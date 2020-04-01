Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Sultanbeyli'de koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

01.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:34
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Sultanbeyli 'de koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Açık olan iş yerlerinin sahipleri uyarılırken, iş yeri sahiplerine ve içeride oturanlara idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Geçen pazartesi günü yapılan denetimde, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde çay ocağı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu ve içerisinde oturanların bulunduğunun görülmesi üzerine iş yeri sahibi Kemal Ş.'ye Kabahatler Kanunu gereğince 392 TL idari para cezası kesildi. Ekipler tarafından dün yapılan denetimde ise saat 14.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir restoranın açık olduğu, içeride de iş yeri sahibi Serkan S. ile 6 kişinin oturduğu görüldü.

İş yeri sahibi Serkan S.'ye ve diğer 6 kişiye de ayrı ayrı 392 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi Serkan S.'ye Kabahatler Kanunu'nun tütün mamullerinin tüketilmesi maddesi gereğince idari işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-İş yerlerinin fotoğrafları

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:40: ERKEK HEMŞİREYİ İNDİREN ŞOFÖR: HİÇ GÖRMEDİĞİM BİR KART GÖSTERDİ - Haber 13:40: II. ABDÜLHAMİD'İN KURDUĞU ENSTİTÜ KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR - Haber 13:40: Besni'de, siperli ve tıbbi maske üretimi başladı - Haber 13:40: Domaniç'te araç giriş çıkışlarına sıkı denetim - Haber 13:40: Rusya'dan ABD'ye tıbbi ekipman yardımı - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber