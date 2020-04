DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN PROF. DR. ÖZ İÇİN CERRAHPAŞA'DA 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Serdar ALTINTEPE - İbrahim MAŞE - İSTANBUL, - KORONAVİRÜS nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Eski Başkanı Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Feriha Öz için meslektaşları saygı duruşunda bulundu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanlık binası önünde gerçekleşen anmaya CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Feriha Öz'ün gelini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz ve sağlık çalışanları katıldı. Sosyal mesafenin korunduğu saygı duruşu sırasında sağlık çalışanlarının maske taktığı görüldü.

"ACIMIZ VE ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK"

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "On binlerce öğrenci yetiştiren çok büyük bir değerimizi maalesef kaybettik. Acımız, üzüntümüz büyük. Acımız ve üzüntümüzün büyük olmasının bir diğer sebebi de şu an da binlerce öğrencisi, hocamızın cenazesinde saf tutmak isterdi. Maalesef pandemiden dolayı onu da yapamadık. Ondan dolayı da acımız biraz daha katlandı. Bu pandemi esnasında cephenin en önünde bu salgınla mücadele eden, Cerrahpaşa ailesindeki ve ülkemizdeki, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Böyle dönemlerde hep beraber hastanemizdeki öğretim üyemiz, doktorumuz, asistanımız, hemşiremiz, sağlık çalışanımız, personelimiz, temizlik ve güvenlik görevlilerimiz hep birlikte bir mücadelenin içerisindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte başarır ve mutlu günlerimize döneriz" dedi.

"PATOLOJİNİN TÜRKİYE'DEKİ ÇINARLARINDAN BİRİSİYDİ"

Türk Patoloji Derneği adına Prof. Dr. Kürşat Yıldız, "Prof. Dr. Feriha Öz hocamız patolojinin Türkiye'deki çınarlarından birisiydi. Çalışkan, üretken ve sevecenliğiyle meslektaşlarına örnek olmuş, binlerce öğrenci ve uzman yetiştirmiş bir hocamızdı" ifadelerini kullandı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ise "Bütün çabamız, gayretimiz tabii ki kendi sağlığımız da dahil ama toplumun sağlığı. Biz bunun için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Umarız ve dileriz sorumlular da gerekli adımları, doğru şekilde atar ve biz bu belayı, pandemiyi en az zararlar atlatırız" diye konuştu.

GELİNİ PROF. DR. BÜGE ÖZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Prof. Dr. Feriha Öz'ün gelini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz, saygı duruşu sonrası başsağlığı dileklerini kabul etti. Büge Öz hem saygı duruşu sırasında hem de sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Büge Öz gözyaşları içinde, "Bundan sonra güzel günlere geçtiğimizde inşallah onu güzel törenlerle anacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Saygı duruşundan görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Yapılan konuşmalar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Havadan görüntüler

-Detay görüntüler

2- İETT ŞOFÖRLERİNİ TAŞIYAN SERVİS ARACI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMADI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Sultanbeyli'de denetim yapan polis, durdurdukları servis aracının yüzde 50'den fazlasının dolu olduğunu ve ayakta yolcu aldığını belirlerken, minibüsteki yolcuların İETT'nin şoförleri oldukları öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının mevcut kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşıması yasaklanmıştı. Bugün sabah saat 06.15 sıralarında Sultanbeyli'de polis ekipleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsün servis olarak kullanıldığı belirlenirken, İETT şoförlerinin taşıdığı tespit edildi.

Minibüste yüzde 50 kuralına uyulmadığı ve ayakta yolcuğu taşındığı belirlenirken, minibüs şoförü Cemil Y.'ye kabahatler kanunu kapsamında ' Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme' suçundan 392 lira para cezası kesildi. Öte yandan minibüsün belgeleri kontrol edildiğinde aracın servis taşımacılığı için uygun olmadığı tespit edilirken, 6 bin 141 lira para cezası kesilerek 60 gün trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü

Servis aracı görüntüsü

3 - (havadan görüntülerle) YÜZLERCE OTOBÜS YENİKAPI MİTİNG ALANINI DOLDURDU

Ali AKSOYER/İSTANBUL KORONAVİRÜS salgını nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından şehirlerarası yolcu otobüsleri Yenikapı Miting meydanını doldurdu. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacak.

