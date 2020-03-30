DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ EĞLENCE PARTİSİNİN DETAYLARI... TAHMİNEN 80 KİŞİ VARDI

Müslim SARIYAR/ KORONAVİRÜS salgınını önlemeye yönelik 'ev kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti. Polis, görüntüleri izleyen polis, 11 kişiyi gözaltına aldı, 4'ü adliyeye sevk edildi. Partiyle ilgili detaylara DHA ulaştı. Partiyi organize eden Mustafa S'nin emniyetteki ifadesinde, sohbet ederken mangal yapmaya karar verdiklerini belriterek, "Ortam eğlence olsun diye bu sefer konumla beraber mesaj atmaya başladım. Millet gelmeye başlayınca da bol sayıda alkol almaya başladım. Müzikle beraber herkes dans etti. Koronavirüsün yoğun olduğu şu günlerde alkol etkisiyle yaptığım bu eğlence nedeniyle çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Gece kulubüne dönen villadan canlı yayını sosyal medayada Elif K. yaptı. Büyük tepki gören yayın üzerine çalışma başlatan İstanbul Siber Polisi Ekipleri, Elif K'nın kimlik bilgilerine ulaştı. Büyükçekmece Asayiş Büro Ekipleri tarafından bilgisine başvurulan Elif K., "29 Mart gecesi 01.00 sıralarında telefonuma mesaj geldi. Partiye davet mesajıydı. Hatta konum da atıldı. Hemen taksiye binip adrese gittim. Villa olan yere girdiğimde içerde tahmini olarak 80 kişi vardı. Alkol alıp oynuyorlardı. O sürede de canlı yayın yaptım. Sonrasında da taksi çağırıp evden ayrıldımö dedi.

PARTİYİ ORGANİZE EDEN 3 KİŞİ VE VİLLA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Nöbetçi savcının talimatı doğrultusunda çalışma başlatan Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri Elif K'yı da yanlarına alarak partinin yapıldığı villayı gösterttiler. Villayı mühürleten polis içerde ve villa civarında da çalışma yaptı. Çalışmalarda partiyi organize edenlerin daha önce kulüp işletmecisi olan Mustafa S., Sinan U. ve Mehmet E.Ç olduğu belirlendi ve bu kişiler ile villa sahibi İlker Y., gözaltına alındı.

HERŞEY MANGALLA BAŞLADI

Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Mustafa S'nin, "Daha önce kulüp işletmeciliği yaptığım için arkadaş çevrem geniş biriyim. 28 Mart akşamı arkadaşım olan İlker Y.'nin villasına gittim. Sohbet ederken mangal yapmaya karar verdik. Malzemeleri aldık. Daha sonra da ortak arkadaşlarımız olan Sinan ve Muhammet E'yi çağırdık. Daha sonra da sırasıyla rehberde bulunan bazı kişilere mesaj attık. Hatta müzisyen olan Tahsin'i de çağırdım. Sonra alkol almaya başladık. Ortam eğlence olsun diye bu sefer konumla beraber mesaj atmaya başladım. Millet gelmeye başlayınca da bol sayıda alkol almaya başladım. Müzikle beraber herkes dans etti. Gece 04.00 sıralarında da herkes dağıldıö dediği öğrenildi.

KESİNLİKLE VİLLAYI KİRALAMADIM

Mustafa S'nin ifadesine ayrıca "Ben bahsedildiği gibi villayı kiralamadım. Villanın sahibi İlker arkadaşım olur. Ayrıca kulüp tarzı da dizayn etmedim. Sadece koltukları kenara çektik. Salonda dans edildi. Kimlere mesaj attığımı hatırlamıyorum. Çünkü hepsini sildim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kendim bu eğlence ortamını yaptım. Herhangi bir para almadım. Ticari amaçla bu eğlenceyi yapmadım. Koronavirüsün yoğun olduğu şu günlerde alkol etkisiyle yaptığım bu eğlence nedeniyle çok pişmanım. Suç olduğunu bilsem inanın yapmazdım. Hakkımdaki suçlamaları da kabul etmiyorum. Kesinlikle villada dizayn da yapmadımö dediği öğrenildi.

