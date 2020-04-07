DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Üreten Okullar' seferberliğine engelli öğrencilerin öğrenim gördüğü Silivri Abdullah Bilgingülloğlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve velileri medikal maske üreterek destek verdi.
07.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:16
Görüntü Dökümü:Maske üretiminden görüntülerÖğrenci velileri ve öğretmenler maske dikerkenDikilen maskelerÖğrenci velileri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" ve "Evde Kal Türkiye" mesajlarını verdikleri kartonları taşırken- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Silivri, Güncel