Türkiye'de otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı. İstanbul'da çok sayıda otobüs Yenikapı Miting alanına park edildi. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirlerarası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Alandaki otobüslerin havadan görüntüleri

-Otogarın son çekilen görüntüsü

5- TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'a koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısının ardından son durum havadan görüntülendi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sakinlik göze çarpıyor.

Görüntü Dökümü:

-------

-İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan

5- FATİH VE SULTANBEYLİ'DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN KAHVEHANELERE CEZA KESİLDİ

Ali ABLAY/ İSTANBUL, FATİH ve Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, işyeri sahiplerine ve kahvehanede oturan kişilere ceza kesti.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. İstanbul emniyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor. Fatih Aksaray'da bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak açık olduğunu belirleyen polis, Çarşamba saat 22.00 sıralarında baskın düzenledi. Kahvehanedeki bir çöpün içerisinde Orhan A.(25)'ya ait ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, işyeri sahibi Şerafettin B.(51) hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan, Orhan A. hakkında ise ruhsatsız silah bulundurma suçundan işlem yapıldı. Kahvehanede bulunan 25 kişiye kabahatler kanunu kapsamında kumar oynamak suçundan biner lira ceza kesildi.

Sultanbeyli'de ise dün saat 13.00 sıralarında denetim gerçekleştiren emniyet ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesindeki bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi. Kahvehanede bulunan 3 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 392'şer lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

-Kahvehanede oturan kişiler

-Ele geçirilen silah

6- EVLERE KURYE GİBİ UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, İSTANBUL'DA son 45 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan kişilere kurye kılığına girerek uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle çok sayıda insan evlerinden dışarı çıkmıyor. Uyuşturucu satıcıları da yeni bir yöntem geliştirerek internet üzerinden sattıkları uyuşturucu maddeleri, kurye kılığına girerek motosikletlerle evlere teslim etmeye başladı.

45 GÜNDE 14 OPERASYON

Kurye kılığına giren uyuşturucu satıcılarını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik son 45 gün içinde Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece ve Silivri'de 14 farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 205 kg katı ve sıvı halde metamfetamin, 177 kg (885 bin adet) ecstasy hap, 58 kilogram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal katkı maddeleri, 44 kilogram skunk, 37 kilo kokain, 21 kilo marihuana, 10 kilo eroin, 10 kilo bonzai, çeşitli materyaller ve 6 adet tabanca ile 129 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sergilendi.

Operasyonlar kapsamında 43'ü Türk, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 şüpheli yakalandı. Yakalanan 52 kişiden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 41 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 35 milyon lira olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü

-El konulan narkotik maddelerden genel görüntü

7- İSTANBUL'DA SAHTE KOLONYA VE DETERJAN OPERASYONU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Ali ABLAY/İSTANBUL, SULTANGAZİ ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ünlü markalara ait sahte deterjan, kolonya ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Sultangazi'de bulunan iki adreste sahte kolonya ve deterjan üretildiğini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 250 litre etil alkol, 300 litre doluma hazır halde kolonya, 600 dolu kolonya şişesi, 200 kilogram taklit ürün dolu salça, 250 kilogram taklit ürün dolu reçel, 970 kilogram toz deterjan, 7 bin kolonya şişesi kapağı, 700 kolonya etiketi, 5 bin 250 kolonya şişesi, bin 50 litre çamaşır suyu, bin 200 çamaşır suyu kutusu ve 750 reçel etiketi ele geçirilirken, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu, Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmak ve Marka Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapılmasının ardından adli makamlarca serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