KATILAN HERKESE İŞLEM YAPILDI

Savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma suçlarından işlem yapıldı. Öte yandan partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi savcılığa sevkedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Gözaltılar

-Partiden görüntü

-Detaylar

=====================

2- TIKA BASA DOLU MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜNE CEZA

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL- Bahçelievler'de Zabıta Ekipleri ve İlçe Trafik Polisleri sabah erken saatlerde otobüs ve minibüsleri denetledi. Kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alma hakkı bulunan minibüslerde ayakta yolcu taşıyan sürücülere Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip Koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre kapasitelerinin yarısına kadar yolcu taşımaya başlayan minibüs ve otobüsler, İstanbul Bahçelievler'de polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Genelge kapsamında Bahçelievler'de çalışan otobüs ve minibüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu kabul etmeye başladı. Genelge ile Bahçelievler Zabıta Ekipleri ve İlçe Trafik Polisleri ekiplerince minibüs ve otobüsler denetlendi. Kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alma hakkı bulunan minibüslerde ekipler ayakta yolcu tespit etti. 16 kişilik minibüste yeni uygulamaya göre 8 yolcu olması gerekirken, ayakta 12 yolcu daha olduğu görüldü. Minibüs şoförüne Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı. Fazla yolcular araçtan indirildi. Kurala uygun giden otobüs ve minibüslerde ise yolcuların diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bıraktığı görüldü.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Minibüsün gelişi

-Ayaktaki yolcular

-Yolcuların indirilmesi

-Röportajlar

-Polisler

-Genel ve detaylar

=========================

3- İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbul genelinde yapılan uygulamada polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını kontrol noktalarında durdurarak, alınan tedbirler kapsamında yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadığını kontrol etti.

Uygulama yapılan noktalardan biri de Fatih Millet Caddesiydi. Ekipler, durdurdukları otobüslerde yolcu sayısıyla ilgili kontrollerde bulunurken, otobüs sürücülerini ve yolcuları konuyla ilgili bilgilendirdi.

Yolculardan Emre Mısırcı "İşe gitmek zorunda olduğum için toplu taşıma aracını kullanıyorum. Herkes kurallara uyuyor. Halk tedirgin. Şakası yok. Eğitim seviyesine de gerek yok. İnsanlar artık duyarlı oldu. Kimse boş bırakılan koltuklara oturmuyor. Bu işin şakası yok" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Otobüslerin durdurulması

-Yapılan kontroller

-Polis ekiplerinin yolcular uyarılarda bulunması

-Yolcu röp

-Genel ve Detaylar

======================

4- İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA BUGÜN

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği taksiler plakaların son hanesine göre trafiğe çıktı. Toplu taşımada da seyrek oturma düzeni uygulanmaya devam edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece 00.00'dan itibaren taksilerde tek-çift plaka uygulaması başladı. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan karara göre plaka hanesi tek olan taksiler bugün trafiğe çıkarken, çift olanların ise yarın trafiğe çıkacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra toplu taşımada seyrek oturma düzeni de uygulanmaya devam edildi. Otobüslerde yolcuların çiftli koltuklara tek otururken toplu taşıma kullananların sayısının azaldığı görüldü.

MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Seyrel oturma düzeni uygulamasını iyi bulduğunu belirten Mevlüt Özcan isimli vatandaş," Bence uygulama çok güzel. İnsanların sağlığı ve geleceği için iyi bir uygulama. İnşallah devamı gelir ve virüs gidene kadar devamı gelir. Bizde elimizden geldiğince tedbir almamız lazım. Hafta sonu evdeydim, hiç dışarı çıkmadım. Bugünde işe gidiyorum, o yüzden çıktım. Vatandaşlarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar" ifadelerini kullandı.

