10.56 Haber Kodu : 200328059_

=======================

8- ÜSKÜDAR'DA 65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERİN MAAŞLARINI POLİS EVLERİNE GETİRDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL-DHA ÜSKÜDAR'da polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların emekli maaşlarını çekerek, evlerinde teslim etti.

Koronavirüs salgını ilgili mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de yaşlıların evlerindeki ihtiyaçları için resmi kurum ve kuruluşlar seferber olurken, İstanbul polisi de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Vatandaşların emekli maaşları telefonla talep etmeleri halinde Vefa Sosyal Destek Grubunca yetkilendirilen polis ekipleri tarafından bankadan çekilerek hak sahiplerine tutanakla teslim ediliyor.

Yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını belirten Recep Mehmet Yılmaz "Allah devletimizden, polisimizden ve tüm görevlilerden razı olsun. Evden çıkamıyoruz. İnşallah hep birlikte mücadele ederek bu koronavirüs belasından kısa sürede kurtuluruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Ekiplerden görüntü

-Çekilen maaşı vermeleri

-Vatandaş röp

-Genel ve detay görüntüler

=============================

9- SULTANGAZİ'DE ANNE VE İKİ ÇOCUĞUNUN YARALANDIĞI FECİ KAZA KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL/ - SULTANGAZİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce park halindeki araçlara, ardından da karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne ve iki çocuğu yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Cuma gece saatlerinde Sultangazi'de meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan minibüs, Cebeci Mahallesi 2575 sokakta park halindeki çok sayıda araca çarparak ilerlemeye devam etti. Minibüs ardından, içinde iki çocuk bulunan Hülya Örenç, yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Hülya Örenç ve iki çocuğu yaralandı. Sesi duyan mahalle sakinleri dışarı çıktı. Yaralı anne ve çocukların yardımına koşan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Hülyan Örenç ve çocukları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hülya Örenç ve kazada yaralanan bir çocuğu tedavilerinin ardından taburcu olurken, diğer çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

Güvenlik kamerası

-Kaza anı

Cep telefonu kamerası

Kaza sonrası yaşananlar

28.03.2020 -10.58 Haber Kodu : 200328060

Kaynak: DHA