-Operasyonda ele geçirilen sahte kolonya ve deterjanlar

-Boş kolonya şişeleri

-Satışa sunmak üzere kapalı kasa minibüse yüklenen sahte deterjanlar

-Genel ve detay görüntüler

8-İSTANBUL'DA SOSYAL YARDIM PARALARI EVLERE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, önünde oluşan kuyruklar nedeniyle PTT'lerin kapanmasının ardından yapılan sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine evlerine götürülmeye başladığını duyurdu.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında PTT'lerde yapılan sosyal yardımlar nedeniyle, PTT'ler önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Koronavirüs nedeniyle uygulanması önerilen sosyal mesafe kuralının vatandaşlar tarafından uygulanmaması üzerine, İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını ve PTT şubelerinin bir süreliğine kapatıldığını bildirmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ödemelerin evlerde yapıldığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı." dedi. Öte yandan Yerlikaya, yardımın bir vatandaşa ulaştırıldığını gösteren bir videoyu da paylaşımına ekledi.

Görüntü dökümü:

------------

-PTT çalışanlarının yardım parasını vermesi

===================

9- (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA CAMİLER BU HAFTA DA BOŞ KALDI

-Sultanahmet Camii havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Cengiz ÇOBAN-Serdar ALTINTEPE- İsa ALMAÇAYIR KORONAVİRÜS salgınına alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde üçüncü hafta da Cuma namazı kılınmadı. Sultanahmet Camii havadan görüntülendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda üçüncü kez Cuma namazı kılınmadı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar neticesinde İstanbul'da camilerin boş kaldığı görüldü. Beyoğlu'nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii, Ataşehir İçerenköy'de bulunan Gökyiğit Camii cemaatin yokluğunda sessizliğe büründü. Polis ekiplerinin cami bahçesindeki beklediği görüldü. Öte yandan Sultanahmet Camii havadan görüntülendi.

Vatandaşların sağlıklı bir şekilde evde kalmaları gerektiğini belirten Ataşehir Gökyiğit Camii görevlisi Mustafa Erpiz ise, "Şu anda cemaatsiz geçen üçüncü cumamız. Vatandaşlarımız yetkililerin açıklamalarına dikkat etsin. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde evde kalmalarını talep ediyoruz, inşallah en kısa zamanda eski günlerimize döneriz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------

SULTANAHMET

Caminin havadan çekilen görüntüleri

Sultanahmet meydanı havadan görüntü

Ayasofya havadan görüntü

BEYOĞLU

Kasımpaşa Büyük Camii'nden görüntü

Boş kalan camii

Polislerin cami bahçesinde beklemesi

Cami girişindeki güvercin

Genel ve detaylar

ATAŞEHİR

Camiden görüntü

Ezan okunması

Camii görevlisi Mustafa Erpiz ile röp

10- VALİ YERLİKAYA: 126.349 VATANDAŞIMIZIN TEMEL İHTİYAÇLARI İLE BANKA VE DİĞER KURUM HİZMETLERİNİ KARŞILADIK (2)

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 112, 155 ve 156'yı arayan 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 112, 155 ve 156'yı arayan 141.116 vatandaşımız çağrısına cevap verdik. 126.349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile banka ve diğer kurum hizmetlerini karşıladık. 14.767 vatandaşımızın ise bilgi talebini karşıladık." dedi.

Yerlikaya'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"İçişleri Bakanlığımızca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, il ve ilçelerimizde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Öncelikli risk grubundaki vatandaşlarımızın; 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular, 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerimize yönlendiriliyor. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay ve gönüllü sivil toplum kuruluş çalışanları tarafından vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları ivedilikle karşılanıyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten, bugün saat 09.00'a kadar "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141.116 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 126.349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. Bilgi edinmek amacıyla çağrı merkezlerimizi arayan 14.767 vatandaşımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Valiliğimiz koordinasyonunda, İl ve İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için Kaymakamlıklarımız, Polisimiz, Jandarmamız, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular çok değerli bir dayanışma ve yardımlaşma sergiliyor. "Vefa" çalışmalarında görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına teşekkür ediyoruz. Evlerinde kalan kıymetli büyüklerimize ve alınan tedbir ve çalışmalarımıza destek olan bütün İstanbullulara ayrıca teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü:

-Paylaşılan video

11- EMİNÖNÜ PEYNİRCİLERİ DÜKKANLARINI AÇMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye'ye 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Vatandaşlar ve birçok esnaf bu çağrıya karşılık veriyor. Ancak İstanbul'un en kalabalık noktalarından Eminönü'ndeki peynirci ve kuruyemişçiler dükkanlarını açmaya başladı.