ARAÇ SAYISINDA YARI YARIYA AZALMA OLDU, ESNAF AÇISINDAN GÜZEL OLDU

İstanbul Valili tarafından taksilerle ilgili alınan kararı yerinde bulan taksici Ali Alkan," Bizim için çok güzel oldu. Araba sayısında yarı yarıya azalma oldu. Türkiye'nin durumu ortada şu an. Kendi temizliğimize önem vermemiz gerekiyor, kendimizi mümkün olduğunca izole etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Halk otobüsünden detay

-Otobüs içindeki yolculardan detay

-Yolcuyla röportaj

-Tek plakalı taksilerden detay

-Taksiciyle röportaj

-Metrobüsten detaylar

=====================

5 - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİ BİNASINA KAVUŞTU

Gülseli KENARLI - Zeki GÜNAL - Harun UYANIK/ İstanbul, - OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası bugün hizmete açıldı. Mayıs ayında açılması planlanan ancak koronavirüs salgınıyla beraber hazırlıkların hızlandırılmasıyla bugün hizmete giren hastane içeriden ve havadan görüntülendi. Hastane 600 normal, 81 yoğun bakım yatağı ile tüm eğitim araştırma hastaneleri gibi pandemi hastanesi olarak hizmet verecek. 24 dönüm arazide 250 bin metrekare kullanım alanı ve direkt ameliyathaneye ulaşımın sağlandığı helikopter pisti ile hizmet verecek yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, yenilenecek Kadın Doğum ve Çocuk ile Onkoloji bölümlerinin yer aldığı ikinci etabının ise daha kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Bu bölümlerin de tamamlanmasının ardından eski binalar ise tamamen yıkılacak.

15 BİN HASTAYA HİZMET VEREBİLECEK

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından yeni binasına bugün kavuştu. Günde 9 bin hastaya hizmet verilen Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi yeni binası ile bu sayının 15 binlere ulaşması bekleniyor. Bina 530 tane izolatörü ile afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek. Yeni hastanede 81 tane yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Burada yaklaşık 240 tane poliklinik hizmet verecek. 28 ameliyathanede her türlü ameliyat yapılabilecek. Şu andaki ameliyathane sayılarımızla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 30-40 artış olacak.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Binanın havadan görüntüleri

Binanın dışından görüntüler

Hasta kabul bölümünden görüntüler

Yoğun bakım servisinden görüntüler

Yoğun bakım üniteleri

Solunum cihazları

Detaylar

=====================

6- KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULAR KAMERADA

Haber-Kamera: Ali ABLAY - İSTANBUL DHA - KAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncuları kameraya yansıdı.

Kapalıçarşı'ya gece saatlerinde gelen iki kişi araçlarını Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapıya yanaştırdı. Çatıya çıkan soyguncular çarşının içine sarkıttıkları halat ile girdi. Soyguncular, çarşı içindeki bir kuyumcudan yüklü miktarda altını çaldı.

Geldikleri yerden çıkmaya çalışan hırsızları güvenlik kameralarından belirleyen güvenlik görevlileri, Kapalıçarşı'da görev yapan mahalle bekçilerine haber verdi. Mahalle bekçileri, Kapalıçarşı'nın çatısına çıkarak hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar, mahalle bekçilerinden kaçtıkları sırada içerisinde kuyumcudan çaldıkları altın ve kamera kayıt cihazı bulunan 2 torbayı düşürdü. Bekçilerden kaçan hırsızlar, çatıdan inerek kaçtı. Polis düşürülen altınları koruma altına alırken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaparak delil araştırması yaptı. Hırsızların düşürdüğü 2 torba emniyete götürüldü. Hırsızların karşısına bekçilerin çıkmasının ardından kaçtıkları sırada düşürdükleri altınlar dışında altın çalamadıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----

Güvenlik kamera görüntüleri

Şüphelilerin kaçısı

========================

7- ŞİŞLİ'DE TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFEYİ KORUMA DENETİMİ

Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor. Şişli'de trafik polisleri halk otobüslerini durdurarak yolculara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal mesafe kuralı denetimlerine başladı. Şişli, Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşturulan kapama noktasında otobüsler durdurularak 'sosyal mesafe kuralı' konusunda denetimler yaptı.

