DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN KİŞİLERE CEZA YAĞDI

-2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası kesildi

Ali ABLAY/ İSTANBUL,

İstanbul 'da koronavirüs tedbirlerine kapsamında yapılan son 9 günlük denetimlerde tedbirlere uymayan 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimlerine devam ediyor. İstanbul genelinde 28 Mart ila 5 Nisan günleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal eden 2 bin 221 kişi belirlendi. Toplu taşıma tedbirlerine uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, sokağa çıkma yasağına uymayan ve yasağa uymayarak işyerini açık tutan işletme sahiplerinin de bulunduğu 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş ve altı 20 kişiye para cezası kesilirken, denetimlerde 95 işyeri de mühürlendi. Yapılan denetimlerde 43 aracında trafikten men edildiği bildirildi.

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2- SULTANGAZİ'DE PARKTA TOPLANAN GÜNÜBİRLİK İŞÇİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Emin YEŞİL/İSTANBUL, SULTANGAZİ'de bir parkta sabah ve akşam saatlerinde bir araya gelen günübirlik işçiler, koranovirüs önlemleri kapsamında denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından parktan uzaklaştırıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Bekir Cömert Parkı, günübirlik işçilerin toplanma yeri oldu. Çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan günübirlik işçiler, sabahın erken saatlerinde parkta bir araya geliyor. Burada 'komisyoncu' diye tabir edilen kişiler tarafından çalışacakları iş yerlerine yönlendirilen işçiler iş çıkışı ise yevmiyelerini almak için tekrar parka geliyor.

Maskesiz ve sosyal mesafa kuralına uymayarak parkta toplanan kalabalık grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından evlerine gitmeleri için uyarıldı.

POLİS VATANDAŞLARI ANONSLA UYARDI

Ekipler ayrıca anons yaparak 'Evde Kal' çağrısı da yaptı. "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarladı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kalabalık

-Polisin gelmesi

-Uyarı

-Dağılmaları

05.04.2020 - 09.26 - Haber Kodu : 200405013

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3- BU PAZARLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ HİÇE SAYAN SAYANA

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK/ İSTANBUL, KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında, pazarcıların da alıcıların da maske takması, tezgahların aralıklı kurulması ve güvenli mesafeye uyulması gerekiyor. Ancak Küçükçekmece Cennet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarlara bu kuralları hiçe sayan sayana. Bunların yanı sıra yasaklanmasına rağmen bazı tezgahlarda ürünler seçilerek alınıyor.

KAMERAYI GÖRÜNCE KİRLİ MASKEYİ YÜZÜNE TAKTI

Maskesiz, eldivensiz bir pazarcı Suat Sakak, bunları neden kullanmadığının sorulması üzerine, "Eldiven hemen geliyor, maske hemen geliyor" dedi. Sakak eskimiş kirli maskesini takarak, "Maskeyi dün akşam aldım, sebze meyve sattığımız için illaki kirleniyor" diye konuştu.

Bir diğer pazarcı Emre Sakak da "Zabıta maske takmayana 3 bin lira ceza kesiyor. Dağıtacaksın, o zaman. Takmazsa ceza yazmakta haklısın. Maske soruyoruz, 50 lira. Bir maske 50 lira olur mu? 50 liraya kadar fiyat çıkarmışlar" dedi.

Pazarcı Furkan Abdurramazan ise 'Maskeniz nerede?" nerede sorusuna, "Rahatsız olduğum için takmıyorum. Müşteriler de sormuyor, kimsenin umurunda değil" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarda, diğer tezgahlardan ayrı duran pazarcının eldiveni ve maskesi ile bütün ürünlerini tek tek paketlemesi dikkati çekti. Yine aynı pazarda sokağa çıkma yasağına rağmen mantar satan küçük yaştaki çocuğa aldırış eden olmadı.

MASKESİZ PAZARCIDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Pazar alışverişine çıkanlar da maskesiz satıcılardan alışveriş yapmaya devam ediyor. Müşteriler, sadece "Herkes kullansa daha iyi olurö demekle yetiniyor. Maskesiz pazarcıdan alışveriş yapan Soner Erkul, "Eminim onlar da dikkate almaya çalışıyorlardır ama iş koşullarının zorluğundan muhtemelen, hepimizin dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

Aynur Hasanov, "Biz pazar çıktığımız zaman eldiven de, maskede takıyoruz. Herkes kullansa iyi olur, biz kullanıyoruzö dedi. Yüksek Akarsu ise "Bence herkes uysa daha iyi olur. Ben de sıkıntı çekiyorum ama herkes uysa daha iyi. Çocuklarım var, kendimi ve onları korumak için kullanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-KÜÇÜKÇEKMECE