Koronavirüse karşı tüm Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. Pek çok esnaf dükkanlarını kapatırken, vatandaşlar da 'evde kal' çağrılarına karşılık veriyor. Ancak ilk günlerde kapalı olan Eminönü'ndeki peynirciler ve kuruyemişçiler dükkanlarını tekrar açmaya başladı. Açıkta satılan ürünlerin önünde ise belediye ekipleri tazyikli sularla yer temizliği yapıyor.

Görüntü Dökümü

-Açık dükkanlar detaylar

-Belediye ekiplerinin tazyikli sularla temizlik çalışması

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay

12- ESENYURT'TA MARKETTEKİ SİLAHLI SOYGUN KAMERADA

Murat SOLAK - Veysel TİMDU/İSTANBUL,- ESENYURT'ta bir markette yaşanan silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi 3020 Sokak'ta bir markette meydana geldi.Edinilen bilgilere göre markete giren yüzü maskeli ve silahlı bir kişi kasaya yöneldi. Silahını marketin kasa bölümünde bulunan 16 yaşındaki gence uzatan soyguncu, kasada ki paraları vermesini istedi. Kasada bulunan yaklaşık 3 bin 500 TL'yi alan soyguncu kaçarak kayıplara karıştı.

"HIRSIZLARDAN ARTIK BIKTIK"

Market sahibi Asker Özdeniz, " Dükkanın karşısındaki yerde oturuyor. O sırada dükkanı gözlüyor. Ben yukarı çıktığımda silahla dükkana giriyor. 3 buçuk bin liraya yakın parayı alıp karşı sokaktan aşağıya doğru gidiyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım. Bu tür olayların olmaması lazım. Hırsızlardan artık bıktık. Yüzü maskeli ve silahlıydı. Silahı uzatıyor. Yeğenimden kasayı boşaltmasını istiyor. Parayı alıyor. Poşete tekel ürünlerinden koymasını da istiyor. O sırada camdan gelen müşteriyi görünce kaçıyor" dedi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Market soygunu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde markete giren yüzü maskeli ve silahlı soyguncu, kasaya yönelerek silahla tehdit ediyor. Paraları alan soyguncu, kaçarak uzaklaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası soygun anı

-Market sahibi röp

-Genel ve detaylar

===========================

13- -- BAYRAMPAŞA'DA "MAKAS" İDDİASI: BARİYERİ PARÇALAYIP 5 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇTU

Cemil ÖZDEMİR/- BAYRAMPAŞA O-3 TEM bağlantı yolunda makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, bir araca çarpıp bariyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten yola uçtu

Kaza, saat 11.30 sıralarında O3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 GC 6552 plakalı otomobil, önünde seyreden Selahattin Korkut yönetimindeki 34 EF 6721 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak önce bariyerin dışında bulunan aydınlatma direğine ardından bir ağaca çarparak ağaçla birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. İtfaiye ekipleri park halindeki araçların üzerine düşen ağacı da motorla keserek aldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

"MAKAS ATARAK GELDİ VE BİZE ÇARPTI"

Diğer sürücü Selahattin Korkut ise, " Makas atarak geldi ve bize çarptı. Çarpmanın ardından aşağıya düştü. Hızlı geliyordu. Düşen araçta tek kişi vardı. Biz yara almadık. Aracımızda ciddi hasar var." dedi.

Çevre sakini Hakan Mezen ise, "Evdeydim. Patlama sesine benzer bir ses duyuldu. Dışarı baktığımızda, bir araç aşağıya uçmuştu. Sürücü içinden sağ olarak çıktı. Elinde hafif bir yara vardı. 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Bu ilk değil. Sürekli burada kaza oluyor. Belediyelerin önlem almasını istiyoruz." dedi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

-Otomobilden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin ağacı kesme çalışması

-Çevredekiler

-Röpler

-Genel ve Detaylar

14 - KUŞLARIN CAMINI KİRLETTİĞİ OTOMOBİLİYLE TRAFİĞE ÇIKAN SÜRÜCÜYE CEZA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da ön camı kuş pisliğiyle kaplı otomobili ile trafiğe çıkan kişiye 132 TL ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında toplu ulaşım araçları üzerinde 'Yarı yarıya' yolcu taşınıp taşınmadığını ön plana alan denetim yaptı. Ambarlı Mahallesi'ndeki denetimler sırasında kurallara aykırı olduğu belirlenen araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Denetim noktasına otomobili ile gelen Mustafa Çürük'ü durduran polisler, ehliyet ve ruhsatını isteyerek ceza tutanağı düzenledi. Erkek kuaförü olduğunu, koronavirüs tehdidi nedeniyle 1 haftadan bu yana dışarı çıkmadığını, otomobili de yıkamaya götürmek üzere çalıştırdığını söyleyen Çürük'e görevliler, "Önünü göremiyorsun kaza yaparsın" dedi. Mustafa Çürük, "Yıkamaya götürüyorum. İsterseniz hemen buradakine gireyim" dedi ancak cezadan kurtulamadı. Mustafa Çürük'e trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 132 TL para cezası uygulandı. Çürük, ceza makbuzunu cebine koyarken, "Bu cezaya gülmeyeyim de ne yapayım? Aracı yıkamaya götürürken yakalandım" dedi. Mustafa Çürük, camının kirli olduğunu, önünü tam olarak göremediğini de kabul ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

Araç denetiminden görüntüler

Polisler araçları denetlerken

Ön camı kuş dışkısı ile kaplı otomobil denetim noktasına gelirken

Sürücü Mustafa Çürük polislere aracı yıkamaya götürmek üzere kullandığını anlatırken

Camdaki kuş dışkıları

Polisler cezai işlem yaparken

Aracına ceza kesilen sürücü ile röportaj

15- BEYOĞLU'NDA ÇATIŞAN GRUBA OPERASYON: KALAŞNİKOFLAR ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA- BEYOĞLU'nda aralarında husumet bulunan iki grubun çatışmasıyla çatışmayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde kalaşnikof ve pompalı tüfeğinde bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

Beyoğlu'nda aralarında husumet bulunan iki grup dün gece Örnektepe Mahallesi Genç Sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Birbirlerine kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan şüphelilerden Berkay T. ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Yaralı Berkay T. ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAPILAN OPERASYONDA KÜÇÜK BİR CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmayı çok yönlü olarak büyüten Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırganları yakalamak için dün gece çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çatışmaya karışan 4 kişi ile 2 adet kalaşnikof, 5 adet tabanca, pompalı tüfek, av tüfeği, kurusıkı silah, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 46 adet kalaşnikof mermisi, 175 adet tabanca mermisi, 35 adet av tüfeği mermisi, döner bıçağı, 3 adet çelik yelek ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Ali O, Murat G., Mehmet Samet B, ile Okan B. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin "kasten yaralama", "taksirle yaralama", "mala zarar verme", "açıktan hırsızlık" ve "kaçakçılık" gibi benzer suçlardan toplamda 20 adet suç kaydı oldukları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ndeki silahlar

-Ele geçirilen kalaşnikof ve tabanca

-Yaralı Berkay T'nin fotosu

-Operasyonda ele geçirilen kalaşnikoflar

-Şüphelilerin çıkışı

-Genel ve detaylar

16- ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN KIYAFET HIRSIZLARI YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, ESENYURT'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, kullandıkları minibüste yapılan aramalarda çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri ele geçirildi.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde Çarşamba günü saat 05.15 sıralarında kontrol yapan polis ekipleri, şüphelendikleri minibüsü durdurmak istedi. Minibüs sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca ekipler aracın önünü keserek durdurdu. Minibüsten inen şüpheliler bu sefer de yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, şüphelilerden E.Ç.(17)'yi ayağından vurarak yakalarken, Erkan E.(21), R.E.(17) ve G.C.(15) gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı minibüste yapılan aramalarda çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri ele geçirildi.