Bütün kurumların insan sağlığı için koşturduğunu belirten otobüs şoförü Hüseyin Eroğlu,"Belediyemiz, emniyetimiz bütün teşkilatlar yardımcı oluyor. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepsi insan sağlığı için koşturuyor. Hepsinden Allah razı olsun, görevlerinde başarılar diliyorum. Elimizden geldiğince istirahatli saatlerimizde de evde kal çağrısına uyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

Denetimi gerçekleştiren ekipten detay

Otobüslerin durdurulması

Yolcuların uyarılması

Otobüs şoförüyle röportaj

Genel ve detaylar

======================

8- MALTEPE'DE TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri yapıldı. Maltepe'de trafik polisleri araçları tek tek durdurarak uyarılarda bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı denetimleri başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda güvenlik noktası oluşturan trafik polisleri, D-100 Karayolu'nu kullanan otobüs ve minibüsleri tek tek durdurdu. Araçların içine girerek kontroller yapan ekipler, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Denetimlere katılan trafik polisleri

-Ekiplerin toplu taşıma araçlarını durdurması

-Trafik polislerinin araçların içinde denetim yapması

-Polislerin yolculara uyarılarda bulunması

-Genel ve detay

========================

9- TARABYA SAHİLİ'NDE YASAĞI ÇİĞNEYİP BALIK TUTTULAR

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya Sahili'ne gelen iki olta balıkçısı yasağı çiğneyip balık tuttu.

Koronavirüse yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Yasak olmasına rağmen Sarıyer Tarabya sahilinde vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Sarıyer belediyesine bağlı zabıta ekipleri araçlarla dolaşarak vatandaşları evden çıkmamaları, balık tutmamaları ve yürüyüş yapmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN BALIK TUTTULAR

İstanbul Sarıyer'de Tarabya sahilinde yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar da balık tutmaya devam etti.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Sahilden detay

-Balık tutanlar

-Yürüyüş yapanlar

-Genel ve Detaylar

=====================

10- ÜSKÜDAR MEYDANI VE SAHİLİNDE SESSİZLİK

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Sahilde balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasıyla birlikte önceden insan yoğunluğu yaşanan Üsküdar sahili ve meydanı bu sabah saatlerinde boş kaldı. Üsküdar- Eminönü seferini yapan motordaki yolcular da görevliler tarafından sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Boş kalan Üsküdar meydanı

-Boş kalan Üsküdar sahili

-Önlem alarak yürüyen vatandaşlar

-Motorda oturan yolcular

-Üsküdar iskelesi

-Genel ve detay

================

11- BAHÇELİEVLER'DE KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 58 yaşındaki sürücü otomobil içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza sabah 08.00 sıralarında D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 AB 5997 plakalı otomobili arıza yapan Hakkı Öztürk (58) isimli sürücü otomobili sağ şeritte durdurdu. Öztürk otomobilin arkasına uyarı levhası koymadığı için arkadan gelen 34 CKR 450 plakalı kamyonet Öztürk'ün otomobiline arkadan vurdu. Çarpışmanın etkisiyle Hakkı Öztürk'ün bulunduğu otomobil, kamyonet ile bariyerler arasında sıkıştı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Hakkı Öztürk'ü çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı. Otomobil içinden çıkartılan ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobil ve kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Görüntü dökümü:

-----------------

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Cesedin otomobilden çıkarılması

-Kazaya karışan araçlar genel görüntü

-Trafik yoğunluğu

-Cesedin cenaze aracına kaldırılması

===============

12- SULTANBEYLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ AÇIK OLAN KAHVEHANELERE PARA CEZASI KESİLDİ

Ali ABLAY/ İSTANBUL,

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Sultanbeyli ve Küçükçekmece'deki 2 kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, 2 işyeri sahibi ile kahvehanelerde bulunan 19 kişiye 392'şer lira para cezası kesti.