Pazardan görüntüler

Eldivensiz saçını düzelten pazarcı

Maskesiz pazarcılar

Maske takmayan pazarcıyla röportaj

Alıveriş yapanlar

Maske takan pazarcıyla röportaj

Maskesiz tezgahtan alışveriş yapanla röportaj

Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

GAZİOSMANPAŞA

Pazardan görüntüler

Yan yana tezgahlardan görüntüler

Güvenli mesafeyi ihlal edenler

Maskesiz pazarcıyla röportaj

Kurallara uyan pazarcı

Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

Müşterilerle röportaj

Çocuk pazarcının görüntüsü

Detaylar

05.04.2020 - 14.48 - Haber Kodu : 200405095

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4- SİLİVRİ'DEN İSTANBUL'A GİRİŞ YAPMAK İSTEYENLER GERİ GÖNDERİLDİ

Ali ABLAY/ İSTANBUL, KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri'den İstanbul'a giriş ve çıkış yapmak isteyen, izin belgesi bulunmayan özel araçlar geri çevrildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına Cuma gecesinden itibaren kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise geri çevriliyor. İstanbul'da D-110 Tekirdağ il sınırı Gümüşyaka Papatya mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapılırken, izin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi. 112 ekipleri tarafından ise durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü. Otomobillerde yan yana oturanları da sosyal mesafeyi korumaları için uyaran polis, ön sağ tarafta oturanların arka sağ tarafa geçmesini istedi. Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi. İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyle askerlik hizmetini tamamlayan kişilere ve yakınlarına seyahat izin belgesi verileceğini bildirmişti. İstanbul'dan terhis olan kardeşini almaya giden Furkan Bostancıoğlu, terhis olan kardeşini alıp tekrar İstanbul'a döneceğini söyledi. Ali Osman Onur ise Tekirdağ Beşiktepe'ye bugün terhis olacak olan oğlunu almaya gittiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Geri çevrilen araçlar

Polis denetimi

Ateş ölçümü

Sosyal mesafe detayı

Terhis röp

Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY )

Genel ve Detay

05.04.2020 - 14.10 - Haber Kodu : 200405084

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5- TUZLA'DA İZİN BELGESİ OLMAYANLARIN ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEDİ

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor. Tuzla'daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayan vatandaşların şehirden çıkışına izin verilmedi. O araçlar yan yoldan tekrar İstanbul'a geri döndürüldü.

GERİ DÖNECEĞİM

Gebze'ye gitmek için yola çıkan ancak izin belgesi bulunmadığı için geri dönen Ertuğrul Yiğit, "Çıkamazsın diyorlar, ben de geri döneceğim oturduğum yere. İstanbul Kartal'da yaşıyorum, Gebze'ye gidecektim. İkametgah belgemi göstermemi istedi polisler, ben de gösterdim. Şimdi geri döneceğim" dedi.

BELGE GÖSTERMEDİĞİ İÇİN EVİNE GİDEMEDİ

Gebze'de yaşamasına rağmen, ikametgah belgesi gösteremediği için geçişine izin verilmeyen Gürsel Yıldız, "Gebze'de oturuyorum 12 yıldır. İstanbul'da çalışıyorum. Mecbur gidip geliyoruz. ya yasak versinler ya da kurtulalım. 3 sefer ihtar edildim. Dün duydum bu olayı İstanbul'a giderken, hafta sonu olduğu için çıkaramadım bir belge. Mecbur çıkacağız. Şu anda hiçbir belgem yok, durduruluyorum. Bakalım sonuç ne olacak. İş yerim Tuzla'da 2011'den beri Gebze'de yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

ARAÇ İÇİNDE DE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORLAR

Araç içinde sosyal mesafeyi korumak için yan koltuğu boş bıraktıklarını söyleyen Mimar Tarık Tuncer de, "Biz izin almadık, Bodrum'da çalışıyoruz zaten. SGK girişlerimiz olduğu için bir problem yaşamıyoruz. Orada işimiz devam ediyor. Herkesin bildiği önlemleri alarak devam ediyoruz yola" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Denetim noktasından görüntüler

-Polislerin belge kontrolü yapması

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay

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6- THY, TAHLİYE SEFERLERİNE DEVAM EDECEK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

KORONAVİRÜS nedeniyle seferlerini durduran Türk Hava Yolları, yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için tahliye seferlerine devam edileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm seferler ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda tahliye seferi olarak icra edilmektedir. Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün devlet yurtlarında karantinaya alınmaktadırlar" dedi.

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7- SARIYER'DE "EVDE KAL" ÇAĞRILARINA UYDULAR, SAHİLLER BOŞ KALDI

Anıl UÇAN/İSTANBUL, İSTANBUL'da sahillerde piknik ve mesire alanlarında balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmıştı. Normal günlerde pazar sabahları kalabalık olan Tarabya, Emirgan ve Bebek sahilleri bu sabah boş kaldı. Sahil şeridi, spor aletleri, banklar, otobüs duraklarında kimsenin olmadığı görüldü.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuşturö ifadelerine yer vermişti.