Şüphelilerden Erkan E.'nin 33 hırsızlık, 2 başkasına ait kimlik kullanma, uyuşturucu madde bulundurma, yaralama ve 3 görevli memura mukavemet suçlarından toplam 41 suç kaydı, R.E.'nin 4 hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenilirken, ayağından vurularak durdurulan E.Ç.'nin 19 hırsızlık, 3 yaralama, 2 yağma, cinsel taciz, öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, görevli memura mukavemet ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından 31 suç kaydı, G.C.'nin ise 6 hırsızlık, yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından 8 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, R.E., G.C. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkan E. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

Minibüste ele geçirilenler

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

17- KADIKÖY'DE DİREKSİYON ÇALAN MASKELİ HIRSIZLAR KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBULKADIKÖY'de park halindeki lüks otomobillerin direksiyonlarını, hava yastıklarını, navigasyon, klima panelleri ve radyoların bulunduğu ön konsollarını çaldıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin otomobillerden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 600 bin lira değerinde oto parçası çalan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASKELİ HIRSIZLAR KAMERALARA YAKALANDI

Kadıköy'de park halindeki otomobillerden birbiri ardına direksiyon, hava yastığı ve ön konsolların çalındığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelediğinde maskeli hırsızların otoparklarda lüks otomobillerin içine pencere camlarını kırarak girdikleri daha sonra hızlı bir şekilde otomobil parçalarını söktüklerini gördü. Görüntülerde şüphelilerin söktükleri direksiyon, hava yastığı gibi parçaları poşetlere koyarak olay yerine geldikleri otomobilin bagajına koyarak kaçtıkları görüldü. Yapılan incelemede Göztepe, Erenköy, Suadiye, Fenerbahçe semtlerinde meydana gelen benzer 6 olayın aynı kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eşkallerini tespit ettiği kişileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Kadıköy'de aynı yöntemi kullanarak bir otomobilin direksiyonunu çaldıktan sonra kaçmaya çalışan iki şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kazım A.(47) ile Mehmet A.(53)'ın daha öncede otodan hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıkları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin çaldıkları otomobil yedek parçalarının değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlana şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Hırsızlık anları

-Şüphelilerin yakalanmaları

-Hırsızlık yapılan otomobil

-Şüphelileirn adliyeye sevk edilmesi

18- ÜMRANİYE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE TEM Otoyolunda içinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı. Araçtakiler otomobilden son anda inerek kurtulurken, otomobil büyük çapta hasar oluştu.

Olay saat 07.40 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tuncay Yiğit'in kullandığı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yiğit otomobili emniyet şeridine çekerek araçtakileri dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Otomobil sürücü Tuncay Yiğit "TEM'de seyir halinde ilerliyordu, bir anda alev aldı. Abim ve çocuk vardı araçta. Hemen sağa çekerek durdum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama başarılı olamadık "diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Alev alev yanan otomobil

-İtfaiyenin müdahalesi

-Araçtakilerin görüntüsü

-Sürücü ile röp

-Trafikten görüntü

-Hurdaya dönen otomobil

-Genel ve detay görüntüler

19- - FATİH TERİM'DEN SOSYAL MEDYA HAKARETLERİNE SUÇ DUYURUSU

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Terim'in 23 Mart'ta koronavirüs hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından üç twitter kullanıcısının ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarında itibar ve saygınlığının zedelendiği, küfür edildiği ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönünde iftira atıldığı belirtildi.

Dilekçede, "Hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlık" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

Kaynak: DHA