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Kuğulu Caddesi ve Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis Sokaktaki kahvehanelerin açık olduğu ihbarı üzerine emniyet ekipleri dün 2 adrese baskın düzenledi. Kahvehanelerin kapılarının kilitlendiğini fakat içeride oturanlar olduğunu ve çay servisi yapıldığını tespit eden polis, işyeri sahibi olan Şener S. ve Serkan K. ile içeride bulunan 19 kişiye 392'şer lira para cezası uyguladı. İşyerleri kapatılırken, Küçükçekmece'deki kahvehanenin ruhsatsız olduğu belirlenerek zabıta ekiplerince mühürlendi.

Görüntü Dökümü

---------------

Kahvehanede oturanlar

=====================

13- TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, - Terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK'nın 6 kişilik 'önderlik komitesi' üyesi 'Hacer Hilal' kod adlı Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın başarılı ortak operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın lider kadrosu Kandil'de tek tek etkisiz hale getiriliyor. Örgütün kendini en güvende hissettiği terör kamplarında yerleri anlık olarak tespit edilen teröristler, hava operasyonlarıyla etkisiz hale getiriliyor. Son olarak yapılan operasyonda terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK'nın 6 kişilik 'önderlik komitesi' üyesi Hacer Hilal kod adlı Nazife Bilen, öldürüldü.

ÖCALAN'DAN BİZZAT EĞİTİM ALDI

DHA'nın edindiği bilgilere göre terörist Nazife Bilen, Suriye ve Lübnan'da Abdullah Öcalan'dan askeri ve siyasi eğitim aldı. Terör örgütü PKK'nın kandırılmış ya da kaçırılmış genç kızları birer teröriste dönüştürdüğü sözde kadın hareketinin ilk kurucuları arasında yer alan terörist, örgütün tepe yönetiminde ve karar mekanizmasında yer alıyordu.

ANLIK TAKİP TEK ATIŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre terörist Nazife Bilen'e yönelik operasyonun, MİT'in terör örgütü PKK'nın üst düzey tepe yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında yapıldığı, Kandil bölgesinde insana dayalı örgüt yapılanması içiresinden ve yerel istihbari unsurlardan faydalanıldı. MİT'in aylar öncesinde bölgede kurduğu yerel ağ unsunları üzerinden hedef ile ilgili anlık bilgiler derlendiği öğrenildi. Sivillerin operasyondan etkilenmemesi ve terörist Nazife Bilen'in tek vuruşla etkisiz hale getirilmesi için detaylı çalışmalar yürütüldüğü, güvenlik gerekçesiyle bazı MİT unsurlarının da farklı coğrafyalara sevkedildiği belirtildi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Nazife Bilen'in fotoğrafları

==============

14- ATAŞEHİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ YAPAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, ATASEHIR'de 'İbo' lakaplı bir kişinin cep telefonu üzerinden silah satışı yaptığı bilgisine ulaşan polis, alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluşma ayarladı. Buluşma noktasına gelen 3 şüpheli gözaltına alınırken, 10 tüfek, 4 tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Ataşehir'de 'İbo' lakaplı bir kişinin cep telefonu üzerinden silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelinin cep telefonu numarasına ulaşan polis, kendisini silah almak isteyen kişi gibi tanıtarak 3 silah getirmesini istedi. Buluşma noktası olan Ferhatpaşa Mahallesi 29.Sokağa 28 Mart günü silahları teslim etmeye gelen 3 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde ve üzerlerinde yapılan aramada 3 silah ele geçirilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 tüfek, tabanca ve 8 mermi bulundu.

Yakalanan şüphelilerden İbrahim T.'nin 5 ruhsatsız silah bulundurma, 4 yaralama, 4 uyuşturucu madde kullanma ve oto hırsızlığı suçlarından, Kadir T.(26)'nin uyuşturucu madde kullanma ve kasten yaralamadan, Bekir S.(26)'nin ise tehdit ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----

-Sergi görüntüleri

Kaynak: DHA