Görüntü dökümü:

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-Sahillerden detaylar

-Otobüs durağı detayı

-Sahilde dolaşan polis aracı detayları

-Genel detaylar

05.04.2020 - 12.45 - Haber Kodu : 200405064

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8- CAMİNİN AVLUSUNDA FİRMA İÇİN İZİNSİZ İNSTAGRAM ÇEKİMİNE POLİS MÜDAHALESİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle vakit namazları ve cuma namazlarının cemaat ile kılınmadığı Avcılar'daki Merkez Ulu Camii'nin arkasındaki gözden uzak arka avlusundaki küçük bölümde instagram hesabı için modellik yapan ve bunu görüntüleyen kız kardeşi, polis tarafından uzaklaştı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında cuma namazı günleri camiler ibadete kapatılırken, bu yasağı delmeye gelebilecek bazı kişiler olabileceğini göz önünde bulunduran Avcılar Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri de önlem aldı.Bazı kişiler polise yasağın ilan edildiği günden itibaren cuma günleri öğle saatlerinde iki genç kadının cami avlusuna bavulla geldiğini, arka tarafta kıyafet değiştirip, birbirlerinin fotoğraflarını cep telefonu çektiğini söyledi. Görevli sivil polislerden biri bunun üzerine caminin çevresini kontrol ederken, iddia edildiği gibi iki genç kızın gözlerden uzakta olan avlunun bir köşesinde olduğu ve birisinin elinde elbise, yanlarında bavul olduğu görüldü. Genç kızlar, Avcılar'da oturduklarını, kardeş olduklarını belirtirken, instagramdaki bazı firmalar için birisinin modellik, diğerinin cep telefonu ile çekim yaptığını söyledi. Polis, böyle bir çalışmanın izinsiz yapılamayacağını belirterek, GBT sorgulamasını yaptığı kardeşleri buradan uzaklaştırdı.

Görüntü dökümü:

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-İki genç kız ve polis ile diyalogları

-Polis kimlik sorgulaması yaparken

-İki genç kız bavul ile camiden uzaklaşırken

05.04.2020 - 12.12 - Haber Kodu : 200405044

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9- BEBEK SAHİLİNDE YÜRÜYEN GENÇ KIZA PARA CEZASI

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL, Beşiktaş Bebek Sahilinde yürüyüş yaptığı sırada 'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen genç kıza 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan 3 bin lira idari para cezası kesildi.

Olay, Beşiktaş Bebek Sahilinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların sahil bantlarında yürüyüş yapması yasaklanmış, yasağa umayanlara 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan ceza yazılması kararlaştırılmıştı. Şişli'de oturan Dilek T. yasağa uymayarak dün sabah Bebek Sahiline giderek yürüyüş yapmaya başladı. Bu sırada haber yapan basın mensuplarına 'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen Dilek T.'nin rahat tavırları dikkat çekmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kızın Şişli, Mecidiyeköy'de oturduğu adresini tespit etti. Ardından ekipler genç kızın adresine giderek, Dilek T.ye 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan idari para cezası kesti.

Görüntü Dökümü:

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-(Polis Kamerası)

-Genç kıza ceza kesilmesi

-Ceza kesen polisten detay

-Genç kızdan detay

05.04.2020 - 13.38 - Haber Kodu : 200405077

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10- OTO BOYARKEN KULLANDIĞI MASKE VE TULUMLA PAZARA GELDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - DÜNYAYI saran Koronavirüs tehdidine karşı herkes önlem almaya çalışırken Avcılar'da oto boyacısı Mehmet Oral, işyerinde boya yaparken kullandığı tulum ve maske ile gelince dikkatleri üzerinde topladı.

Cihangir Mahallesi'ndeki semt pazarında kaydedilen maskesiz dolaşanların, sebze ve meyveleri seçenlerin görüntülerinin aksine Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında polis ve zabıtanın etkili önlem aldığı görüldü. Pazarın girişlerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü araçlarından pazarda maske kullanımının zorunlu olduğuna ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğine dair sık sık anons yapıldı. Pazara gelenlerin ateşi ölçülürken, maskesiz olanlara ücretsiz maske dağıtıldı. Zabıta görevlileri de Pazar içerisinde sık devriye gezerek eldiven veya maske kullanmayan esnafı uyardı. Maske ile pazara girenlerin bazılarının alışveriş bitince bu maskeleri yere attığı görüldü. Pazarda satılan ürünlerin arasında 'Nano maske' adı verilen yıkanıp kullanılabildiği belirtilen maskeler de görüldü. Dut şurubu satan bir satıcı bu maskelerin 3 tanesini 10 TL'den sattıklarını, bunların tüm virüslere karşı etkili olduğunu savundu.

OTO BOYACISININ ÇÖZÜMÜ

Avcılar'da oto boyacısı Mehmet Oral, semt pazarına üzerinde beyaz tulum, başında özel başlık ve ağzında iki noktadan solunumu sağlayan maskesi ile gelince tüm dikkatleri üzerinde topladı. Herkesin kendisine göre önlem almaya çalıştığını ifade eden Oral, bu kullandığı maske ve tulumun tüm virüslere karşı kendisini savunacağına inandığını ifade ederken, maske takmadan pazara gelenlere de tepki gösterdi. Mehmet Oral, Pazar girişinde kısa sürede alışverişini tamamlayarak uzaklaştı.

Görüntü dökümü:

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-Mehmet Oral'ın görüntüsü

-Pazardan aldığı malzemeler

-Genel ve detaylar

05.04.2020 - 14.16 - Haber Kodu : 200405087

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11- TOPLU TAŞIMADA MASKE DAĞITIMI BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Alper KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ikinci gün de güvenlik noktalarından yolculara maske dağıtımı yapıldı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde alınan yeni tedbirlere göre otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirilmişti. Tedbirlerin ikinci gününde de Altunizade ve Avcılar metrobüs duraklarında maskesiz yolculara güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtımı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-ALTUNİZADE metrobüs durağından görüntüler

-Altunizade durağına giden yolcular

-Maskeli yolculardan görüntüler

-Altunizade'de güvenlik görevlisinin maske vermesi

-Bir vatandaş ile röp

-AVCILAR metrobüs durağından görüntüler

-Avcılar durağında maske dağıtılması

-Avcılar durağındaki yolculardan görüntüler

-Genel ve detay

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12- NOSTALJİK TRAMVAY 'SON' SEFERLERİNİ YAPIYOR

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR/İSTABUL,- Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri bugün 21.00'da geçici olarak durdurulacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kalın' çağrılarına uyan İstanbullular nedeniyle meydanlar boş kalmaya devam ediyor. İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Taksim Meydanı sessizliğe büründü.

Dünyası ve Türkiye'yi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililer, vatandaşlara evlerde kalmaları yönünde çağrılarını sürdürüyor. Yapılan bu çağrıları dikkate alan İstanbullular zorunlu olmadıkça evlerinde kalıyor. Vatandaşların evlerinde kalmasıyla günün her saatinde dolu olan İstanbul'un meydanları da boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de koronavirüs salgını nedeniyle en sakin zamanlarını geçirdiği gözlendi.

İSTİKLAL CADDESİ VE MODA'DA HİZMET VEREN NOSTALJİK TRAMVAY SEFERLERİNE ARA VERİYOR

İstiklal Caddesi'nde hizmet veren tarihi nostaljik tramvayın da bütün yalnızlığıyla yolcusuz seferlerine devam ettiği görüldü. Normal günlerde binmek için vatandaşların sıra beklediği İstiklal Caddesi ve Moda'da hizmet veren nostaljik tramvayların da bugün saat 21.00'de seferlerini durduracağı açıklandı. Bunun yanı sıra Kabataş - Taksim Füniküler hattında da geçici olarak seferlere ara vereceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Caddesi'nden detay

-Taksim Meydanı'ndan detay

-Nostaljik Tramvaydan detay

-Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Camii'nden detay

-Genel ve detaylar

05.04.2020 - 09.05 - Haber Kodu : 200405009_

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13- KADIKÖY-MODA TRAMVAYI SON SEFERLERİNİ YAPIYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Koronavirüsle mücadelede İstanbullular evlerinde kaldı, toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşların evde kalmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferlerinin bugün 21.00'da geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kadıköy Meydanı ve Bahariye Caddesi'nde sessizlik hakimken, Kadıköy Moda tramvayı, boş kalan İstanbul sokaklarında bugün son seferlerini yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons(Gamze Şimşek)

-Kadıköy-Moda tramvayının ilerlemesi

-Yerleşkede bekleyen tramvaylar

-Boş kalan Bahariye Caddesi

-Genel ve detay

05.04.2020 - 12.13 - Haber Kodu : 200405045

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14- TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN DİYARBAKIR ANNELERİNE KARŞI "AİLE KÖLELİĞİN SEMBOLÜ" PROPAGANDASI

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, - TERÖR örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Cesur kod adlı bir terörist, Diyarbakır Annelerine, cezaevinden bir mektup gönderdi. Terör örgütünün Diyarbakır Annelerinin mücadelesinden büyük rahatsızlık duyduğunu söyleyen Cesur kod adlı terör örgütü üyesi "Siz evlat nöbeti tutarken terör örgütü 'aile köleliğin sembolüdür' propagandasıyla kafalarını yıkamaya çabalıyor" dedi.

ANNELERİN EYLEMİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇOK RAHATSIZ ETTİ

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Cesur kod adlı, ismi gizli tutulan bir terörist terör, Diyarbakır annelerine bir mektup yazarak, evlatları için tuttukları nöbetin örgütü çok rahatsız ettiğini anlattı. Mektubunda örgütün Diyarbakır annelerine karşı "aile köleliğin sembolüdür" propagandası yaparak gençleri kandırmaya çalıştığını anlatan Cesur kod adlı terörist "Sizin bu zorlu şartlarda verdiğiniz mücadele herkese umut olmuştur. Kanla beslenen terör lanetini de hüsrana uğratmıştır" dedi.

KÜRT HALKININ CANINA KASTETTİLER

Mektubunda örgütün son durumu ile ilgili bilgiler de veren Cesur kod adlı terörist, örgütün, bölge halkı üzerindeki etkisini kaybettiğini söyledi. Terör örgütünün hendek olaylarında gerçek yüzünü gösterdiğini, halkın da bu gerçeği gördüğünü söyleyen terörist "Kürt halkında toplumsal bilinç gelişmiş, özellikle çukur ve barikat zamanında halkımız PKK'nın kirli yüzünü görmüştür. Çünkü PKK terörü Kürt halkının evlerinin önüne mayınlar döşemiş, evlerini yıkmış ve canlarına kastetmiştir. Hiçbir zaman PKK'lı, Kürt halkı için mücadele etmemiştir. Aksine binlerce Kürdü katletmiştir" dedi.

GENÇLERE KORKUNÇ FİKİRLER AŞILIYORLAR

Örgütün üst düzey yöneticilerinin gerçeklikten tamamen koptuğunu, toplumun tüm değerlerini suistimal ettiğini anlatan Cesur kod adlı terör örgütü üyesi, mektubunda şunları yazdı: "Allah inancını ve dini değerleri yok sayan kafir topluluğudur. Zorla ya da kandırarak, örgüte götürdükleri gençleri, eğitim faaliyeti adı altında yozlaştırmayı ve zihinlerini yıkayarak İslam'dan uzaklaştırmayı hedefliyorlar. Özellikle Kürt aile yapısına büyük bir darbe vurmayı amaçlıyorlar. Gençlere korkunç fikirler aşılıyorlar. Aile bağlarını ve sevgisini yok etmek ya da zayıflatmak için 'aile' kavramını köleliğin sembolü olarak zihinlere aşılamaya çalışıyorlar."

EN BÜYÜK DİRENİŞ SİZİNKİ

Diyarbakır Annelerinin mücadelelerine devam etmelerini isteyen Cesur kod adlı terör örgütü üyesi, mektubuna şöyle devam etti: "HDP İl binası önünde evlat nöbetinde olan direnişçi annelere selam olsun. Evlatları için onurlu mücadele veren ailelere selam olsun. Evlatlarını terörden kurtarmak isteyen direnişçi annelere, ve ne mutlu ki evlatları kandırılıp terör tuzağına girmiş ailelere umut olan yürekli annelere. Sizlerin onurlu ve haklı direnişinizi basından takip ediyorum. Ne kadar yüce duygulara ve güçlü bir iradeye sahip olduğunuzu da herkes gibi ben de görüyorum. Evlat nöbetinde olup ta çocuklarına kavuşan değerli anneleri görünce, emin olun ki ben de sizin kadar seviniyorum. Çünkü ben de PKK teröründen kaçıp önce Allah'a sonra devletime ve milletime sığınmış bir terör mağduruyum. Siz annelerin verdiği mücadelenin yanında olduğumu da tüm inancım ve samimiyetimle belirtmek istiyorum. Rabbim sizi evlatlarınıza, çocuklarınızı da size kavuştursun. Zafer PKK terörünün değil hak yolunda mücadele eden siz değerli annelerimizin olacak."

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15- THY, TURKİSH CARGO İLE DÜNYANIN AYAKTA KALMASINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, KORONAVİRÜS nedeniyle 14 büyükşehire düzenlediği kontrollü uçuşlarının da durdurulmasıyla birlikte yolcu taşımacılığına kısa bir süre ara veren Türk Hava Yolları (THY), alt markası Turkish Cargo ile hava kargo taşımacılığında ilaç ve medikal ürünleri taşıyarak dünyanın ayakta kalmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs nedeniyle, seyahat sektörü durma noktasına getirdi. Ancak Turkish Cargo, Türk Hava Yolları'nın dünya ile kurduğu hava köprüsünü kargo taşımacılığı alanında sürdürmeye devam ediyor. Turkish Cargo filosunda bulunan 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağına ek olarak seyahat kısıtları nedeniyle yolcu taşıyamayan THY, uçaklarını da hava kargo taşımacılığında değerlendirmeye başladı. Nisan ayında kargo uçakları ile gerçekleştireceği İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısı 155, yolcu uçakları ile gerçekleştirilen haftalık kargo uçuşu sayısı ise 60 sefer olarak planlandı. Türk Hava Yolları'nın 361 uçaktan oluşan filosunda bulunan özellikle Boeing 777 ve Airbus 330 tipi geniş gövdeli yolcu uçakları, ihtiyaca ve kapasiteye göre kargo uçuşları için havalanıyor. Bu strateji ile toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturularak zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor.

İLAÇ VE MEDİKAL ÜRÜNLER ÖZENLE TAŞINIYOR

Sahip olduğu sertifikalar ile özel kargo taşımacılığında dünyanın önde gelen markalarından biri olan Turkish Cargo özellikle ilaç taşımalarında dünya sağlığına önemli bir katkı sunuyor. Turkish Cargo, gelişmiş teknolojisi, gerekli kalite sertifikasına sahip terminali ve uzman ekibiyle İlaç gönderilerini ulaşması gereken noktaya, ulaşması gereken zaman ve ısı aralığında özenle ulaştırıyor ve dünyanın her yerine sağlık taşıyor. Sağlık sektörü kapsamında taşınan ürünler özel ısı aralıklarında muhafaza ve taşıma gerektirdiği için kabul anında özel kapılardan, uzman ekipler tarafından alınıyor. İlaçlar ve medikal ürünler uçağa yükleme ve boşaltma sırasında da diğer ürünlere göre öncelikli işlem görüyor. Depolama sırasında ise; İstanbul'daki yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan 3500 m² özel kargo odaları ve dört farklı ısı aralığındaki özel depolama odaları ile ürünlerin ideal şartlarda muhafazası sağlanıyor.

TURKISH CARGO BU SÜREÇTE DE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı World Air Cargo Data (WACD) Şubat 2020 verilerine göre Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 oranında büyüme gerçekleştirdi ve global hava kargo sıralamasında 6'ncı sıraya yükseldi. Firma şubat ayında global pazar payını yüzde 4,8'e çıkardı. Ocak 2020'de belirgin bir düşüş yaşayan hava kargo piyasası, olağanüstü duruma (Kovid-19) ve Çin Yeni Yılı etkilerine rağmen Şubat 2020'de sadece yüzde 0,1 oranında sınırlı bir düşüş gösterdi. Turkish Cargo, Ocak-Mart 2020 döneminde bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 9,6 tonaj artışı sağlayarak, toplam 376 bin ton kargo ve posta taşıdı.

YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bir kargo uçağı ile kaç ton yük taşırız? Biz buna bakmıyoruz. Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye AŞ olacağı. Taşıdığımız bayrağın bize yüklediği sorumluluk ile dünyanın yükünü sırtlamaya, Turkish Cargo ile uçmaya devam ediyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

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-Turkısh Cargo görüntüleri

-Detaylar

05.04.2020 - 12.54 - Haber Kodu : 200405065

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16- GENÇ ÇİFT KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALTINDA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Koronavirüs salgını sonrası yapılan nikah törenleri için bazı önlemler alındı. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bir çift, alınan tedbirler kapsamında kapının girişindeki nikah masasında imza atarak dünya evine girdi. Çifte sadece nikah şahitleri eşlik etti.

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikahları kıyılacak olan Aslı Yenipınar ve Mustafa Arısoy çifti, koronavirüs önlemlerini aldı ve maskelerini takarak nikah salonuna geldi. Yakınları genç çifte binanın kapısına kadar eşlik edebildi. Güvenlik görevlileri kapıyı şerit ile kapatarak içeriye kimsenin girmesine izin vermedi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlendirme dairesinin girişine konulan nikah masasında imza atan genç çift, nikah şahitlerinin eşliğinde dünya evine girdi. Yakınları çiftin mutlu anlarını dışarıdan cep telefonu kameralarına kaydetti. Evlilik cüzdanını alan Aslı Yenipınar damadın ayağına basmayı ihmal etmedi. Damat Mustafa Arısoy, "Böyle olmasını istemezdik aslında ama mecburen böyle oldu. Tüm sevdiklerimizin de burada olmasını isterdik. Onlar da gelemedi. Salonda kıyılacaktı aslında ama burada kıyılacak. Bu da güzel bir şey. Darısı bekarlara diyelim artık." dedi.

Görüntü dökümü

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-Gelin ve damadın düğün konvoyu

-Evlendirme dairesine gelen gelin ve damat

-Gelin ve damadın arabadan inmesi

-Gelin ve damadın nikah salonuna girmesi

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Damat ile röp

-Nikahın kıyılması

-İmzaların atılması

-Gelinin evlilik cüzdanını alması

-Gelin ve damadın evlendirme dairesinden çıkması

-Genel ve detay

05.04.2020 - 14.51 - Haber Kodu : 200405097

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17- ÜMRANİYE'DEKİ KAÇAK MASKE OPERASYONU KAMERADA

İSTANBUL,

ÜMRANİYE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye'de kaçak maske üretimi yapan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Kaçak olarak üretilen 4 bin 400 adet cerrahi maske ele geçirildi.

Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde Dumlupınar Mahallesi'nde kaçak maske imalatı yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kaçak olarak üretildiği tespit edilen satışa hazır halde 6 kolinin içerisinde 4 bin 400 adet cerrahi maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak üretim yaptığı belirlenen iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan detaylar

-Ele geçirilen maskelerden detaylar

05.04.2020 - 14.52 -Haber Kodu : 200405098

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18- KORANAVİRÜSE RAĞMEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL - BALAT'ta ihbar üzerine bir kahvehaneye giden polis ekipleri 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Kumar oynatmak" ve "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı. Haklarında idari yaptıran başlatılan kumarbazlara ise Kaymakamlık tarafından 750 ile 3 bin 180'şer lira arasında ceza kesileceği öğrenildi.

GECEYARISINDAN SONRA KUMAR OYNUYORLARMIŞ

Fatih, Balat Mahallesi, Ayan Caddesi üzerinde bir kahvehanede gece yarısından sonra kumar oynandığı ihbarını alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Gece yarısı kahvehaneye yapılan baskında Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken mekanda 15 kişi kumar oynarken yakalandı. Kahvehanede yapılan incelemede çok sayıda iskambil kağıdı ve baskın sırasında masaların üzerinde bulunan kumar parası olduğu değerlendirilen 830 lira ele geçirildi. Kahvehanenin sabaha kadar açık olduğu tespit edildi.

CEZA KESİLECEK

Polis ekipleri içende kumar oynayanlar hakkında 1593 sayılı umumi Hıfzasıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve kumar oynamak suçlarından idari yaptırım kararı uyguladı. Bu kişilere kaymakamlık tarafından 750 ile 3 bin 180'şer lira aralığında ceza kesileceği öğrenildi. Ayrıca kahvehaneyi işleten İsmail R.E. i. ile ilgili TCK 195. madde(Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin alınan Tedbirlere Aykırılık) ve TCK 228 (Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama) maddelerine istinaden adli işlem başlatıldı.

görüntü dökümü:

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-Kahvehanedekilerin görüntüsü

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19- SİLİVRİ'DE ELE GEÇİRİLEN 300 KİLO SAF ALKOL 428 LİTRE DEZENFEKTANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Müge YARIMBATMAN- Ali ABLAY/ İSTANBUL, SİLİVRİ'de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen kaçak 300 kilogram saf alkol Silivri Belediye Başkanlığı'na teslim edilerek, 428 litre el dezenfektanına dönüştürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ocak'ta Silivri Selimpaşa Mahallesi D-100 karayolunda şüphe üzerine durdurdukları bir araçta her biri 30 kilogram olan 10 bidon saf alkol ele geçirdi ve araçtaki Serhat A. (19) ile Y.K.'yi (17) yakaladı. İmha edilmek üzere muhafaza altına alınan 300 kilogram saf alkol, 31 Mart tarihinde alınan mahkeme kararının ardından kamu yararına kullanılmak üzere Silivri Belediye Başkanlığı'na teslim edildi. 300 kilogram saf alkol, Silivri Belediye Başkanlığınca 428 litre el dezenfektanına dönüştürüldü. Yakalanan şüphelilerden Serhat A.'nın 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme', 'Suçu ve Suçluyu Övme', 'Motosiklet Hırsızlığı', '7258 Sayılı Kanuna Muhalefet' konularından 4 suç kaydı olduğu, Y.K.'nin ise '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' konusundan 1 suç kaydı olduğu belirlendi. Haklarında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapılan Serhat A. ve Y.K., aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Bidonların görevliler tarafından araca konulması

-Genel ve detay görüntüler

05.04.2020 - 12.13 - Haber Kodu : 200405046

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20- KÜÇÜKÇEKMECE'DE LÜKS OTOMOBİLİN TÜM ELEKTRONİK AKSAMI ÇALINDI

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki lüks otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın tüm elektronik aksamını çalarak kaçtı. Otomobilin sahibi, "2-3 saat içinde aracın tüm elektronik aksamını boşaltmışlar. Memur arkadaşlar geldi. Parmak izi dahi bulamadılar. Aracın içini bezle silerek temizlik yapmışlar." dedi.

Olay önceki gün erken saatlerde Gültepe Mahallesi Özel Yol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Baki Şadan, otomobilini gece saatlerinde evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde sokağa gelen şüpheliler, otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön camını kırdı. Şüpheliler, otomobilin direksiyon ve vitesi hariç geri kalan tüm elektronik aksamını çalarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki bir esnafın otomobilin camının açık olduğunu fark etmesi üzerine durum araç sahibi Baki Şadan'a bildirildi. Otomobilinin yanına gelen Şadan, ön kapının camının kırıldığını, direksiyon ve vites hariç aracın geri kalan tüm elektronik aksamın çalındığını gördü. Şadan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araç içerisinde inceleme yaptı.

"ARACIN İÇİNİ BEZLE SİLEREK TEMİZLİK YAPMIŞLAR"

Hırsızlığın profesyonelce yapıldığını söyleyen Baki Şadan, olayla ilgili şunları söyledi: " En ufak bir ses dahi duymadık. Sabah 06.00 - 09.00 sıralarında olmuş. Esnaf arkadaşlar fark ettiğinde saat 09.00'du. Saat 06.00'da ben balkondaydım ve araçta hiçbir şey yoktu. 2-3 saat içinde aracın tüm elektronik aksamını boşaltmışlar. Memur arkadaşlar geldi. Parmak izi dahi bulamadılar. Aracın içini bezle silerek temizlik yapmışlar. Parmak izi yerine deterjan ve bez izleri çıktı. Zararımız tahminen 50 bin TL'nin üzerinde. İyi ve pahalı cihazları götürmüşler. Aracın içerisindeki tüm elektronik aksam yok. Sadece direksiyonla vites kalmış. Onun da vidalarını sökmüşler ama alamamışlar. İnsanların işe gitme saatinde birileri geçti herhalde. Biz de dişimizden tırnağımızdan arttırarak mal sahibi olmaya çalışıyoruz ama birisi gelip elinizden her şeyi alıp gidiyor. Karakola gidip ifade verip şikayetçi olacağız."

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin içinden görüntü

-Otomobilin genel görüntüsü

-Araç sahibi röp

-Genel ve detaylar

05.04.2020 - 11.21 - Haber Kodu : 200405038

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21 - SULTANGAZİ'DE TEK TEKER KAZASI KAMERADA

Emin YEŞİL/İSTANBUL,- SULTANGAZİ'de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet tek tekerlek üzerinde ilerledi. Dengesini kaybedip düşen sürücü ve arkadaşı seyir halindeki otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Eski Edirne Asfaltı Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda süratli bir şekilde seyreden motosiklet sürücüsü, motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi. Bir süre tek teker üzerinde seyreden motosikletli, hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yere düşerek kısa süre sürüklenen sürücü ve arkasında bulunan arkadaşı şans eseri yara almazken, seyir halindeki yolcu otobüsünün altında kalmaktan da son anda kurtuldu. O anlar ise seyir halinde olan bir başka araç sürücüsünün yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

05.04.2020 - 09.29 - Haber Kodu : 200405015

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22 - BAŞAKŞEHİR'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 800 SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Müge YARIMBATMAN- Ali ABLAY/ İ İSTANBUL,

Başakşehir'de bir kişinin sahte altın satarak dolandırılmaya çalışıldığını ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda toplam 800 sahte altın ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsan N.'nin (43) Suriye uyruklu biri tarafından kendisine sahte altın satılarak dolandırılmaya çalışıldığını beyan etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından 31 Mart tarihinde, saat 18.30 sıralarında İhsan N.'nin şüpheli ile iletişime geçmesi sağlandı ve şüphelinin buluşmak için göndermiş olduğu konum olan Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ne gidilerek, şüphelinin gelmesi beklendi. Konuma gelen şüpheli Abduminim M. (27), yanında getirdiği 100 sahte altını İhsan N.'ye verip parayı aldığı sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ardından şüpheli Abduminim M.'nin, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu karar doğrultusunda Güvercintepe Mahallesi Tosun Sokak'ta bulunan ikametinde yapılan aramalarda 390 sahte altın daha ele geçirildi. Şüpheli Abduminim M.'ye altınları nereden aldığı sorulduğunda, Oday Al M.'den (22) aldığını ve adresini bildiğini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan adrese yapılan operasyonda kapıyı açtıktan sonra kaçmaya çalışan Oday Al M., yaşanan kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Oday Al M. ile aynı ikamette bulunan Ahmed Al H. (25), Ahmed Ö. (22), Ahmed M. (25), Mehir El İ. (25) ve Abdullah El V.'de (21) yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 310 sahte altın ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin sorgularında, ayrıca Başakşehir'de meydana gelen 4 'dolandırıcılık' konusunun da faili oldukları tespit edildi. 1 Nisan tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Abdülminim Al M., Ahmed Al H., Ahmed Ö. ve Abdullah Al V. hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılırken, Oday Al M., Ahmed M. ve Mehir El İ. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen altınların fotoğrafları

-Genel ve detay görüntüler

05.04.2020 - 14.06 - Haber Kodu : 200405082

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23- ŞİŞLİ'DE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL, İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına bugün de etkisini sürdürüyor. Şişli, Fulya Mahallesi'nde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı keserek sokakta temizlik çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:

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Devrilen ağaçtan detay

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Sokaktan detay

Genel ve detaylar

Kaynak: DHA